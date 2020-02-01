Депутаты - стримеры против социально значимой информации в СМИ Новости, Главные новости, Обратите внимание — 20-февраля-2020 — прочитано 38 раз Депутаты - стримеры против социально значимой информации в СМИ



Вчера на заседании областной Думы они отказались признавать статус социальной и значимой информации о подвигах советского народа в Великой Отечественной войне.



Это произошло в процессе принятия решения о выделении 20 млн рублей для грантов СМИ, направленных на размещение социальной и значимой для жителей информации. Этот конкурс будет проводиться уже в третий раз. Удивительно, что именно по этому поводу каждый год у депутатов от КПРФ возникает резкое неприятие самой идеи поддержки средств массовой информации. Причем свой негатив они выражают шумно и хамовато, с явным желанием погромче крикнуть о своем «мы против», не сильно озадачиваясь аргументацией. Так, каждый раз пытаются привязать гранты для СМИ к «пиару власти». Несмотря на то, так называемые «государственные СМИ» в получении грантов вообще не участвуют, а среди тематических номинаций нет ни слова о деятельности органов госвласти. Кстати, это закреплено в Положении о конкурсе, который проводится при непосредственном участии Саратовского отделения Союза журналистов России.



Хочу обратить внимание, что большинство депутатов как раз голосует за необходимость государственной поддержки социальной информации в СМИ, понимая значимость информирования жителей области о реализации национальных проектов, повышения правовой грамотности населения, разъяснении новых законов и норм, патриотическом воспитании молодежи и другие важнейшие направления. Но не те, кто называют себя коммунистами.



Отмечу, что в этом году депутаты-коммунисты особенно отличились при обсуждении этого важного вопроса. На заседаниях рабочей группы бюджетного комитета бросалось в глаза полное отсутствие интереса к самой теме разговора. Был разыгран целый спектакль, в центре которого были стриммер-репортер, который обращался не к приглашенным экспертам, членам облправительства или коллегам-депутатам, а к публике в сети или к сидящим за его спиной журналистам. Какая уж тут дискуссия, когда все подчинено селфи-репортажу!



Удручает и остервенелость, с которой они отрицали само понятие «социальной и значимой» для людей информации, примитивизм их толкования. А ведь вот она, общая тема для депутатов всех партий! Социально востребованная информация – та, что интересна большинству! И всё! Это и государственная политика решения социальных проблем, и реализация национальных проектов, и ход подготовки к 75-летию Великой Победы. Да много чего еще! Ведь чем чаще и профессиональнее острые темы будут звучать в СМИ – тем быстрее будут решаться проблемы жителей.



Подытожим. Решение принято. Саратовское региональное отделение Союза журналистов России готово в третий раз стать оператором конкурса социальных проектов. Мы вновь максимально открыто проведем все процедуры. Приглашаем коллег и партнеров к обсуждению тематических направлений этого года. Мы вместе можем влиять на улучшение качества журналистики и повышение доверия к нам.







Лидия Златогорская, Председатель Саратовского регионального отделения Союза журналистов России