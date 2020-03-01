Фронтовики-филологи Новости, Летописцы-Победители. Имена и судьбы. — 6-марта-2020 — прочитано 20 раз

БОБРОВА

Мария Несторовна

(28.08(10.09)1902, пос. Юзовка, Донбасс – 29.06.1990, г. Ленинград) – доктор филологических наук, профессор, заведующая кафедрой зарубежной литературы СГУ с 1948 по 1963 г.























В 1926–1930 годах Мария Боброва училась в Донецком институте народного образования, получила диплом преподавателя социально-экономических дисциплин средней школы. В 1931–1932 гг. – редактор в Институте литературы и языка Комакадемии, в 1933 году окончила аспирантуру Государственной академии искусствознания в Москве и Ленинграде. Потом М.Боброва проработала год в Ленинградском областном пединституте, затем – в Иркутском пединституте (1934–1939), с 1936-го заведовала кафедрой литературы. В том же году защитила в Москве кандидатскую диссертацию «Творчество Эдгара По». С 1939 года место работы М.Н. Бобровой – Куйбышевский пединститут (доцент кафедры всеобщей литературы).

В 1941 году Маргарита Несторовна ушла добровольцем на войну. Воевала на разных фронтах Великой Отечественной войны (Украина, Белоруссия, Эстония, Литва, Польша, Германия). Участвовала в боях за Ригу, Брест, Варшаву. Часто выступала перед бойцами и ранеными с лекциями. Дошла до Берлина. Член партии ВКП(б) с августа 1943 года. Награждена орденом Красной Звезды и медалями.

Годы работы в СГУ (1945–1972) были для М.Н.Бобровой, по её собственному признанию, самым плодотворным и радостным периодом жизни. На филологический факультет она пришла сразу после войны, в сентябре 1945 г. Вместе с Р.А. Резник выполняла огромный объем учебной работы, связанной с преподаванием истории зарубежной литературы, руководила пользовавшимися большой популярностью у студентов спецсеминарами по творчеству Шекспира и американской литературе XIX века.

С мая 1948 М.Н.Боброва – заведующая кафедрой зарубежной литературы (после отъезда из Саратова З.В. Гуковской). После окончания докторантуры МГУ (апрель 1954 – май 1956) Б. защитила докторскую диссертацию «Творчество Марка Твена» (1957). В мае 1958 года М.Н.Боброва была утверждена в звании профессора.

В СГУ М.Н.Боброва ярко и колоритно читала курс по истории литератур Средних веков и Возрождения, вела спецкурсы по истории славянских литератур, по современной прибалтийской литературе (творчество Вилиса Лациса), спецсеминары «Творчество Шекспира», «Американский прогрессивный роман» и др. По инициативе М.Н.Бобровой был основан кафедральный периодический сборник научных работ «Реализм в зарубежных литературах XIX–XX веков», вскоре ставший межвузовским.

М.Н.Боброва увлеченно руководила студенческим театроведческим кружком; она автор многих статей в областной газете «Коммунист» на театральные темы; особое внимание уделяла творчеству режиссера Саратовского ТЮЗа Ю.П. Киселева, а в день пятидесятилетия газеты получила почетную грамоту как «лучший внештатный сотрудник». М.Н.Боброва избиралась секретарем партийной организации факультета, членом парткома университета. С большой душевной отдачей относилась к общественным поручениям. Пользовалась неизменным большим авторитетом на факультете и в университете.

В 1963 г. по собственному желанию освобождена от обязанностей заведующего и оставлена в должности профессора кафедры. С 1965 г. М.Н.Боброва – профессор-консультант, вышла на пенсию в 1968 г. Живя в Феодосии, продолжала руководить аспирантами (И.В. Развинова, В.А. Костяков) и редактировать публикации кафедры.

Основная сфера научных интересов М.Н.Боброва – американский романтизм, а также американская литература первой половины ХХ века (Ирвинг, Купер, По, Готорн, Кеннеди, Симмс, Лонгфелло, Мелвилл, Брет Гарт, Бирс, О’Генри, Драйзер, Синклер Льюис, Стейнбек и др.). Две монографии и десяток статей М.Н.Бобровой посвящены Марку Твену. Итоговый труд М.Н.Бобровой – «Романтизм в американской литературе» (1972).

Евгения Петрова, Ирина Кабанова.



Об авторах

Евгения Андреевна Петрова окончила СГУ в 1952 году, в 1958 году - аспирантуру МГУ, защитила кандидатскую диссертацию «Из истории французского социального романа 40‑х гг. XIX века (“Крестьяне” Бальзака и “Мельник из Анжибо” Жорж Санд)». Е.А. Петрова была направлена в Уральский государственный университет (Екатеринбург). В сентябре 1961 году была принята на должность доцента кафедры зарубежных литератур и классических языков СГУ. Защита докторской диссертации Е.А. Петровой «Театр революции. Становление историзма Р. Роллана» состоялась в 1982 году в МГУ.

Е.А. Петрова читала на филологическом факультете СГУ общие курсы по истории зарубежной литературы, а также спецкурсы по французской классической драме, современной французской поэзии и новейшему роману. Сфера её научных интересов: классическая литература Франции XIX–XX вв.



Ирина Валерьевна Кабанова в 1978 году окончила романо-германское отделение филологического факультета СГУ, с 1979 года – ассистент кафедры зарубежной литературы и классической филологии. Кандидатская диссертация И.В.Кабановой «Тема художественного творчества в английской литературе 1960–70-х гг. Джон Фаулз, Б.С. Джонсон» (МГУ, руководитель проф. Н.А. Соловьева) защищена в 1986 году. Защита в МГУ докторской диссертации «Проблема типологии английской прозы 1930-х годов» состоялась в 2001 году. В 2005–2015 годы – Ирина Валерьевна - заведующая кафедрой зарубежной литературы и журналистики, с 2015 года – профессор кафедры русской и зарубежной литературы СГУ. Преподавала зарубежную литературу в педагогическом институте, на театральном факультете Саратовской консерватории, в политехническом институте, в гимназиях Саратова.

В 2002 году И.В.Кабанова – фулбрайтовский профессор в Институте критической теории (Калифорнийский университет, Ирвайн), в 2004 году – гостевой профессор фонда Карнеги в центре Гарримана (Колумбийский университет, Нью-Йорк), читала лекционный курс в университете Тампере. Член Российской Ассоциации англистов. Автор более ста научных публикаций и сетевых ресурсов по зарубежной литературе. – доктор филологических наук, профессор, заведующая кафедрой зарубежной литературы СГУ с 1948 по 1963 г.В 1926–1930 годах Мария Боброва училась в Донецком институте народного образования, получила диплом преподавателя социально-экономических дисциплин средней школы. В 1931–1932 гг. – редактор в Институте литературы и языка Комакадемии, в 1933 году окончила аспирантуру Государственной академии искусствознания в Москве и Ленинграде. Потом М.Боброва проработала год в Ленинградском областном пединституте, затем – в Иркутском пединституте (1934–1939), с 1936-го заведовала кафедрой литературы. В том же году защитила в Москве кандидатскую диссертацию «Творчество Эдгара По». С 1939 года место работы М.Н. Бобровой – Куйбышевский пединститут (доцент кафедры всеобщей литературы).В 1941 году Маргарита Несторовна ушла добровольцем на войну. Воевала на разных фронтах Великой Отечественной войны (Украина, Белоруссия, Эстония, Литва, Польша, Германия). Участвовала в боях за Ригу, Брест, Варшаву. Часто выступала перед бойцами и ранеными с лекциями. Дошла до Берлина. Член партии ВКП(б) с августа 1943 года. Награждена орденом Красной Звезды и медалями.Годы работы в СГУ (1945–1972) были для М.Н.Бобровой, по её собственному признанию, самым плодотворным и радостным периодом жизни. На филологический факультет она пришла сразу после войны, в сентябре 1945 г. Вместе с Р.А. Резник выполняла огромный объем учебной работы, связанной с преподаванием истории зарубежной литературы, руководила пользовавшимися большой популярностью у студентов спецсеминарами по творчеству Шекспира и американской литературе XIX века.С мая 1948 М.Н.Боброва – заведующая кафедрой зарубежной литературы (после отъезда из Саратова З.В. Гуковской). После окончания докторантуры МГУ (апрель 1954 – май 1956) Б. защитила докторскую диссертацию «Творчество Марка Твена» (1957). В мае 1958 года М.Н.Боброва была утверждена в звании профессора.В СГУ М.Н.Боброва ярко и колоритно читала курс по истории литератур Средних веков и Возрождения, вела спецкурсы по истории славянских литератур, по современной прибалтийской литературе (творчество Вилиса Лациса), спецсеминары «Творчество Шекспира», «Американский прогрессивный роман» и др. По инициативе М.Н.Бобровой был основан кафедральный периодический сборник научных работ «Реализм в зарубежных литературах XIX–XX веков», вскоре ставший межвузовским.М.Н.Боброва увлеченно руководила студенческим театроведческим кружком; она автор многих статей в областной газете «Коммунист» на театральные темы; особое внимание уделяла творчеству режиссера Саратовского ТЮЗа Ю.П. Киселева, а в день пятидесятилетия газеты получила почетную грамоту как «лучший внештатный сотрудник». М.Н.Боброва избиралась секретарем партийной организации факультета, членом парткома университета. С большой душевной отдачей относилась к общественным поручениям. Пользовалась неизменным большим авторитетом на факультете и в университете.В 1963 г. по собственному желанию освобождена от обязанностей заведующего и оставлена в должности профессора кафедры. С 1965 г. М.Н.Боброва – профессор-консультант, вышла на пенсию в 1968 г. Живя в Феодосии, продолжала руководить аспирантами (И.В. Развинова, В.А. Костяков) и редактировать публикации кафедры.Основная сфера научных интересов М.Н.Боброва – американский романтизм, а также американская литература первой половины ХХ века (Ирвинг, Купер, По, Готорн, Кеннеди, Симмс, Лонгфелло, Мелвилл, Брет Гарт, Бирс, О’Генри, Драйзер, Синклер Льюис, Стейнбек и др.). Две монографии и десяток статей М.Н.Бобровой посвящены Марку Твену. Итоговый труд М.Н.Бобровой – «Романтизм в американской литературе» (1972).окончила СГУ в 1952 году, в 1958 году - аспирантуру МГУ, защитила кандидатскую диссертацию «Из истории французского социального романа 40‑х гг. XIX века (“Крестьяне” Бальзака и “Мельник из Анжибо” Жорж Санд)». Е.А. Петрова была направлена в Уральский государственный университет (Екатеринбург). В сентябре 1961 году была принята на должность доцента кафедры зарубежных литератур и классических языков СГУ. Защита докторской диссертации Е.А. Петровой «Театр революции. Становление историзма Р. Роллана» состоялась в 1982 году в МГУ.Е.А. Петрова читала на филологическом факультете СГУ общие курсы по истории зарубежной литературы, а также спецкурсы по французской классической драме, современной французской поэзии и новейшему роману. Сфера её научных интересов: классическая литература Франции XIX–XX вв.в 1978 году окончила романо-германское отделение филологического факультета СГУ, с 1979 года – ассистент кафедры зарубежной литературы и классической филологии. Кандидатская диссертация И.В.Кабановой «Тема художественного творчества в английской литературе 1960–70-х гг. Джон Фаулз, Б.С. Джонсон» (МГУ, руководитель проф. Н.А. Соловьева) защищена в 1986 году. Защита в МГУ докторской диссертации «Проблема типологии английской прозы 1930-х годов» состоялась в 2001 году. В 2005–2015 годы – Ирина Валерьевна - заведующая кафедрой зарубежной литературы и журналистики, с 2015 года – профессор кафедры русской и зарубежной литературы СГУ. Преподавала зарубежную литературу в педагогическом институте, на театральном факультете Саратовской консерватории, в политехническом институте, в гимназиях Саратова.В 2002 году И.В.Кабанова – фулбрайтовский профессор в Институте критической теории (Калифорнийский университет, Ирвайн), в 2004 году – гостевой профессор фонда Карнеги в центре Гарримана (Колумбийский университет, Нью-Йорк), читала лекционный курс в университете Тампере. Член Российской Ассоциации англистов. Автор более ста научных публикаций и сетевых ресурсов по зарубежной литературе.