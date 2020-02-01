«Окно в природу» вновь открыто! Новости, Главные новости, Обратите внимание, Конкурсы — 18-февраля-2020 — прочитано 17 раз ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!



















«Окно в природу» вновь открыто!



«Комсомольская правда» и «Транснефть» в четвертый раз запускают конкурс имени Василия Пескова.



Замечательное состязание тех, кто пишет о природе и снимает ее, стартует уже в четвертый раз! Почему этот конкурс особый? Потому



что, во-первых, продолжает дело легендарного очеркиста и лучшего журналиста России. Во-вторых, открываются новые имена

талантливых журналистов, блогеров и писателей, с любовью рассказывающих о русской природе всеми возможными способами: как литературными, так и визуальными. Итак, IV Всероссийский конкурс среди журналистов и блогеров на премию Василия Михайловича Пескова «Окно в природу» объявляется открытым! И традиционно проводит его ПАО «Транснефть» при полной поддержке «Комсомольской правды». География никак не ограничена - журналисты, писатели, блогеры, экологи, путешественники могут жить в любой точке страны. Главное, чтобы их работы были опубликованы в печатных или электронных СМИ и в них чувствовалась такая сильная любовь к русской природе, чтобы ей прониклись читатели. Работы принимаются до 10 марта в электронном виде по адресу media@phkp.ru.



Евгений САЗОНОВ.







ПРИЗЫ



1 место — 100 000 руб.



2 место — 50 000 руб.



3 место — 30 000 руб.







НАШИ ПОБЕДИТЕЛИ



2017: Юрий Коковин, фотограф и журналист из Нерюнгри



2018: Иван Назаров, рязанский писатель, журналист и фотохудожник.



2019: Галина Горшенина, московский журналист и блогер



2020: Может быть — Вы? «Окно в природу» вновь открыто!«Комсомольская правда» и «Транснефть» в четвертый раз запускают конкурс имени Василия Пескова.Замечательное состязание тех, кто пишет о природе и снимает ее, стартует уже в четвертый раз! Почему этот конкурс особый? Потомучто, во-первых, продолжает дело легендарного очеркиста и лучшего журналиста России. Во-вторых, открываются новые именаталантливых журналистов, блогеров и писателей, с любовью рассказывающих о русской природе всеми возможными способами: как литературными, так и визуальными. Итак, IV Всероссийский конкурс среди журналистов и блогеров на премию Василия Михайловича Пескова «Окно в природу» объявляется открытым! И традиционно проводит его ПАО «Транснефть» при полной поддержке «Комсомольской правды». География никак не ограничена - журналисты, писатели, блогеры, экологи, путешественники могут жить в любой точке страны. Главное, чтобы их работы были опубликованы в печатных или электронных СМИ и в них чувствовалась такая сильная любовь к русской природе, чтобы ей прониклись читатели. Работы принимаются до 10 марта в электронном виде по адресу media@phkp.ru.Евгений САЗОНОВ.ПРИЗЫ1 место — 100 000 руб.2 место — 50 000 руб.3 место — 30 000 руб.НАШИ ПОБЕДИТЕЛИ2017: Юрий Коковин, фотограф и журналист из Нерюнгри2018: Иван Назаров, рязанский писатель, журналист и фотохудожник.2019: Галина Горшенина, московский журналист и блогер2020: Может быть — Вы?