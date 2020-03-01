Союз журналистов России

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Архив: Летописцы истории страны Конкурсы: ПОЛОЖЕНИЕ 5-марта-2020 — прочитано 239 раз ПОЛОЖЕНИЕ о конкурсе Саратовского регионального отделения общероссийской общественной организации «Союз журналистов России» на предоставление грантов на размещение социально значимой информации в средствах ПОЛОЖЕНИЕ о конкурсе Саратовского регионального отделения общероссийской общественной организации «Союз журналистов России» на предоставление грантов на размещение социально значимой информации в средствах Подробнее... Все конкурсы! История Ивана Михайловича Дубенскова, лётчика-штурмовика, скромного героя Великой Отечественной войны Новости, Главные новости, Публикации — 25-марта-2020 — прочитано 36 раз История Ивана Михайловича Дубенскова, лётчика-штурмовика,

скромного героя Великой Отечественной войны



Резонанс



Этот материал не вписывается в концепцию нашего проекта «Летописцы-Победители. Имена и

судьбы». Ведь мы рассказываем о коллегах-журналистах, на чью долю выпало испытание войной,

кому посчастливилось выжить в огневые-сороковые или, наоборот, о тех, кто сложил голову в

боях за Родину. Герой Анны Морковиной – летчик Иван Дубенсков – к журналистике отношения

не имел. И все же мы выставляем на суд читателей эту работу как образец журналистского

поиска, образец настойчивости и профессионализма. Анна Юрьевна призналась, что на поиски

информации о своем родственнике-фронтовике ее, в том числе, подвигли и материалы с нашего

сайта.

К сожалению, часто при разговоре с коллегами, слышишь: «Никого из фронтовиков, работавших в

нашей редакции, в живых не осталось, их родные разъехались, никто о них не помнит…». А. Ю.

Морковина, имея на руках только одну фотографию, сумела восстановить боевой путь и этапы

мирной жизни одного из героев войны. И рассказала об этом в своем очерке. Давайте возьмем с

нее пример и вернем из небытия имена своих коллег – наших предшественников, работавших

когда-то в родных для нас газетах Саратова и области, расскажем об их боевом и

профессиональном пути. Это наш долг перед ними. Ведь они свой долг выполнили сполна.

Редколлегия будущей книги

«Летописцы-Победители. Имена и судьбы».















































И.М.Дубенсков после войны.



Перед самым Новым годом я прибиралась в квартире, и на глаза мне попалась одна фотография, выпавшая из семейного альбома. С неё строго, печально и требовательно смотрел молодой военный в кителе с наградами.

«Володя, кто это?» – обратилась я к мужу, понимая, что это - родственник по его линии. «Не знаю точно, - ответил он, занятый своими делами. – Кажется, брат бабушки». Я перевернула снимок, на обороте прочитала: «Иван Михайлович Дубенсков. Овал, 1981-й год». И всё. Ничего не оставалось, как тут же подойти к компьютеру и набрать в поисковой строке: «Дубенсков Иван Михайлович». И, не поверив своим глазам, увидела в Интернете несколько «полезных ссылок». Нажав на верхнюю, я попала на страничку музея боевой славы 6-го гвардейского штурмового полка, находящегося в московской школе № 167 имени маршала А.Л. Говорова. Я оторопела: в группе социальной сети «Вконтакте» этим музеем было выложено две фотографии военных лет, наградной лист и ещё несколько документов. Среди них – обращение, набранное на пишущей машинке, видимо, ещё в советские годы однополчанами, с просьбой помочь разыскать их боевого товарища Ивана Дубенскова (письмо адресовано в Саратовскийоблвоенкомат).

Я не задумываясь, написала в комментариях, что это наш родственник, и что нам интересно узнать о нём побольше, так как самого его, конечно, уже давно нет в живых. Мне ответила Кристина Сеничкина, несколько лет руководившая школьным музеем, и мы договорились о встрече. Эта встреча (правда, не с Кристиной, а с её преемником Юрием Хусяиновым) состоялась 30 января этого года в Москве.

Чудесный музей, как и сама школа № 167 (она находится на Речном вокзале, на севере столицы), чувствуется, насколько важно для них патриотическое воспитание ребят, насколько сильны традиции, заложенные ветеранами. Войдя вслед за Юрием в помещение музея, на «иконостасе» - фотогалерее лётчиков – вверху я сразу увидела портрет Володиного двоюродного деда. В гимнастёрке, на фоне самолёта, со звёздочками на погонах.

Но, увы, к тем документам, что выложены москвичами в группе соцсетей, тогда ничего больше добавить мы не смогли, и я вернулась в Саратов и продолжила поиски.

В Интернете сейчас те, кто ищет своих ветеранов (для оформления фотографии в «Бессмертный полк», для составления генеалогического древа), могут узнать, когда и какую награду получил фронтовик. И об Иване Дубенскове имеются скудные строчки – да, награждён орденами Красного Знамени и Красной Звезды, а также орденом Отечественной войны Iстепени. Эти награды хорошо различимы и на фотографии, имеющейся дома.

Мне очень захотелось найти могилу Ивана Дубенскова, чтобы поклониться, отнести ему цветы от нас, потомков. Но для того, чтобы похоронное бюро указало место захоронения, нужна точная дата, которой у нас не было… И вдруг муж по моей горячей просьбе разыскал в семейном архиве невзрачный, бледный снимок: несколько женщин стоят у могилы, и на обороте написано: «Сорок дней Ивану Михайловичу Дубенскову. Октябрь 1964 года». По этому указанию в архиве мне выдали точную справку о смерти военного, а вслед за ней я узнала, где он был похоронен – на Воскресенском кладбище». Могилу я нашла 9 марта. В оградке два металлических простых креста, на одном – Иван и его отец, Михаил Евсеевич, Дубенсковы, на другом – вероятно, тётя, Ксения Евсеевна». Как замечательно, подумала я, есть куда георгиевскую ленточку повесить…

















































Меня смутила другая дата – неправильная дама смерти, указанная теми, кто разыскивал нашего лётчика, да, вероятно, плохо: они почему-то считали, что Ивана не стало уже в 1949 году. Ничего себе, похоронили раньше на целых пятнадцать лет! А ведь Иван Михайлович, вернувшись с войны живым, ещё некоторое время преподавал в Саратовском аэроклубе и, вполне возможно, именно тогда, когда в нём учился летать Юрий Гагарин. Дубенсков, как мы узнали, был опытным инструктором, ему доверяли новичков.



Уже третий месяц, занимаясь разрозненными фактами, я словно одеяло из лоскутных кусочков, смогла собрать вот такую более-менее связную биографию нашего двоюродного дедушки Ивана.



Иван Михайлович Дубенсков родился 10 февраля 1919 года в селе Посёлок Черкасского (ныне – Вольского) района Саратовской области. Удалось узнать и современное название этого населённого пункта – посёлок Междуречье, такой саратовский Тигр-и-Евфрат…

В семье было четверо (а может быть, и пятеро) детей: Клавдия, Ольга, Иван и Пётр (по неточным сведениям, ещё и Василиса). Братья и сёстры дружили между собой, это были простые, отзывчивые люди, которые и примечательны-то своими скромными, незлобивыми характерами. По крайней мере, бабушка Клава была такая, а Ольгу я не знала, - сужу по её потомкам. Иван Михайлович же умер ещё молодым, в 45 лет, – от туберкулёза и ран, полученных на войне. Он был героем.

Не знаю, как пишется слово «герой» - с большой или маленькой буквы. Я вполне грамотный человек, правильно пишу... Но никто и никогда не знает, как называть простого русского воина по имени Иван, без раздумий бросавшегося в бой за Родину, большую и малую. Родина-то точно пишется с заглавной буквы. Так было и будет во все времена.

Из найденной на сайте военной литературы книги Григория Чечельницкого «Шестой гвардейский штурмовой» (М., Воениздат, 1960) я узнала (есть в ней пара строк отдельным абзацем), что до войны Иван учился в Саратовском нефтяном техникуме. В ГАСО (Саратовском областном архиве нашлись три ветхих тетрадочки по делам Нефтяного техникума, и в папке с делами студентовпо фамилиям на «Д-Л» - пять документов, касающихся Ивана Дубенскова: его заявление с маленькой «форменной» фотографией с просьбой зачислить его на механическое отделение техникума; аттестат об окончании неполной 26-й школы Саратова; справка о том, что он подрабатывал учеником столяра, и просьба о материальной помощи, т.к. семья большая, отец работает на Крекинге (заводе), и не может всех прокормить. Юноше было на тот момент 15 лет. Глядя на гордое лицо Ивана-военного, представляю, как он стеснялся писать эту записку. Я бы никогда не написала.

Но стремление двигаться вперёд у него было всегда. Поэтому в 1935 году, поступив в лётную школу (её мне ещё предстоит искать!) он вступил в комсомол, а с 1937 года стал кадровым лётчиком, стал служить в Красной Армии. В 1941 году, с самого начала войны, Иван Михайлович - членом 6-го гвардейского Московского штурмового авиаполка 3-й воздушной армии, позже – заместитель командира эскадрильи.

Звание немного подросло – от старшего сержанта до гвардии капитана. Невеликий чин, но дело, кончено, не в этом. Было в этом человеке, каким я его представляю, огромное желание сражаться за любимую Родину яростно и до победного конца.

Иван Михайлович и сражался. В 1942 году вступил на фронте в партию. И нещадно бил врагов, несмотря на ранения, полученные в боях. Вернулся с ожогами 2-й степени – и наградами, полученными за фронтовые подвиги.

Вот что написано в наградном листе лётчика-героя: «На фронтах Отечественной войны отв. Дубенсков показал себя мужественным, бесстрашным и храбрым штурмовиком. В совершенстве владея грозной техникой, он с честью выполнял долг перед Родиной. Штурмовик в его руках – это гроза для фашистов. За период с января 1942 по сентябрь 1943 года он совершил 91 успешный боевой вылет с многогранным выполнением заданий. За 52 успешных боевых вылета, произведённые по ноябрь 1942 г., награждён орденами «Красная Звезда» и «Красное Знамя». После второй правительственной награды с ноября 1942 г. по сентябрь 1943 г. тов. Дубенсков произвёл 32 успешных боевых вылета. Задания выполняет в сложных метеоусловиях, водит группы и не имеет потерь своих самолётов.

22.11.43 г., будучи ведущим группы, тов. Дубенсков мастерски нанёс удар колонне противника, при этом уничтожено 3 орудия, «ПА», 10 автомашин с боеприпасами, 10 повозок с грузом и прислугой и до 60 человек солдат и офицеров. 21.7.43 г. атаковал разъезд Ас.. и уничтожил 8 автомашин, сжёг 2 ж.д. вагона и уничтожил 13 человек живой силы. В период операции по уничтожению противника перед фронтом 39 армии тов. Дубенсков в день производил по 2 боевых вылета, выполняя их с высокой эффективностью, за что имеет две благодарности от командующего фронтом. 13.08.43 г., будучи ведущим группы, пробил сильное противодействие огня ЗА и ЗП противника, вышел из атак истребителей противника и поставленную задачу выполнил на «отлично». Группой сбит 1 самолёт «МЕ-109».

За проявленное мужество и бесстрашие в боях, высоко качество выполнение заданий тов. Дубенсков достоин высокой правительственной награды – ордена «Красное Знамя».



Командир 6 гвардейского Московского ШАП, гвардии подполковник Заклепа,

Начальник штаба 6 гвардейского Московского ШАП Чугунов



31 августа 1943 г.»













































И.М. Дубенко на фронте



Боец, к счастью, вернулся домой, с частью выйдя из страшных испытаний. После войны служил в Саратовском аэроклубе.

Я не слишком разбираюсь в тонкостях военного дела. Но, наверное, не смогла бы так: летать в любую погоду, невзирая на туман, дождь, огонь противника, не боясь разбиться или сгореть. И ни одной потери самолётов! До какой степени надо быть собранным, отказывать себе в человеческих радостях, отдыхе, пока не закончится страшная, кровавая мясорубка войны… Какая жертвенность и простота!

Мало что известно о личной жизни лётчика Ивана Дубенскова. Говорят, жил с семьёй на Дачных остановках в Саратове, воспитывал сына, который тоже стал лётчиком. Почему-то родственные связи с Дубенсковыми были утрачены, и трудно представить, каким он был в быту, как проводил досуг, где отдыхал. Говорят, любил что-то мастерить из дерева…

Я не теряю надежду разыскать потомков Ивана Михайловича Дубенскова, дописать утраченные фрагменты его биографии. Хотелось бы, чтобы и в Вольском районе, в Междуреченской школе современные ребята знали бы о простом человеке по имени Иван, в своё время защищавшем небо над нашей страной, хотя бы отчасти гордились своим земляком.



Анна Морковина.



Об авторе.

Морковина (Трещукова) Анна Юрьевна родилась в 1968 году в Саратове. В 1990 году окончила филологический факультет СГУ по специальности «журналистика». В 1985-1989 годы сотрудничала с областной газетой «Заря молодежи» и университетской газетой «Ленинский путь».

С конца 1980-х годов начала публиковаться (под фамилией Трещукова и псевдонимами «А. Пастушкова», «А. Чижикова», «А.Таубе») в газетах «Новые времена», «Саратов», «Саратовские вести», «Саратовский листок», «Взгляд-инфо», «Почта России». Публиковала краеведческие материалы, и литературоведческие статьи и сценарии в различных российских (Москва, Псков, Новокузнецк, Уфа и др.) и украинских СМИ (Одесса), а также в журнале «Эмигрантская лира» (Бельгия) и альманахе «Содружество» (Болгария). Автор сборника стихов «Занятия не по расписанию». Сотрудичает с литературно-художественным журналом «Волга-ХХI век» и журналом для семейного чтения «Гимназический взвоз» (с декабря 2017-го года – член редколлегии).

С 2002 года – главный библиотекарь Саратовской областной библиотеки для детей и юношества им. А.С. Пушкина, где ведет кружок журналистики для школьников «С красной строки» и является заведующей Пушкинским сектором и художественным руководителем библиотеатра «Лукоморье». Неоднократно принимала участие в творческих лабораториях, форумах, семинарах, конференциях в Саратове, Санкт-Петербурге, Пензе, Пскове и других городах. Имеет научные публикации, в т.ч. в журналах, рецензируемых ВАК. В 2015 году закончила заочную аспирантуру Московского института культуры.

Член союза журналистов России. Этот материал не вписывается в концепцию нашего проекта «Летописцы-Победители. Имена исудьбы». Ведь мы рассказываем о коллегах-журналистах, на чью долю выпало испытание войной,кому посчастливилось выжить в огневые-сороковые или, наоборот, о тех, кто сложил голову вбоях за Родину. Герой Анны Морковиной – летчик Иван Дубенсков – к журналистике отношенияне имел. И все же мы выставляем на суд читателей эту работу как образец журналистскогопоиска, образец настойчивости и профессионализма. Анна Юрьевна призналась, что на поискиинформации о своем родственнике-фронтовике ее, в том числе, подвигли и материалы с нашегосайта.К сожалению, часто при разговоре с коллегами, слышишь: «Никого из фронтовиков, работавших внашей редакции, в живых не осталось, их родные разъехались, никто о них не помнит…». А. Ю.Морковина, имея на руках только одну фотографию, сумела восстановить боевой путь и этапымирной жизни одного из героев войны. И рассказала об этом в своем очерке. Давайте возьмем снее пример и вернем из небытия имена своих коллег – наших предшественников, работавшихкогда-то в родных для нас газетах Саратова и области, расскажем об их боевом ипрофессиональном пути. Это наш долг перед ними. Ведь они свой долг выполнили сполна.Перед самым Новым годом я прибиралась в квартире, и на глаза мне попалась одна фотография, выпавшая из семейного альбома. С неё строго, печально и требовательно смотрел молодой военный в кителе с наградами.«Володя, кто это?» – обратилась я к мужу, понимая, что это - родственник по его линии. «Не знаю точно, - ответил он, занятый своими делами. – Кажется, брат бабушки». Я перевернула снимок, на обороте прочитала: «Иван Михайлович Дубенсков. Овал, 1981-й год». И всё. Ничего не оставалось, как тут же подойти к компьютеру и набрать в поисковой строке: «Дубенсков Иван Михайлович». И, не поверив своим глазам, увидела в Интернете несколько «полезных ссылок». Нажав на верхнюю, я попала на страничку музея боевой славы 6-го гвардейского штурмового полка, находящегося в московской школе № 167 имени маршала А.Л. Говорова. Я оторопела: в группе социальной сети «Вконтакте» этим музеем было выложено две фотографии военных лет, наградной лист и ещё несколько документов. Среди них – обращение, набранное на пишущей машинке, видимо, ещё в советские годы однополчанами, с просьбой помочь разыскать их боевого товарища Ивана Дубенскова (письмо адресовано в Саратовскийоблвоенкомат).Я не задумываясь, написала в комментариях, что это наш родственник, и что нам интересно узнать о нём побольше, так как самого его, конечно, уже давно нет в живых. Мне ответила Кристина Сеничкина, несколько лет руководившая школьным музеем, и мы договорились о встрече. Эта встреча (правда, не с Кристиной, а с её преемником Юрием Хусяиновым) состоялась 30 января этого года в Москве.Чудесный музей, как и сама школа № 167 (она находится на Речном вокзале, на севере столицы), чувствуется, насколько важно для них патриотическое воспитание ребят, насколько сильны традиции, заложенные ветеранами. Войдя вслед за Юрием в помещение музея, на «иконостасе» - фотогалерее лётчиков – вверху я сразу увидела портрет Володиного двоюродного деда. В гимнастёрке, на фоне самолёта, со звёздочками на погонах.Но, увы, к тем документам, что выложены москвичами в группе соцсетей, тогда ничего больше добавить мы не смогли, и я вернулась в Саратов и продолжила поиски.В Интернете сейчас те, кто ищет своих ветеранов (для оформления фотографии в «Бессмертный полк», для составления генеалогического древа), могут узнать, когда и какую награду получил фронтовик. И об Иване Дубенскове имеются скудные строчки – да, награждён орденами Красного Знамени и Красной Звезды, а также орденом Отечественной войны Iстепени. Эти награды хорошо различимы и на фотографии, имеющейся дома.Мне очень захотелось найти могилу Ивана Дубенскова, чтобы поклониться, отнести ему цветы от нас, потомков. Но для того, чтобы похоронное бюро указало место захоронения, нужна точная дата, которой у нас не было… И вдруг муж по моей горячей просьбе разыскал в семейном архиве невзрачный, бледный снимок: несколько женщин стоят у могилы, и на обороте написано: «Сорок дней Ивану Михайловичу Дубенскову. Октябрь 1964 года». По этому указанию в архиве мне выдали точную справку о смерти военного, а вслед за ней я узнала, где он был похоронен – на Воскресенском кладбище». Могилу я нашла 9 марта. В оградке два металлических простых креста, на одном – Иван и его отец, Михаил Евсеевич, Дубенсковы, на другом – вероятно, тётя, Ксения Евсеевна». Как замечательно, подумала я, есть куда георгиевскую ленточку повесить…Меня смутила другая дата – неправильная дама смерти, указанная теми, кто разыскивал нашего лётчика, да, вероятно, плохо: они почему-то считали, что Ивана не стало уже в 1949 году. Ничего себе, похоронили раньше на целых пятнадцать лет! А ведь Иван Михайлович, вернувшись с войны живым, ещё некоторое время преподавал в Саратовском аэроклубе и, вполне возможно, именно тогда, когда в нём учился летать Юрий Гагарин. Дубенсков, как мы узнали, был опытным инструктором, ему доверяли новичков.Уже третий месяц, занимаясь разрозненными фактами, я словно одеяло из лоскутных кусочков, смогла собрать вот такую более-менее связную биографию нашего двоюродного дедушки Ивана.Иван Михайлович Дубенсков родился 10 февраля 1919 года в селе Посёлок Черкасского (ныне – Вольского) района Саратовской области. Удалось узнать и современное название этого населённого пункта – посёлок Междуречье, такой саратовский Тигр-и-Евфрат…В семье было четверо (а может быть, и пятеро) детей: Клавдия, Ольга, Иван и Пётр (по неточным сведениям, ещё и Василиса). Братья и сёстры дружили между собой, это были простые, отзывчивые люди, которые и примечательны-то своими скромными, незлобивыми характерами. По крайней мере, бабушка Клава была такая, а Ольгу я не знала, - сужу по её потомкам. Иван Михайлович же умер ещё молодым, в 45 лет, – от туберкулёза и ран, полученных на войне. Он был героем.Не знаю, как пишется слово «герой» - с большой или маленькой буквы. Я вполне грамотный человек, правильно пишу... Но никто и никогда не знает, как называть простого русского воина по имени Иван, без раздумий бросавшегося в бой за Родину, большую и малую. Родина-то точно пишется с заглавной буквы. Так было и будет во все времена.Из найденной на сайте военной литературы книги Григория Чечельницкого «Шестой гвардейский штурмовой» (М., Воениздат, 1960) я узнала (есть в ней пара строк отдельным абзацем), что до войны Иван учился в Саратовском нефтяном техникуме. В ГАСО (Саратовском областном архиве нашлись три ветхих тетрадочки по делам Нефтяного техникума, и в папке с делами студентовпо фамилиям на «Д-Л» - пять документов, касающихся Ивана Дубенскова: его заявление с маленькой «форменной» фотографией с просьбой зачислить его на механическое отделение техникума; аттестат об окончании неполной 26-й школы Саратова; справка о том, что он подрабатывал учеником столяра, и просьба о материальной помощи, т.к. семья большая, отец работает на Крекинге (заводе), и не может всех прокормить. Юноше было на тот момент 15 лет. Глядя на гордое лицо Ивана-военного, представляю, как он стеснялся писать эту записку. Я бы никогда не написала.Но стремление двигаться вперёд у него было всегда. Поэтому в 1935 году, поступив в лётную школу (её мне ещё предстоит искать!) он вступил в комсомол, а с 1937 года стал кадровым лётчиком, стал служить в Красной Армии. В 1941 году, с самого начала войны, Иван Михайлович - членом 6-го гвардейского Московского штурмового авиаполка 3-й воздушной армии, позже – заместитель командира эскадрильи.Звание немного подросло – от старшего сержанта до гвардии капитана. Невеликий чин, но дело, кончено, не в этом. Было в этом человеке, каким я его представляю, огромное желание сражаться за любимую Родину яростно и до победного конца.Иван Михайлович и сражался. В 1942 году вступил на фронте в партию. И нещадно бил врагов, несмотря на ранения, полученные в боях. Вернулся с ожогами 2-й степени – и наградами, полученными за фронтовые подвиги.Вот что написано в наградном листе лётчика-героя: «На фронтах Отечественной войны отв. Дубенсков показал себя мужественным, бесстрашным и храбрым штурмовиком. В совершенстве владея грозной техникой, он с честью выполнял долг перед Родиной. Штурмовик в его руках – это гроза для фашистов. За период с января 1942 по сентябрь 1943 года он совершил 91 успешный боевой вылет с многогранным выполнением заданий. За 52 успешных боевых вылета, произведённые по ноябрь 1942 г., награждён орденами «Красная Звезда» и «Красное Знамя». После второй правительственной награды с ноября 1942 г. по сентябрь 1943 г. тов. Дубенсков произвёл 32 успешных боевых вылета. Задания выполняет в сложных метеоусловиях, водит группы и не имеет потерь своих самолётов.22.11.43 г., будучи ведущим группы, тов. Дубенсков мастерски нанёс удар колонне противника, при этом уничтожено 3 орудия, «ПА», 10 автомашин с боеприпасами, 10 повозок с грузом и прислугой и до 60 человек солдат и офицеров. 21.7.43 г. атаковал разъезд Ас.. и уничтожил 8 автомашин, сжёг 2 ж.д. вагона и уничтожил 13 человек живой силы. В период операции по уничтожению противника перед фронтом 39 армии тов. Дубенсков в день производил по 2 боевых вылета, выполняя их с высокой эффективностью, за что имеет две благодарности от командующего фронтом. 13.08.43 г., будучи ведущим группы, пробил сильное противодействие огня ЗА и ЗП противника, вышел из атак истребителей противника и поставленную задачу выполнил на «отлично». Группой сбит 1 самолёт «МЕ-109».За проявленное мужество и бесстрашие в боях, высоко качество выполнение заданий тов. Дубенсков достоин высокой правительственной награды – ордена «Красное Знамя».Командир 6 гвардейского Московского ШАП, гвардии подполковник Заклепа,Начальник штаба 6 гвардейского Московского ШАП Чугунов31 августа 1943 г.»Боец, к счастью, вернулся домой, с частью выйдя из страшных испытаний. После войны служил в Саратовском аэроклубе.Я не слишком разбираюсь в тонкостях военного дела. Но, наверное, не смогла бы так: летать в любую погоду, невзирая на туман, дождь, огонь противника, не боясь разбиться или сгореть. И ни одной потери самолётов! До какой степени надо быть собранным, отказывать себе в человеческих радостях, отдыхе, пока не закончится страшная, кровавая мясорубка войны… Какая жертвенность и простота!Мало что известно о личной жизни лётчика Ивана Дубенскова. Говорят, жил с семьёй на Дачных остановках в Саратове, воспитывал сына, который тоже стал лётчиком. Почему-то родственные связи с Дубенсковыми были утрачены, и трудно представить, каким он был в быту, как проводил досуг, где отдыхал. Говорят, любил что-то мастерить из дерева…Я не теряю надежду разыскать потомков Ивана Михайловича Дубенскова, дописать утраченные фрагменты его биографии. Хотелось бы, чтобы и в Вольском районе, в Междуреченской школе современные ребята знали бы о простом человеке по имени Иван, в своё время защищавшем небо над нашей страной, хотя бы отчасти гордились своим земляком.Морковина (Трещукова) Анна Юрьевна родилась в 1968 году в Саратове. В 1990 году окончила филологический факультет СГУ по специальности «журналистика». В 1985-1989 годы сотрудничала с областной газетой «Заря молодежи» и университетской газетой «Ленинский путь».С конца 1980-х годов начала публиковаться (под фамилией Трещукова и псевдонимами «А. Пастушкова», «А. Чижикова», «А.Таубе») в газетах «Новые времена», «Саратов», «Саратовские вести», «Саратовский листок», «Взгляд-инфо», «Почта России». Публиковала краеведческие материалы, и литературоведческие статьи и сценарии в различных российских (Москва, Псков, Новокузнецк, Уфа и др.) и украинских СМИ (Одесса), а также в журнале «Эмигрантская лира» (Бельгия) и альманахе «Содружество» (Болгария). Автор сборника стихов «Занятия не по расписанию». Сотрудичает с литературно-художественным журналом «Волга-ХХI век» и журналом для семейного чтения «Гимназический взвоз» (с декабря 2017-го года – член редколлегии).С 2002 года – главный библиотекарь Саратовской областной библиотеки для детей и юношества им. А.С. Пушкина, где ведет кружок журналистики для школьников «С красной строки» и является заведующей Пушкинским сектором и художественным руководителем библиотеатра «Лукоморье». Неоднократно принимала участие в творческих лабораториях, форумах, семинарах, конференциях в Саратове, Санкт-Петербурге, Пензе, Пскове и других городах. Имеет научные публикации, в т.ч. в журналах, рецензируемых ВАК. В 2015 году закончила заочную аспирантуру Московского института культуры.Член союза журналистов России.