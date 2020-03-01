Наш капитал на все времена! Новости, Главные новости, Летописцы-Победители. Имена и судьбы. — 17-марта-2020 — прочитано 40 раз Отклик Сергея Елистратова на статью "Мой Учитель и Мой Отец" (1 марта 2020) http://sarunion.ru/actual/news/2591-moy-uchitel-i-moy-otec.html



Наш капитал на все времена!





























У каждого из нас был человек, которого мы считаем своим Учителем. Учителем в профессии, творчестве, жизни. А иногда это совмещается. Недавно на сайте Саратовского отделения Союза журналистов был опубликован рассказ Ольги Борисовны Панютиной и Ларисы Ивановны Орловой (Мухиной) об Иване Михайловиче Мухине. Он - блокадник, журналист, в течение 17 лет возглавлял редакцию Петровской районной газеты, тогда называвшуюся «Ленинец». Своим Учителем в журналистике его считали и считают такие известные в нашей профессиональной среде люди, как бывший заместитель генерального директора ТАСС В.Г. Таланов, председатель Саратовского отделения Союза писателей России В.Г. Гурьянов, бывший редактор Ртищевской районной газеты, заведующий сельскозяйственным отделом Саратовской областной газеты «Коммунист» С.П. Борисов, бывший редактор Петровской районной газеты «Петровские вести» О.Б. Панютина и др. А для Л.И. Орловой Иван Михайлович – родной отец. Я тоже знал Ивана Михайловича Мухина, замечательного человека и журналиста. Но вот его пронзительное блокадное военное прошлое - нахождение между жизнью и смертью в блокадном Ленинграде, мне не было настолько известно. Это повествование О.Б. Панютиной и Л.И. Орловой, как и другие публикации с сайта, станут будущей составной частью второго тома Энциклопедии Саратовской журналистики. Его издание в год 75-летия Победы нашего народа в Великой Отечественной войне готовится под руководством председателя регионального отделения Союза журналистов Л.Н. Златогорской в рамках Президентского гранта. С Иваном Михайловичем Мухиным я познакомился в начале 80-х годов прошлого столетия. Будучи школьником, по предложению В.Г. Гурьянова я работал тогда летом во время пятой трудовой четверти (в школьной жизни были и такие) в редакции районной газеты «Ленинец». Владимир Григорьевич, редактор газеты, ещё руководил и кружком юных корреспондентов в городском Доме пионеров, где заприметил меня.



В это время в редакции временно работал корректором, видимо, замещая свободную единицу и помогая бывшим коллегам-журналистам, И.М. Мухин. К этому дню он уже находился на пенсии. Но бывших редакторов не бывает. В редакционной запарке, как-то проскочило мимо руководителя моей трудовой практики в одном из подготовленных, но ещё не опубликованных моих материалов имя героини, которую я называл то Марина, то, ласково, вслед за её близкими, Маруся. А вот Иван Михайлович как корректор выловил эту ошибку. Пригласил меня в свой кабинет и спросил, как же всё-таки по-настоящему зовут мою героиню? Словом, мне был преподан один из главных уроков в работе журналиста: семь раз проверь, один раз напиши! Марина – это не Маруся, хотя обеих можно и допускается называть Маришами. Мало ли, как в семье зовут ребёнка, на страницах газеты Марина должна быть - Мариной, Маришей, но никак не Марусей – Марией, втолковывал мне Мухин. Иван Михайлович был очень доброжелательным человеком. Его критика была острой, справедливой, но не обидной. Он умел вывести человека на самостоятельное осознание своих ошибок, слабых мест в литературном творчестве, журналистских работах. Прекрасный стилист, отменный знаток русской и советской поэзии (например, творчества таких разных поэтов, как А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов и В.В. Маяковский), литературы, сам писавший замечательные басни, стихи, рассказы, Иван Михайлович учил всему, что знал и умел, своих учеников. Он направлял молодых авторов, знакомил их с литературными жанрами, помогал осваивать технику стихосложения в неформальном литературном объединении при городском комитете комсомола - прообразе будущего литературного творческого объединения «Росинка» при редакции районной газеты. Жаль, что здоровье, подорванное блокадными военными годами и серьёзной последующей нагрузкой на постах председателя райисполкома и редактора газеты, не позволило ему тогда долго заниматься с молодёжью и взрослыми авторами в этом литературном объединении. Но Иван Михайлович всегда был в курсе творческой литературной жизни города и района, поделился с нами своими баснями и стихами при издании первого поэтического сборника «Росинка» одноимённого литературного творческого объединения, организованного при редакции районной газеты «Ленинец». Да и так, в любое время, после выхода в газете той или иной журналистской публикации, мог позвонить автору, высказать своё мнение, в чём-то сориентировать его на будущее.



Придя работать в районную газету на постоянной штатной основе, я не раз был в доме И.М. Мухина уже со следующим редактором районки – Валентином Алексеевичем Аксёновым. Меня всегда поражало обилие книг в квартире Мухиных! А Иван Михайлович делился с нами, какой он бы хотел видеть районную газету, что ему хотелось бы прочитать на её страницах. Делал это тактично - на примере неудачных, на его взгляд, публикаций областной и центральной прессы. Удивительно скромный, разносторонне одарённый, принципиальный, он никогда не был прямолинейным ментором. Мы ценили слово и видение журналиста и редактора И.М. Мухина. Это был человек дела. Несмотря на то, что лично сам он говорил негромко, его слышали, печатное слово - позицию газеты - уважали. Хочется сказать большое спасибо всем авторам, участвующим в проекте Саратовского регионального отделения Союза журналистов России, направленном на увековечивание памяти наших земляков-журналистов – участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла! Молодое поколение журналистов, и не только они, должны знать о вкладе журналистов-фронтовиков, сменивших мирные перья на оружейные «штыки» и военные перья, а также всех, кто трудился в тылу в эти годы, в общую победу нашего народа над врагом, ценить сделанное! Каждый рассказ на сайте в рамках данного проекта – это знакомство с судьбами удивительных людей, открытие. Нельзя пройти мимо публикаций Т.Н. Тишковой (Катилевской) о корреспонденте фронтовой газеты, впоследствии сотруднице Саратовского областного радио Галине Михайловне Суховой, А.И. Симонова – об артиллеристе, разведчике, а в послевоенные годы журналисте Генрихе Петровиче Двинских, Л.А. Бочковой – о военной лётчице, одной из тех, кого фашисты называли «ночными ведьмами», педагоге Ольге Тимофеевне Голубевой-Перес, С.Б. Дурновой – о фронтовом писателе, её отце, послевоенном руководителе Саратовской писательской организации Борисе Фёдоровиче Дурнове-Озёрном и многих других. Выстоять, выжить, победить! Вслед за авторами публикаций, понимаешь, что сила духа, воля, мужество, человеческая твёрдость у людей – героев их повествований были запредельными. И это именно тот народный капитал, которым нужно дорожить, как ничем другим, во все времена.



С. Елистратов, бывший заместитель редактора газеты «Петровские вести», член Союза журналистов России. У каждого из нас был человек, которого мы считаем своим Учителем. Учителем в профессии, творчестве, жизни. А иногда это совмещается. Недавно на сайте Саратовского отделения Союза журналистов был опубликован рассказ Ольги Борисовны Панютиной и Ларисы Ивановны Орловой (Мухиной) об Иване Михайловиче Мухине. Он - блокадник, журналист, в течение 17 лет возглавлял редакцию Петровской районной газеты, тогда называвшуюся «Ленинец». Своим Учителем в журналистике его считали и считают такие известные в нашей профессиональной среде люди, как бывший заместитель генерального директора ТАСС В.Г. Таланов, председатель Саратовского отделения Союза писателей России В.Г. Гурьянов, бывший редактор Ртищевской районной газеты, заведующий сельскозяйственным отделом Саратовской областной газеты «Коммунист» С.П. Борисов, бывший редактор Петровской районной газеты «Петровские вести» О.Б. Панютина и др. А для Л.И. Орловой Иван Михайлович – родной отец. Я тоже знал Ивана Михайловича Мухина, замечательного человека и журналиста. Но вот его пронзительное блокадное военное прошлое - нахождение между жизнью и смертью в блокадном Ленинграде, мне не было настолько известно. Это повествование О.Б. Панютиной и Л.И. Орловой, как и другие публикации с сайта, станут будущей составной частью второго тома Энциклопедии Саратовской журналистики. Его издание в год 75-летия Победы нашего народа в Великой Отечественной войне готовится под руководством председателя регионального отделения Союза журналистов Л.Н. Златогорской в рамках Президентского гранта. С Иваном Михайловичем Мухиным я познакомился в начале 80-х годов прошлого столетия. Будучи школьником, по предложению В.Г. Гурьянова я работал тогда летом во время пятой трудовой четверти (в школьной жизни были и такие) в редакции районной газеты «Ленинец». Владимир Григорьевич, редактор газеты, ещё руководил и кружком юных корреспондентов в городском Доме пионеров, где заприметил меня.В это время в редакции временно работал корректором, видимо, замещая свободную единицу и помогая бывшим коллегам-журналистам, И.М. Мухин. К этому дню он уже находился на пенсии. Но бывших редакторов не бывает. В редакционной запарке, как-то проскочило мимо руководителя моей трудовой практики в одном из подготовленных, но ещё не опубликованных моих материалов имя героини, которую я называл то Марина, то, ласково, вслед за её близкими, Маруся. А вот Иван Михайлович как корректор выловил эту ошибку. Пригласил меня в свой кабинет и спросил, как же всё-таки по-настоящему зовут мою героиню? Словом, мне был преподан один из главных уроков в работе журналиста: семь раз проверь, один раз напиши! Марина – это не Маруся, хотя обеих можно и допускается называть Маришами. Мало ли, как в семье зовут ребёнка, на страницах газеты Марина должна быть - Мариной, Маришей, но никак не Марусей – Марией, втолковывал мне Мухин. Иван Михайлович был очень доброжелательным человеком. Его критика была острой, справедливой, но не обидной. Он умел вывести человека на самостоятельное осознание своих ошибок, слабых мест в литературном творчестве, журналистских работах. Прекрасный стилист, отменный знаток русской и советской поэзии (например, творчества таких разных поэтов, как А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов и В.В. Маяковский), литературы, сам писавший замечательные басни, стихи, рассказы, Иван Михайлович учил всему, что знал и умел, своих учеников. Он направлял молодых авторов, знакомил их с литературными жанрами, помогал осваивать технику стихосложения в неформальном литературном объединении при городском комитете комсомола - прообразе будущего литературного творческого объединения «Росинка» при редакции районной газеты. Жаль, что здоровье, подорванное блокадными военными годами и серьёзной последующей нагрузкой на постах председателя райисполкома и редактора газеты, не позволило ему тогда долго заниматься с молодёжью и взрослыми авторами в этом литературном объединении. Но Иван Михайлович всегда был в курсе творческой литературной жизни города и района, поделился с нами своими баснями и стихами при издании первого поэтического сборника «Росинка» одноимённого литературного творческого объединения, организованного при редакции районной газеты «Ленинец». Да и так, в любое время, после выхода в газете той или иной журналистской публикации, мог позвонить автору, высказать своё мнение, в чём-то сориентировать его на будущее.Придя работать в районную газету на постоянной штатной основе, я не раз был в доме И.М. Мухина уже со следующим редактором районки – Валентином Алексеевичем Аксёновым. Меня всегда поражало обилие книг в квартире Мухиных! А Иван Михайлович делился с нами, какой он бы хотел видеть районную газету, что ему хотелось бы прочитать на её страницах. Делал это тактично - на примере неудачных, на его взгляд, публикаций областной и центральной прессы. Удивительно скромный, разносторонне одарённый, принципиальный, он никогда не был прямолинейным ментором. Мы ценили слово и видение журналиста и редактора И.М. Мухина. Это был человек дела. Несмотря на то, что лично сам он говорил негромко, его слышали, печатное слово - позицию газеты - уважали. Хочется сказать большое спасибо всем авторам, участвующим в проекте Саратовского регионального отделения Союза журналистов России, направленном на увековечивание памяти наших земляков-журналистов – участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла! Молодое поколение журналистов, и не только они, должны знать о вкладе журналистов-фронтовиков, сменивших мирные перья на оружейные «штыки» и военные перья, а также всех, кто трудился в тылу в эти годы, в общую победу нашего народа над врагом, ценить сделанное! Каждый рассказ на сайте в рамках данного проекта – это знакомство с судьбами удивительных людей, открытие. Нельзя пройти мимо публикаций Т.Н. Тишковой (Катилевской) о корреспонденте фронтовой газеты, впоследствии сотруднице Саратовского областного радио Галине Михайловне Суховой, А.И. Симонова – об артиллеристе, разведчике, а в послевоенные годы журналисте Генрихе Петровиче Двинских, Л.А. Бочковой – о военной лётчице, одной из тех, кого фашисты называли «ночными ведьмами», педагоге Ольге Тимофеевне Голубевой-Перес, С.Б. Дурновой – о фронтовом писателе, её отце, послевоенном руководителе Саратовской писательской организации Борисе Фёдоровиче Дурнове-Озёрном и многих других. Выстоять, выжить, победить! Вслед за авторами публикаций, понимаешь, что сила духа, воля, мужество, человеческая твёрдость у людей – героев их повествований были запредельными. И это именно тот народный капитал, которым нужно дорожить, как ничем другим, во все времена.