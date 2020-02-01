Союз журналистов России

Саратовское отделение Сакко и Ванцетти 41, Тел.: 69-54-43, E-mail: zlatln@mail.ru Сакко и Ванцетти 41, Тел.: 69-54-43, E-mail: zlatln@mail.ru Новости Членство Летописцы-Победители Поздравления О нас Контакты Популярные новости: Смотри в корень! Девиз жизни журналиста Николая Яковлев ... Новости, Главные новости, Поздравления » Читать... Сын полка Новости, Летописцы-Победители. Имена и судьбы. » Читать... Об уплате ежегодного членского взноса Новости, Главные новости, Обратите внимание » Читать... « Февраль 2020 » Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Партнеры: RUJ.ru - союз журналистов России

Journalist-virt.ru - журнал "Журналист"

JourMedia.ru - журнал "Журналистика и медиарынок"

Neodin64.ru - "Ты не один"

YoJo.ru - информационный портал для молодых журналистов

SchoolYJSaratov.ru - школа юного журналиста



Архив: Летописцы истории страны Конкурсы: Напоминаем о конкурсе «Помнить вечно!» 20-февраля-2020 — прочитано 79 раз К участию в конкурсе приглашаются средства массовой информации Саратовской области – электронные, печатные СМИ, интернет-издания всех форм собственности. Принимаются материалы, опубликованные в период с 2019 К участию в конкурсе приглашаются средства массовой информации Саратовской области – электронные, печатные СМИ, интернет-издания всех форм собственности. Принимаются материалы, опубликованные в период с 2019 Подробнее... Все конкурсы! «Моя трудовая биография началась с районной газеты» Новости, Летописцы-Победители. Имена и судьбы. — 25-февраля-2020 — прочитано 27 раз «Моя трудовая биография началась

с районной газеты»



Петр Иванович Демьяненко



(9 июля 1924 года)







































В годы Великой Отечественной войны роль периодической печати была очень важна. Помимо центральных, фронтовых, армейских и множества других военных изданий, осуществлялся выпуск всевозможных брошюр о героях, сборников стихотворений и рассказов и даже небольших юмористических журналов. Важное место отводилось и газетам местного значения - районным изданиям.



Наша районная газета объединяла земляков, позволяла им ощущать свою причастность ко всему, что происходило в стране и на фронте, позволяла осознавать свою значимость в общем деле разгрома ненавистного врага.

На районку возлагалась обязанность помогать власти мобилизовать материальные и людские ресурсы, осуществлять патриотическое воспитание масс. Журналисты пробуждали в народе ненависть к врагам на фоне беспредельной любви и преданности своей Родине.

Сегодня, в юбилейный год - 75-летия Великой Победы, обозначенный Президентом страны В.В. Путиным как Год памяти и славы, мы часто обращаемся к ставшим уже документальной историей газетам военной поры.

Мы имеем уникальную возможность пообщаться с одним из старейших ветеранов Великой Отечественной войны Петром Ивановичем Демьяненко. Его воспоминания нам дороги ещё и потому, что в военные годы его судьба была связана с изданием районной газеты.

- Жила наша семья в Мокроусе на Комсомольской улице, дом 69,- рассказывает ветеран.- Родители мои, Иван Акимович и Прасковья Гавриловна, воспитывали нас в строгости, но с любовью, приучали к труду. Я самый старший, кроме меня были ещё два брата и две сестры. Мы помогали по хозяйству, родители держали корову, коз, птицу. До войны я успел закончить 7 классов школы.



Уже шла Вторая мировая война. Жители района вместе со всем советским народом следили за её ходом, читая в районке «Дневник военных действий», осуждали фашизм. «На англо-германском фронте значительная активность авиации. Германские самолёты совершили налёты на аэродромы, расположенные в Центральной и Восточной Англии. Германские подводные лодки потопили в северной части Атлантического океана несколько английских торговых пароходов и вспомогательный крейсер», - писали в газете. Артиллерийская перестрелка в северной Африке, ожесточённые бои в Сирии – эта информация встречала осуждение у читателей «Вперёд к Победе», так называлась наша газета в то время, люди занимались мирным трудом. Казалось, что война не коснётся Советского Союза, враг не посмеет нарушить мирную жизнь наших трудовых сел и городов.

Помню, как нас известили о начале войны.

Рано утром 22 июня в окно постучал председатель сельского совета Павел Ефимович Бакал. И сообщил нам: “Началась война. Вы ещё не знаете?» Включили Репродуктор, а там говорят про войну. Мы были еще ребятишками, и к сообщению о начале войны отнеслись настороженно: тревога взрослых передавалась и нам.

Отец работал крутильщиком в типографии. Последний мирный номер районки вышел накануне войны 21 июня. В нем шла речь о трудовых буднях. А в следующем выпуске газеты опубликован приказ о мобилизации и постановление о военном положении.

Отец ушел на фронт на четвертый день войны. Провожали на поезд всей семьей. На вокзале было много народу, со всех сел. Был представитель военного комиссариата. Отец наказал во всем слушаться мать и во всем ей помогать, ведь я оставался за старшего. А мне ещё не было восемнадцати.

Все надеялись, что враг будет скоро разбит.

Я, подросток, решил помогать на трудовом фронте, заменив ушедшего на войну отца. Работать пошёл в типографию газеты “Вперёд к Победе”, где трудился отец. Освоил специальность крутильщика.

Располагалась типография в деревянном здании с печным отоплением на Телеграфной улице в доме №20, где сегодня находится здание суда. Набор газетных полос осуществлялся вручную - по буковке. Печатали газету также силами самих работников. Печатная машина приводилась в действие вручную. Была такая должность - крутильщик. Название говорит само за себя - крутильщик крутил вал печатной машины, вращая колесо. Работа не из легких. Я был небольшого роста, но со своей работой старался справляться без помощи взрослых. Напечатанные газеты носили на почту.

В редакции в то время трудились и эвакуированные, писали заметки. Работали тогда где-то 3 наборщика, главный редактор А.П. Жиздюк, корреспондент, зав. типографии, крутильщик.

Заготавливать дрова для типографии приходилось самим же сотрудникам. Но коллектив выдерживал все трудности. Жители своевременно получали оперативные сводки с фронтов. В газете рассказывалось о героизме тружеников тыла, об организации сбора средств на танковую колонну имени В.И. Чапаева и “Пионерский самолет”, о сборе теплых вещей для фронтовиков. В ней публиковались патриотические письма добровольцев, отправляющихся на поля сражений, и письма с фронта.



В Мокроусе были военная часть и госпиталь. Печатали для них бланки и документы.

Трудился до 1942 года. А как исполнилось 18 лет, пошел в военкомат.

Из Саратова нас направили в учебный центр в Москву, который находился на Красной пресне. Проходившие подготовку новобранцы ушли на фронт, и нас разместили в казармах. Готовили нас для расчетов, обслуживающих “Катюши”. Изучали матчасть ракетной установки, ездили на стрельбы, где находились учебные “Катюши”. Из них стреляли по целям. Впечатление было потрясающее.

После окончания курсов боевой подготовки сформировали четыре отдельных полка.

Меня направили в 310-й минометный полк боевых установок, во вторую батарею наводчиком орудия. Получив боевую технику, полк был отправлен на Сталинградский фронт, пункт назначения – станция Фролово. Приехали на станцию ночью, быстро разгрузили технику, чтобы не попасть под обстрел немецкой авиации. Пока своим ходом добирались на передовую, на позиции, слышна была канонада.

В мерзлой земле, под покровом ночи готовили места для реактивных установок, выдалбливали в грунте окопы. В кромешной тьме готовились к артподготовке. Лишь благодаря снежному покрову можно было различить кое-какие ориентиры. В ноябре 1942 года начались ожесточенные бои за Сталинград. Со всех сторон стреляли орудия, свистели снаряды, артиллерия подавляла огневые точки. Реактивные снаряды повергали в ужас немцев и вызывали восхищение наших солдат. Это таинственное чудо-оружие на боевых позициях ждали давно. После нашего залпа в воздухе и на земле все горело. Залп одной ракетной установки обрушивал на врага шестнадцать снарядов. Ракеты выпускались практически одновременно и в течение нескольких секунд буквально перепахивали территорию в районе цели. Сила “Катюши” была удивительной - помимо разрушений и поражений вражеских точек, она оказывала очень сильное психологическое воздействие. Мы привыкали к свисту снарядов и заполняющему всё пространство грохоту, а враг ужасался даже от звука, издаваемого снарядом. Стояли на одном месте недолго, быстро меняли позицию, чтобы нас не засекли. Дали залп – и срочно уходить, потому что через пять минут фашистская авиация уже бомбила место, где мы находились. «Катюш» они боялись, как огня.

Оружие состояло из рельсовых направляющих и устройства их наведения. На одной машине у нас размещалось 16 направляющих. Для наводки были предусмотрены поворотный и подъёмный механизмы и артиллерийский прицел. В задней части машины находились два домкрата, обеспечивающие большую устойчивость при стрельбе. Расчёт состоял из 5 - 7 человек: командир орудия, наводчик, водитель, два-три заряжающих.

«Катюши» были секретным оружием, которые нельзя было ни при каких обстоятельствах оставлять. За ними охотились и немецкие разведчики.

Обязательно на каждой «Катюше» стоял ящик с толом в 25 килограммов. В верхнем кирпичике тола была просверлена дырка, у командира орудия в кармане лежал 20-сантиметровый бикфордов шнур со взрывателем и спички. Эти спички он не имел права брать ни для того, чтобы закурить, ни по другим надобностям. Они были предназначены только для подрыва, чтобы боевая машина ни при каких обстоятельствах не попала к врагу.

До 30 января мы стреляли по немцам, последние два дня уже знали, что фашистов разгромили. И только 2 февраля официально уже объявили об окончании Сталинградской битвы.

Было у меня легкое ранение в ногу под Сталинградом. Лежал в санчасти, а потом опять в строй. Отлеживался недолго.

Два с половиной месяца Петр Иванович и его боевые друзья залпами «Катюш» накрывали противника, прокладывая вперед дорогу пехоте. Полк, в котором воевал П.И. Демьяненко, за победу в разгроме немецко-фашистских войск под Сталинградом был удостоен звания «Гвардейский», а участники битвы были награждены медалями «За оборону Сталинграда».

Потом было сражение под Курском. На Курскую дугу войска были переброшены из-под Сталинграда. Здесь, на Курском выступе, самым главным и сложным было выдержать первый бой. Стоял такой грохот, что сдавливало ушные перепонки. Взрывы снарядов, сплошной рев моторов - дни и ночи смешались воедино. Курская битва длилась 50 дней и ночей.

Шли вперёд на восток, заставляя врага отступать.



- Победу встретили в Прибалтике, под Ригой. Стреляли из винтовок, автоматов, радость была в каждом, - продолжает собеседник. - Затем нас переправили на Дальний Восток на войну с Японией, отстаивать восточные рубежи СССР. Домой я вернулся в 1947 году.

За героизм и проявленное мужество Петр Иванович был награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией», «За победу над Японией», медалью Жукова, юбилейными медалями.





















































































- Не дай, Господи, чтобы опять повторился весь ужас военных лет. – говорит Петр Иванович, светлый, позитивный, открытый человек. - Секрета моей долгой жизни никакого нет. Вредных привычек никогда не было. Зато есть постоянное желание жить и каждый день радоваться жизни. В семейной жизни главные слагаемые – терпение и уважение, без этого просто никак. У меня трое детей, у всех семьи, пять внуков. Все обо мне заботятся, помогают. И еще, самое главное, – любовь к своей Родине. Это мы передали своим детям, а они – своим.



Иван Степанов.



Об авторе.



Иван Степанов закончил Саратовский педагогический институт им. К. Федина. Сотрудник редакции газеты «Вперед», Федоровский район, р.п. Мокроус. В годы Великой Отечественной войны роль периодической печати была очень важна. Помимо центральных, фронтовых, армейских и множества других военных изданий, осуществлялся выпуск всевозможных брошюр о героях, сборников стихотворений и рассказов и даже небольших юмористических журналов. Важное место отводилось и газетам местного значения - районным изданиям.Наша районная газета объединяла земляков, позволяла им ощущать свою причастность ко всему, что происходило в стране и на фронте, позволяла осознавать свою значимость в общем деле разгрома ненавистного врага.На районку возлагалась обязанность помогать власти мобилизовать материальные и людские ресурсы, осуществлять патриотическое воспитание масс. Журналисты пробуждали в народе ненависть к врагам на фоне беспредельной любви и преданности своей Родине.Сегодня, в юбилейный год - 75-летия Великой Победы, обозначенный Президентом страны В.В. Путиным как Год памяти и славы, мы часто обращаемся к ставшим уже документальной историей газетам военной поры.Мы имеем уникальную возможность пообщаться с одним из старейших ветеранов Великой Отечественной войны Петром Ивановичем Демьяненко. Его воспоминания нам дороги ещё и потому, что в военные годы его судьба была связана с изданием районной газеты.- Жила наша семья в Мокроусе на Комсомольской улице, дом 69,- рассказывает ветеран.- Родители мои, Иван Акимович и Прасковья Гавриловна, воспитывали нас в строгости, но с любовью, приучали к труду. Я самый старший, кроме меня были ещё два брата и две сестры. Мы помогали по хозяйству, родители держали корову, коз, птицу. До войны я успел закончить 7 классов школы.Уже шла Вторая мировая война. Жители района вместе со всем советским народом следили за её ходом, читая в районке «Дневник военных действий», осуждали фашизм. «На англо-германском фронте значительная активность авиации. Германские самолёты совершили налёты на аэродромы, расположенные в Центральной и Восточной Англии. Германские подводные лодки потопили в северной части Атлантического океана несколько английских торговых пароходов и вспомогательный крейсер», - писали в газете. Артиллерийская перестрелка в северной Африке, ожесточённые бои в Сирии – эта информация встречала осуждение у читателей «Вперёд к Победе», так называлась наша газета в то время, люди занимались мирным трудом. Казалось, что война не коснётся Советского Союза, враг не посмеет нарушить мирную жизнь наших трудовых сел и городов.Помню, как нас известили о начале войны.Рано утром 22 июня в окно постучал председатель сельского совета Павел Ефимович Бакал. И сообщил нам: “Началась война. Вы ещё не знаете?» Включили Репродуктор, а там говорят про войну. Мы были еще ребятишками, и к сообщению о начале войны отнеслись настороженно: тревога взрослых передавалась и нам.Отец работал крутильщиком в типографии. Последний мирный номер районки вышел накануне войны 21 июня. В нем шла речь о трудовых буднях. А в следующем выпуске газеты опубликован приказ о мобилизации и постановление о военном положении.Отец ушел на фронт на четвертый день войны. Провожали на поезд всей семьей. На вокзале было много народу, со всех сел. Был представитель военного комиссариата. Отец наказал во всем слушаться мать и во всем ей помогать, ведь я оставался за старшего. А мне ещё не было восемнадцати.Все надеялись, что враг будет скоро разбит.Я, подросток, решил помогать на трудовом фронте, заменив ушедшего на войну отца. Работать пошёл в типографию газеты “Вперёд к Победе”, где трудился отец. Освоил специальность крутильщика.Располагалась типография в деревянном здании с печным отоплением на Телеграфной улице в доме №20, где сегодня находится здание суда. Набор газетных полос осуществлялся вручную - по буковке. Печатали газету также силами самих работников. Печатная машина приводилась в действие вручную. Была такая должность - крутильщик. Название говорит само за себя - крутильщик крутил вал печатной машины, вращая колесо. Работа не из легких. Я был небольшого роста, но со своей работой старался справляться без помощи взрослых. Напечатанные газеты носили на почту.В редакции в то время трудились и эвакуированные, писали заметки. Работали тогда где-то 3 наборщика, главный редактор А.П. Жиздюк, корреспондент, зав. типографии, крутильщик.Заготавливать дрова для типографии приходилось самим же сотрудникам. Но коллектив выдерживал все трудности. Жители своевременно получали оперативные сводки с фронтов. В газете рассказывалось о героизме тружеников тыла, об организации сбора средств на танковую колонну имени В.И. Чапаева и “Пионерский самолет”, о сборе теплых вещей для фронтовиков. В ней публиковались патриотические письма добровольцев, отправляющихся на поля сражений, и письма с фронта.В Мокроусе были военная часть и госпиталь. Печатали для них бланки и документы.Трудился до 1942 года. А как исполнилось 18 лет, пошел в военкомат.Из Саратова нас направили в учебный центр в Москву, который находился на Красной пресне. Проходившие подготовку новобранцы ушли на фронт, и нас разместили в казармах. Готовили нас для расчетов, обслуживающих “Катюши”. Изучали матчасть ракетной установки, ездили на стрельбы, где находились учебные “Катюши”. Из них стреляли по целям. Впечатление было потрясающее.После окончания курсов боевой подготовки сформировали четыре отдельных полка.Меня направили в 310-й минометный полк боевых установок, во вторую батарею наводчиком орудия. Получив боевую технику, полк был отправлен на Сталинградский фронт, пункт назначения – станция Фролово. Приехали на станцию ночью, быстро разгрузили технику, чтобы не попасть под обстрел немецкой авиации. Пока своим ходом добирались на передовую, на позиции, слышна была канонада.В мерзлой земле, под покровом ночи готовили места для реактивных установок, выдалбливали в грунте окопы. В кромешной тьме готовились к артподготовке. Лишь благодаря снежному покрову можно было различить кое-какие ориентиры. В ноябре 1942 года начались ожесточенные бои за Сталинград. Со всех сторон стреляли орудия, свистели снаряды, артиллерия подавляла огневые точки. Реактивные снаряды повергали в ужас немцев и вызывали восхищение наших солдат. Это таинственное чудо-оружие на боевых позициях ждали давно. После нашего залпа в воздухе и на земле все горело. Залп одной ракетной установки обрушивал на врага шестнадцать снарядов. Ракеты выпускались практически одновременно и в течение нескольких секунд буквально перепахивали территорию в районе цели. Сила “Катюши” была удивительной - помимо разрушений и поражений вражеских точек, она оказывала очень сильное психологическое воздействие. Мы привыкали к свисту снарядов и заполняющему всё пространство грохоту, а враг ужасался даже от звука, издаваемого снарядом. Стояли на одном месте недолго, быстро меняли позицию, чтобы нас не засекли. Дали залп – и срочно уходить, потому что через пять минут фашистская авиация уже бомбила место, где мы находились. «Катюш» они боялись, как огня.Оружие состояло из рельсовых направляющих и устройства их наведения. На одной машине у нас размещалось 16 направляющих. Для наводки были предусмотрены поворотный и подъёмный механизмы и артиллерийский прицел. В задней части машины находились два домкрата, обеспечивающие большую устойчивость при стрельбе. Расчёт состоял из 5 - 7 человек: командир орудия, наводчик, водитель, два-три заряжающих.«Катюши» были секретным оружием, которые нельзя было ни при каких обстоятельствах оставлять. За ними охотились и немецкие разведчики.Обязательно на каждой «Катюше» стоял ящик с толом в 25 килограммов. В верхнем кирпичике тола была просверлена дырка, у командира орудия в кармане лежал 20-сантиметровый бикфордов шнур со взрывателем и спички. Эти спички он не имел права брать ни для того, чтобы закурить, ни по другим надобностям. Они были предназначены только для подрыва, чтобы боевая машина ни при каких обстоятельствах не попала к врагу.До 30 января мы стреляли по немцам, последние два дня уже знали, что фашистов разгромили. И только 2 февраля официально уже объявили об окончании Сталинградской битвы.Было у меня легкое ранение в ногу под Сталинградом. Лежал в санчасти, а потом опять в строй. Отлеживался недолго.Два с половиной месяца Петр Иванович и его боевые друзья залпами «Катюш» накрывали противника, прокладывая вперед дорогу пехоте. Полк, в котором воевал П.И. Демьяненко, за победу в разгроме немецко-фашистских войск под Сталинградом был удостоен звания «Гвардейский», а участники битвы были награждены медалями «За оборону Сталинграда».Потом было сражение под Курском. На Курскую дугу войска были переброшены из-под Сталинграда. Здесь, на Курском выступе, самым главным и сложным было выдержать первый бой. Стоял такой грохот, что сдавливало ушные перепонки. Взрывы снарядов, сплошной рев моторов - дни и ночи смешались воедино. Курская битва длилась 50 дней и ночей.Шли вперёд на восток, заставляя врага отступать.- Победу встретили в Прибалтике, под Ригой. Стреляли из винтовок, автоматов, радость была в каждом, - продолжает собеседник. - Затем нас переправили на Дальний Восток на войну с Японией, отстаивать восточные рубежи СССР. Домой я вернулся в 1947 году.За героизм и проявленное мужество Петр Иванович был награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией», «За победу над Японией», медалью Жукова, юбилейными медалями.- Не дай, Господи, чтобы опять повторился весь ужас военных лет. – говорит Петр Иванович, светлый, позитивный, открытый человек. - Секрета моей долгой жизни никакого нет. Вредных привычек никогда не было. Зато есть постоянное желание жить и каждый день радоваться жизни. В семейной жизни главные слагаемые – терпение и уважение, без этого просто никак. У меня трое детей, у всех семьи, пять внуков. Все обо мне заботятся, помогают. И еще, самое главное, – любовь к своей Родине. Это мы передали своим детям, а они – своим.Иван Степанов закончил Саратовский педагогический институт им. К. Федина. Сотрудник редакции газеты «Вперед», Федоровский район, р.п. Мокроус.