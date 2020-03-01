Егоренков Анатолий Васильевич Новости, Летописцы-Победители. Имена и судьбы. — 7-марта-2020 — прочитано 19 раз Егоренков Анатолий Васильевич

(14.09.1924 –21.11.1996)















































Анатолий Васильевич Егоренков родился в посёлке Сельцо Бежицкой волости Брянской губернии. Образование 10 классов. В октябре 1941-го вместе с родителями эвакуирован в город Марксштадт (с мая 1942 года – Маркс) Саратовской области. Трудовую деятельность начал учеником токаря на заводе «Коммунист». В 1942 году призван в РККА. Направлен на учёбу в Ульяновское военное училище, откуда после обучения попал на фронт. После окончания курсов подготовки военных водителей автомобилей, находился в в/ч 1387 АП 32.3 АГКД РГК, 3-я батарея (звание рядовой, шофёр военного грузовика). В боевых действиях участвовал по май 1945 года.

После демобилизации вернулся в город Маркс, работал воспитателем, замполитом Марксовского ремесленного училища №16, а затем продолжительный период ответственным секретарём районной газеты «Красное Знамя» («Знамя Коммунизма»). Неоднократно публиковал свои статьи в районной и областной прессе. В 1984 году вышел на пенсию.

Имеет боевые награды: орден Отечественной войны II cтепени, медаль «За взятие Берлина», медали «За боевые заслуги», «За освобождение Варшавы»,

«За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».



















































































Владимир Лемдяев.



Об авторе.

Лемдяев Владимир Владимирович. Родился в 1974 году в городе Марксе Саратовской области. По окончании исторического факультета СГПИ имени К.А. Федина работал учителем истории и общественных дисциплин в школе села Калининское Марксовского района и ПУ №18 города Маркса, затем возглавлял Учебный центр при заводе "Волгодизельаппарат". С 2008 по 2018 гг. являлся депутатом Совета МО город Маркс 2-го и 3-го созывов и, одновременно, Секретарём Совета МО город Маркс. Член Союза Краеведов России. Автор книг по краеведению: "Обетованная земля барона Борегарда", "Марксовский район. Энциклопедический словарь", "Энциклопедия исчезнувших населённых пунктов Саратовской области" и т.д. Анатолий Васильевич Егоренков родился в посёлке Сельцо Бежицкой волости Брянской губернии. Образование 10 классов. В октябре 1941-го вместе с родителями эвакуирован в город Марксштадт (с мая 1942 года – Маркс) Саратовской области. Трудовую деятельность начал учеником токаря на заводе «Коммунист». В 1942 году призван в РККА. Направлен на учёбу в Ульяновское военное училище, откуда после обучения попал на фронт. После окончания курсов подготовки военных водителей автомобилей, находился в в/ч 1387 АП 32.3 АГКД РГК, 3-я батарея (звание рядовой, шофёр военного грузовика). В боевых действиях участвовал по май 1945 года.После демобилизации вернулся в город Маркс, работал воспитателем, замполитом Марксовского ремесленного училища №16, а затем продолжительный период ответственным секретарём районной газеты «Красное Знамя» («Знамя Коммунизма»). Неоднократно публиковал свои статьи в районной и областной прессе. В 1984 году вышел на пенсию.Имеет боевые награды: орден Отечественной войны II cтепени, медаль «За взятие Берлина», медали «За боевые заслуги», «За освобождение Варшавы»,«За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».Лемдяев Владимир Владимирович. Родился в 1974 году в городе Марксе Саратовской области. По окончании исторического факультета СГПИ имени К.А. Федина работал учителем истории и общественных дисциплин в школе села Калининское Марксовского района и ПУ №18 города Маркса, затем возглавлял Учебный центр при заводе "Волгодизельаппарат". С 2008 по 2018 гг. являлся депутатом Совета МО город Маркс 2-го и 3-го созывов и, одновременно, Секретарём Совета МО город Маркс. Член Союза Краеведов России. Автор книг по краеведению: "Обетованная земля барона Борегарда", "Марксовский район. Энциклопедический словарь", "Энциклопедия исчезнувших населённых пунктов Саратовской области" и т.д.