Союз журналистов России

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Архив: Летописцы истории страны Конкурсы: ПОЛОЖЕНИЕ 5-марта-2020 — прочитано 0 раз ПОЛОЖЕНИЕ о конкурсе Саратовского регионального отделения общероссийской общественной организации «Союз журналистов России» на предоставление грантов на размещение социально значимой информации в средствах ПОЛОЖЕНИЕ о конкурсе Саратовского регионального отделения общероссийской общественной организации «Союз журналистов России» на предоставление грантов на размещение социально значимой информации в средствах Подробнее... Все конкурсы! ПОЛОЖЕНИЕ Новости, Главные новости, Обратите внимание, Конкурсы — 5-марта-2020 — прочитано 11 раз ПОЛОЖЕНИЕ

о конкурсе Саратовского регионального отделения общероссийской общественной организации «Союз журналистов России» на предоставление грантов на размещение социально значимой информации в средствах массовой информации Саратовской области

в 2020 году

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет условия и порядок проведения конкурса Саратовского регионального отделения общероссийской общественной организации «Союз журналистов России» на предоставление грантов на размещение социально значимой информации в средствах массовой информации Саратовской области в 2020 году, его организационно-методическое обеспечение, порядок определения победителей.

1.2. Положение о конкурсе, состав Экспертного совета утверждается и изменяется правлением Саратовского регионального отделения общероссийской общественной организации «Союз журналистов России».

1.3. Организатором Конкурса является Саратовское региональное отделение общероссийской общественной организации «Союз журналистов России».

1.4. Для целей настоящего положения используются следующие основные понятия и сокращения:

грант – денежные средства, предоставляемые Саратовским региональным отделением общероссийской общественной организации «Союз журналистов России» за счет субсидии из областного бюджета на безвозмездной и безвозвратной основах негосударственному средству массовой информации Саратовской области, победившему в конкурсе с конкретным проектом, на осуществление такого проекта на условиях, определенных Саратовским региональным отделением общероссийской общественной организации «Союз журналистов России», с обязательным предоставлением отчетности, подтверждающей целевое использование денежных средств;

заявитель – организация любой организационно-правовой формы, осуществляющая производство (выпуск), распространение и (или) тиражирование социально значимых проектов в зарегистрированных печатных, электронных средствах массовой информации, в том числе в сети Интернет, за исключением рекламных и эротических изданий, не имеющая в учредителях органов государственной власти, органов местного самоуправления, религиозных объединений, политических партий и политических общественных движений;

конкурс – конкурс на предоставление грантов на размещение социально значимой информации в средствах массовой информации Саратовской области в 2020 году, проводимый в соответствии с настоящим положением;

Экспертный совет – коллегиальный орган, созданный Саратовским региональным отделением общероссийской общественной организации «Союз журналистов России» для обеспечения проведения независимой Экспертизы представленных на конкурс проектов и определения победителей конкурса;

проект – комплекс взаимосвязанных мероприятий, включая социальную рекламу, направленных на достижение конкретных социально значимых результатов в рамках определенного срока и бюджета.

II. Грантовые направления

2. На конкурс могут быть представлены проекты заявителей, предусматривающие осуществление деятельности по следующим направлениям:

1). 75 лет Великой Победе:

освещение мероприятий и акций, проходящих в рамках Года памяти и славы, 75-летия Победы, публикации о судьбах участников войны, тружениках тыла, освещение темы ухода за воинскими памятниками, захоронениями, поиска забытых имен; присвоение учебным заведениям имён Героев Советского Союза.

2). Национальный проект «Здравоохранение»:

освещение развития на территории Саратовской области системы оказания первичной медико-санитарной помощи, детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям, сети национальных медицинских исследовательских центров, внедрения инновационных медицинских технологий, мер борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями, с онкологическими заболеваниями, обеспечения медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами, создания единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения, развития экспорта медицинских услуг.

3). Национальный проект «Образование»:

освещение реализации на территории Саратовской области федеральных проектов, в том числе реализации мер по поддержке семей, имеющих детей, развития цифровой образовательной среды, открытия центров цифрового образования «IT-куб» и обновления материально-технической базы образовательных организаций области, обеспечении сельских и городских школ высокоскоростным интернетом, информирование о строительстве новых и реконструкции зданий учебных заведений, в том числе действующих спортзалов в школах сельской местности, о введении дополнительных мест в дошкольных и школьных образовательных учреждениях, оборудовании и внедрении «Точек роста», работе системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, развитии детских мобильных технопарков и технопарков «Кванториум», реализации профориентационного проекта для школьников «Билет в будущее», развитии движения WorldSkills Russia, в том числе оборудовании профессиональных мастерских по мировым стандартам WorldSkills, об участии в Национальном чемпионате профессионального мастерства среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». Реализация проектов «Учитель будущего», «Социальная активность», «Экспорт образования» и «Социальные лифты для каждого». Развитие национальных культур, национальных языков, формирование гражданской идентичности, русского языка как государствообразующего.

4). Национальный проект «Демография»:

освещение реализации на территории Саратовской области финансовой поддержки семей при рождении детей, содействия занятости женщин и создания условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет, разработки и реализации системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения, размещение материалов о системе мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек, о создании для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышении уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовке спортивного резерва.

5). Национальный проект «Культура»:

освещение реализации на территории Саратовской области федеральных тематических проектов, мер по обеспечению качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры, созданию условий для реализации творческого потенциала нации и достижений в области культуры, публикации о цифровизации услуг и формировании информационного пространства в сфере культуры.

6). Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги»:

освещение реализации на территории Саратовской области федеральных проектов, в том числе общесистемных мер по развитию дорожного хозяйства, решению проблем безопасности дорожного движения, мер по увеличению доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, и по снижению числа аварийно-опасных участков на дорожной сети

7) Национальный проект «Жильё и городская среда»:

освещение реализации на территории Саратовской области проектов, направленных на развитие ипотеки, формирование комфортной городской среды, подготовку и размещение информации о жилищном строительстве в области, мер по обеспечению устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда.

8) Национальный проект «Экология»:

освещение реализации на территории Саратовской области проектов: «Чистая страна», «Чистый воздух», «Чистая вода», «Оздоровление Волги», информирование о мерах по внедрению комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, инфраструктуры для обращения с отходами I-II классов опасности, сохранению уникальных водных объектов, биологического разнообразия и развития экологического туризма, сохранению лесов и внедрению наилучших доступных эко-технологий.

9) Национальный проект «Наука»:

освещение реализации на территории Саратовской области федеральных проектов по развитию научной и научно-производственной кооперации, передовой инфраструктуры для проведения исследований и разработок в Российской Федерации и кадрового потенциала в сфере исследований и разработок.

10) Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»:

освещение реализации на территории Саратовской области мер по улучшению условий ведения предпринимательской деятельности, популяризации предпринимательства, по созданию системы поддержки фермеров и развитию сельской кооперации, информирование о проектах по расширению доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, по созданию цифровой платформы, ориентированной на информационную поддержку МСП, об оказании комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в Центрах «Мой бизнес», о финансовой поддержке инновационным, высокотехнологичным субъектам МСП, в том числе стартап-предприятиям.

11) Национальный проект «Цифровая экономика»:

освещение законодательных инициатив, направленных на создание благоприятного правового поля для реализации проектов цифровизации; информирование о реализации проектов по обеспечению населения и социально значимых организаций качественным доступом в «Интернет» на всей территории Саратовской области; о мерах по выявлению и поддержке талантов в областях математики и информатики, подготовке и переподготовки по востребованным профессиям в условиях цифровой экономики, а также перспективных образовательных проектов; о мерах по обеспечению устойчивости и безопасности информационной инфраструктуры, конкурентоспособности отечественных разработок и технологий информационной безопасности; о предоставлении гражданам и организациям доступа к приоритетным государственным услугам и сервисам в цифровом виде, создании национальной системы управления данными.

12) Национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости»:

освещение реализации на территории Саратовской области мер поддержки и повышения производительности труда на предприятиях, поддержки уровня занятости, по вопросам формирования системы подготовки кадров, в том числе в целях замещения устаревших и непроизводительных рабочих мест, а также развитию инфраструктуры занятости.

13) Национальный проект «Международная кооперация и экспорт»:

освещение: реализации инвестиционных проектов и развития существующих производств в обрабатывающей промышленности, сельском хозяйстве (в т.ч. развитие мелиорации), сфере услуг глобальных конкурентоспособных несырьевых секторов; развития экспорта; поддержки экспортно ориентированных предприятий, в том числе в сфере малого и среднего предпринимательства; развития производственной кооперации; работы системы господдержки экспортной деятельности.

III. Участники конкурса

3. В конкурсе могут участвовать организации любой организационно-правовой формы, осуществляющие производство (выпуск), распространение и (или) тиражирование социально значимых проектов в зарегистрированных печатных, электронных средствах массовой информации, в том числе в сети Интернет (далее - заявитель), соответствующие всем следующим требованиям:

1) организация зарегистрирована не позднее чем за один год до дня окончания приема заявок на участие в конкурсе;

2) средство массовой информации распространяется на территории города Саратова и Саратовской области;

3) организация не находится в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении нее не введена процедура банкротства, деятельность организации не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации (для юридических лиц), продолжено осуществления деятельности в качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей);

4) в состав учредителей организации не входят государственные органы и (или) органы местного самоуправления, религиозные объединения, политические партии и политические общественные движения.

Если в состав учредителей организации при его создании входили государственные органы и (или) органы местного самоуправления, религиозные объединения, политические партии и политические общественные движения, но до подачи организацией заявки на участие в конкурсе такие органы в установленном законодательством порядке вышли (исключены) из состава учредителей организации, указанная организация может участвовать в конкурсе при условии, что она соответствует другим требованиям, установленным настоящим положением.

IV. Подача, регистрация и рассмотрение заявок на участие в конкурсе, требования к заявкам на участие в конкурсе

4.1. Для участия в конкурсе заявитель должен представить в Саратовское региональное отделение общероссийской общественной организации «Союз журналистов России» заявку, содержащую в том числе следующую информацию:

1) грантовое направление, которому преимущественно соответствует планируемая деятельность по проекту (в одной заявке может быть указано несколько грантовых направлений);

2) название проекта, на реализацию которого запрашивается грант;

3) краткое описание проекта;

4) срок реализации проекта;

5) обоснование социальной значимости проекта;

6) целевые группы проекта;

7) цель (цели) и задачи проекта;

8) ожидаемые количественные и качественные результаты проекта;

9) общую сумму расходов на реализацию проекта;

10) запрашиваемую сумму гранта;

11) календарный план проекта;

12) бюджет проекта, где в том числе указать стоимость 1 кв.см/минуты/сообщения;

13) информацию о руководителе проекта;

14) информацию о заявителе, включая:

полное и сокращенное (при наличии) наименование, основной государственный регистрационный номер, идентификационный номер налогоплательщика, место нахождения организации;

контактный телефон;

адрес электронной почты для направления заявителю юридически значимых сообщений;

15) заверение о соответствии заявителя требованиям, установленным подпунктами 1-3 пункта 3 настоящего положения.

4.2. В состав заявки включаются следующие документы:

1) электронная (отсканированная) копия действующей редакции устава заявителя (со всеми внесенными изменениями);

2) электронная (отсканированная) копия документа, подтверждающего полномочия лица на подачу заявки от имени заявителя, – в случае если заявку подает лицо, сведения о котором как о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени заявителя, не содержатся в едином государственном реестре юридических лиц.

Саратовское региональное отделение общероссийской общественной организации «Союз журналистов России» самостоятельно получает сведения о юридическом лице из единого государственного реестра юридических лиц.

4.3. Заявитель вправе включить в состав заявки на участие в конкурсе:

- справку из типографии о среднеразовом тираже издания (для печатных СМИ) или выписку с LiveInternet.ru, Метрика.Яндекс, других статистических ресурсов, которые использует СМИ, о количестве просмотров, посетителей, уникальных пользователей (для сетевых изданий и информационных агентств). Справка или выписка представляется за последний месяц перед месяцем объявления конкурса, должна быть заверена руководителем организации;

- справку об участии в грантовых конкурсах СМИ, документы о званиях, наградах, поощрениях СМИ и журналистов, которые будут участвовать в реализации грантового проекта;

- иную дополнительную информацию и документы в соответствии с критериями оценки заявок на участие в конкурсе, определенными в настоящем положении.

Каждый из указанных документов представляется в виде одного файла в формате .pdf/.jpg.

4.4. Заявка на участие в конкурсе представляется в форме электронных документов на электронный адрес: konkursSMI-2018@yandex.ru.

4.5. Один заявитель вправе представить более одной заявки на участие в конкурсе.

4.6. Между датами объявления о конкурсе и окончания приема заявок должно быть не менее 9календарных дней. Дата объявления конкурса должна быть определена не позднее даты начала приема заявок.

Заявка на участие в конкурсе должна быть представлена в течение срока приема заявок на участие в конкурсе.

Дата объявления конкурса – 1 апреля 2020 года.

Дата начала приема заявок – 1 апреля 2020 года.

Дата окончания приема заявок – 10 апреля 2020 года.

Информация и документы, поступившие в Саратовское региональное отделение общероссийской общественной организации «Союз журналистов России» после указанной даты, не учитываются и не рассматриваются, за исключением информации и документов, которые запрошены у заявителя Саратовским региональным отделением общероссийской общественной организации «Союз журналистов России».

4.7. Информация и документы, указанные в пунктах 4.1-4.3 настоящего положения, представленные в Саратовское региональное отделение общероссийской общественной организации «Союз журналистов России» лицом, не уполномоченным на совершение соответствующих действий от имени организации, не признаются заявкой на участие в конкурсе, не учитываются и со дня выявления факта их представления неуполномоченным лицом не рассматриваются.

4.8. Заявка на участие в конкурсе, поступившая в Саратовское региональное отделение общероссийской общественной организации «Союз журналистов России» в течение срока приема заявок, указанного в пункте 4.6 настоящего положения, регистрируется Саратовским региональным отделением общероссийской общественной организации «Союз журналистов России» в журнале регистрации.

4.9. В течение двух рабочих дней со дня окончания приема заявок информация об участниках конкурса размещается на официальном сайте Саратовского регионального отделения общероссийской общественной организации «Союз журналистов России».

4.10. В течение пяти рабочих дней со дня окончания приема заявок Саратовское региональное отделение общероссийской общественной организации «Союз журналистов России» информирует Экспертный совет о зарегистрированных заявках и о выявленных в отношении них несоответствиях требованиям настоящего положения.

4.11. Заявка не допускается к участию в конкурсе, ее рассмотрение прекращается, если:

1) заявка на участие в конкурсе представлена заявителем, не соответствующим требованиям, установленным пунктом 3 настоящего положения;

2) заявка на участие в конкурсе не соответствует требованиям настоящего положения;

3) представленный на конкурс проект предусматривает мероприятия, осуществление которых нарушают требования законодательства или в заявке содержится информация, использование которой нарушает требования законодательства;

4) заявителем в Саратовское региональное отделение общероссийской общественной организации «Союз журналистов России» представлены подложные документы и (или) недостоверная информация, в том числе даны недостоверные заверения.

4.12 Решение о допуске к конкурсу принимает Экспертный совет.

4.13. Состав Экспертного совета формируется из числа членов Саратовского регионального отделения общероссийской общественной организации «Союз журналистов России», депутатов Саратовской областной Думы, представителей министерства информации и печати области, Общественной палаты Саратовской области, издательско-полиграфической сферы, СМИ.

Кандидатуры в Экспертный совет представляют: правление Саратовского регионального отделения общероссийской общественной организации «Союз журналистов России», министерство информации и печати области, комитет по культуре и общественным отношениям Саратовской областной Думы, Общественная палата Саратовской области. Указанные организации вправе представить не более 7 кандидатур. Выбор в состав Экспертного совета проводится путем рейтингового голосования правлением Саратовского регионального отделения общероссийской общественной организации «Союз журналистов России».

Общее число членов Экспертного совета с правом решающего голоса должно составлять не менее 9 человек.

Члены Экспертного совета не должны быть аффилированы с участниками конкурса.

4.14. Заявки, допущенные до участия в конкурсе, оцениваются Экспертным советом по критериям, определенным в настоящем положении. По каждому критерию член Экспертного совета конкурса присваивает заявке от 1 до 15/25* баллов (согласно таблице в п.5.1.).

4.15. Члены Экспертного совета дистанционно рассматривают заявки, допущенные до участия в конкурсе, в течение 5 рабочих дней с момента информирования Саратовским региональным отделением общероссийской общественной организации «Союз журналистов России» о зарегистрированных и недопущенных до участия в конкурсе заявках. Бюллетени с оценочными баллами (отсканированные с подписью) члены Экспертного совета должны направить на электронный адрес: konkursSMI-2018@yandex.ru либо представить в печатном виде с подписью в Саратовское региональное отделение общероссийской общественной организации «Союз журналистов России».

4.16. По результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе Экспертный совет на итоговом заседании формирует перечень победителей конкурса, включающий информацию о размерах грантов, предоставляемых на реализацию каждого проекта.

Присутствующие на заседании по определению победителей конкурса члены Экспертного совета простым большинством голосов выбирают председательствующего заседания. При голосовании за принятие решения по формированию перечня победителей конкурса, включающего информацию о размерах грантов, предоставляемых на реализацию каждого проекта, при равенстве голосов голос председательствующего является решающим.

Решение считается принятым, если в заседании по определению победителей конкурса очно участвуют не менее половины от общего числа членов Экспертного совета и простое большинство проголосовало за данное решение. Если по объективным причинам член Экспертного совета не может участвовать в заседании, он дает свое письменное заключение, которое учитывается при принятии решения об определении победителей конкурса.

4.17. В течение трёх рабочих дней со дня принятия решения об итогах конкурса, определении перечня победителей конкурса и размеров грантов Саратовское региональное отделение общероссийской общественной организации «Союз журналистов России» размещает данную информацию на своём официальном сайте.

4.18. Максимальные размеры грантов определяются по видам СМИ:

проекты радиоканалов/радиопрограмм – до 200 тысяч рублей (включительно);

проекты телеканалов/телепрограмм – до 1 млн. рублей (включительно);

проекты печатных СМИ – до 500 тысяч рублей (включительно);

проекты информационных агентств и сетевых изданий – до 350 тысяч рублей (включительно).

4.19. Подведение итогов конкурса и их размещение на официальном сайте Саратовского регионального отделения общероссийской общественной организации «Союз журналистов России» планируется осуществить не позднее 30 апреля 2020 года.

V. Критерии оценки заявок на участие в конкурсе

5.1. Оценка заявок на участие в конкурсе осуществляется в соответствии со следующими критериями и коэффициентами их значимости:

Критерии оценки заявок на участие в конкурсе

Актуальность, уникальность и социальная значимость проекта

1,7, 10, 15

Охват аудитории средства массовой информации,

(в т.ч. дополнительное размещение в соцсетях СМИ)*

1, 7, 10, 15/25*

Измеримость и достижимость ожидаемых результатов

1, 7, 10, 15

Собственный вклад организации и дополнитель-ные ресурсы, привлекаемые на реализацию проекта, перспективы его дальнейшего развития

1, 7, 10, 15

Квалификация исполнителей проекта (наличие профессионально сформированной редакции, участие в федеральных и региональных конкурсах, наличие наград и поощрений, опыт организации по успешной реализации проектов)

1, 7, 10, 15

5.2. Максимальная оценка, выставляемая членом Экспертного совета по результатам рассмотрения документов, составляет 85 баллов.

5.3. Количество баллов, при котором проекты организации признаются победителями конкурса, определяют члены Экспертного совета на итоговом заседании.

VI. Порядок предоставления грантов и осуществления контроля за их использованием

6.1. Не позднее дня размещения на официальном сайте Саратовского регионального отделения общероссийской общественной организации «Союз журналистов России» перечня победителей конкурса начинается процедура заключения договоров о предоставлении грантов с победителями конкурса.

6.2.В случае если победитель конкурса в течение тридцати дней со дня размещения указанной информации на официальном сайте не совершит действий, необходимых для заключения договора о предоставлении гранта, Саратовское региональное отделение общероссийской общественной организации «Союз журналистов России» вправе не заключать договор о предоставлении гранта с таким победителем конкурса.

6.3. В случае выявления факта представления победителем конкурса в Саратовское региональное отделение общероссийской общественной организации «Союз журналистов России» подложных документов и (или) недостоверной информации, в том числе недостоверных заверений, Саратовское региональное отделение общероссийской общественной организации «Союз журналистов России» вправе исключить такого победителя конкурса из перечня победителей конкурса и не заключать с ним договор о предоставлении гранта.

6.4. Договор о предоставлении гранта, заключаемый Саратовским региональным отделением общероссийской общественной организации «Союз журналистов России» с победителем конкурса, должен предусматривать:

1) название проекта, на реализацию которого предоставляется грант;

2) размер гранта, условия и порядок его предоставления;

3) срок реализации проекта;

4) бюджет проекта, определяющий распределение гранта по статьям (видам) расходов, порядок внесения в него изменений;

5) порядок осуществления контроля за использованием гранта, в том числе порядок и сроки представления победителем конкурса отчетности, подтверждающей целевое использование гранта, а такжесогласие заявителя на осуществление министерством информации и печати области и органами государственного финансового контроля области проверок соблюдения им условий, целей и порядка предоставления гранта;

6) запрет на размещение гранта в срочных инструментах, включая депозиты, начисление процентов на остаток по расчетному счету победителя конкурса, на который предоставляется грант;

7) права Саратовского регионального отделения общероссийской общественной организации «Союз журналистов России»:

признать сумму гранта, которая была использована победителем конкурса с нарушением условий настоящего положения и (или) договора о предоставлении гранта, использованной не по целевому назначению и потребовать ее возврата;

приостановить предоставление гранта в случаях, предусмотренных договором о предоставлении гранта (если грант предоставляется несколькими платежами);

отказаться от договора о предоставлении гранта в случаях, предусмотренных договором о предоставлении гранта, в том числе в случае нецелевого использования гранта, а также выявления факта представления победителем конкурса в Саратовское региональное отделение общероссийской общественной организации «Союз журналистов России» подложных документов и (или) недостоверной информации, в том числе недостоверных заверений;

8) обязательства победителя конкурса:

использовать грант по целевому назначению на реализацию проекта;

представлять в Саратовское региональное отделение общероссийской общественной организации «Союз журналистов России» отчетность в порядке и в сроки, предусмотренные договором о предоставлении гранта;

представлять в Саратовское региональное отделение общероссийской общественной организации «Союз журналистов России» информацию и документы, необходимые для осуществления проверок целевого использования гранта и соблюдения победителем конкурса условий договора о предоставлении гранта, в порядке и в сроки, предусмотренные договором о предоставлении гранта;

возвратить в Саратовское региональное отделение общероссийской общественной организации «Союз журналистов России» сумму гранта, которая не была использована победителем конкурса в течение срока реализации проекта;

возвратить в Саратовское региональное отделение общероссийской общественной организации «Союз журналистов России» сумму гранта, которая была использована победителем конкурса не по целевому назначению (в том числе которая была признана Саратовским региональным отделением общероссийской общественной организации «Союз журналистов России» использованной не по целевому назначению).

6.5. Договор о предоставлении гранта заключается в письменной форме.

6.6. Саратовское региональное отделение общероссийской общественной организации «Союз журналистов России» перечисляет гранты в соответствии с договорами о предоставлении грантов, заключенными с победителями конкурса, на расчетные счета победителей конкурса, открытые в банке.

6.7. Саратовское региональное отделение общероссийской общественной организации «Союз журналистов России» организует и проводит, в том числе с привлечением физических и юридических лиц, мониторинг проектов, на реализацию которых предоставляются гранты (включая осуществление контроля за использованием грантов), и оценку социального эффекта, полученного в результате реализации указанных проектов.

VII. Заключительные положения

7.1. Саратовское региональное отделение общероссийской общественной организации «Союз журналистов России» не обязано направлять заявителям уведомления о результатах рассмотрения поданных ими заявок и давать объяснения о причинах, по которым заявки не были поддержаны, в том числе сообщать сведения об оценках и выводах Экспертного совета.

7.2. Заявитель несет риск последствий неполучения юридически значимых сообщений, направленных Саратовскому региональному отделению общероссийской общественной организации «Союз журналистов России» по адресу электронной почты, указанному таким заявителем в поданной им заявке на участие в конкурсе.

7.3. В случаях нецелевого использования гранта, выявления факта представления победителем конкурса в Саратовское региональное отделение общероссийской общественной организации «Союз журналистов России» подложных документов и (или) недостоверной информации, в том числе недостоверных заверений; отказа победителя от заключения договора высвободившиеся средства подлежат перераспределению по очередности между заявителями, не вошедшими в перечень победителей конкурса.

7.4. Дополнительных победителей конкурса определяет Экспертный совет в течение 15 рабочих дней с момента выявления случаев, указанных в пункте 7.3. Положения, путем открытого голосования большинством голосов членов Экспертного совета, присутствующих на заседании.