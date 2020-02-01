Напоминаем о конкурсе «Помнить вечно!» Новости, Конкурсы — 20-февраля-2020 — прочитано 27 раз Конкурс «Помнить вечно!»



журналистского мастерства, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.



Организаторы



• Саратовское региональное отделение «Союз журналистов России»

• Министерство информации и печати

• Саратовское региональное отделение общественной организации «Российский Союз Ветеранов»



Положения о конкурсе



К участию в конкурсе приглашаются средства массовой информации Саратовской области – электронные, печатные СМИ, интернет-издания всех форм собственности. Принимаются материалы, опубликованные в период с 2019 года по июнь 2020 года. Итоги конкурса будут подведены в июле 2020 года.



Цели и задачи конкурса



Цели конкурса «Помнить вечно!»



- стимулирование интернет-изданий, электронных и печатных СМИ к освещению темы, связанной с сохранением исторической памяти о героических событиях, именах и подвигах героев Великой Отечественной войны и тружеников тыла;

- сохранение семейных реликвий, связывающих поколения;

- воспитание любви к Родине и уважение к ее истории.

Задачи конкурса:

• Повысить мотивацию журналистов к поиску новых форм освещения патриотической темы

• Вовлечь в участие в подготовку к 75-летию Великой Победы широкий круг общественности, ветеранов Великой Отечественной войны, молодежь, членов их семей

• Исследовать архивные материалы, газетные публикации, опыт поисковых отрядов, ветеранских организаций

• Провести журналистские акции и расследования, связанные с увековечиванием памяти погибших или пропавших без вести земляков, оказанием внимания и помощи ветеранам войны и труженикам тыла, вдовам фронтовиков

• Сформировать интерес и действенное участие в сохранении памяти, к поиску новых или восстановлению забытых страниц в судьбах людей

• Способствовать повышению профессионального уровня журналистов, их гражданской активности и ответственности за правдивое отражение исторических событий страны через судьбы людей.

• Номинации конкурса

• «Ради жизни на земле» – публикации, связанные с подвигом земляков в годы Великой Отечественной войны – на фронте и в тылу.

• «Моя семья в истории страны» – материалы о сохранении памяти о трудовых и воинских подвигах в саратовских семьях.

• «Мы помним!» – материалы, посвященные сохранению памяти о подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны (музеи, воинские захоронения, вахта памяти, поисковики, установка и состояние памятников, присвоение имен Героев Советского Союза школам и т.д.)

Условия участия в конкурсе

Участниками конкурса являются зарегистрированные электронные и печатные средства массовой информации, Интернет-ресурсы, а также авторы, чьи материалы патриотической направленности размещены в СМИ с 2019 года по июнь 2020 года.

К конкурсным работам предъявляются следующие требования:

• Телевидение – видеозаписи с материалами любого жанра по тематике Конкурса в количестве не более 3-х в каждой из номинаций.

• Радио – аудиозаписи с материалами любого жанра по тематике Конкурса в количестве не более 3-х в номинации.

• Статьи – не более 5 в разных жанрах в одной номинации от одного СМИ или от автора.

Жюри конкурса формируется из представителей его соучредителей в составе семи человек и утверждается решением правления.

Итоги конкурса будут подведены в июле 2020 года. В каждой номинации присуждаются три победителя: 1,2,3 места.

Все участники Конкурса получат Сертификаты.

Победители награждаются Дипломами Союза журналистов России, Благодарственными письмами соучредителей и спонсоров конкурса, памятными подарками.

Победители, занявшие первые места в каждой номинации конкурса, награждаются аккредитацией на Международном фестивале журналистов в Сочи «Вся Россия» (сентябрь 2020).



Материалы конкурса принимаются в офисе Саратовского регионального отделения Союза журналистов России по адресу: г.Саратов, ул. Сакко и Ванцетти, 41 (тел. 69-54-43) в рабочие дни – с 10.00 до 16.00 с 8 июня по 29 июня 2020 года.

журналистского мастерства, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.• Саратовское региональное отделение «Союз журналистов России»• Министерство информации и печати• Саратовское региональное отделение общественной организации «Российский Союз Ветеранов»К участию в конкурсе приглашаются средства массовой информации Саратовской области – электронные, печатные СМИ, интернет-издания всех форм собственности. Принимаются материалы, опубликованные в период с 2019 года по июнь 2020 года. Итоги конкурса будут подведены в июле 2020 года.- стимулирование интернет-изданий, электронных и печатных СМИ к освещению темы, связанной с сохранением исторической памяти о героических событиях, именах и подвигах героев Великой Отечественной войны и тружеников тыла;- сохранение семейных реликвий, связывающих поколения;- воспитание любви к Родине и уважение к ее истории.• Повысить мотивацию журналистов к поиску новых форм освещения патриотической темы• Вовлечь в участие в подготовку к 75-летию Великой Победы широкий круг общественности, ветеранов Великой Отечественной войны, молодежь, членов их семей• Исследовать архивные материалы, газетные публикации, опыт поисковых отрядов, ветеранских организаций• Провести журналистские акции и расследования, связанные с увековечиванием памяти погибших или пропавших без вести земляков, оказанием внимания и помощи ветеранам войны и труженикам тыла, вдовам фронтовиков• Сформировать интерес и действенное участие в сохранении памяти, к поиску новых или восстановлению забытых страниц в судьбах людей• Способствовать повышению профессионального уровня журналистов, их гражданской активности и ответственности за правдивое отражение исторических событий страны через судьбы людей.• «Ради жизни на земле» – публикации, связанные с подвигом земляков в годы Великой Отечественной войны – на фронте и в тылу.• «Моя семья в истории страны» – материалы о сохранении памяти о трудовых и воинских подвигах в саратовских семьях.• «Мы помним!» – материалы, посвященные сохранению памяти о подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны (музеи, воинские захоронения, вахта памяти, поисковики, установка и состояние памятников, присвоение имен Героев Советского Союза школам и т.д.)Участниками конкурса являются зарегистрированные электронные и печатные средства массовой информации, Интернет-ресурсы, а также авторы, чьи материалы патриотической направленности размещены в СМИ с 2019 года по июнь 2020 года.К конкурсным работам предъявляются следующие требования:• Телевидение – видеозаписи с материалами любого жанра по тематике Конкурса в количестве не более 3-х в каждой из номинаций.• Радио – аудиозаписи с материалами любого жанра по тематике Конкурса в количестве не более 3-х в номинации.• Статьи – не более 5 в разных жанрах в одной номинации от одного СМИ или от автора.формируется из представителей его соучредителей в составе семи человек и утверждается решением правления.будут подведены в июле 2020 года. В каждой номинации присуждаются три победителя: 1,2,3 места.Все участники Конкурса получат Сертификаты.Победители награждаются Дипломами Союза журналистов России, Благодарственными письмами соучредителей и спонсоров конкурса, памятными подарками.Победители, занявшие первые места в каждой номинации конкурса, награждаются аккредитацией на Международном фестивале журналистов в Сочи «Вся Россия» (сентябрь 2020).