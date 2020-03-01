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Диалог будет продолжен.
Новости, Главные новости, Обратите внимание — 24-марта-2020 — прочитано 13 раз
Диалог будет продолжен.
Мартовское небо над Красноармейском удивительно глубоко. Кажется, что воздух обрел вес и наполняет легкие весьма ощутимой живительной материей. Нашей команде вспомнились частые посещения Красноармейска в 1995-2000 годах. Тогда в городе был основан самый крупный в стране Центр временного размещения беженцев и вынужденных переселенцев. Он был рассчитан на 420 мест. Первые волны переселенцев прибыли сюда из Таджикистана и Чеченской республики. Тогда в распоряжении нашей организации было два УАЗика - «буханочки». Каждый день мы перевозили по 10-20 человек с нехитрым скарбом. Меня тогда удивляло, почему люди в обязательном порядке брали первоочередно с собой из разоренного жилья в дальнюю дорогу громоздкие старомодные телевизоры. Теперь понимаю – это было связано с интуитивным стремлением услышать и увидеть на потускневших от времени экранах наконец что-нибудь положительное в том хаосе разрушительных сообщений, что приходили в эфир после разрушения СССР.
В гостеприимном центре все было бесплатно - жилье, питание. Дети начали посещать расположенную неподалеку школу и детский садик. Вскоре в Центре появились первые младенцы, что вызвало искреннюю радость у всех нас.
В те становящиеся далекими годы Красноармейский район на глазах становился многонациональным. Вместе с русскими прибывали чеченцы, армяне, грузины, азербайджанцы и представители других этносов. Первоначально возникали эксцессы, случались молодежные конфликты. Один из них в 2007 году закончился трагически - в бытовом конфликте погиб молодой человек, А. Филин, статный молодой парень. Это случилось ровно 13 лет назад, 8 марта. Помнится тогда мы более недели большой командой общественников и сотрудников правительства работали в городе и районе, беседовали с людьми, проводили круглые столы, выслушивали представителей диаспор, проводили прием жителей. Тогда удалось остановить конфликт, создать атмосферу доверия, умиротворенности, доверия, чувства уважения к национальным традициям, религиям. Мы обращались к множественным примерам межнационального сотрудничества, к глубинным понятиям российской гражданственности. И основным примером во всех наших беседах была героическая история Великой Отечественной войны.
Об этом мы говорили на нашем семинаре, который, как мне кажется, никого из 86 участников не оставил равнодушным.
О том бесценном опыте вспомнил и глава аппарата администрации Всемирнов Сергей Владимирович, ставшим соведущим семинара. Он был 13 лет назад одним из молодых сотрудников администрации города и сделал очень много для того, чтобы локализовать конфликт, искоренить его вредные последствия.
С тех пор город и район пережили много трансформаций, приняли большие волны переселенцев, благодаря чему район не потерял населения, сохранил инфраструктуру, человеческий потенциал. Многократно возросло этническое разнообразие. В район, например, в числе последних волн переселенцев, переехала из Краснодарского края небольшая групп турок-месхетинцев. Проживают они в Гвардейском муниципальном образовании, где сравнительно быстро интегрировались в местное сообщество.
Администрации и общественники за последние десятилетия научились грамотно решать много вопросы межнационального взаимодействия. В районе регулярно создаются и реализуются программы межнационального сотрудничества. Ярко, позитивно работают национально-культурные организации. Большой вклад вносят педагоги, овладевающие многими психолого-педагогическими методиками по формированию уважительного, доверительного общения между людьми разных национальностей.
Мы много говорили о значимости обновленной Стратегии Государственной национальной политики, о новых установках на формирования российской гражданской идентичности. Останавливались на практической реализации наиболее важных статей и разделов обновленной Стратегии. Мы успели обсудить и практические вопросы: как, например, измерять наиболее важные показатели, обозначенные в статье 13 Стратегии. Особое внимание педагогов (а их было большинство в зале) привлекли исторические примеры формирования гражданственности.
По завершении семинара мы выслушали вопросы и пожелания участников семинара и решили - непременно соберемся через пару месяцев и обсудим вновь все волнующие нас проблемы.