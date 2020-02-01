Всю жизнь на передовой Новости, Обратите внимание, Летописцы-Победители. Имена и судьбы. — 17-февраля-2020 — прочитано 32 раз Всю жизнь на передовой

Резников Владимир Никифорович

(21.01.1924 – 29.11.1993)



Юноша, со школьной скамьи ушедший на фронт, младший лейтенант, командир взвода противотанковых ружей 2-го стрелкового краснознаменного полка 50-й стрелковой Запорожско-Кировоградской дивизии 3-го Украинского фронта. Профессиональный журналист. Писатель. Поэт. Это все о нем – Владимире Никифоровиче Резникове.

















































«Дорогому и любимому папе на память от сына Володи. Пусть это фото напомнит тебе, папочка, мой живой образ. Февраль 1944 г.»



…Ему ещё не было 18-ти лет, когда началась война. Как и все молодые люди, он рвался на фронт. И вот он уже курсант Вольской авиатехнической школы. Через три месяца – курсант Могилёвского военного пехотного училища. По окончании ускоренного курса обучения направлен в распоряжение офицерского полка Юго-Западного фронта. И, наконец, в звании младшего лейтенанта назначен командиром взвода (ВПР – взвод противотанковых ружей) в 50-ю стрелковую дивизию. Где и прослужил до мая 1944 года.

За боевые отличия Владимир Резников был награждён орденами «Красная звезда», «Отечественной войны I степени», медалями «За отвагу».

Только один эпизод из «скромной» военной биографии 20-летнего фронтовика Резникова.

… «Форсировать Днепр с ходу!» – таков приказ командования. Вечером 15 октября 1943 года Резников со своими бойцами спустил на воду рыбачью лодку и три плота, сделанные из брёвен разрушенного сарая.

Взвод Резникова входил в состав штурмовой группы, которая должна была форсировать Днепр, овладеть прибрежной высотой и удержать её до переправы главных сил полка.

Фашисты не думали, что наши части предпримут форсирование в холодную дождливую ночь, и ослабили бдительность. Вражеские наблюдатели заметили десантников только тогда, когда их плоты подошли к песчаной отмели, растянувшейся вдоль берега.

Над головами бойцов тотчас же образовалась густая сетка из трассирующих пуль. Рядом вырос частокол артиллерийских разрывов. Впереди была неширокая протока. Резников первым соскочил с лодки и по пояс в воде устремился к берегу. За ним, рассыпавшись в цепь, шли бойцы. Первая траншея противника проходила у самого берега. Резников метнул гранату и соскочил в окоп. А там увидел заправленный лентами станковый пулемёт противника. Резников тут же завладел им и открыл огонь по метавшимся в панике фашистам.

Не менее отважно действовали и подчиненные ему бойцы. В короткой ночной схватке взвод разгромил противника. Полностью овладел высотой и закрепился на ней.

За отвагу и мужество, проявленные при форсировании Днепра, захвате и удержании плацдарма на западном берегу реки командир взвода противотанковых ружей Владимир Никифорович Резников был награжден орденом Красная звезда.

















































Владимир Никифорович Резников. Фронтовик. Журналист. Литератор.



В этом бою Резников был тяжело ранен, и по приказу командира полка эвакуирован в тыл, в эвакогоспиталь города Саратова. В мае 1944 года, выписавшись из госпиталя и получив инвалидность, был демобилизован из армии.

И сразу же отправился на Украину, где в это время жили и работали его родители. Первая запись в трудовой книжке: май 1945 года, литработник редакции газеты «Знамя Советов» города Белгород-Днестровский.

В июле 1948 года семья возвращается в город Саратов. Резников поступает в СГУ на филологический факультет. Здесь знакомится со своей будущей женой Кларой Ивановной. В это же время в трудовой книжке новая запись: литработник газеты машиностроительного завода.

Август 1953 года – радиоредактор Саратовского радиокомитета. Февраль 1955 года – редактор многотиражной газеты «Новатор» завода «Элмаш».

Ноябрь 1959 года – редактор газеты «Заря коммунизма» Саратовского района (с 1962 года и по сей день – газета «Большая Волга»).

Сентябрь 1961 года. Старший редактор промышленных радиопередач Саратовского областного комитета по радиовещанию и телевидению.

Июль 1973 года. Старший литературный сотрудник редакции газеты «Коммунист».



































9 мая 1975 года. Редакция газеты «Коммунист» Иван Петрович Бирюков, Михаил Владимирович Симаков и Владимир Никифорович Резников. Фото Сергея Абрамова.



Январь 1979 года. Выход на пенсию. По инвалидности. Сказались боевые ранения.

Где бы ни работал журналист Резников, он ориентировался на человека труда, жил его нуждами, заботами и чаяниями. Сейчас это может показаться странным, вызвать недоверие, но в те времена, как редактору, так и журналистам предоставлялась полная свобода деятельности. Газетчики были принципиальными, боевыми. Критики в газете, невзирая на лица, было много. Комплиментарность считалась дурным тоном. Такие журналисты, как Резников, были надёжными защитниками обиженных от зарвавшихся руководителей. Вступали на злобу дня постоянно, неустанно пропагандировали передовой опыт новаторов.

Таков боевой и трудовой путь фронтовика, журналиста, ветерана труда Владимира Никифоровича Резникова. Наглядно проследить этот жизненный путь можно по стихотворению, которое посвятила своему героическому отцу выпускница филологического факультета СГУ, журналистка, поэтесса, писательница Наталья Владимировна Резникова (в замужестве Тремасова).

Памяти папы

Резникова Владимира Никифоровича



Родился папа мой зимой,

В тот день, как Ленин умер,

И назван был, само собой,

Володей, что тут думать.

Рисовал, писал рассказы,

Каждодневный вел дневник,

Паренек голубоглазый,

Он всю жизнь не мог без книг.

После школы - фронт, раненья,

Инвалидность до конца.

Но не гас при всех крушеньях

Оптимизм в глазах отца.

Он филфак заочно кончил,

Журналистский путь избрав,

И работал дома, с ночи

Часто чуть не до утра.

В однокомнатной квартире

Кухня - лучший кабинет.

В ней для радио-эфира

Он писал немало лет.

В заводской, районной прессе,

В «Коммунисте» отслужил.

К новым людям - с интересом.

Старой дружбой - дорожил.

Репортажи, фельетоны,

Очерк, зарисовка, стих –

Журналистские законы

Жанра знал, освоил их.

Фактов сбор, командировки,

Поиск новых красок, слов...

Избегал всегда штамповки,

К творчеству питал любовь.

И как будто в минном поле

Ежемесячно гулял –

В лист «Народного контроля»

Залпом критики стрелял.

Много было увлечений:

Детективы, преферанс,

Шахматы - ума точенье,

Спортлото - удачи шанс!

Анекдотов новых, старых,

Знал немало, мог шутить,

Выпив чарку, брал гитару,

Чтобы спеть, не загрустить.

Сколько добрых поздравлений

Стихотворных сочинил!

И вставал чуть свет, без лени,

Чтоб длинней казались дни.

Деликатный и ранимый,

Скромный и простой в быту...

Женщинами был любимый,

Жизнь ценил за красоту.

Личной выгоды не ведал.

Подхалимства не терпел.

Свои радости и беды

Чаще сохранял в себе.

Труд к изданию готовил,

Думал планы воплотить.

Невзначай, на полуслове,

Жизни оборвалась нить...



На снимках:





Об авторе

Хабарова Нина Степановна – ветеран труда, профессиональный журналист. Лауреат конкурса «Золотое перо губернии». Имеет две серебряные медали ВДНХ СССР. Автор книг «Воздушный стрелок», «Призвание», «Откровения», соавтор восьми коллективных сборников. Например, таких, как «Несокрушимая и легендарная», «Далась Победа нелегко», «Связаны одной судьбой», «Провинция – душа России».

Приоритетное место в публикациях дочери фронтовика – уроженца Краснопартизанского района Саратовской области, старшего лейтенанта Степана Мишина – занимает тема Великой Отечественной войны. Она считает, что новые реалии общества не должны порождать в народе, особенно среди молодёжи пренебрежение к славе Отечества и подвигам его героев. К 75-летию Победы выпустила книгу о героях-саратовцах

«Войны великой был солдат велик». Член Союза журналистов России… Юноша, со школьной скамьи ушедший на фронт, младший лейтенант, командир взвода противотанковых ружей 2-го стрелкового краснознаменного полка 50-й стрелковой Запорожско-Кировоградской дивизии 3-го Украинского фронта. Профессиональный журналист. Писатель. Поэт. Это все о нем – Владимире Никифоровиче Резникове.…Ему ещё не было 18-ти лет, когда началась война. Как и все молодые люди, он рвался на фронт. И вот он уже курсант Вольской авиатехнической школы. Через три месяца – курсант Могилёвского военного пехотного училища. По окончании ускоренного курса обучения направлен в распоряжение офицерского полка Юго-Западного фронта. И, наконец, в звании младшего лейтенанта назначен командиром взвода (ВПР – взвод противотанковых ружей) в 50-ю стрелковую дивизию. Где и прослужил до мая 1944 года.За боевые отличия Владимир Резников был награждён орденами «Красная звезда», «Отечественной войны I степени», медалями «За отвагу».Только один эпизод из «скромной» военной биографии 20-летнего фронтовика Резникова.… «Форсировать Днепр с ходу!» – таков приказ командования. Вечером 15 октября 1943 года Резников со своими бойцами спустил на воду рыбачью лодку и три плота, сделанные из брёвен разрушенного сарая.Взвод Резникова входил в состав штурмовой группы, которая должна была форсировать Днепр, овладеть прибрежной высотой и удержать её до переправы главных сил полка.Фашисты не думали, что наши части предпримут форсирование в холодную дождливую ночь, и ослабили бдительность. Вражеские наблюдатели заметили десантников только тогда, когда их плоты подошли к песчаной отмели, растянувшейся вдоль берега.Над головами бойцов тотчас же образовалась густая сетка из трассирующих пуль. Рядом вырос частокол артиллерийских разрывов. Впереди была неширокая протока. Резников первым соскочил с лодки и по пояс в воде устремился к берегу. За ним, рассыпавшись в цепь, шли бойцы. Первая траншея противника проходила у самого берега. Резников метнул гранату и соскочил в окоп. А там увидел заправленный лентами станковый пулемёт противника. Резников тут же завладел им и открыл огонь по метавшимся в панике фашистам.Не менее отважно действовали и подчиненные ему бойцы. В короткой ночной схватке взвод разгромил противника. Полностью овладел высотой и закрепился на ней.За отвагу и мужество, проявленные при форсировании Днепра, захвате и удержании плацдарма на западном берегу реки командир взвода противотанковых ружей Владимир Никифорович Резников был награжден орденом Красная звезда.В этом бою Резников был тяжело ранен, и по приказу командира полка эвакуирован в тыл, в эвакогоспиталь города Саратова. В мае 1944 года, выписавшись из госпиталя и получив инвалидность, был демобилизован из армии.И сразу же отправился на Украину, где в это время жили и работали его родители. Первая запись в трудовой книжке: май 1945 года, литработник редакции газеты «Знамя Советов» города Белгород-Днестровский.В июле 1948 года семья возвращается в город Саратов. Резников поступает в СГУ на филологический факультет. Здесь знакомится со своей будущей женой Кларой Ивановной. В это же время в трудовой книжке новая запись: литработник газеты машиностроительного завода.Август 1953 года – радиоредактор Саратовского радиокомитета. Февраль 1955 года – редактор многотиражной газеты «Новатор» завода «Элмаш».Ноябрь 1959 года – редактор газеты «Заря коммунизма» Саратовского района (с 1962 года и по сей день – газета «Большая Волга»).Сентябрь 1961 года. Старший редактор промышленных радиопередач Саратовского областного комитета по радиовещанию и телевидению.Июль 1973 года. Старший литературный сотрудник редакции газеты «Коммунист».Январь 1979 года. Выход на пенсию. По инвалидности. Сказались боевые ранения.Где бы ни работал журналист Резников, он ориентировался на человека труда, жил его нуждами, заботами и чаяниями. Сейчас это может показаться странным, вызвать недоверие, но в те времена, как редактору, так и журналистам предоставлялась полная свобода деятельности. Газетчики были принципиальными, боевыми. Критики в газете, невзирая на лица, было много. Комплиментарность считалась дурным тоном. Такие журналисты, как Резников, были надёжными защитниками обиженных от зарвавшихся руководителей. Вступали на злобу дня постоянно, неустанно пропагандировали передовой опыт новаторов.Таков боевой и трудовой путь фронтовика, журналиста, ветерана труда Владимира Никифоровича Резникова. Наглядно проследить этот жизненный путь можно по стихотворению, которое посвятила своему героическому отцу выпускница филологического факультета СГУ, журналистка, поэтесса, писательница Наталья Владимировна Резникова (в замужестве Тремасова).Родился папа мой зимой,В тот день, как Ленин умер,И назван был, само собой,Володей, что тут думать.Рисовал, писал рассказы,Каждодневный вел дневник,Паренек голубоглазый,Он всю жизнь не мог без книг.После школы - фронт, раненья,Инвалидность до конца.Но не гас при всех крушеньяхОптимизм в глазах отца.Он филфак заочно кончил,Журналистский путь избрав,И работал дома, с ночиЧасто чуть не до утра.В однокомнатной квартиреКухня - лучший кабинет.В ней для радио-эфираОн писал немало лет.В заводской, районной прессе,В «Коммунисте» отслужил.К новым людям - с интересом.Старой дружбой - дорожил.Репортажи, фельетоны,Очерк, зарисовка, стих –Журналистские законыЖанра знал, освоил их.Фактов сбор, командировки,Поиск новых красок, слов...Избегал всегда штамповки,К творчеству питал любовь.И как будто в минном полеЕжемесячно гулял –В лист «Народного контроля»Залпом критики стрелял.Много было увлечений:Детективы, преферанс,Шахматы - ума точенье,Спортлото - удачи шанс!Анекдотов новых, старых,Знал немало, мог шутить,Выпив чарку, брал гитару,Чтобы спеть, не загрустить.Сколько добрых поздравленийСтихотворных сочинил!И вставал чуть свет, без лени,Чтоб длинней казались дни.Деликатный и ранимый,Скромный и простой в быту...Женщинами был любимый,Жизнь ценил за красоту.Личной выгоды не ведал.Подхалимства не терпел.Свои радости и бедыЧаще сохранял в себе.Труд к изданию готовил,Думал планы воплотить.Невзначай, на полуслове,Жизни оборвалась нить...На снимках:Хабарова Нина Степановна – ветеран труда, профессиональный журналист. Лауреат конкурса «Золотое перо губернии». Имеет две серебряные медали ВДНХ СССР. Автор книг «Воздушный стрелок», «Призвание», «Откровения», соавтор восьми коллективных сборников. Например, таких, как «Несокрушимая и легендарная», «Далась Победа нелегко», «Связаны одной судьбой», «Провинция – душа России».Приоритетное место в публикациях дочери фронтовика – уроженца Краснопартизанского района Саратовской области, старшего лейтенанта Степана Мишина – занимает тема Великой Отечественной войны. Она считает, что новые реалии общества не должны порождать в народе, особенно среди молодёжи пренебрежение к славе Отечества и подвигам его героев. К 75-летию Победы выпустила книгу о героях-саратовцах«Войны великой был солдат велик». Член Союза журналистов России…