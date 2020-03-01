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Фишганг-Фин Семён Самойлович (1905 – 1960)

Юлия Анатольевна Даргевич - Фишганг-Фин (1920 – 1995)

О чём рассказали архивные документы…

















































Юлия и Семен Фишганг-Фин. Фотография предоставлена Государственным архивом Саратовской области (фонд Р-3540).



Для меня всё началось, как только я открыла документы одного из архивных фондов. Есть такой фонд в Государственном архиве Саратовской области (ГАСО), который называется «Коллекция документов участников Великой Отечественной войны».

Тот, кто хоть раз бывал в читальном зале ГАСО на улице Кутякова, 15, знакомился с описями архивных документов, начинал рассматривать материалы, в которых запечатлелись эпоха и судьбы людей, - поймёт меня сразу. Берусь утверждать, что это осознанное занятие порой открывает новые, неведомые страницы жизни – настолько это меняет взгляд на неё. Мне же по роду моих профессиональных занятий почти каждый день приходится смотреть самые разные документы. Почти нет таких, которые не наводили бы на глубокие размышления, не заставляли бы думать о том, что скрыто за строками этих подлинных свидетельств времени… И то, что довелось мне прочесть недавно, в преддверии 75-летия Победы, уже навсегда со мной, рядом, в сердце…

В коллекции архивного фонда Р-3740 с 2000 года хранятся письма и фотографии двух людей, супругов, которые никогда бы не встретились, если бы не война, если бы не фронтовые дороги, который привели их друг к другу. Под Сталинградом в 1942 году встретились студентка исторического факультета Саратовского университета Юлия Даргевич и уроженец Одессы, литературный работник, журналист Семён Фишганг-Фин. На фоне тотального ужаса, происходившего в битве за Сталинград, эта случайная встреча двоих стала судьбоносной для них. Они не потерялись в огне сражений, они уцелели.

Юлия Анатольевна Даргевич (1920–1995) окончила перед войной курсы медсестёр при СГУ. Ушла с вузовской скамьи добровольно на фронт сразу, в июне 1941 года. Семён Самойлович Фишганг-Фин (1905–1960) с первых дней войны тоже был на боевом посту. Письма, которые ныне стали архивной ценностью, свидетельствуют о том, что любовь всё-таки есть на земле, что бы ни утверждали циники. И глубокое чувство может возникнуть и в аду. А на дорогах войны райских кущ видеть не приходилось...

Достаточно сказать, что молоденькая медсестра в начале сентября 1941 года, вывозя раненого в медсанбат, попала в окружение под Прилуками, в Черниговской области. Каким чудом, какими усилиями ей и её однополчанам удалось пробиться к своим, остаётся только догадываться… Но строки документов говорят о том, что медсестра Юлия Даргевич, выйдя из окружения, сохранила свой комсомольский билет и личное оружие – наган (возможно, с единственной пулей – для себя).

Военная переписка между любящими людьми, ставшая достоянием государственного архива, буквально потрясает незыблемой верой в то, что «всем смертям назло» они будут вместе. Так и случилось, к счастью. Окончание войны Юлия и Семён встретили в поверженном Берлине. Сохранилась общая фотография: май 1945 года, на фоне рейхстага.

С.С. Фишганг-Фин с семьёй, где уже подрастали маленькие дочки, Наташа и Лена, приезжает в Саратов в мае 1951 года. Юлии Анатольевне предстоит окончить заочно СГУ и далее несколько десятилетий быть преподавателем истории и политэкономии в Саратовском книготорговом техникуме.































Победители Семён Фишганг-Фин и Юлия Даргевич возле рейхстага. Фотография предоставлена Государственным архивом Саратовской области (фонды Р-3545).



А глава семьи приходит в Саратовское книжное издательство, где несколько лет работает в должности редактора социально-экономической литературы. В феврале 1954 года С.С.Фишганг-Фин переходит на работу редактором в отдел радиоинформации Саратовского областного управления Министерства культуры РСФСР (так тогда назывался радиокомитет). Располагался он на улице Провиантской, 21, откуда и велось проводное радиовещание. Семён Самойлович работает на радио до июля 1958 года. Последние полгода он исполнял обязанности главного редактора Саратовского областного комитета по радиовещанию и телевидению.

В архиве ГТРК «Саратов» - правоприемнике облтелерадиокомитета - хранится личное дело С.С. Фишганг-Фина. На стенде «Судьба и Родина едины» в музее истории Саратовского государственного радио и телевидения, посвященном сотрудникам – участникам Великой Отечественной войны, есть строки из военной автобиографии Семена Самойловича.

В фонде Р-3740 Государственного архива Саратовской области также имеется рукопись автобиографии С.С. Фишганг-Фина. По правилам и законам того времени (1951 год) Семён Самойлович сообщает о своих ближайших родственниках: репрессированных в семье не было, отец был расстрелян немецко-румынскими оккупантами в 1941 году, мать умерла вскоре после этого, единственная сестра из-за безработицы эмигрировала до революции в США, сведений о ней нет.

Примечателен путь мальчишки, родившегося в Одессе в год восстания на броненосце Черноморского флота «Князь Потёмкин-Таврический». После гимназии Семён был принят на курсы по подготовке работников печати, начал работать в одесской газете «Станок». В марте 1921 года он командируется в Полтавское губернское отделение Телеграфного агентства Украины на должность редактора отдела. Однако обстоятельства потребовали его возвращения в родной город: до мая 1925 года Фишганг-Фин работает в газете «Известия». Позже талантливый корреспондент был приглашён в Центральное управление Радио-телеграфного агентствоа Украины (РАТАУ) в Харьков. До 1934 года Харьков – столица советской Украины. Позже он переезжает в Киев, работает в редакциях газет, возглавляя отделы информации, промышленный, иностранный. Активно ведёт лекторскую работу по вопросам международной политики. Владея, наряду с украинским, и польским языком, трудится в газете «Глос Радзецки» – органе ЦК ВКП(б) Украины.

С первых месяцев войны Семён Фишганг-Фин – ответственный секретарь фронтовой газеты на польском языке при политуправлении Юго-Западного фронта. В сентябре 1942 года был переброшен под Сталинград в 7-й отдел политуправления Красной Армии Сталинградского фронта. Здесь уместно дать некоторые пояснения: это был спецотдел пропаганды, созданный ещё до войны, где были сосредоточены особые кадры – журналисты, учёные, литераторы, педагоги. В числе других обязанностей, они должны были изучать политико-моральное состояние противника, вести пропаганду и агитацию среди немцев – с целью подрыва их духа и перехода в советский плен. О сотрудниках спецпропаганды и в дни войны было известно немного. Служившим в этих особых подразделениях было строго запрещено, например, вести личные дневники.

К этому периоду, вероятно, и относится встреча опытного литератора-интеллектуала и саратовской студентки, круто изменившая жизнь обоих. Юлия Даргевич к осени 1942 года тоже оказывается под Сталинградом – при штабе политуправления. В своё время закончив в Саратове школу с углубленным изучением немецкого языка (как мы сказали бы сегодня), Юлия Анатольевна хорошо знала язык Гёте и Шиллера, оказавшийся и в годы Первой, и в годы Второй Мировой войны языком лютого врага…

Но, справедливости ради, отметим, что на советских позициях в годы войны выходили до 14-и газет на разных языках! Против СССР воевала не только фашистская Германия, но и вся Европа. Не многие и сегодня знают, что в соседней Тамбовской области, где в годы войны существовал лагерь военнопленных, есть даже могилы тех, кто пришёл на нашу землю из своего благословенного Люксембурга...

Семён Фишганг-Фин и Юлия Даргевич параллельными путями, но в составе одних фронтов – 4-го Украинского, 1-го Белорусского – шли к Победе. А значит и к своему воссоединению. В конце войны Семён Соломонович был направлен на территорию освобождённой Польши и стал работать в редакции газеты «Вольность». Туда и приехала к нему любимая, ставшая женой и рядовой сотрудницей издания. Две дочери семейной четы родятся там же, в Польше.

Приехав в 1951 году в Саратов, литератор Фишганг-Фин, судя по его автобиографии, имел некоторые творчески замыслы – вполне возможно, по созданию книг военной тематики. Удалось ли ему осуществить эти планы?.. Печатался ли он в местных изданиях? Может быть, этот вопрос прояснит кто-то из дочерей семьи фронтовиков. Младшая дочь в семье, Александра, родилась уже после смерти отца, летом 1960 года. Семёна Соломоновича не стало в мае того же года.

Юлия Анатольевна, его вдова, сохранившая военную переписку с любимым, все их фотографии, пережила его на 35 лет…

Вот такая история. Вполне обыденная. Или нет?.. Почему?

На сайте «Память народа» есть краткие данные о С.С. Фишганг-Фине. Есть и некоторые сведения, которые относятся к концу войны, о заслугах его, тогда ещё майора. Данные эти предоставлены Центральным архивом Министерством обороны РФ.

Полный перечень наград полковника С.С. Фишганг-Фин, служившего в политических войсках в годы войны и в послевоенные пять лет, выглядит так: орден Красной Звезды, два ордена Отечественной войны II степени, медали «За оборону Сталинграда», «За освобождение Варшавы», "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.", «ХХХ лет Советской Армии», орден и три медали Польской Народной Республики.

А вот материалы и фотографии военного времени С.С. Фишганг-Фина и Ю.А. Даргевич, пополнившие фонд ГАСО «Коллекция документов участников Великой Отечественной войны», за 20 лет ни разу никем не были востребованы. Это я вижу по листам использования, которые имеются в каждом архивном документе. Ещё более удивительным для меня является тот факт, что в Саратовском книготорговом техникуме, где Юлия Анатольевна Даргевич трудилась долгие годы (он уже не существует), по признанию её бывших коллег, никто и никогда не воспринимал преподавателя истории как ветерана Великой Отечественной войны с уникальной судьбой! Такая судьба, конечно, у каждого фронтовика, кому выпало жить... Но нас интересует конкретный случай.

Скорее всего, такова была личная гражданская позиция этой незаурядной женщины. 23 июня 2020 года исполнится 100 лет со дня её рождения. Отдадим должное и ей, и её горячо любимому и любящему мужу. Настала пора вспомнить этих людей. Они прошли горнило самой страшной и жестокой войны. Они жили и трудились в Саратове.



Маргарита Шашкина,

главный архивист Государственного архива Саратовской области,

член Союза журналистов России



Об авторе



Шашкина Маргарита Николаевна

С 2015 года по настоящее время – главный архивист Государственного архива Саратовской области. Работает в отделе публикаций и использования документов.

Выпускница Саратовского государственного университета. По первому образованию – химик. В журналистике − с перестроечного времени. Делала звуковые материалы для Всесоюзной редакции радиостанции «Юность», трудилась во Владивостоке в Приморском телерадиокомитете, работала в Таллине в русской редакции Эстонского радио.

Последние 25 лет живёт и работает в Саратове.

Автор многочисленных публикаций как в местных и центральных СМИ, так и в научных сборниках. Несколько лет плодотворно работала в отделе информации Саратовского государственного аграрного университета (СГАУ) имени Н. И. Вавилова. Как редактор вузовской газеты «Вавиловец» вывела её на качественно новый уровень.

Принимала активное участие в подготовке и проведении 100-летнего юбилея СГАУ. Книга М. Н. Шашкиной «Директора и ректоры саратовских аграрных вузов: 1913–2013», была удостоена диплома лауреата Всероссийской выставки РАСХН «Золотой фонд отечественной науки».

Особая тема в профессиональной деятельности М. Н. Шашкиной связана с сохранением и развитием научного наследия Николая Ивановича Вавилова. Её личный вклад неоднократно отмечал сын учёного Юрий Николаевич Вавилов (1928–2018).

Специфика работы в Государственном архиве позволила журналистке выйти на новые темы, связанные с историей губернии, области, родного Саратова. Она много публикуется, в том числе в профессиональных историко-архивных изданиях. Чаще всего в поле её зрения – человек и его судьба на фоне исторической эпохи и повседневности.

Героями публикаций статей Маргариты Шашкиной неоднократно становились участники Великой Отечественной войны. С защитниками Родины и их потомками она поддерживала и продолжает поддерживать дружеские отношения.

Член Союза журналистов России.

Для меня всё началось, как только я открыла документы одного из архивных фондов. Есть такой фонд в Государственном архиве Саратовской области (ГАСО), который называется «Коллекция документов участников Великой Отечественной войны».Тот, кто хоть раз бывал в читальном зале ГАСО на улице Кутякова, 15, знакомился с описями архивных документов, начинал рассматривать материалы, в которых запечатлелись эпоха и судьбы людей, - поймёт меня сразу. Берусь утверждать, что это осознанное занятие порой открывает новые, неведомые страницы жизни – настолько это меняет взгляд на неё. Мне же по роду моих профессиональных занятий почти каждый день приходится смотреть самые разные документы. Почти нет таких, которые не наводили бы на глубокие размышления, не заставляли бы думать о том, что скрыто за строками этих подлинных свидетельств времени… И то, что довелось мне прочесть недавно, в преддверии 75-летия Победы, уже навсегда со мной, рядом, в сердце…В коллекции архивного фонда Р-3740 с 2000 года хранятся письма и фотографии двух людей, супругов, которые никогда бы не встретились, если бы не война, если бы не фронтовые дороги, который привели их друг к другу. Под Сталинградом в 1942 году встретились студентка исторического факультета Саратовского университета Юлия Даргевич и уроженец Одессы, литературный работник, журналист Семён Фишганг-Фин. На фоне тотального ужаса, происходившего в битве за Сталинград, эта случайная встреча двоих стала судьбоносной для них. Они не потерялись в огне сражений, они уцелели.Юлия Анатольевна Даргевич (1920–1995) окончила перед войной курсы медсестёр при СГУ. Ушла с вузовской скамьи добровольно на фронт сразу, в июне 1941 года. Семён Самойлович Фишганг-Фин (1905–1960) с первых дней войны тоже был на боевом посту. Письма, которые ныне стали архивной ценностью, свидетельствуют о том, что любовь всё-таки есть на земле, что бы ни утверждали циники. И глубокое чувство может возникнуть и в аду. А на дорогах войны райских кущ видеть не приходилось...Достаточно сказать, что молоденькая медсестра в начале сентября 1941 года, вывозя раненого в медсанбат, попала в окружение под Прилуками, в Черниговской области. Каким чудом, какими усилиями ей и её однополчанам удалось пробиться к своим, остаётся только догадываться… Но строки документов говорят о том, что медсестра Юлия Даргевич, выйдя из окружения, сохранила свой комсомольский билет и личное оружие – наган (возможно, с единственной пулей – для себя).Военная переписка между любящими людьми, ставшая достоянием государственного архива, буквально потрясает незыблемой верой в то, что «всем смертям назло» они будут вместе. Так и случилось, к счастью. Окончание войны Юлия и Семён встретили в поверженном Берлине. Сохранилась общая фотография: май 1945 года, на фоне рейхстага.С.С. Фишганг-Фин с семьёй, где уже подрастали маленькие дочки, Наташа и Лена, приезжает в Саратов в мае 1951 года. Юлии Анатольевне предстоит окончить заочно СГУ и далее несколько десятилетий быть преподавателем истории и политэкономии в Саратовском книготорговом техникуме.А глава семьи приходит в Саратовское книжное издательство, где несколько лет работает в должности редактора социально-экономической литературы. В феврале 1954 года С.С.Фишганг-Фин переходит на работу редактором в отдел радиоинформации Саратовского областного управления Министерства культуры РСФСР (так тогда назывался радиокомитет). Располагался он на улице Провиантской, 21, откуда и велось проводное радиовещание. Семён Самойлович работает на радио до июля 1958 года. Последние полгода он исполнял обязанности главного редактора Саратовского областного комитета по радиовещанию и телевидению.В архиве ГТРК «Саратов» - правоприемнике облтелерадиокомитета - хранится личное дело С.С. Фишганг-Фина. На стенде «Судьба и Родина едины» в музее истории Саратовского государственного радио и телевидения, посвященном сотрудникам – участникам Великой Отечественной войны, есть строки из военной автобиографии Семена Самойловича.В фонде Р-3740 Государственного архива Саратовской области также имеется рукопись автобиографии С.С. Фишганг-Фина. По правилам и законам того времени (1951 год) Семён Самойлович сообщает о своих ближайших родственниках: репрессированных в семье не было, отец был расстрелян немецко-румынскими оккупантами в 1941 году, мать умерла вскоре после этого, единственная сестра из-за безработицы эмигрировала до революции в США, сведений о ней нет.Примечателен путь мальчишки, родившегося в Одессе в год восстания на броненосце Черноморского флота «Князь Потёмкин-Таврический». После гимназии Семён был принят на курсы по подготовке работников печати, начал работать в одесской газете «Станок». В марте 1921 года он командируется в Полтавское губернское отделение Телеграфного агентства Украины на должность редактора отдела. Однако обстоятельства потребовали его возвращения в родной город: до мая 1925 года Фишганг-Фин работает в газете «Известия». Позже талантливый корреспондент был приглашён в Центральное управление Радио-телеграфного агентствоа Украины (РАТАУ) в Харьков. До 1934 года Харьков – столица советской Украины. Позже он переезжает в Киев, работает в редакциях газет, возглавляя отделы информации, промышленный, иностранный. Активно ведёт лекторскую работу по вопросам международной политики. Владея, наряду с украинским, и польским языком, трудится в газете «Глос Радзецки» – органе ЦК ВКП(б) Украины.С первых месяцев войны Семён Фишганг-Фин – ответственный секретарь фронтовой газеты на польском языке при политуправлении Юго-Западного фронта. В сентябре 1942 года был переброшен под Сталинград в 7-й отдел политуправления Красной Армии Сталинградского фронта. Здесь уместно дать некоторые пояснения: это был спецотдел пропаганды, созданный ещё до войны, где были сосредоточены особые кадры – журналисты, учёные, литераторы, педагоги. В числе других обязанностей, они должны были изучать политико-моральное состояние противника, вести пропаганду и агитацию среди немцев – с целью подрыва их духа и перехода в советский плен. О сотрудниках спецпропаганды и в дни войны было известно немного. Служившим в этих особых подразделениях было строго запрещено, например, вести личные дневники.К этому периоду, вероятно, и относится встреча опытного литератора-интеллектуала и саратовской студентки, круто изменившая жизнь обоих. Юлия Даргевич к осени 1942 года тоже оказывается под Сталинградом – при штабе политуправления. В своё время закончив в Саратове школу с углубленным изучением немецкого языка (как мы сказали бы сегодня), Юлия Анатольевна хорошо знала язык Гёте и Шиллера, оказавшийся и в годы Первой, и в годы Второй Мировой войны языком лютого врага…Но, справедливости ради, отметим, что на советских позициях в годы войны выходили до 14-и газет на разных языках! Против СССР воевала не только фашистская Германия, но и вся Европа. Не многие и сегодня знают, что в соседней Тамбовской области, где в годы войны существовал лагерь военнопленных, есть даже могилы тех, кто пришёл на нашу землю из своего благословенного Люксембурга...Семён Фишганг-Фин и Юлия Даргевич параллельными путями, но в составе одних фронтов – 4-го Украинского, 1-го Белорусского – шли к Победе. А значит и к своему воссоединению. В конце войны Семён Соломонович был направлен на территорию освобождённой Польши и стал работать в редакции газеты «Вольность». Туда и приехала к нему любимая, ставшая женой и рядовой сотрудницей издания. Две дочери семейной четы родятся там же, в Польше.Приехав в 1951 году в Саратов, литератор Фишганг-Фин, судя по его автобиографии, имел некоторые творчески замыслы – вполне возможно, по созданию книг военной тематики. Удалось ли ему осуществить эти планы?.. Печатался ли он в местных изданиях? Может быть, этот вопрос прояснит кто-то из дочерей семьи фронтовиков. Младшая дочь в семье, Александра, родилась уже после смерти отца, летом 1960 года. Семёна Соломоновича не стало в мае того же года.Юлия Анатольевна, его вдова, сохранившая военную переписку с любимым, все их фотографии, пережила его на 35 лет…Вот такая история. Вполне обыденная. Или нет?.. Почему?На сайте «Память народа» есть краткие данные о С.С. Фишганг-Фине. Есть и некоторые сведения, которые относятся к концу войны, о заслугах его, тогда ещё майора. Данные эти предоставлены Центральным архивом Министерством обороны РФ.Полный перечень наград полковника С.С. Фишганг-Фин, служившего в политических войсках в годы войны и в послевоенные пять лет, выглядит так: орден Красной Звезды, два ордена Отечественной войны II степени, медали «За оборону Сталинграда», «За освобождение Варшавы», "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.", «ХХХ лет Советской Армии», орден и три медали Польской Народной Республики.А вот материалы и фотографии военного времени С.С. Фишганг-Фина и Ю.А. Даргевич, пополнившие фонд ГАСО «Коллекция документов участников Великой Отечественной войны», за 20 лет ни разу никем не были востребованы. Это я вижу по листам использования, которые имеются в каждом архивном документе. Ещё более удивительным для меня является тот факт, что в Саратовском книготорговом техникуме, где Юлия Анатольевна Даргевич трудилась долгие годы (он уже не существует), по признанию её бывших коллег, никто и никогда не воспринимал преподавателя истории как ветерана Великой Отечественной войны с уникальной судьбой! Такая судьба, конечно, у каждого фронтовика, кому выпало жить... Но нас интересует конкретный случай.Скорее всего, такова была личная гражданская позиция этой незаурядной женщины. 23 июня 2020 года исполнится 100 лет со дня её рождения. Отдадим должное и ей, и её горячо любимому и любящему мужу. Настала пора вспомнить этих людей. Они прошли горнило самой страшной и жестокой войны. Они жили и трудились в Саратове.Шашкина Маргарита НиколаевнаС 2015 года по настоящее время – главный архивист Государственного архива Саратовской области. Работает в отделе публикаций и использования документов.Выпускница Саратовского государственного университета. По первому образованию – химик. В журналистике − с перестроечного времени. Делала звуковые материалы для Всесоюзной редакции радиостанции «Юность», трудилась во Владивостоке в Приморском телерадиокомитете, работала в Таллине в русской редакции Эстонского радио.Последние 25 лет живёт и работает в Саратове.Автор многочисленных публикаций как в местных и центральных СМИ, так и в научных сборниках. Несколько лет плодотворно работала в отделе информации Саратовского государственного аграрного университета (СГАУ) имени Н. И. Вавилова. Как редактор вузовской газеты «Вавиловец» вывела её на качественно новый уровень.Принимала активное участие в подготовке и проведении 100-летнего юбилея СГАУ. Книга М. Н. Шашкиной «Директора и ректоры саратовских аграрных вузов: 1913–2013», была удостоена диплома лауреата Всероссийской выставки РАСХН «Золотой фонд отечественной науки».Особая тема в профессиональной деятельности М. Н. Шашкиной связана с сохранением и развитием научного наследия Николая Ивановича Вавилова. Её личный вклад неоднократно отмечал сын учёного Юрий Николаевич Вавилов (1928–2018).Специфика работы в Государственном архиве позволила журналистке выйти на новые темы, связанные с историей губернии, области, родного Саратова. Она много публикуется, в том числе в профессиональных историко-архивных изданиях. Чаще всего в поле её зрения – человек и его судьба на фоне исторической эпохи и повседневности.Героями публикаций статей Маргариты Шашкиной неоднократно становились участники Великой Отечественной войны. С защитниками Родины и их потомками она поддерживала и продолжает поддерживать дружеские отношения.