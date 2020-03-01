Положение о конкурсе и состав жюри утвердили на заседании правления Новости, Главные новости, Конкурсы — 5-марта-2020 — прочитано 22 раз Положение о конкурсе и состав жюри

утвердили на заседании правления



Конкурс на предоставление гранта на размещение социально значимой информации в СМИ Саратовской области, не учрежденных органами власти и местного самоуправления, в 2020 году проводится третий год подряд. Оператором конкурса является региональное отделение Союза журналистов России, правление которого утверждает Положение о конкурсе и состав экспертного совета.

Вчера, 4 марта 2020 года, состоялось заседание правления, на котором обсудили предложения по внесению изменений в текст Положения.

Основное новшество касается обозначения грантовых направлений (номинаций), по которым можно представлять проекты на конкурс. Главным событием года, объявленным в нашей стране Годом Подвига и Славы, является 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Соответственно, главным грантовым направлением стала номинация «75 лет Великой Победы».

Все остальные 12 номинаций связаны с реализацией в нашей области национальных проектов по темам: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жильё и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Цифровая экономика», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и колорит».

В Положении о конкурсе каждое из направлений конкретизируется, уточняется широкий спектр поиска тем для освещения в СМИ.

В разделах «Участники конкурса», «Подача, регистрация и рассмотрение заявок на участие в конкурсе» прописаны правила приема проектов и основания для их принятия или отказа.

Текст Положения, утвержденный на заседании правления единогласно, размещен на сайте организации, в социальных сетях, на сайтах партнерских организаций.

Единогласно утвержден и состав экспертного совета (жюри конкурса) из 10 человек, представителей правления СЖР, депутатов областной Думы, НКО, органов власти. Они будут давать оценки проектам в соответствии с критериями, утверждать список победителей, набравших самые высокие баллы

Официальное утверждение основного регулирующего документа и состава экспертного Совета практически даёт возможность каждому СМИ начать разрабатывать свои проекты. Если проект уже реализуется, в случае получения гранта в зачет будут приниматься материалы, опубликованные с начала года.

Правление регионального отделения Союза журналистов России призывает коллег проявлять максимум творческого подхода в освещении социально востребованной информации, использовать жанровое разнообразие, вовлекать местные сообщества, некоммерческие организации в разработке актуальных тем.