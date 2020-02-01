Союз журналистов России
Саратовское отделение

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Архив: Летописцы истории страны
Конкурсы:
«Окно в природу» вновь открыто!
18-февраля-2020 — прочитано 2 раз
«Комсомольская правда» и «Транснефть» в четвертый раз запускают конкурс имени Василия Пескова. Замечательное состязание тех, кто пишет о природе и снимает ее, стартует уже в четвертый раз! Почему этот конкурс Подробнее...
Все конкурсы!

«Окно в природу» вновь открыто!

Новости, Главные новости, Обратите внимание, Конкурсы — 18-февраля-2020 — прочитано 17 раз
ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

«Окно в природу» вновь открыто!







«Окно в природу» вновь открыто!

«Комсомольская правда» и «Транснефть» в четвертый раз запускают конкурс имени Василия Пескова.

Замечательное состязание тех, кто пишет о природе и снимает ее, стартует уже в четвертый раз! Почему этот конкурс особый? Потому

что, во-первых, продолжает дело легендарного очеркиста и лучшего журналиста России. Во-вторых, открываются новые имена
талантливых журналистов, блогеров и писателей, с любовью рассказывающих о русской природе всеми возможными способами: как литературными, так и визуальными. Итак, IV Всероссийский конкурс среди журналистов и блогеров на премию Василия Михайловича Пескова «Окно в природу» объявляется открытым! И традиционно проводит его ПАО «Транснефть» при полной поддержке «Комсомольской правды». География никак не ограничена - журналисты, писатели, блогеры, экологи, путешественники могут жить в любой точке страны. Главное, чтобы их работы были опубликованы в печатных или электронных СМИ и в них чувствовалась такая сильная любовь к русской природе, чтобы ей прониклись читатели. Работы принимаются до 10 марта в электронном виде по адресу media@phkp.ru.

Евгений САЗОНОВ.



ПРИЗЫ

1 место — 100 000 руб.

2 место — 50 000 руб.

3 место — 30 000 руб.



НАШИ ПОБЕДИТЕЛИ

2017: Юрий Коковин, фотограф и журналист из Нерюнгри

2018: Иван Назаров, рязанский писатель, журналист и фотохудожник.

2019: Галина Горшенина, московский журналист и блогер

2020: Может быть — Вы?