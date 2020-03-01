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Бранко Арсениевич



(11.11.1925 – 11.08.2002)



















Когда жить становится невмоготу и в промоины души, как океанская солёная волна, врывается боль, я вспоминаю о маэстро Бранко...

Сегодня, если бы Бранко Арсениевич был среди нас…

«Был», «бы»... Прошедшее время и сослагательное наклонение к этому сильному яркому человеку явно неприменимы. Бранко не любил этих слов. И не только из-за труднопроизносимого звука «Ы», напрочь отсутствующего в родном ему сербском языке. Бранко Арсениевич – пример настоящего бойца, человека дела, пассионария.

Его, не очень длинная по меркам черногорцев-соплеменников, жизнь вместила столько событий эпохального масштаба, что любого из них могло хватить с лихвой не на одну героическую биографию. При этом Бранко Арсениевич героем себя не считал. Просто делал свое дело: без лишних слов и цветистых фраз, без столь модных в наше время рефлексий. По-крестьянски обстоятельно и по-мужски твёрдо.

Таким же он был писателем, негромогласным, без стилистических изысков. В прямом соответствии с поговоркой: тише едешь – дальше будешь.

Памятуя об обширном послужном списке Бранко, о его ярчайшей биографии: от черногорского мальчишки-партизана до героя итальянского Сопротивления и дальше — до капитана армии - командира Т-34, от простого крестьянского парня - до видного журналиста, публициста и военкора, от никому неизвестного Бано из деревушки Присоя – до личного врага югославского диктатора Тито, - поневоле ожидаешь от автора головокружительного, напоминающего современные боевики, разворота событий, хитросплетений сюжета, интриг, коварства и любви. По счастью, ничего этого в книгах Бранко Арсениевича нет. Передо мной спокойное, как полноводная, слегка притомлённая летним зноем река, доверительное, раздумчивое повествование.

По словам друзей писателя, часто посреди общего разговора Бранко вдруг замолкал, как бы прислушиваясь к чему-то внутри себя. Осмелось предположить, что он слушал голос тишины, которой так не хватало ему в первой, опалённой войной половине жизни. Он и писал странно, посреди повествования переходя внезапно на другой язык. Побывав в мире героев книг русского югослава, мне вдруг захотелось услышать как на этом другом языке разговаривают между собой травы, деревья и цветы, поют птицы, шумят ветра. И что за колыбельные на этом чужом наречии поёт ребёнку мать, что уже к четырнадцати несмышленым годам из птенца превращается он в смелого горного орла, уходит в самостоятельный гордый полёт.

Но орёл ли, сокол — по природе своей одинок. Здесь же ситуация совсем другая. Каждый из героев книги Бранко думает в первую не о себе, а о том, как его слово, поступок, деяние отзовутся в другом. В других: уже ушедших и ещё не рождённых.

В основе личности героев Арсениевича, как мне кажется, – мощный нерушимый пласт родового сознания. В свете этого поступок собственный рассматривается не только как твоё личное деяние, но как порождение всей совокупности народных обычаев, вековых традиций и коллективной родовой совести. Ты — автономная личность, но, в то же время, – звено бесконечной жизненной цепи, уходящей из прошлого в будущее. И в этом, пожалуй, одна из глубинных основ несгибаемости, бесстрашия и поразительного жизнелюбия как персонажей писателя, так и самого автора книг.

А отчаянных поступков в жизни Бранко предстояло немало...

В апреле 1942 года юный боец Сопротивления был вторично арестован за сбор оружия для восставших и приговорён итальянским военным трибуналом к десятилетнему тюремному заключению во флорентийской крепости Сан-Джиминано, откуда, спустя год, 15 апреля 1943 года бежал. Интересно, что в этот же день апреля через пятнадцать лет Бранко совершит свой второй побег, уже из послевоенной «титовской» Югославии. Через итальянский Триест, швейцарскую Лозанну и чешскую Прагу – в страну с восходящим солнцем на гербе – Союз Советских Социалистических Республик.

Дата эта, 15 апреля, отмечается семьёй Арсениевичей как второй день рождения Бранко.

Лидия Петровна Арсениевич, жена писателя, бережно хранит обширный послужной список мужа, обращаясь к которому узнаю, что Бранко Арсениевич – член двух Коммунистических партий: Италии и Югославии. Что после побега из флорентийской тюрьмы в 1945 году, воевал в составе 23 бригады имени Гарибальди в Центральной и

В мае 1944 года Бранко снова вступил в ряды Югославской народной армии в составе I-й Танковой пролетарской бригады, дислоцированной неподалёку от города Гравине в Южной Италии. Летом 1944 Бранко попадает в СССР, где в военном лагере под Тулой в суровых для южанина условиях (ночевки курсантов проходили под крытым небом, а точнее, под днищем вверенных боевых машин) обучается на командира танка Т-34.

Затем - снова фронт – ІІ-я Югославская танковая бригада. Упорные бои уже на территории самой Югославии.

Войну Бранко Арсениевич закончил в звании капитана.

В послевоенном 1947 году, после окончания курсов, бывший боец становится журналистом, корреспондентом военных газет.

Перо молодого журналиста не уступало в остроте штыку и било, видимо, «в лоб, а не пятясь». Недаром, в апреле 1949 года (так уж вышло, что апрель для Бранко в своём роде месяц судьбоносный) после поддержки в средствах массовой информации резолюции Коминформбюро, полностью разделявшей политику Советского Союза, журналист Арсениевич оказывается заточённым в каторжном лагере для противников режима Тито на Голом Острове.

Шесть из десяти лет принудительного наказания, проведённых в застенке под изощрённые пытки палачей, не только не сломили несговорчивого военкора, но и определили стимул всей его дальнейшей жизни. Написать и издать правдивую книгу о зверствах диктатуры Тито и лично диктатора, воспретендовавшего на Нобелевскую премию мира, – стало отныне целью Бранко. Для этого в 1958 году под угрозой нового ареста он нелегально эмигрирует в СССР, получает здесь советское гражданство.

Последнее произведение писателя - «Приливы и отливы» - трилогия, написанная автором на сербском языке, охватывает двадцатилетний (с 1936 по 1956 год) период Югославской истории, включающий картины из предвоенных лет, борьбу народа против фашистских оккупантов и злодеяния диктаторского режима Тито. В настоящее время, стараниями Лидии Петровны Арсениевич, которой посвящена эта трилогия, все книги романа «Приливы и отливы» переведены на русский язык. В 1999 году Бранко Арсениевичу была присвоена Литературная премия имени Михаила Алексеева.

За рукописью романа югославские товарищи приехали к смертельно-больному писателю 31 июля 2002 года, а 11 августа сердце Бранко перестало биться.

«Только теперь я понимаю, какая могущественная сила — народ. Это он, его огромная воля к победе толкают молодежь на бесстрашные поступки», - переосмыслив пережитое, писал Бранко Арсениевич в своей первой книге «Цена жизни»:

- Жизнь - постоянный, непрерывный процесс, скорее даже не право человека, а его долг, земная миссия, от конечного осуществления которой нельзя отказаться ни при каких, даже самых невыносимых обстоятельствах. Война вторична. Первична и всеобъемлюща жизнь. Тем самым она сильнее войны, сильнее смерти и поэтому, в конечном итоге не может не победить. Правда крестьянина-земледельца сильнее всех бывших и будущих войн на свете.



Маргарита БОРЦОВА.



Об авторе

Маргарита Евгеньевна Борцова родилась в 1963 году в Саратове. Окончила Саратовский экономический институт. С 2006 по 2007 гг. – работала заместителем главного редактора-зав. отделом прозы литературно-художественного журнала «Волга – ХХI век», главным редактором Поволжского торгово-экономического журнала, корректором и редактором в издательстве «Наука образования». В настоящее время – заместитель главного редактора газеты Саратовского муниципального района «Большая Волга».

Участник первого Форума молодых писателей России (Москва, «Липки», 2001. Победитель международного литературного конкурса «Легкое дыхание» (Германия, 2010). Победитель (2-е место) 9-го Международного турнира поэтов русского зарубежья «Пушкин в Британии» в рамках ежегодного Международного фестиваля русской поэзии и культуры (Лондон, 2011), победитель и лауреат межрегионального конкурса поэзии имени К. Васильева «Чем жива душа» (Ярославль, 2014, 2015).

Публиковалась в альманахе «Саратов литературный», журналах и альманахах «Москва», «Волга – ХХI век», «Сура», «Контрабанда» (Москва), «Бег» (Санкт-Петербург), «EDITA», «Семейка», «XXI век», «Свиток» (Германия), интернет-альманахе «Порт-Фолио» (Канада, США), в интеллектуально-художественном журнале «Дикое поле. Донецкий проект» (Украина, Донецк), газетах «Российский писатель» и «Интеллигент СПБ», в местной периодической печати.

Автор пяти сборников стихотворений и прозы («На берегу любви и боли», 1999, «После бала», 2004, «Остальное неважно», 2007, «Потому что живая», 2009, «На этом празднике жизни», 2019).

Редактор военной трилогии Бранко Арсениевича «Приливы и отливы». Член Союза журналистов России, член Союза писателей России. Когда жить становится невмоготу и в промоины души, как океанская солёная волна, врывается боль, я вспоминаю о маэстро Бранко...Сегодня, если бы Бранко Арсениевич был среди нас…«Был», «бы»... Прошедшее время и сослагательное наклонение к этому сильному яркому человеку явно неприменимы. Бранко не любил этих слов. И не только из-за труднопроизносимого звука «Ы», напрочь отсутствующего в родном ему сербском языке. Бранко Арсениевич – пример настоящего бойца, человека дела, пассионария.Его, не очень длинная по меркам черногорцев-соплеменников, жизнь вместила столько событий эпохального масштаба, что любого из них могло хватить с лихвой не на одну героическую биографию. При этом Бранко Арсениевич героем себя не считал. Просто делал свое дело: без лишних слов и цветистых фраз, без столь модных в наше время рефлексий. По-крестьянски обстоятельно и по-мужски твёрдо.Таким же он был писателем, негромогласным, без стилистических изысков. В прямом соответствии с поговоркой: тише едешь – дальше будешь.Памятуя об обширном послужном списке Бранко, о его ярчайшей биографии: от черногорского мальчишки-партизана до героя итальянского Сопротивления и дальше — до капитана армии - командира Т-34, от простого крестьянского парня - до видного журналиста, публициста и военкора, от никому неизвестного Бано из деревушки Присоя – до личного врага югославского диктатора Тито, - поневоле ожидаешь от автора головокружительного, напоминающего современные боевики, разворота событий, хитросплетений сюжета, интриг, коварства и любви. По счастью, ничего этого в книгах Бранко Арсениевича нет. Передо мной спокойное, как полноводная, слегка притомлённая летним зноем река, доверительное, раздумчивое повествование.По словам друзей писателя, часто посреди общего разговора Бранко вдруг замолкал, как бы прислушиваясь к чему-то внутри себя. Осмелось предположить, что он слушал голос тишины, которой так не хватало ему в первой, опалённой войной половине жизни. Он и писал странно, посреди повествования переходя внезапно на другой язык. Побывав в мире героев книг русского югослава, мне вдруг захотелось услышать как на этом другом языке разговаривают между собой травы, деревья и цветы, поют птицы, шумят ветра. И что за колыбельные на этом чужом наречии поёт ребёнку мать, что уже к четырнадцати несмышленым годам из птенца превращается он в смелого горного орла, уходит в самостоятельный гордый полёт.Но орёл ли, сокол — по природе своей одинок. Здесь же ситуация совсем другая. Каждый из героев книги Бранко думает в первую не о себе, а о том, как его слово, поступок, деяние отзовутся в другом. В других: уже ушедших и ещё не рождённых.В основе личности героев Арсениевича, как мне кажется, – мощный нерушимый пласт родового сознания. В свете этого поступок собственный рассматривается не только как твоё личное деяние, но как порождение всей совокупности народных обычаев, вековых традиций и коллективной родовой совести. Ты — автономная личность, но, в то же время, – звено бесконечной жизненной цепи, уходящей из прошлого в будущее. И в этом, пожалуй, одна из глубинных основ несгибаемости, бесстрашия и поразительного жизнелюбия как персонажей писателя, так и самого автора книг.А отчаянных поступков в жизни Бранко предстояло немало...В апреле 1942 года юный боец Сопротивления был вторично арестован за сбор оружия для восставших и приговорён итальянским военным трибуналом к десятилетнему тюремному заключению во флорентийской крепости Сан-Джиминано, откуда, спустя год, 15 апреля 1943 года бежал. Интересно, что в этот же день апреля через пятнадцать лет Бранко совершит свой второй побег, уже из послевоенной «титовской» Югославии. Через итальянский Триест, швейцарскую Лозанну и чешскую Прагу – в страну с восходящим солнцем на гербе – Союз Советских Социалистических Республик.Дата эта, 15 апреля, отмечается семьёй Арсениевичей как второй день рождения Бранко.Лидия Петровна Арсениевич, жена писателя, бережно хранит обширный послужной список мужа, обращаясь к которому узнаю, что Бранко Арсениевич – член двух Коммунистических партий: Италии и Югославии. Что после побега из флорентийской тюрьмы в 1945 году, воевал в составе 23 бригады имени Гарибальди в Центральной иВ мае 1944 года Бранко снова вступил в ряды Югославской народной армии в составе I-й Танковой пролетарской бригады, дислоцированной неподалёку от города Гравине в Южной Италии. Летом 1944 Бранко попадает в СССР, где в военном лагере под Тулой в суровых для южанина условиях (ночевки курсантов проходили под крытым небом, а точнее, под днищем вверенных боевых машин) обучается на командира танка Т-34.Затем - снова фронт – ІІ-я Югославская танковая бригада. Упорные бои уже на территории самой Югославии.Войну Бранко Арсениевич закончил в звании капитана.В послевоенном 1947 году, после окончания курсов, бывший боец становится журналистом, корреспондентом военных газет.Перо молодого журналиста не уступало в остроте штыку и било, видимо, «в лоб, а не пятясь». Недаром, в апреле 1949 года (так уж вышло, что апрель для Бранко в своём роде месяц судьбоносный) после поддержки в средствах массовой информации резолюции Коминформбюро, полностью разделявшей политику Советского Союза, журналист Арсениевич оказывается заточённым в каторжном лагере для противников режима Тито на Голом Острове.Шесть из десяти лет принудительного наказания, проведённых в застенке под изощрённые пытки палачей, не только не сломили несговорчивого военкора, но и определили стимул всей его дальнейшей жизни. Написать и издать правдивую книгу о зверствах диктатуры Тито и лично диктатора, воспретендовавшего на Нобелевскую премию мира, – стало отныне целью Бранко. Для этого в 1958 году под угрозой нового ареста он нелегально эмигрирует в СССР, получает здесь советское гражданство.Последнее произведение писателя - «Приливы и отливы» - трилогия, написанная автором на сербском языке, охватывает двадцатилетний (с 1936 по 1956 год) период Югославской истории, включающий картины из предвоенных лет, борьбу народа против фашистских оккупантов и злодеяния диктаторского режима Тито. В настоящее время, стараниями Лидии Петровны Арсениевич, которой посвящена эта трилогия, все книги романа «Приливы и отливы» переведены на русский язык. В 1999 году Бранко Арсениевичу была присвоена Литературная премия имени Михаила Алексеева.За рукописью романа югославские товарищи приехали к смертельно-больному писателю 31 июля 2002 года, а 11 августа сердце Бранко перестало биться.«Только теперь я понимаю, какая могущественная сила — народ. Это он, его огромная воля к победе толкают молодежь на бесстрашные поступки», - переосмыслив пережитое, писал Бранко Арсениевич в своей первой книге «Цена жизни»:- Жизнь - постоянный, непрерывный процесс, скорее даже не право человека, а его долг, земная миссия, от конечного осуществления которой нельзя отказаться ни при каких, даже самых невыносимых обстоятельствах. Война вторична. Первична и всеобъемлюща жизнь. Тем самым она сильнее войны, сильнее смерти и поэтому, в конечном итоге не может не победить. Правда крестьянина-земледельца сильнее всех бывших и будущих войн на свете.Маргарита Евгеньевна Борцова родилась в 1963 году в Саратове. Окончила Саратовский экономический институт. С 2006 по 2007 гг. – работала заместителем главного редактора-зав. отделом прозы литературно-художественного журнала «Волга – ХХI век», главным редактором Поволжского торгово-экономического журнала, корректором и редактором в издательстве «Наука образования». В настоящее время – заместитель главного редактора газеты Саратовского муниципального района «Большая Волга».Участник первого Форума молодых писателей России (Москва, «Липки», 2001. Победитель международного литературного конкурса «Легкое дыхание» (Германия, 2010). Победитель (2-е место) 9-го Международного турнира поэтов русского зарубежья «Пушкин в Британии» в рамках ежегодного Международного фестиваля русской поэзии и культуры (Лондон, 2011), победитель и лауреат межрегионального конкурса поэзии имени К. Васильева «Чем жива душа» (Ярославль, 2014, 2015).Публиковалась в альманахе «Саратов литературный», журналах и альманахах «Москва», «Волга – ХХI век», «Сура», «Контрабанда» (Москва), «Бег» (Санкт-Петербург), «EDITA», «Семейка», «XXI век», «Свиток» (Германия), интернет-альманахе «Порт-Фолио» (Канада, США), в интеллектуально-художественном журнале «Дикое поле. Донецкий проект» (Украина, Донецк), газетах «Российский писатель» и «Интеллигент СПБ», в местной периодической печати.Автор пяти сборников стихотворений и прозы («На берегу любви и боли», 1999, «После бала», 2004, «Остальное неважно», 2007, «Потому что живая», 2009, «На этом празднике жизни», 2019).Редактор военной трилогии Бранко Арсениевича «Приливы и отливы». Член Союза журналистов России, член Союза писателей России.