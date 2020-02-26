В Вольск съехались журналисты со всей области, чтобы обсудить подготовку к юбилею Победы Новости, Главные новости — 27-февраля-2020 — прочитано 79 раз































Тема Великой Победы, подготовки к ней зазвучала еще по пути в Вольск, когда участники семинара заехали в Синодское, чтобы возложить цветы к мемориалу В. Клочкова. Свой визит в наш город журналисты тоже начали с того, что возложили цветы к Вечному огню, стеле Героев, памятнику погибшим в локальных войнах. Продолжили на самом семинаре, координатором которого стала председатель регионального отделения Союза журналистов Лидия Златогорская. Поприветствовать гостей пришла заместитель главы администрации по социальным вопросам Наталья Щирова. Она рассказала журналистам, как район готовится в большой дате, какая подготовительная работа ведется в городе и поселениях. Представителей СМИ также заинтересовали шаги, предпринимаемые районной администрацией, на пути к развитию сферы туризма. Наталья Николаевна рассказала о пристани, которая второй год как принимает круизные теплоходы, о наших туристических маршрутах, о стремлении вольчан разнообразить отдых приезжающих туристов































































Возвращаясь в теме семинара, Лидия Златогорская напомнила о проекте регионального отделения «Летописцы-победители. Имена и судьбы» и пригласила всех журналистов присоединяться к нему накануне юбилея Победы. Первая книга в рамках проекта, благодаря победе в конкурсе Президентских грантов, уже издана, на очереди – следующая, она также будет нацелена на увековечивании памяти саратовских журналистов. Победе посвящен и конкурс журналистского мастерства «Помнить вечно!», Лидия Николаевна также пригласила СМИ к участию



























































На семинаре журналисты, редакторы поделились тем, что они делают в юбилейный год, чтобы память о войне, ее героях, не меркла. Каждая редакция считает своим долгом на страницах газет, сайтов публиковать материалы о ветеранах, тружениках тыла своего района, города. Директор информационного центра «Вольская жизнь» Александр Головачев не только рассказал о структуре редакции, функционале, но и поделился наработками вольских журналистов. По итогам двухчасовой работы было принято обращение к журналистскому сообществу с просьбой поддержать идею о создании летописи, и тем самым донести благодарную память потомков о земляках-коллегах, о Победителях.+



В завершение своего визита в Вольск представители СМИ и Союза журналистов с удовольствием побывали в картинной галерее, прошлись по Революционной и посетили музей военного института.



26.02.2020 В Вольском районе прошел зональный семинар средств массовой информации, на него съехались журналисты областных и муниципальных изданий. Организатором встречи выступило Саратовское региональное отделение «Союза журналистов России», ему помогли ИЦ «Вольская жизнь», администрация ВМР. Тема семинара – «Журналисты Саратовской области – 75-летию Великой Победы»Тема Великой Победы, подготовки к ней зазвучала еще по пути в Вольск, когда участники семинара заехали в Синодское, чтобы возложить цветы к мемориалу В. Клочкова. Свой визит в наш город журналисты тоже начали с того, что возложили цветы к Вечному огню, стеле Героев, памятнику погибшим в локальных войнах. Продолжили на самом семинаре, координатором которого стала председатель регионального отделения Союза журналистов Лидия Златогорская. Поприветствовать гостей пришла заместитель главы администрации по социальным вопросам Наталья Щирова. Она рассказала журналистам, как район готовится в большой дате, какая подготовительная работа ведется в городе и поселениях. Представителей СМИ также заинтересовали шаги, предпринимаемые районной администрацией, на пути к развитию сферы туризма. Наталья Николаевна рассказала о пристани, которая второй год как принимает круизные теплоходы, о наших туристических маршрутах, о стремлении вольчан разнообразить отдых приезжающих туристовВозвращаясь в теме семинара, Лидия Златогорская напомнила о проекте регионального отделения «Летописцы-победители. Имена и судьбы» и пригласила всех журналистов присоединяться к нему накануне юбилея Победы. Первая книга в рамках проекта, благодаря победе в конкурсе Президентских грантов, уже издана, на очереди – следующая, она также будет нацелена на увековечивании памяти саратовских журналистов. Победе посвящен и конкурс журналистского мастерства «Помнить вечно!», Лидия Николаевна также пригласила СМИ к участиюНа семинаре журналисты, редакторы поделились тем, что они делают в юбилейный год, чтобы память о войне, ее героях, не меркла. Каждая редакция считает своим долгом на страницах газет, сайтов публиковать материалы о ветеранах, тружениках тыла своего района, города. Директор информационного центра «Вольская жизнь» Александр Головачев не только рассказал о структуре редакции, функционале, но и поделился наработками вольских журналистов. По итогам двухчасовой работы было принято обращение к журналистскому сообществу с просьбой поддержать идею о создании летописи, и тем самым донести благодарную память потомков о земляках-коллегах, о Победителях.+В завершение своего визита в Вольск представители СМИ и Союза журналистов с удовольствием побывали в картинной галерее, прошлись по Революционной и посетили музей военного института.26.02.2020 http://sarunion.ru/actual/news/2589-v-volsk-sehalis-zhurnalisty-so-vsey-oblasti-chtoby-obsudit-podgotovku-k-yubileyu-pobedy.html