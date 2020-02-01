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Лосин Давид Саулович



14.01.1923 — 22.04.2014

































Родился в селе Железово Тверской области, после перенесенного инфекционного заболевания получил осложнение - снижение зрения. Когда началась Великая Отечественная война, на фронт ушли два дяди Давида Сауловича Лосина, двоюродные братья, один из которых погиб под Ленинградом, другой дослужился до полковника, жил после войны в Волгограде. Давида по состоянию здоровья не взяли в армию, в годы войны он работал на лесопункте. Награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной Войне 1941-1945 гг.», труженик тыла.

В 1946 г. начал работать корректором и писать «Письма из Стахановского леспромхоза». В 1950 г. поступил на заочное отделение филологического факультета СГУ им. Н.Г. Чернышевского. С 1951 г. вся его трудовая и творческая жизнь связана с Саратовским авиационным заводом, с многотиражной газетой «Знамя труда». Прошел путь от корректора, корреспондента до ответственного секретаря, освоил специфику типографской работы. Заводская многотиражка выходила 3 раза в неделю. На двух страницах, первая посвящалась делам производственным, вторая — культурно-бытовым вопросам, откликам на жалобы. В штате было три человека, которые успевали все. Лосин любил шахматы, в заводских турнирах занимал 1-3 места, давал сеансы одновременной игры на 10-12 досках в домах отдыха, первое место занял в соревнованиях по шахматам на теплоходе. Но времени на увлечение почти не оставалось, работа в редакции затягивалась до поздна.



С 1957 года Лосин — редактор газеты, избирался членом парткома завода. Был у истоков создания заводского радио в конце 1960 года. Давид Саулович Лосин — яркий представитель старой советской школы журналистики, той, где на первом месте были факты, а не «мнения по поводу». Все самое прогрессивное, передовое в организации труда или внедрении новых технологий опробовалось саратовскими авиастроителями, а газета вела летопись их трудовых подвигов, историю заводских династий, распространяла опыт передовиков и рационализаторов. Тема памяти подвига героев Великой Отечественной войны стала одной из основных в преддверии 20-летия Победы. Начало систематической работы по патриотическому воспитанию, исторической памяти положено в 1965 году. Заводские журналисты сплотили группу ветеранов войны и труда. После их выступлений в газете на территории завода был построен памятник — обелиск, установлены 314 фамилий работников, не вернувшихся с фронта и погибших при бомбардировках, открыт музей и создана книга — летопись истории предприятия. В газете публиковались страницы, посвященные выросшим в коллективе Героям Советского Союза. По итогам Всероссийских конкурсов редакция получила две грамоты — от Центрального Правления Союза журналистов СССР и от главного Политуправления Советской Армии и Флота.

В 1981 году в Приволжском издательстве тиражом 10 тысяч экземпляров вышла книга «Крылатые годы» об истории Сталинского (Заводского) района Саратова, составителем которой был Д.С. Лосин. Благодаря его инициативе и литературной обработке в 1984 году вышла в свет книга воспоминаний директора родного предприятия генерал-майора И.С.Левина о работе завода в войну - «Грозные годы». В канун 40-летия Победы отрывки из нее публиковались в 22 номерах многотиражки. С участием Лосина выходили в свет книги о работе саратовских авиастроителей, например, о саратовской системе бездефектного изготовления продукции. Эта система впервые в Советском Союзе родилась и прижилась именно у саратовских авиастроителей. А впервые о ней поведала скромная многотиражка под руководством и при личном участии Д. Лосина. Он сам писал многие материалы. Писал ясно, находя точные, простые слова. Движение за бездефектный труд, без штампа ОТК, охватило буквально все трудовые коллективы страны. Д.С. Лосин, находясь на самом переднем крае самолетостроения, рассказывая о лучших рабочих и инженерах, и сам был заслуженно отмечен пятью правительственными медалями, в 1971 году награжден орденом «Знак почета».



Честное слово опытного газетчика объединяло, сплачивало людей, делало их коллективом. Для Лосина Саратовский авиационный завод стал главной журналистской темой, и он раскрылся в ней с полной отдачей. Скромная заводская многотиражка под руководством талантливого журналиста выводила в герои своего времени не только лучших заводчан. Она дала путевку в профессию многим саратовским журналистам, которые ценили в своем наставник высокий профессионализм, редкое трудолюбие и ответственность. Он стал членом Союза журналистов в 1958 г., через год после его образования, и всегда разделял общую заботу о профессиональной подготовке молодых журналистов. В заводской многотиражке, редактором которой был Д.С.Лосин, осваивали и совершенствовали мастерство Григорий Вингурт, Виктор Философов, Лариса Кузнецова, другие саратовские журналисты. Недавно на своем юбилее известный саратовский тележурналист, победитель творческих конкурсов и обладатель ярких профессиональных наград Григорий Вингурт вспомнил о том, как получал первые навыки журналистики у Давида Лосина, который учил дотошности, скрупулезности при сборе материала для любой, малой и большой, публикации. Будущего телекумира он учил требовательности к себе и терпимости к ошибкам коллег. В общем, не задаваться! Среди тех, кто приходил попробовать свои силы в журналистике в многотиражке, было немало тех, кто убеждался в справедливости его предупреждений о трудностях профессии, уходил из редакции на другую работу. Школа рабкоров, когда-то начатая Лосиным, долгие годы была творческой мастерской для людей неравнодушных имеющих желание и склонность приобщиться к профессии журналиста. В саратовской журналистике Д. Лосин работал сам «с личным клеймом качества» и от других требовал того же.

После выхода на пенсию Давид Саулович Лосин трудился в отделе технической информации, готовил в Москву «Карты передового опыта». Просматривал поступающую информацию о внедрении на саратовском авиазаводе изобретениях, технологиях, методических разработках. Бескорыстно помогал всем, кто к нему обращался. В 90-х годах, когда стали систематически задерживать зарплату, по совместительству работал в районном центре социального обслуживания населения. Подготовленные с его участием методические материалы по указанию министерства использовались на других предприятиях социальной сферы.

Завершил трудовую деятельность Д.С.Лосин вновь в редакторском кабинете. Проведенная приватизация с созданием акционерного общества «САЗ» привела к банкротству предприятия. Примечательно, что в день 80-летия редактора, 14 января 2003 года, редакция газеты, выпускавшейся с 1930 года под названиями «Даешь комбайн!», «Заводская правда», «Знамя коммунизма», «Авиастроитель», прекратила свое существование.

Евгения Балак.



Об авторе



Евгения Григорьевна Балак (24.03.1943) по окончании в 1960 году средней школы №84 города Саратова начала трудовую деятельность на Саратовском авиационном заводе. В 1962 году поступила на вечернее отделение филологического факультета СГУ им. Н.Г.Чернышевского. В 1968 году окончила университет, работала на полиграфкомбинате, подшипниковом заводе. Три года, с 1968 по 1970, работала преподавателем русского языка и литературы в школе колхоза им. Калинина. С 1971 по 76 годы Евгения Григорьевна — корреспондент многотиражной газеты на приборомеханическом заводе. С 1976 по 2003 год работала в многотиражной газете на заводе щелочных аккумуляторов редактором. Выполняла общественные поручения — была председателем общества «Знание», политинформатором, членом партийного комитета и профсоюзного комитета. С 1998 по 2007 была председателем совета ветеранов завода . С 2005 года — зампредседателя, а с 2007 года — председатель совета ветеранов Заводского района города Саратова. Награждена знаком губернатора «За любовь к родной земле», юбилейными медалями, почетными грамотами руководителей города и области. Победитель областного конкурса среди журналистов-ветеранов.

Член Союза журналистов РФ с 1977 года. Родился в селе Железово Тверской области, после перенесенного инфекционного заболевания получил осложнение - снижение зрения. Когда началась Великая Отечественная война, на фронт ушли два дяди Давида Сауловича Лосина, двоюродные братья, один из которых погиб под Ленинградом, другой дослужился до полковника, жил после войны в Волгограде. Давида по состоянию здоровья не взяли в армию, в годы войны он работал на лесопункте. Награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной Войне 1941-1945 гг.», труженик тыла.В 1946 г. начал работать корректором и писать «Письма из Стахановского леспромхоза». В 1950 г. поступил на заочное отделение филологического факультета СГУ им. Н.Г. Чернышевского. С 1951 г. вся его трудовая и творческая жизнь связана с Саратовским авиационным заводом, с многотиражной газетой «Знамя труда». Прошел путь от корректора, корреспондента до ответственного секретаря, освоил специфику типографской работы. Заводская многотиражка выходила 3 раза в неделю. На двух страницах, первая посвящалась делам производственным, вторая — культурно-бытовым вопросам, откликам на жалобы. В штате было три человека, которые успевали все. Лосин любил шахматы, в заводских турнирах занимал 1-3 места, давал сеансы одновременной игры на 10-12 досках в домах отдыха, первое место занял в соревнованиях по шахматам на теплоходе. Но времени на увлечение почти не оставалось, работа в редакции затягивалась до поздна.С 1957 года Лосин — редактор газеты, избирался членом парткома завода. Был у истоков создания заводского радио в конце 1960 года. Давид Саулович Лосин — яркий представитель старой советской школы журналистики, той, где на первом месте были факты, а не «мнения по поводу». Все самое прогрессивное, передовое в организации труда или внедрении новых технологий опробовалось саратовскими авиастроителями, а газета вела летопись их трудовых подвигов, историю заводских династий, распространяла опыт передовиков и рационализаторов. Тема памяти подвига героев Великой Отечественной войны стала одной из основных в преддверии 20-летия Победы. Начало систематической работы по патриотическому воспитанию, исторической памяти положено в 1965 году. Заводские журналисты сплотили группу ветеранов войны и труда. После их выступлений в газете на территории завода был построен памятник — обелиск, установлены 314 фамилий работников, не вернувшихся с фронта и погибших при бомбардировках, открыт музей и создана книга — летопись истории предприятия. В газете публиковались страницы, посвященные выросшим в коллективе Героям Советского Союза. По итогам Всероссийских конкурсов редакция получила две грамоты — от Центрального Правления Союза журналистов СССР и от главного Политуправления Советской Армии и Флота.В 1981 году в Приволжском издательстве тиражом 10 тысяч экземпляров вышла книга «Крылатые годы» об истории Сталинского (Заводского) района Саратова, составителем которой был Д.С. Лосин. Благодаря его инициативе и литературной обработке в 1984 году вышла в свет книга воспоминаний директора родного предприятия генерал-майора И.С.Левина о работе завода в войну - «Грозные годы». В канун 40-летия Победы отрывки из нее публиковались в 22 номерах многотиражки. С участием Лосина выходили в свет книги о работе саратовских авиастроителей, например, о саратовской системе бездефектного изготовления продукции. Эта система впервые в Советском Союзе родилась и прижилась именно у саратовских авиастроителей. А впервые о ней поведала скромная многотиражка под руководством и при личном участии Д. Лосина. Он сам писал многие материалы. Писал ясно, находя точные, простые слова. Движение за бездефектный труд, без штампа ОТК, охватило буквально все трудовые коллективы страны. Д.С. Лосин, находясь на самом переднем крае самолетостроения, рассказывая о лучших рабочих и инженерах, и сам был заслуженно отмечен пятью правительственными медалями, в 1971 году награжден орденом «Знак почета».Честное слово опытного газетчика объединяло, сплачивало людей, делало их коллективом. Для Лосина Саратовский авиационный завод стал главной журналистской темой, и он раскрылся в ней с полной отдачей. Скромная заводская многотиражка под руководством талантливого журналиста выводила в герои своего времени не только лучших заводчан. Она дала путевку в профессию многим саратовским журналистам, которые ценили в своем наставник высокий профессионализм, редкое трудолюбие и ответственность. Он стал членом Союза журналистов в 1958 г., через год после его образования, и всегда разделял общую заботу о профессиональной подготовке молодых журналистов. В заводской многотиражке, редактором которой был Д.С.Лосин, осваивали и совершенствовали мастерство Григорий Вингурт, Виктор Философов, Лариса Кузнецова, другие саратовские журналисты. Недавно на своем юбилее известный саратовский тележурналист, победитель творческих конкурсов и обладатель ярких профессиональных наград Григорий Вингурт вспомнил о том, как получал первые навыки журналистики у Давида Лосина, который учил дотошности, скрупулезности при сборе материала для любой, малой и большой, публикации. Будущего телекумира он учил требовательности к себе и терпимости к ошибкам коллег. В общем, не задаваться! Среди тех, кто приходил попробовать свои силы в журналистике в многотиражке, было немало тех, кто убеждался в справедливости его предупреждений о трудностях профессии, уходил из редакции на другую работу. Школа рабкоров, когда-то начатая Лосиным, долгие годы была творческой мастерской для людей неравнодушных имеющих желание и склонность приобщиться к профессии журналиста. В саратовской журналистике Д. Лосин работал сам «с личным клеймом качества» и от других требовал того же.После выхода на пенсию Давид Саулович Лосин трудился в отделе технической информации, готовил в Москву «Карты передового опыта». Просматривал поступающую информацию о внедрении на саратовском авиазаводе изобретениях, технологиях, методических разработках. Бескорыстно помогал всем, кто к нему обращался. В 90-х годах, когда стали систематически задерживать зарплату, по совместительству работал в районном центре социального обслуживания населения. Подготовленные с его участием методические материалы по указанию министерства использовались на других предприятиях социальной сферы.Завершил трудовую деятельность Д.С.Лосин вновь в редакторском кабинете. Проведенная приватизация с созданием акционерного общества «САЗ» привела к банкротству предприятия. Примечательно, что в день 80-летия редактора, 14 января 2003 года, редакция газеты, выпускавшейся с 1930 года под названиями «Даешь комбайн!», «Заводская правда», «Знамя коммунизма», «Авиастроитель», прекратила свое существование.Евгения Григорьевна Балак (24.03.1943) по окончании в 1960 году средней школы №84 города Саратова начала трудовую деятельность на Саратовском авиационном заводе. В 1962 году поступила на вечернее отделение филологического факультета СГУ им. Н.Г.Чернышевского. В 1968 году окончила университет, работала на полиграфкомбинате, подшипниковом заводе. Три года, с 1968 по 1970, работала преподавателем русского языка и литературы в школе колхоза им. Калинина. С 1971 по 76 годы Евгения Григорьевна — корреспондент многотиражной газеты на приборомеханическом заводе. С 1976 по 2003 год работала в многотиражной газете на заводе щелочных аккумуляторов редактором. Выполняла общественные поручения — была председателем общества «Знание», политинформатором, членом партийного комитета и профсоюзного комитета. С 1998 по 2007 была председателем совета ветеранов завода . С 2005 года — зампредседателя, а с 2007 года — председатель совета ветеранов Заводского района города Саратова. Награждена знаком губернатора «За любовь к родной земле», юбилейными медалями, почетными грамотами руководителей города и области. Победитель областного конкурса среди журналистов-ветеранов.Член Союза журналистов РФ с 1977 года.