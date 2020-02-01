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Союз журналистов России
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Состоялось заседание жюри конкурса по присуждению премии ветеранам журналистики и стипендии молодым журналистам.
Состоялось заседание жюри конкурса по присуждению премии ветеранам журналистики и стипендии молодым журналистам.
Премия губернатора Саратовской области в сфере журналистики учреждена в целях поощрения общественной активности и оказания дополнительной государственной поддержки ветеранам журналистики – по два человека в каждом полугодии. С этой же целью учреждена стипендия для студентов, молодых журналистов (до 25 лет), проявивших себя профессионально, чьи работы высоко оценило жюри конкурса.
В минувшую пятницу на заседании жюри конкурса под председательством министра информации и печати Светланы Бакал были определены победители конкурса . Поступили заявки на 6 претендентов на премию губернатора для ветеранов журналистики. Абсолютным большинством голосов ими стали Ольга Ивановна Шавыкина и Валентина Нифонтовна Лопанцева. Обе - профессиональные журналисты, которые с выходом на пенсию продолжают сотрудничать внештатно с саратовскими изданиями. О.И. Шавыкина 50 лет работает в СМИ. Ведет большую общественную работу в качестве председателя Совета ветеранов Вольского района, внештатный корреспондент ГТРК-Саратов в редакции «Радио России».
В.Н.Лопанцева в СМИ 40 лет, более 20 лет была редактором районной газеты в Красноармейске «Новая жизнь». Секретарь районной первичной организации Союза журналистов.
Среди студентов большинство голосов члены жюри отдали претендентам, которые наиболее профессионально проявили себя в журналистике. Стипендиатами стали Ксения Шапошникова из Саратовской государственной юридической академии и Мария Миронова из Института филологии и журналистики СГУ.
Член жюри, председатель Саратовского отделения Союза журналистов России Лидия Златогорская вышла с инициативой повысить размер ежегодной премии ветеранам и студентам. Размер установлен в Приложении №1 от 19.06.2013 года к постановлению губернатора Саратовской области № 212 от 23 августа 2005 года. Сумма ежегодной месячной выплаты 4500 рублей ветеранам и 3000 рублей студентам (общая сумма 27 тысяч рублей и 19 тысяч рублей соответственно) не изменялась с 2013 года. Союз журналистов предлагает произвести индексацию или установить фиксированный размер, например, для ветеранов 40 тысяч рублей, для студентов 25 тысяч рублей.