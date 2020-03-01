Его боевой путь от Смоленска до Кенигсберга Новости, Летописцы-Победители. Имена и судьбы. — 17-марта-2020 — прочитано 30 раз Его боевой путь от Смоленска до Кенигсберга

ИЛЬИН

Олег Иванович

(10.09.1921 -02.03.84)























Его блестящие лекции надолго запоминались студентам, но они не могли и представить, что за плечами этого филолога долгий военный путь от Смоленска до Кенигсберга.

Олег Иванович Ильин родился в крестьянской семье. В 1935 году семья вынуждена была переехать на станицу Лабинскую Краснодарского края, где в 1939 году Олег Ильин закончил с отличием среднюю школу. С детства увлекался авиацией, принимал участие в слетах авиамоделистов и в 1939 году поступил в Казанский авиационный институт. Осенью того же года О. Ильин был призван в армию и направлен в Читу в авиационную школу, которую окончил младшим специалистом.

С 1940 году О. Ильин служил авиамехаником в полку дальнего действия в Забайкалье. В начале войны переброшен вместе с полком на Западный фронт. Воевал под Смоленском, Москвой, Сталинградом, Ленинградом, на Кавказе, Украине, в Польше, в Берлине и Кенигсберге. Демобилизован из армии в 1946 году Награжден орденом «Красная звезда», медалями «За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда», «За оборону Сталинграда», «За оборону Кавказа», «За победу над Германией», Гвардейским знаком, почетными юбилейными наградами.

Потребность осмыслить военный опыт привела его на филологический факультет СГУ. В студенческие годы О. Ильин руководил литературно-творческой секцией при филологическом факультете, был членом научного студенческого общества, литературным консультантом газеты «Молодой сталинец». С 1949 года регулярно публиковал литературно-критические статьи в газете «Коммунист», альманахе «Литературный Саратов», журнале «Новая Волга» о творчестве современных поэтов и писателей (Н. Хикмета, Н. Тихонова, Ф. Гладкова, Ю. Трифонова, Ю. Фучика). В 1951 году окончил университет и был направлен по путевке Министерства просвещения РСФСР старшим преподавателем литературы в Учительский институт с. Месягутово (Башкирия), где читал курс истории русской литературы и спецкурс по истории мировой литературы, выступал с лекциями перед населением.

В 1956 году О.И. Ильин возвращается в Саратов и до конца жизни преподает на филологическом факультете СГУ. На кафедре советской литературы – с момента ее основания в 1958 году.

В 1963 году в диссертационном совете СГУ И. защитил кандидатскую диссертацию «Героическая сатира Маяковского».

О.И. Ильин был блестящим лектором. На протяжении многих лет читал лекционные курсы «Введение в литературоведение», «Теория литературы», «История русской советской литературы», спецкурсы. Более четверти века вел спецсеминар по творчеству В.В. Маяковского, воспитав не одно поколение филологов, кандидатов и докторов наук.



Ирина Иванюшина.



Об авторе



ИВАНЮШИНА

Ирина Юрьевна



Ирина Юрьевна Иванюшина в 1982 году окончила с отличием филологический факультет СГУ. Выпускница семинара доцента О.И. Ильина. После окончания университета преподавала в школах Саратовской области, пединституте. С 1987 года работает в СГУ. В 1992 г. защитила в Нижегородском государственном университете кандидатскую диссертацию «Творчество В. Маяковского как феномен утопического сознания». В 2003 году в СГУ - докторскую диссертацию «Русский футуризм: идеология, поэтика, прагматика». В 2005–2015 гг. – зав. кафедрой русской литературы ХХ века (новейшей русской литературы).

Заместитель главного редактора журнала «Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия Филология. Журналистика». Под редакцией И. вышли сборники: Цензура как социокультурный феномен. Саратов, 2007. 370 с.; Литературно-художественный авангард в социокультурном пространстве российской провинции: история и современность. Саратов, 2008. 478 с.; ΦΙΛΙΑ ΛΟΓΟΥ: Сборник научных статей в честь 70-летия профессора В.В. Прозорова. Саратов, 2010. 346 с.; НЭП в истории культуры: от центра к периферии. Саратов, 2010. 410 с.; Эпоха «Великого перелома» в истории культуры. Саратов, 2015. 496 с. Его блестящие лекции надолго запоминались студентам, но они не могли и представить, что за плечами этого филолога долгий военный путь от Смоленска до Кенигсберга.Олег Иванович Ильин родился в крестьянской семье. В 1935 году семья вынуждена была переехать на станицу Лабинскую Краснодарского края, где в 1939 году Олег Ильин закончил с отличием среднюю школу. С детства увлекался авиацией, принимал участие в слетах авиамоделистов и в 1939 году поступил в Казанский авиационный институт. Осенью того же года О. Ильин был призван в армию и направлен в Читу в авиационную школу, которую окончил младшим специалистом.С 1940 году О. Ильин служил авиамехаником в полку дальнего действия в Забайкалье. В начале войны переброшен вместе с полком на Западный фронт. Воевал под Смоленском, Москвой, Сталинградом, Ленинградом, на Кавказе, Украине, в Польше, в Берлине и Кенигсберге. Демобилизован из армии в 1946 году Награжден орденом «Красная звезда», медалями «За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда», «За оборону Сталинграда», «За оборону Кавказа», «За победу над Германией», Гвардейским знаком, почетными юбилейными наградами.Потребность осмыслить военный опыт привела его на филологический факультет СГУ. В студенческие годы О. Ильин руководил литературно-творческой секцией при филологическом факультете, был членом научного студенческого общества, литературным консультантом газеты «Молодой сталинец». С 1949 года регулярно публиковал литературно-критические статьи в газете «Коммунист», альманахе «Литературный Саратов», журнале «Новая Волга» о творчестве современных поэтов и писателей (Н. Хикмета, Н. Тихонова, Ф. Гладкова, Ю. Трифонова, Ю. Фучика). В 1951 году окончил университет и был направлен по путевке Министерства просвещения РСФСР старшим преподавателем литературы в Учительский институт с. Месягутово (Башкирия), где читал курс истории русской литературы и спецкурс по истории мировой литературы, выступал с лекциями перед населением.В 1956 году О.И. Ильин возвращается в Саратов и до конца жизни преподает на филологическом факультете СГУ. На кафедре советской литературы – с момента ее основания в 1958 году.В 1963 году в диссертационном совете СГУ И. защитил кандидатскую диссертацию «Героическая сатира Маяковского».О.И. Ильин был блестящим лектором. На протяжении многих лет читал лекционные курсы «Введение в литературоведение», «Теория литературы», «История русской советской литературы», спецкурсы. Более четверти века вел спецсеминар по творчеству В.В. Маяковского, воспитав не одно поколение филологов, кандидатов и докторов наук.ИВАНЮШИНАИрина ЮрьевнаИрина Юрьевна Иванюшина в 1982 году окончила с отличием филологический факультет СГУ. Выпускница семинара доцента О.И. Ильина. После окончания университета преподавала в школах Саратовской области, пединституте. С 1987 года работает в СГУ. В 1992 г. защитила в Нижегородском государственном университете кандидатскую диссертацию «Творчество В. Маяковского как феномен утопического сознания». В 2003 году в СГУ - докторскую диссертацию «Русский футуризм: идеология, поэтика, прагматика». В 2005–2015 гг. – зав. кафедрой русской литературы ХХ века (новейшей русской литературы).Заместитель главного редактора журнала «Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия Филология. Журналистика». Под редакцией И. вышли сборники: Цензура как социокультурный феномен. Саратов, 2007. 370 с.; Литературно-художественный авангард в социокультурном пространстве российской провинции: история и современность. Саратов, 2008. 478 с.; ΦΙΛΙΑ ΛΟΓΟΥ: Сборник научных статей в честь 70-летия профессора В.В. Прозорова. Саратов, 2010. 346 с.; НЭП в истории культуры: от центра к периферии. Саратов, 2010. 410 с.; Эпоха «Великого перелома» в истории культуры. Саратов, 2015. 496 с.