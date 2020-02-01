Под салютом Великой Победы Новости, Главные новости, Конкурсы — 19-февраля-2020 — прочитано 25 раз Под салютом Великой Победы



Объявлен XII областной литературный конкурс среди детей и подростков «Здравствуй племя, младое, незнакомое!» - «Под салютом Великой Победы». Конкурс посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Учредители областного литературного конкурса молодых дарований – Министерство культуры Саратовской области, региональное отделение Союза писателей России, областной Дом работников искусств. Организаторы - региональное отделение Союза писателей и областной Дом работников искусств. Одна из главных задач конкурса – сохранение памяти о Великой Победе, военно-патриотическое и нравственное воспитание молодежи. Участвовать в конкурсе приглашают учащихся и студентов в возрасте от 12 до 24 лет ( на 1 апреля 2020 года). Конкурс проводится в один тур, жюри будет оценивать неопубликованные сочинения в номинациях: «Проза» - не более трех творческих работ, «Поэзия» - не более пяти творческих работ, «Публицистика» - не более двух материалов.

Для участия в конкурсе до 1 апреля необходимо направить документы ( анкета-заявка, творческие работы, согласие на обработку персональных данных) в региональное отделение Союза писателей России e-mail: soyzsaratov@mail.ru или sodri@mail.ru (ГАУК «СОДРИ»).



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Объявлен XII областной литературный конкурс среди детей и подростков «Здравствуй племя, младое, незнакомое!» - «Под салютом Великой Победы». Конкурс посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.Учредители областного литературного конкурса молодых дарований – Министерство культуры Саратовской области, региональное отделение Союза писателей России, областной Дом работников искусств. Организаторы - региональное отделение Союза писателей и областной Дом работников искусств. Одна из главных задач конкурса – сохранение памяти о Великой Победе, военно-патриотическое и нравственное воспитание молодежи. Участвовать в конкурсе приглашают учащихся и студентов в возрасте от 12 до 24 лет ( на 1 апреля 2020 года). Конкурс проводится в один тур, жюри будет оценивать неопубликованные сочинения в номинациях: «Проза» - не более трех творческих работ, «Поэзия» - не более пяти творческих работ, «Публицистика» - не более двух материалов.Для участия в конкурсе до 1 апреля необходимо направить документы ( анкета-заявка, творческие работы, согласие на обработку персональных данных) в региональное отделение Союза писателей России e-mail: soyzsaratov@mail.ru или sodri@mail.ru (ГАУК «СОДРИ»).