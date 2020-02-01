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Душенков Иван Васильевич

(1903- не известно),



Нускольтер Михаил Борисович

(1900 – не известно),



Вдовин Александр Андреевич

(1906 – не известно),



Носков Николай Яковлевич

(1905-1942),



Альмишев Василий Петрович

(1906-1943),



Каликинский Борис Акиндинович

(1914-2005),



Суходольский Юрий Артемович

(1924-1943),



Хайтман Ефим Владимирович

(1924-1943),



Живаев Владимир Иванович

(1925-2007).



В предвоенную пору газета "Колхозник" (ныне "Целинник") играла важную роль в жизни Перелюбского района. Она была не только коллективным агитатором и пропагандистом, но и отображала те процессы, которые происходили в стране и в нашем крае. Тогда, в тридцатые годы, газетой руководили умелые, преданные делу и коммунистической идее люди. Первый номер новоиспеченной районки подписал 1 марта 1930 года редактор И. В. Душенков. В последующие времена изданием руководили М. Б. Нускольтер, А. А. Вдовин, Н. Я. Носков, Г. Е. Баранов, в первые месяцы войны - В. П. Альмишев.



С началом Великой Отечественной все они встали в армейский строй для защиты Родины. По-разному сложились их военные судьбы.



Военком Носков



28 марта 1942 года в Ленинградской области погиб военный комиссар одного из батальонов 53-ей отдельной стрелковой бригады старший политрук Николай Яковлевич Носков. Родился он в 1905 году в селе Ахмат АССР Немцев Поволжья (сегодня - Красноармейский район Саратовской области). С пятнадцати лет плавал матросом на волжских пароходах, в 1927-1929 годах служил в Красной Армии, где стал коммунистом. После окончания Саратовской партийной школы направлен в Новоузенский район. Работал сначала секретарем горкома ВКП (б), а затем в 1934-36 годах ответственным редактором газет "Путь Ильича" и "За коллективизацию". В сентябре 1936 года назначен редактором Перелюбской районной газеты "Колхозник". В июле 1938 года избран вторым секретарем Перелюбского райкома компартии. Через два года по спецнабору направлен на службу в Красную Армию. В октябре 1941 года в Новоузенске формировалась 53-я отдельная стрелковая бригада, костяк которой составили жители Саратовской области. Опытный политработник Н. Я. Носков был назначен военным комиссаром одного из батальонов. 15 января 1942 года бригаду включили в состав 2-й Ударной армии Волховского фронта, которая вела Любаньскую наступательную операцию с целью прорыва блокады Ленинграда. Наступление закончилось окружением армии, но бойцы ее дрались с невиданным упорством. В одном из боев и оборвалась жизнь Н. Я. Носкова.



Похоронен в братской могиле



Не дожил до Дня Победы и Василий Петрович Альмишев. Он был на год младше Носкова. Руководил редакцией "Колхозника" в первые месяцы войны. На фронт призван Перелюбским РВК 12 января 1942 года. К сожалению, у него были нелады со здоровьем, и на фронте он заболел туберкулезом легких. Лечился в одном из госпиталей города Саратова. Умер от болезни 11 апреля 1943 года (по другим данным 11 апреля 1946 года). Похоронен в братской воинской могиле на Воскресенском кладбище Саратова. Сегодня на памятнике можно прочитать его фамилию.



От «Колхозника» до «В бой за Родину»



Иначе сложились фронтовые судьбы других предвоенных редакторов. Иван Васильевич Душенков, уроженец села Слабцово Зубковского района Калининской области, имел богатую биографию. В 1919 году он шестнадцатилетним подростком стал бойцом Красной Армии, в 1921 году - коммунистом. На гражданке много учился, работал в редакции ряда газет. В начале 1930 года Саратовский областной комитет партии направил его в Перелюбский район для создания районной газеты. Вместе с ним приехала бригада полиграфистов из Московской области, которые привезли типографское оборудование и наладили его работу. Так совместными усилиями был выпущен первый номер газеты, которую назвали в духе времени - "Колхозник". (В то время в нашем крае во всю шла коллективизация). После того, как Иван Васильевич наладил выпуск районки, его перевели в другую область. Перед войной жил и работал в Ленинграде. В июле 1941 года добровольцем вступил в народное ополчение. Сначала был агитатором 153-го стрелкового полка, принимал участие в боях. Затем его опыт журналиста стал востребован, и И. В. Душенков возглавил редакцию дивизионной газеты "В бой за Родину" при 80-й стрелковой дивизии. Здесь он служил до конца войны. Майор И. В. Душенков был награжден орденами Отечественной войны II степени, Красной звезды, медалями "За оборону Ленинграда" и "За победу над Германией". В 1985 году его грудь украсил юбилейный орден Отечественной войны II степени.



В Красную Армию по спецнабору



Дело И. В. Душенкова в Перелюбском районе продолжил опытный журналист Михаил Борисович Нускольтер (1900 года рождения). Он руководил "Колхозником" два года, а затем был переведен в Камышинский район Сталинградской области. Здесь в 1934 году он по спецнабору был призван в ряды Красной Армии. Во время войны с Финляндией работал корреспондентом армейской газеты. Часто бывал на передовой, откуда доставлял в газету ценные оперативные материалы. Когда началась Великая Отечественная война, он в звании батальонного комиссара был сначала корреспондентом, а затем заместителем ответредактора газеты 8-й Армии "Ленинский путь" Ленинградского фронта. И здесь Михаил Борисович проявил себя инициативным творческим журналистом, который не чурался фронтовых событий, часто бывал в их гуще. Недаром уже в мае 1942 года он был награжден медалью "За отвагу", потом к ней добавились две медали "За боевые заслуги" и негласное звание "воина-журналиста передовой линии". В конце войны майор М. Б. Нускольтер воевал агитатором 1154-го стрелкового полка 344-й дивизии, с гордостью носил медаль "За оборону Ленинграда".



Стал чекистом



Уроженец города Вольска Александр Андреевич Вдовин (1906 года рождения) руководил "Колхозником" в 1933-36 годах и немало преуспел на этом поприще. Газета была укреплена кадрами, выходила оперативно, несла в себе много интересного. Складывалась удачно и его личная жизнь с супругой Ефимией Филипповной. В 1935 году у них родилась дочь Клара. Но вскоре Вдовина перевели на другую работу, а в 1938 году призвали в Красную Армию из Аркадакского района. Здесь судьба не повела его по журналистской стезе. Александр Андреевич стал чекистом, прошел специальную подготовку, ему присвоили звание лейтенанта госбезопасности. Он участвовал в советско-финской войне 1939-1940 годов в особом отделе одной из стрелковых частей, с июня 1941 года на фронте. Служил оперуполномоченным особого отдела НКВД в танковой бригаде, которая вскоре стала 13-й гвардейской. С апреля 1943 года в органах "СМЕРШ" той же части. Это сейчас горе-кинематографисты в своих низкопробных телесериалах о Великой Отечественной войне показывают особистов в основном тупыми, свирепыми людьми, которые мордуют своих воинов и ошиваются в тылах, заглядывая под женские юбки. В действительности фронтовые чекисты обеспечивали не только порядок в воинских частях, но и участвовали в боевых действиях, причем, часто в экстремально-трудных условиях. Свою первую награду, медаль "За отвагу" А. А. Вдовин получил за то, что в составе одного из танковых батальонов, когда сложилась критическая ситуация на поле боя, организовал разгром прорвавшихся в тыл бригады автоматчиков, причем, лично застрелил двоих фашистов, а остальных вместе с бойцами взял в плен. Это было в марте 1943 года. Не раз с десантом на танках гвардии капитан Вдовин участвовал в рейдах по тылам противника, обеспечивал захват "языков", их доставку в штаб бригады. Приходилось ему не только бывать в боях, но и выявлять бывших полицейских, пособников фашистов и т.д. В дальнейшем А. А. Вдовин был награжден орденом Красной звезды, медалями "За боевые заслуги", "За победу над Германией". Такие вот были редакторы в "Колхознике".



Сведений немного



К сожалению, сведений о Георгии Ефимовиче Баранове, который был редактором газеты в 1938-1941 годах, удалось собрать не много. Известно, что до редакторства он был несколько лет секретарем партийной организации в колхозе "Достижение" (с. Холманка). Вместе с женой Александрой Алексеевной Бурановой воспитывал сына Вадима, который родился 15 июля 1940 года.



Воевали тогда не только редакторы,



но и другие сотрудники редакции газеты "Колхозник", способные держать оружие в руках. Ушли на фронт наборщик типографии Иван Иванович Алымов, печатники Иван Семенович Чагин и Григорий Васильевич Завертяев.



































Редакция газеты "Колхозник" в 1941 году. В центре редактор В. П. Альмишев. Фото из архива редакции "Целинник".



Одним из первых стал бойцом литсотрудник Борис Акиндинович Каликинский. Он родился в Перелюбе в 1914 году, окончив школу крестьянской молодежи, работал киномехаником передвижной киноустановки, колесил по селам района, где его с нетерпением ждали. Потом был учителем начальных классов. Уже 24 июня 1941 года он был призван Перелюбским райвоенкоматом в Красную Армию и направлен в 507-й стрелковый полк 148-ой дивизии, который формировался в Пугачеве. Через месяц полк был брошен в бой под Могилев в Белоруссии навстречу немецкому танковому тарану. Полк был разбит, много бойцов погибло, попало в плен. Борис Акиндинович остался на оккупированной территории. В 1944 году снова стал бойцом Красной Армии. Воевал до Победы, потом долгие годы жил и работал в Перелюбе, оставив большое потомство и добрую славу о себе.



После окончания 10 классов Перелюбской школы в июле 1941 года пришли работать в редакцию литсотрудниками юные ребята - Юра Суходольский, сын первого секретаря Перелюбского райкома ВКП (б) А. И. Суходольского, Фима Хайтман и Володя Живаев. Они были хорошими учениками в школе и быстро освоили азы журналистики. Но Юрию и Ефиму (они одногодки, 1924 года рождения) довелось работать недолго. Они рвались на фронт и уже в марте 1942 года добровольцами, раньше срока, поступили на службу в Красную Армию. Обоих направили в военные училища - Хайтмана в пехотное, Суходольского в минометное. После ускоренной учебы юных офицеров поставили командирами взводов.



Судьба взводного



Ефим Владимирович, уроженец села Перекопное Ершовского района, воевал в составе 46-го стрелкового полка 8-й дивизии. Недолгой, как и у всех взводных той войны, оказалась его жизнь на фронте. 27 августа 1943 года в бою за город Люботин (это за Харьковом, на Украине) пули пробили младшему лейтенанту Хайтману насквозь голень и стопу левой ноги. Бой был трудный и Ефима не сразу отправили в медсанбат. Оттуда его переправили в госпиталь только 7 сентября. К тому времени у него началась газовая гангрена конечности, и через два дня он скончался. Похоронку отправили в село Перелюб в дом № 29 по улице Первомайской, где проживал его отец Вульф Меерович Хайтман.



С боями дошел до Днепра



А скоро горе пришло и в семью А. И. Суходольского - погиб Юрий. Родился он в городе Балаково, где работал его отец. Отличник учебы, заядлый спортсмен и душа класса, талантливый журналист, подающий большие надежды, - таким он запомнился всем, кто его знал. С отличием закончив военное училище, младший лейтенант Суходольский стал командиром минометного взвода и 14 ноября 1942 года прибыл под Сталинград. И сразу в бой. Восемнадцатилетний командир в боях не дрейфил, умело выполнял поставленные задачи. Радовался победам и первой награде - медали "За оборону Сталинграда". Воевал он в составе 266-го гвардейского Краснознаменного полка 88-й гвардейской Краснознаменной дивизии. За отличие в сражении на Курской дуге 6 июля 1943 года награжден второй медалью - "За боевые заслуги". Коммунист, гвардии лейтенант Юрий Суходольский с боями дошел до Днепра. Здесь в районе Конезавода села Гуляй Поле Кринического района Днепропетровской области, поднимал бойцов в атаку, командир взвода был ранен пулей в грудь. Товарищи наскоро сделали ему перевязку и отправили в тыл. Но в 594-й медсанбат Юрия Суходольского привезли мертвым, он скончался от потери крови. Из стрелкового батальона родителям отправили сообщение о том, что их сын ранен. Они ждали от него писем, а их не было. Долго, целых полгода. И тогда мать Юрия написала письмо в газету "Комсомольская правда", чтобы та помогла установить судьбу сына. Письмо переслали в Наркомат обороны и только оттуда Суходольские узнали о гибели своего первенца. Газета "Колхозник" оплакивала героя вместе с семьей.



Пришел его черед















































Выпускник военного училища лейтенант В. И. Живаев.



Когда Володя Живаев закончил школу, ему было всего 16 лет. Конечно, он завидовал своим более старшим товарищам по перу, которые ушли воевать с фашистами. В редакции был на хорошем счету, много и качественно писал, был активным общественником. Уже через год его приняли кандидатом в члены коммунистической партии. Он часто ходил в военкомат, просился на фронт, но ему не давали добро. Говорили, жди, придет и твой черед. И он пришел. 14 апреля 1943 года повестка райвоенкомата позвала его в армию. Способного, образованного парня направили в училище противовоздушной обороны Военно-Морского флота - стране и после войны нужны были надежные офицерские кадры. Курсантом Владимир Иванович встретил День Победы, был награжден медалью "За победу над Германией". Училище закончил на отлично и связал свою судьбу с Военно-Морским флотом, дослужился до звания капитана первого ранга. Во время службы часть своего отпуска частенько проводил в родном Перелюбе и непременно заглядывал в редакцию - высокий, стройный, в ладно сидящей морской форме, с неизменным кортиком на поясе. И тогда в редакции был выходной. Потому что встречали родного по духу человека, который гордился своим журналистским прошлым. И вспоминали всех, кто когда-то служил в редакции и погиб на фронте.

Давайте и мы их сейчас вспомним.



Юрий Бычков.













Об авторе



Бычков Юрий Иванович родился 16 августа 1951 года в селе Кузябаево Перелюбского района, с которым связана вся его жизнь. В 1968 году после окончания Нижнепокровской средней школы направлен учителем истории в восьмилетнюю школу села Иваниха. С ноября 1969 по декабрь 1971 года проходил службу во Внутренних войсках МВД СССР в Узбекистане в пустыне Кызылкум. В феврале 1972 года направлен учителем истории в Первомайскую среднюю школу. С октября 1972 года в редакции газеты "Целинник". Работал литсотрудником, зам. редактора, с апреля 1981 года по январь 2018 года главным редактором. В 1977 году окончил заочно исторический факультет Саратовского госуниверситета.

Избирался членом бюро райкома КПСС, депутатом райсовета народных депутатов. С середины 80-х годов занимается историко-краеведческой работой. Издал пять книг по истории Перелюбского района общим тиражом 5500 экземпляров. Лауреат литературной премии им. М. Алексеева Саратовского отделения Союза писателей России, дважды лауреат областного конкурса журналистов "Золотое перо". Награжден медалью "За трудовое отличие" (1976 год), нагрудными знаками "За отличие в службе I степени" Внутренних Войск МВД СССР, губернатора Саратовской области "За любовь к родной земле", Почетной грамотой губернатора, с 2011 года "Почетный гражданин Перелюбского района".

Счастливо женат с 1975 года, имеет двух дочерей и четверых внуков.

Продолжает внештатное сотрудничество с газетой "Целинник".

Член Союза журналистов СССР и России с 1983 года В предвоенную пору газета "Колхозник" (ныне "Целинник") играла важную роль в жизни Перелюбского района. Она была не только коллективным агитатором и пропагандистом, но и отображала те процессы, которые происходили в стране и в нашем крае. Тогда, в тридцатые годы, газетой руководили умелые, преданные делу и коммунистической идее люди. Первый номер новоиспеченной районки подписал 1 марта 1930 года редактор И. В. Душенков. В последующие времена изданием руководили М. Б. Нускольтер, А. А. Вдовин, Н. Я. Носков, Г. Е. Баранов, в первые месяцы войны - В. П. Альмишев.С началом Великой Отечественной все они встали в армейский строй для защиты Родины. По-разному сложились их военные судьбы.28 марта 1942 года в Ленинградской области погиб военный комиссар одного из батальонов 53-ей отдельной стрелковой бригады старший политрук Николай Яковлевич Носков. Родился он в 1905 году в селе Ахмат АССР Немцев Поволжья (сегодня - Красноармейский район Саратовской области). С пятнадцати лет плавал матросом на волжских пароходах, в 1927-1929 годах служил в Красной Армии, где стал коммунистом. После окончания Саратовской партийной школы направлен в Новоузенский район. Работал сначала секретарем горкома ВКП (б), а затем в 1934-36 годах ответственным редактором газет "Путь Ильича" и "За коллективизацию". В сентябре 1936 года назначен редактором Перелюбской районной газеты "Колхозник". В июле 1938 года избран вторым секретарем Перелюбского райкома компартии. Через два года по спецнабору направлен на службу в Красную Армию. В октябре 1941 года в Новоузенске формировалась 53-я отдельная стрелковая бригада, костяк которой составили жители Саратовской области. Опытный политработник Н. Я. Носков был назначен военным комиссаром одного из батальонов. 15 января 1942 года бригаду включили в состав 2-й Ударной армии Волховского фронта, которая вела Любаньскую наступательную операцию с целью прорыва блокады Ленинграда. Наступление закончилось окружением армии, но бойцы ее дрались с невиданным упорством. В одном из боев и оборвалась жизнь Н. Я. Носкова.Не дожил до Дня Победы и Василий Петрович Альмишев. Он был на год младше Носкова. Руководил редакцией "Колхозника" в первые месяцы войны. На фронт призван Перелюбским РВК 12 января 1942 года. К сожалению, у него были нелады со здоровьем, и на фронте он заболел туберкулезом легких. Лечился в одном из госпиталей города Саратова. Умер от болезни 11 апреля 1943 года (по другим данным 11 апреля 1946 года). Похоронен в братской воинской могиле на Воскресенском кладбище Саратова. Сегодня на памятнике можно прочитать его фамилию.Иначе сложились фронтовые судьбы других предвоенных редакторов. Иван Васильевич Душенков, уроженец села Слабцово Зубковского района Калининской области, имел богатую биографию. В 1919 году он шестнадцатилетним подростком стал бойцом Красной Армии, в 1921 году - коммунистом. На гражданке много учился, работал в редакции ряда газет. В начале 1930 года Саратовский областной комитет партии направил его в Перелюбский район для создания районной газеты. Вместе с ним приехала бригада полиграфистов из Московской области, которые привезли типографское оборудование и наладили его работу. Так совместными усилиями был выпущен первый номер газеты, которую назвали в духе времени - "Колхозник". (В то время в нашем крае во всю шла коллективизация). После того, как Иван Васильевич наладил выпуск районки, его перевели в другую область. Перед войной жил и работал в Ленинграде. В июле 1941 года добровольцем вступил в народное ополчение. Сначала был агитатором 153-го стрелкового полка, принимал участие в боях. Затем его опыт журналиста стал востребован, и И. В. Душенков возглавил редакцию дивизионной газеты "В бой за Родину" при 80-й стрелковой дивизии. Здесь он служил до конца войны. Майор И. В. Душенков был награжден орденами Отечественной войны II степени, Красной звезды, медалями "За оборону Ленинграда" и "За победу над Германией". В 1985 году его грудь украсил юбилейный орден Отечественной войны II степени.Дело И. В. Душенкова в Перелюбском районе продолжил опытный журналист Михаил Борисович Нускольтер (1900 года рождения). Он руководил "Колхозником" два года, а затем был переведен в Камышинский район Сталинградской области. Здесь в 1934 году он по спецнабору был призван в ряды Красной Армии. Во время войны с Финляндией работал корреспондентом армейской газеты. Часто бывал на передовой, откуда доставлял в газету ценные оперативные материалы. Когда началась Великая Отечественная война, он в звании батальонного комиссара был сначала корреспондентом, а затем заместителем ответредактора газеты 8-й Армии "Ленинский путь" Ленинградского фронта. И здесь Михаил Борисович проявил себя инициативным творческим журналистом, который не чурался фронтовых событий, часто бывал в их гуще. Недаром уже в мае 1942 года он был награжден медалью "За отвагу", потом к ней добавились две медали "За боевые заслуги" и негласное звание "воина-журналиста передовой линии". В конце войны майор М. Б. Нускольтер воевал агитатором 1154-го стрелкового полка 344-й дивизии, с гордостью носил медаль "За оборону Ленинграда".Стал чекистомУроженец города Вольска Александр Андреевич Вдовин (1906 года рождения) руководил "Колхозником" в 1933-36 годах и немало преуспел на этом поприще. Газета была укреплена кадрами, выходила оперативно, несла в себе много интересного. Складывалась удачно и его личная жизнь с супругой Ефимией Филипповной. В 1935 году у них родилась дочь Клара. Но вскоре Вдовина перевели на другую работу, а в 1938 году призвали в Красную Армию из Аркадакского района. Здесь судьба не повела его по журналистской стезе. Александр Андреевич стал чекистом, прошел специальную подготовку, ему присвоили звание лейтенанта госбезопасности. Он участвовал в советско-финской войне 1939-1940 годов в особом отделе одной из стрелковых частей, с июня 1941 года на фронте. Служил оперуполномоченным особого отдела НКВД в танковой бригаде, которая вскоре стала 13-й гвардейской. С апреля 1943 года в органах "СМЕРШ" той же части. Это сейчас горе-кинематографисты в своих низкопробных телесериалах о Великой Отечественной войне показывают особистов в основном тупыми, свирепыми людьми, которые мордуют своих воинов и ошиваются в тылах, заглядывая под женские юбки. В действительности фронтовые чекисты обеспечивали не только порядок в воинских частях, но и участвовали в боевых действиях, причем, часто в экстремально-трудных условиях. Свою первую награду, медаль "За отвагу" А. А. Вдовин получил за то, что в составе одного из танковых батальонов, когда сложилась критическая ситуация на поле боя, организовал разгром прорвавшихся в тыл бригады автоматчиков, причем, лично застрелил двоих фашистов, а остальных вместе с бойцами взял в плен. Это было в марте 1943 года. Не раз с десантом на танках гвардии капитан Вдовин участвовал в рейдах по тылам противника, обеспечивал захват "языков", их доставку в штаб бригады. Приходилось ему не только бывать в боях, но и выявлять бывших полицейских, пособников фашистов и т.д. В дальнейшем А. А. Вдовин был награжден орденом Красной звезды, медалями "За боевые заслуги", "За победу над Германией". Такие вотК сожалению, сведений о Георгии Ефимовиче Баранове, который был редактором газеты в 1938-1941 годах, удалось собрать не много. Известно, что до редакторства он был несколько лет секретарем партийной организации в колхозе "Достижение" (с. Холманка). Вместе с женой Александрой Алексеевной Бурановой воспитывал сына Вадима, который родился 15 июля 1940 года.но и другие сотрудники редакции газеты "Колхозник", способные держать оружие в руках. Ушли на фронт наборщик типографии Иван Иванович Алымов, печатники Иван Семенович Чагин и Григорий Васильевич Завертяев.Одним из первых стал бойцом литсотрудник Борис Акиндинович Каликинский. Он родился в Перелюбе в 1914 году, окончив школу крестьянской молодежи, работал киномехаником передвижной киноустановки, колесил по селам района, где его с нетерпением ждали. Потом был учителем начальных классов. Уже 24 июня 1941 года он был призван Перелюбским райвоенкоматом в Красную Армию и направлен в 507-й стрелковый полк 148-ой дивизии, который формировался в Пугачеве. Через месяц полк был брошен в бой под Могилев в Белоруссии навстречу немецкому танковому тарану. Полк был разбит, много бойцов погибло, попало в плен. Борис Акиндинович остался на оккупированной территории. В 1944 году снова стал бойцом Красной Армии. Воевал до Победы, потом долгие годы жил и работал в Перелюбе, оставив большое потомство и добрую славу о себе.После окончания 10 классов Перелюбской школы в июле 1941 года пришли работать в редакцию литсотрудниками юные ребята - Юра Суходольский, сын первого секретаря Перелюбского райкома ВКП (б) А. И. Суходольского, Фима Хайтман и Володя Живаев. Они были хорошими учениками в школе и быстро освоили азы журналистики. Но Юрию и Ефиму (они одногодки, 1924 года рождения) довелось работать недолго. Они рвались на фронт и уже в марте 1942 года добровольцами, раньше срока, поступили на службу в Красную Армию. Обоих направили в военные училища - Хайтмана в пехотное, Суходольского в минометное. После ускоренной учебы юных офицеров поставили командирами взводов.Ефим Владимирович, уроженец села Перекопное Ершовского района, воевал в составе 46-го стрелкового полка 8-й дивизии. Недолгой, как и у всех взводных той войны, оказалась его жизнь на фронте. 27 августа 1943 года в бою за город Люботин (это за Харьковом, на Украине) пули пробили младшему лейтенанту Хайтману насквозь голень и стопу левой ноги. Бой был трудный и Ефима не сразу отправили в медсанбат. Оттуда его переправили в госпиталь только 7 сентября. К тому времени у него началась газовая гангрена конечности, и через два дня он скончался. Похоронку отправили в село Перелюб в дом № 29 по улице Первомайской, где проживал его отец Вульф Меерович Хайтман.А скоро горе пришло и в семью А. И. Суходольского - погиб Юрий. Родился он в городе Балаково, где работал его отец. Отличник учебы, заядлый спортсмен и душа класса, талантливый журналист, подающий большие надежды, - таким он запомнился всем, кто его знал. С отличием закончив военное училище, младший лейтенант Суходольский стал командиром минометного взвода и 14 ноября 1942 года прибыл под Сталинград. И сразу в бой. Восемнадцатилетний командир в боях не дрейфил, умело выполнял поставленные задачи. Радовался победам и первой награде - медали "За оборону Сталинграда". Воевал он в составе 266-го гвардейского Краснознаменного полка 88-й гвардейской Краснознаменной дивизии. За отличие в сражении на Курской дуге 6 июля 1943 года награжден второй медалью - "За боевые заслуги". Коммунист, гвардии лейтенант Юрий Суходольский с боями дошел до Днепра. Здесь в районе Конезавода села Гуляй Поле Кринического района Днепропетровской области, поднимал бойцов в атаку, командир взвода был ранен пулей в грудь. Товарищи наскоро сделали ему перевязку и отправили в тыл. Но в 594-й медсанбат Юрия Суходольского привезли мертвым, он скончался от потери крови. Из стрелкового батальона родителям отправили сообщение о том, что их сын ранен. Они ждали от него писем, а их не было. Долго, целых полгода. И тогда мать Юрия написала письмо в газету "Комсомольская правда", чтобы та помогла установить судьбу сына. Письмо переслали в Наркомат обороны и только оттуда Суходольские узнали о гибели своего первенца. Газета "Колхозник" оплакивала героя вместе с семьей.Когда Володя Живаев закончил школу, ему было всего 16 лет. Конечно, он завидовал своим более старшим товарищам по перу, которые ушли воевать с фашистами. В редакции был на хорошем счету, много и качественно писал, был активным общественником. Уже через год его приняли кандидатом в члены коммунистической партии. Он часто ходил в военкомат, просился на фронт, но ему не давали добро. Говорили, жди, придет и твой черед. И он пришел. 14 апреля 1943 года повестка райвоенкомата позвала его в армию. Способного, образованного парня направили в училище противовоздушной обороны Военно-Морского флота - стране и после войны нужны были надежные офицерские кадры. Курсантом Владимир Иванович встретил День Победы, был награжден медалью "За победу над Германией". Училище закончил на отлично и связал свою судьбу с Военно-Морским флотом, дослужился до звания капитана первого ранга. Во время службы часть своего отпуска частенько проводил в родном Перелюбе и непременно заглядывал в редакцию - высокий, стройный, в ладно сидящей морской форме, с неизменным кортиком на поясе. И тогда в редакции был выходной. Потому что встречали родного по духу человека, который гордился своим журналистским прошлым. И вспоминали всех, кто когда-то служил в редакции и погиб на фронте.Давайте и мы их сейчас вспомним.Бычков Юрий Иванович родился 16 августа 1951 года в селе Кузябаево Перелюбского района, с которым связана вся его жизнь. В 1968 году после окончания Нижнепокровской средней школы направлен учителем истории в восьмилетнюю школу села Иваниха. С ноября 1969 по декабрь 1971 года проходил службу во Внутренних войсках МВД СССР в Узбекистане в пустыне Кызылкум. В феврале 1972 года направлен учителем истории в Первомайскую среднюю школу. С октября 1972 года в редакции газеты "Целинник". Работал литсотрудником, зам. редактора, с апреля 1981 года по январь 2018 года главным редактором. В 1977 году окончил заочно исторический факультет Саратовского госуниверситета.Избирался членом бюро райкома КПСС, депутатом райсовета народных депутатов. С середины 80-х годов занимается историко-краеведческой работой. Издал пять книг по истории Перелюбского района общим тиражом 5500 экземпляров. Лауреат литературной премии им. М. Алексеева Саратовского отделения Союза писателей России, дважды лауреат областного конкурса журналистов "Золотое перо". Награжден медалью "За трудовое отличие" (1976 год), нагрудными знаками "За отличие в службе I степени" Внутренних Войск МВД СССР, губернатора Саратовской области "За любовь к родной земле", Почетной грамотой губернатора, с 2011 года "Почетный гражданин Перелюбского района".Счастливо женат с 1975 года, имеет двух дочерей и четверых внуков.Продолжает внештатное сотрудничество с газетой "Целинник".Член Союза журналистов СССР и России с 1983 года