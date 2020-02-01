Состоялось заседание жюри конкурса по присуждению премии ветеранам журналистики и стипендии молодым журналистам. Актуально » Новости — 18-февраля-2020 — прочитано 54 раз Состоялось заседание жюри конкурса по присуждению премии ветеранам журналистики и стипендии молодым журналистам.



Премия губернатора Саратовской области в сфере журналистики учреждена в целях поощрения общественной активности и оказания дополнительной государственной поддержки ветеранам журналистики – по два человека в каждом полугодии. С этой же целью учреждена стипендия для студентов, молодых журналистов (до 25 лет), проявивших себя профессионально, чьи работы высоко оценило жюри конкурса.



В минувшую пятницу на заседании жюри конкурса под председательством министра информации и печати Светланы Бакал были определены победители конкурса . Поступили заявки на 6 претендентов на премию губернатора для ветеранов журналистики. Абсолютным большинством голосов ими стали Ольга Ивановна Шавыкина и Валентина Нифонтовна Лопанцева. Обе - профессиональные журналисты, которые с выходом на пенсию продолжают сотрудничать внештатно с саратовскими изданиями. О.И. Шавыкина 50 лет работает в СМИ. Ведет большую общественную работу в качестве председателя Совета ветеранов Вольского района, внештатный корреспондент ГТРК-Саратов в редакции «Радио России».



В.Н.Лопанцева в СМИ 40 лет, более 20 лет была редактором районной газеты в Красноармейске «Новая жизнь». Секретарь районной первичной организации Союза журналистов.



Среди студентов большинство голосов члены жюри отдали претендентам, которые наиболее профессионально проявили себя в журналистике. Стипендиатами стали Ксения Шапошникова из Саратовской государственной юридической академии и Мария Миронова из Института филологии и журналистики СГУ.



Член жюри, председатель Саратовского отделения Союза журналистов России Лидия Златогорская вышла с инициативой повысить размер ежегодной премии ветеранам и студентам. Размер установлен в Приложении №1 от 19.06.2013 года к постановлению губернатора Саратовской области № 212 от 23 августа 2005 года. Сумма ежегодной месячной выплаты 4500 рублей ветеранам и 3000 рублей студентам (общая сумма 27 тысяч рублей и 19 тысяч рублей соответственно) не изменялась с 2013 года. Союз журналистов предлагает произвести индексацию или установить фиксированный размер, например, для ветеранов 40 тысяч рублей, для студентов 25 тысяч рублей. Премия губернатора Саратовской области в сфере журналистики учреждена в целях поощрения общественной активности и оказания дополнительной государственной поддержки ветеранам журналистики – по два человека в каждом полугодии. С этой же целью учреждена стипендия для студентов, молодых журналистов (до 25 лет), проявивших себя профессионально, чьи работы высоко оценило жюри конкурса.В минувшую пятницу на заседании жюри конкурса под председательством министра информации и печати Светланы Бакал были определены победители конкурса . Поступили заявки на 6 претендентов на премию губернатора для ветеранов журналистики. Абсолютным большинством голосов ими стали Ольга Ивановна Шавыкина и Валентина Нифонтовна Лопанцева. Обе - профессиональные журналисты, которые с выходом на пенсию продолжают сотрудничать внештатно с саратовскими изданиями. О.И. Шавыкина 50 лет работает в СМИ. Ведет большую общественную работу в качестве председателя Совета ветеранов Вольского района, внештатный корреспондент ГТРК-Саратов в редакции «Радио России».В.Н.Лопанцева в СМИ 40 лет, более 20 лет была редактором районной газеты в Красноармейске «Новая жизнь». Секретарь районной первичной организации Союза журналистов.Среди студентов большинство голосов члены жюри отдали претендентам, которые наиболее профессионально проявили себя в журналистике. Стипендиатами стали Ксения Шапошникова из Саратовской государственной юридической академии и Мария Миронова из Института филологии и журналистики СГУ.Член жюри, председатель Саратовского отделения Союза журналистов России Лидия Златогорская вышла с инициативой повысить размер ежегодной премии ветеранам и студентам. Размер установлен в Приложении №1 от 19.06.2013 года к постановлению губернатора Саратовской области № 212 от 23 августа 2005 года. Сумма ежегодной месячной выплаты 4500 рублей ветеранам и 3000 рублей студентам (общая сумма 27 тысяч рублей и 19 тысяч рублей соответственно) не изменялась с 2013 года. Союз журналистов предлагает произвести индексацию или установить фиксированный размер, например, для ветеранов 40 тысяч рублей, для студентов 25 тысяч рублей.