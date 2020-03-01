Диалог будет продолжен. Новости, Главные новости, Обратите внимание — 24-марта-2020 — прочитано 13 раз Диалог будет продолжен.



Мартовское небо над Красноармейском удивительно глубоко. Кажется, что воздух обрел вес и наполняет легкие весьма ощутимой живительной материей. Нашей команде вспомнились частые посещения Красноармейска в 1995-2000 годах. Тогда в городе был основан самый крупный в стране Центр временного размещения беженцев и вынужденных переселенцев. Он был рассчитан на 420 мест. Первые волны переселенцев прибыли сюда из Таджикистана и Чеченской республики. Тогда в распоряжении нашей организации было два УАЗика - «буханочки». Каждый день мы перевозили по 10-20 человек с нехитрым скарбом. Меня тогда удивляло, почему люди в обязательном порядке брали первоочередно с собой из разоренного жилья в дальнюю дорогу громоздкие старомодные телевизоры. Теперь понимаю – это было связано с интуитивным стремлением услышать и увидеть на потускневших от времени экранах наконец что-нибудь положительное в том хаосе разрушительных сообщений, что приходили в эфир после разрушения СССР.

В гостеприимном центре все было бесплатно - жилье, питание. Дети начали посещать расположенную неподалеку школу и детский садик. Вскоре в Центре появились первые младенцы, что вызвало искреннюю радость у всех нас.

В те становящиеся далекими годы Красноармейский район на глазах становился многонациональным. Вместе с русскими прибывали чеченцы, армяне, грузины, азербайджанцы и представители других этносов. Первоначально возникали эксцессы, случались молодежные конфликты. Один из них в 2007 году закончился трагически - в бытовом конфликте погиб молодой человек, А. Филин, статный молодой парень. Это случилось ровно 13 лет назад, 8 марта. Помнится тогда мы более недели большой командой общественников и сотрудников правительства работали в городе и районе, беседовали с людьми, проводили круглые столы, выслушивали представителей диаспор, проводили прием жителей. Тогда удалось остановить конфликт, создать атмосферу доверия, умиротворенности, доверия, чувства уважения к национальным традициям, религиям. Мы обращались к множественным примерам межнационального сотрудничества, к глубинным понятиям российской гражданственности. И основным примером во всех наших беседах была героическая история Великой Отечественной войны.

Об этом мы говорили на нашем семинаре, который, как мне кажется, никого из 86 участников не оставил равнодушным.

О том бесценном опыте вспомнил и глава аппарата администрации Всемирнов Сергей Владимирович, ставшим соведущим семинара. Он был 13 лет назад одним из молодых сотрудников администрации города и сделал очень много для того, чтобы локализовать конфликт, искоренить его вредные последствия.

С тех пор город и район пережили много трансформаций, приняли большие волны переселенцев, благодаря чему район не потерял населения, сохранил инфраструктуру, человеческий потенциал. Многократно возросло этническое разнообразие. В район, например, в числе последних волн переселенцев, переехала из Краснодарского края небольшая групп турок-месхетинцев. Проживают они в Гвардейском муниципальном образовании, где сравнительно быстро интегрировались в местное сообщество.



Администрации и общественники за последние десятилетия научились грамотно решать много вопросы межнационального взаимодействия. В районе регулярно создаются и реализуются программы межнационального сотрудничества. Ярко, позитивно работают национально-культурные организации. Большой вклад вносят педагоги, овладевающие многими психолого-педагогическими методиками по формированию уважительного, доверительного общения между людьми разных национальностей.

Мы много говорили о значимости обновленной Стратегии Государственной национальной политики, о новых установках на формирования российской гражданской идентичности. Останавливались на практической реализации наиболее важных статей и разделов обновленной Стратегии. Мы успели обсудить и практические вопросы: как, например, измерять наиболее важные показатели, обозначенные в статье 13 Стратегии. Особое внимание педагогов (а их было большинство в зале) привлекли исторические примеры формирования гражданственности.

По завершении семинара мы выслушали вопросы и пожелания участников семинара и решили - непременно соберемся через пару месяцев и обсудим вновь все волнующие нас проблемы.

Мартовское небо над Красноармейском удивительно глубоко. Кажется, что воздух обрел вес и наполняет легкие весьма ощутимой живительной материей. Нашей команде вспомнились частые посещения Красноармейска в 1995-2000 годах. Тогда в городе был основан самый крупный в стране Центр временного размещения беженцев и вынужденных переселенцев. Он был рассчитан на 420 мест. Первые волны переселенцев прибыли сюда из Таджикистана и Чеченской республики. Тогда в распоряжении нашей организации было два УАЗика - «буханочки». Каждый день мы перевозили по 10-20 человек с нехитрым скарбом. Меня тогда удивляло, почему люди в обязательном порядке брали первоочередно с собой из разоренного жилья в дальнюю дорогу громоздкие старомодные телевизоры. Теперь понимаю – это было связано с интуитивным стремлением услышать и увидеть на потускневших от времени экранах наконец что-нибудь положительное в том хаосе разрушительных сообщений, что приходили в эфир после разрушения СССР.В гостеприимном центре все было бесплатно - жилье, питание. Дети начали посещать расположенную неподалеку школу и детский садик. Вскоре в Центре появились первые младенцы, что вызвало искреннюю радость у всех нас.В те становящиеся далекими годы Красноармейский район на глазах становился многонациональным. Вместе с русскими прибывали чеченцы, армяне, грузины, азербайджанцы и представители других этносов. Первоначально возникали эксцессы, случались молодежные конфликты. Один из них в 2007 году закончился трагически - в бытовом конфликте погиб молодой человек, А. Филин, статный молодой парень. Это случилось ровно 13 лет назад, 8 марта. Помнится тогда мы более недели большой командой общественников и сотрудников правительства работали в городе и районе, беседовали с людьми, проводили круглые столы, выслушивали представителей диаспор, проводили прием жителей. Тогда удалось остановить конфликт, создать атмосферу доверия, умиротворенности, доверия, чувства уважения к национальным традициям, религиям. Мы обращались к множественным примерам межнационального сотрудничества, к глубинным понятиям российской гражданственности. И основным примером во всех наших беседах была героическая история Великой Отечественной войны.Об этом мы говорили на нашем семинаре, который, как мне кажется, никого из 86 участников не оставил равнодушным.О том бесценном опыте вспомнил и глава аппарата администрации Всемирнов Сергей Владимирович, ставшим соведущим семинара. Он был 13 лет назад одним из молодых сотрудников администрации города и сделал очень много для того, чтобы локализовать конфликт, искоренить его вредные последствия.С тех пор город и район пережили много трансформаций, приняли большие волны переселенцев, благодаря чему район не потерял населения, сохранил инфраструктуру, человеческий потенциал. Многократно возросло этническое разнообразие. В район, например, в числе последних волн переселенцев, переехала из Краснодарского края небольшая групп турок-месхетинцев. Проживают они в Гвардейском муниципальном образовании, где сравнительно быстро интегрировались в местное сообщество.Администрации и общественники за последние десятилетия научились грамотно решать много вопросы межнационального взаимодействия. В районе регулярно создаются и реализуются программы межнационального сотрудничества. Ярко, позитивно работают национально-культурные организации. Большой вклад вносят педагоги, овладевающие многими психолого-педагогическими методиками по формированию уважительного, доверительного общения между людьми разных национальностей.Мы много говорили о значимости обновленной Стратегии Государственной национальной политики, о новых установках на формирования российской гражданской идентичности. Останавливались на практической реализации наиболее важных статей и разделов обновленной Стратегии. Мы успели обсудить и практические вопросы: как, например, измерять наиболее важные показатели, обозначенные в статье 13 Стратегии. Особое внимание педагогов (а их было большинство в зале) привлекли исторические примеры формирования гражданственности.По завершении семинара мы выслушали вопросы и пожелания участников семинара и решили - непременно соберемся через пару месяцев и обсудим вновь все волнующие нас проблемы.