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Данке Геннадий Ильич Данке

10.01.1924 – 21.06.2015





































Геннадий Ильич Данке родился 10 января 1924 году в деревне Коврига Шадринского района Свердловской области в семье учителей начальной школы. Окончил в 1940 году девять классов, поступил в Саратовский авиационный техникум. Когда началась война, 17-летний Геннадий Данке со своим другом обратились в райвоенкомат, чтобы их взяли добровольцами на фронт. Однако ребята получили отказ, поскольку не достигли призывного возраста. В действующую армию Г.И. Данке был призван 18 июля 1942 г. Пройдя военную подготовку в 63-м запасном стрелковом полку 45-й бригады Сталинградского военного округа, был направлен в 905-й стрелковый полк 28 армии.

С этого началась для молодого парня настоящая война…



Первый военный год у Геннадия Данке прошёл на трудовом фронте. Сначала работал на Саратовском авиационном заводе в цехе холодной обработки металлов. Затем вернулся домой, в Сталинградскую область, где в то время жили его родственники. Участвовал в оборонительных работах: на строительстве стратегического моста через реку Хопёр в районе Урюпинска, был на сооружении противотанкового рва на юго-западных подступах к Сталинграду. В начале 1942 года Геннадий Данке окончил курсы трактористов Салтынской машинно-тракторной станции Хопёрского (ныне Урюпинского) района Сталинградской области и вплоть до призыва на фронт участвовал в весенне-полевых работах колхоза.



Но 17 июля 1942 года враг вплотную подошёл к северо-западной границе Сталинградской области, и уже на следующий день Геннадий Ильич был призван в армию. В начале ноября 1942 года 905-й стрелковый полк 28-й действующей армии, где он служил, прибыл на передовые позиции Сталинградского фронта в район села Хулхута (Калмыкия).



После победы советских войск под Сталинградом (февраль 1943 года) военный путь Геннадия Ильича продолжился на Южном фронте в 9-м Гвардейском отдельном пулеметно-артиллерийском батальоне 1-го Гвардейского Укрепрайона. Он участвовал в освобождении Донбасса, выполняя обязанности командира пулеметного отделения. Ему было присвоено звание гвардии младшего сержанта.



1-й Гвардейский Укрепрайон, где служил Г. И. Данке, принимал участие в боях на Южном, 4-м и 3-м Украинских фронтах, освобождая от фашистских захватчиков юг Украины – города Мариуполь, Мелитополь, Геническ. Осенью и зимой 1943-1944 годов наш герой участвовал в обороне Крымского перешейка.



Весной 1944 года Геннадий Ильич воевал на 3-м Украинском фронте. В составе «лёгких групп» (без артиллерии) форсировал 18-километровую водную преграду – Днепро-Бугский лиман. На поле между населённым пунктом Широкая Балка и окраиной города Николаева 15 марта 1944 года Геннадий Ильич, выполняя боевое задание, вызвал огонь на себя и получил тяжелейшее ранение. После ампутации правой ноги и лечения в госпиталях Астрахани и Баку он был демобилизован в августе 1944 года.



После войны Г. И. Данке вернулся в родной колхоз, где работал кассиром, а затем учителем физики в семилетней школе. С осени 1945 г.года переехал жить станицу Михайловскую-на-Хопре, где работал ответственным секретарем районной газеты «Сталинский путь». Но всегда знал: он хочет учиться дальше, хочет получить высшее образование. Выбор пал на Саратовский государственный университет (СГУ).

Успешно закончив в 1955 года исторический факультет СГУ, Геннадий Ильич Данке по направлению работал преподавателем истории КПСС в техническом училище города Бийска (Алтайский край), был заместителем директора. В этом городе он и стал семейным человеком, нашёл свою вторую половинку.



В 1956 году вместе с супругой уехал в Башкирию. Сначала в деревню Чесноковку, где работал завучем в средней школе и преподавал историю, а затем в город Сибай. Здесь Геннадий Ильич выполняет обязанности ответственного секретаря в редакции местной газеты, а потом снова трудится по специальности в медицинском училище.



Но Саратов, Волга всегда манили его. И бывший фронтовик с женой и двумя детьми – сыном Андреем и дочерью Ольгой – вновь перебирается в город своей молодости.



С 1962-го по 1979 -й он работал на кафедре истории КПСС, философии и научного коммунизма Саратовского сельскохозяйственного института. А его супруга Бронислава Леонардовна преподавала немецкий язык в зооветеринарном институте.



Потеря ноги, инвалидность не сломили, а лишь закалили характер ветерана – человека сильного характера и несгибаемой воли. Преодолеть трудности Геннадию Ильичу помогли не только боевой целеустремлённый характер, не только огромная помощь его семьи и близких людей. Он руководствовался всегда чувством гражданского долга. Ему необходимо было рассказать о своей военной молодости, о жесточайших испытаниях, выпавших на долю его поколения, о бессмертном подвиге народа. Это была вполне определённая миссия свидетеля военного лихолетья. Отсюда корни поэтического творчества Г. И. Данке, его военных мемуаров и журналистских работ.

Геннадий Ильич – автор многих книг о войне, изданных в разное время. Среди них: «Оборванная юность» (повесть), «Кровью солдатского сердца» (стихи и поэмы), «Победители» (роман в стихах), «В пекле Междуречья» (записки современника событий) и другие произведения. Его книги хранятся в библиотеке Президента РФ, в мемориальном Музее-заповеднике «Сталинградская битва» в Волгограде, в музее истории Саратовского государственного аграрного университета им. Н. И. Вавилова. В год своего 90-летия ветеран Великой Отечественной войны Геннадий Ильич Данке по инициативе его друзей стал членом Союза журналистов России. Это был настоящий праздник! Поздравить его приехали и коллеги по вузу, и глава саратовских журналистов Л.Н. Златогорская, вручившая ветерану билет профессионального содружества. И, конечно, за столом, накрытым для гостей, звучали его стихи о войне…

Тогда, в 2014 году, ректор Саратовского государственного аграрного университета Николай Кузнецов, обращаясь к юбиляру, написал в своём памятном адресе: «Как и много лет назад, Вы – гражданин, ветеран войны и труда, писатель – стремитесь к полноценной жизни, продолжаете творить, встречаться с молодыми. В этом – суть Вашего характера, стержень Вашей личности. Это не может не радовать нас, Ваших современников. Это привлекает к Вам молодое поколение. Низкий поклон Вам за всё, что Вы сделали и продолжаете делать!».







































Г. И. Данке был награждён орденами Отечественной войны I степени и Славы III степени, шестнадцатью медалями, многими Почётными грамотами местных организаций, районных комитетов КПСС, благодарностью ЦК ВЛКСМ и Дипломом Советского Комитета ветеранов Великой Отечественной войны.

… Долгие годы я дружила с моим старшим товарищем, бывала у него дома на улице Ломоносова, в Ленинском районе Саратова. Особенно памятны наши встречи в февральские дни, когда отмечались очередные даты полного разгрома фашистов под Сталинградом. Город воинской славы и беспримерного мужества гитлеровцы планировали взять 25 июля 1942 г. Но Красная армия надежно держала позиции на этом участке. Сталинград отстояли!

Вот такие, как Геннадий Данке, российские герои, грудью защитили и страну, и нас. Для меня он был и навсегда останется олицетворением всего лучшего, что было в его поколении. Эти люди передали нам, как эстафету, свою любовь к Родине. Поклонимся им.



Маргарита Шашкина



Библиография Г.И. Данке: стихи и проза – издания разных лет

1. Березина. Операция «Мост»: отрывок из повести «Воскресший из мёртвых» // Этот день Победы: сб. повестей, очерков, рассказов ветеранов Великой Отечественной войны. Саратов: Слово, 2000. С. 267−283.

2. Госпиталь на колесах: повесть. Саратов: Научная книга, 2000. 80 с.

3. С улыбкой о серьёзном. Саратов: Слово, 2002. 56 с.

4. Город-Утёс: поэма. Саратов: Научная книга, 2002. 82 с.

5. Повести. Саратов : Саратовский писатель, 2003. 96 с.

6. Сказ про Ивана Россияна. Саратов: Сар. писатель, 2004. 60 с.

7. Победители: роман в стихах. Саратов: Научная книга, 2004. 253 с.

8. На рассвете (С. 114−121). Сапёр (С. 121−133). Таня (С. 134−135). После боя (С. 135−137). Любушка (С. 137−138). Раны войны (С. 139) // Вечный огонь памяти: сб. рассказов. Саратов: Аквариус, 2005.

9. Воскресший из мёртвых: повесть. Саратов: Научная книга, 2005. 241 с.

10. Оборванная юность. Саратов: Научная книга, 2006. 332 с.

11. Кровью солдатского сердца: стихи и поэмы. Саратов: Научная книга, 2006. 278 с.

12. В пекле Междуречья. Записки современника событий. Саратов: Научная книга, 2007. 46 с.

13. Фольклор. Саратов: Научная книга, 2008. 100 с.

14. По канату над пропастью: повесть. Саратов: Научная книга, 2008. 154 с.

15. Станица Михайловская на Хопре (30−40-е годы ХХ века). Саратов: Научная книга, 2009. 122 с.

16. В пекле Междуречья. Записки современника событий /изд. второе дополненное. Саратов: Научная книга, 2009. 196 с.

17. От Волги до Днепра. Саратов: Научная книга, 2009. 232 с.

18. От войны к миру: повесть в рассказах. Саратов: Научная книга, 2011. 232 с.







Об авторе



Шашкина Маргарита Николаевна

С 2015 года по настоящее время – главный архивист Государственного архива Саратовской области. Работает в отделе публикаций и использования документов.

Выпускница Саратовского государственного университета. По первому образованию – химик. В журналистике − с перестроечного времени. Делала звуковые материалы для Всесоюзной редакции радиостанции «Юность», трудилась во Владивостоке в Приморском телерадиокомитете, работала в Таллине в русской редакции Эстонского радио.

Последние 25 лет живёт и работает в Саратове.

Автор многочисленных публикаций как в местных и центральных СМИ, так и в научных сборниках. Несколько лет плодотворно работала в отделе информации Саратовского государственного аграрного университета (СГАУ) имени Н. И. Вавилова. Как редактор вузовской газеты «Вавиловец» вывела её на качественно новый уровень.

Принимала активное участие в подготовке и проведении 100-летнего юбилея СГАУ. Книга М. Н. Шашкиной «Директора и ректоры саратовских аграрных вузов: 1913–2013», была удостоена диплома лауреата Всероссийской выставки РАСХН «Золотой фонд отечественной науки».

Особая тема в профессиональной деятельности М. Н. Шашкиной связана с сохранением и развитием научного наследия Николая Ивановича Вавилова. Её личный вклад неоднократно отмечал сын учёного Юрий Николаевич Вавилов (1928–2018).

Специфика работы в Государственном архиве позволила журналистке выйти на новые темы, связанные с историей губернии, области, родного Саратова. Она много публикуется, в том числе в профессиональных историко-архивных изданиях. Чаще всего в поле её зрения – человек и его судьба на фоне исторической эпохи и повседневности.

Героями публикаций статей Маргариты Шашкиной неоднократно становились участники Великой Отечественной войны. С защитниками Родины и их потомками она поддерживала и продолжает поддерживать дружеские отношения.

Член Союза журналистов России. Геннадий Ильич Данке родился 10 января 1924 году в деревне Коврига Шадринского района Свердловской области в семье учителей начальной школы. Окончил в 1940 году девять классов, поступил в Саратовский авиационный техникум. Когда началась война, 17-летний Геннадий Данке со своим другом обратились в райвоенкомат, чтобы их взяли добровольцами на фронт. Однако ребята получили отказ, поскольку не достигли призывного возраста. В действующую армию Г.И. Данке был призван 18 июля 1942 г. Пройдя военную подготовку в 63-м запасном стрелковом полку 45-й бригады Сталинградского военного округа, был направлен в 905-й стрелковый полк 28 армии.С этого началась для молодого парня настоящая война…Первый военный год у Геннадия Данке прошёл на трудовом фронте. Сначала работал на Саратовском авиационном заводе в цехе холодной обработки металлов. Затем вернулся домой, в Сталинградскую область, где в то время жили его родственники. Участвовал в оборонительных работах: на строительстве стратегического моста через реку Хопёр в районе Урюпинска, был на сооружении противотанкового рва на юго-западных подступах к Сталинграду. В начале 1942 года Геннадий Данке окончил курсы трактористов Салтынской машинно-тракторной станции Хопёрского (ныне Урюпинского) района Сталинградской области и вплоть до призыва на фронт участвовал в весенне-полевых работах колхоза.Но 17 июля 1942 года враг вплотную подошёл к северо-западной границе Сталинградской области, и уже на следующий день Геннадий Ильич был призван в армию. В начале ноября 1942 года 905-й стрелковый полк 28-й действующей армии, где он служил, прибыл на передовые позиции Сталинградского фронта в район села Хулхута (Калмыкия).После победы советских войск под Сталинградом (февраль 1943 года) военный путь Геннадия Ильича продолжился на Южном фронте в 9-м Гвардейском отдельном пулеметно-артиллерийском батальоне 1-го Гвардейского Укрепрайона. Он участвовал в освобождении Донбасса, выполняя обязанности командира пулеметного отделения. Ему было присвоено звание гвардии младшего сержанта.1-й Гвардейский Укрепрайон, где служил Г. И. Данке, принимал участие в боях на Южном, 4-м и 3-м Украинских фронтах, освобождая от фашистских захватчиков юг Украины – города Мариуполь, Мелитополь, Геническ. Осенью и зимой 1943-1944 годов наш герой участвовал в обороне Крымского перешейка.Весной 1944 года Геннадий Ильич воевал на 3-м Украинском фронте. В составе «лёгких групп» (без артиллерии) форсировал 18-километровую водную преграду – Днепро-Бугский лиман. На поле между населённым пунктом Широкая Балка и окраиной города Николаева 15 марта 1944 года Геннадий Ильич, выполняя боевое задание, вызвал огонь на себя и получил тяжелейшее ранение. После ампутации правой ноги и лечения в госпиталях Астрахани и Баку он был демобилизован в августе 1944 года.После войны Г. И. Данке вернулся в родной колхоз, где работал кассиром, а затем учителем физики в семилетней школе. С осени 1945 г.года переехал жить станицу Михайловскую-на-Хопре, где работал ответственным секретарем районной газеты «Сталинский путь». Но всегда знал: он хочет учиться дальше, хочет получить высшее образование. Выбор пал на Саратовский государственный университет (СГУ).Успешно закончив в 1955 года исторический факультет СГУ, Геннадий Ильич Данке по направлению работал преподавателем истории КПСС в техническом училище города Бийска (Алтайский край), был заместителем директора. В этом городе он и стал семейным человеком, нашёл свою вторую половинку.В 1956 году вместе с супругой уехал в Башкирию. Сначала в деревню Чесноковку, где работал завучем в средней школе и преподавал историю, а затем в город Сибай. Здесь Геннадий Ильич выполняет обязанности ответственного секретаря в редакции местной газеты, а потом снова трудится по специальности в медицинском училище.Но Саратов, Волга всегда манили его. И бывший фронтовик с женой и двумя детьми – сыном Андреем и дочерью Ольгой – вновь перебирается в город своей молодости.С 1962-го по 1979 -й он работал на кафедре истории КПСС, философии и научного коммунизма Саратовского сельскохозяйственного института. А его супруга Бронислава Леонардовна преподавала немецкий язык в зооветеринарном институте.Потеря ноги, инвалидность не сломили, а лишь закалили характер ветерана – человека сильного характера и несгибаемой воли. Преодолеть трудности Геннадию Ильичу помогли не только боевой целеустремлённый характер, не только огромная помощь его семьи и близких людей. Он руководствовался всегда чувством гражданского долга. Ему необходимо было рассказать о своей военной молодости, о жесточайших испытаниях, выпавших на долю его поколения, о бессмертном подвиге народа. Это была вполне определённая миссия свидетеля военного лихолетья. Отсюда корни поэтического творчества Г. И. Данке, его военных мемуаров и журналистских работ.Геннадий Ильич – автор многих книг о войне, изданных в разное время. Среди них: «Оборванная юность» (повесть), «Кровью солдатского сердца» (стихи и поэмы), «Победители» (роман в стихах), «В пекле Междуречья» (записки современника событий) и другие произведения. Его книги хранятся в библиотеке Президента РФ, в мемориальном Музее-заповеднике «Сталинградская битва» в Волгограде, в музее истории Саратовского государственного аграрного университета им. Н. И. Вавилова. В год своего 90-летия ветеран Великой Отечественной войны Геннадий Ильич Данке по инициативе его друзей стал членом Союза журналистов России. Это был настоящий праздник! Поздравить его приехали и коллеги по вузу, и глава саратовских журналистов Л.Н. Златогорская, вручившая ветерану билет профессионального содружества. И, конечно, за столом, накрытым для гостей, звучали его стихи о войне…Тогда, в 2014 году, ректор Саратовского государственного аграрного университета Николай Кузнецов, обращаясь к юбиляру, написал в своём памятном адресе: «Как и много лет назад, Вы – гражданин, ветеран войны и труда, писатель – стремитесь к полноценной жизни, продолжаете творить, встречаться с молодыми. В этом – суть Вашего характера, стержень Вашей личности. Это не может не радовать нас, Ваших современников. Это привлекает к Вам молодое поколение. Низкий поклон Вам за всё, что Вы сделали и продолжаете делать!».Г. И. Данке был награждён орденами Отечественной войны I степени и Славы III степени, шестнадцатью медалями, многими Почётными грамотами местных организаций, районных комитетов КПСС, благодарностью ЦК ВЛКСМ и Дипломом Советского Комитета ветеранов Великой Отечественной войны.… Долгие годы я дружила с моим старшим товарищем, бывала у него дома на улице Ломоносова, в Ленинском районе Саратова. Особенно памятны наши встречи в февральские дни, когда отмечались очередные даты полного разгрома фашистов под Сталинградом. Город воинской славы и беспримерного мужества гитлеровцы планировали взять 25 июля 1942 г. Но Красная армия надежно держала позиции на этом участке. Сталинград отстояли!Вот такие, как Геннадий Данке, российские герои, грудью защитили и страну, и нас. Для меня он был и навсегда останется олицетворением всего лучшего, что было в его поколении. Эти люди передали нам, как эстафету, свою любовь к Родине. Поклонимся им.Библиография Г.И. Данке: стихи и проза – издания разных лет1. Березина. Операция «Мост»: отрывок из повести «Воскресший из мёртвых» // Этот день Победы: сб. повестей, очерков, рассказов ветеранов Великой Отечественной войны. Саратов: Слово, 2000. С. 267−283.2. Госпиталь на колесах: повесть. Саратов: Научная книга, 2000. 80 с.3. С улыбкой о серьёзном. Саратов: Слово, 2002. 56 с.4. Город-Утёс: поэма. Саратов: Научная книга, 2002. 82 с.5. Повести. Саратов : Саратовский писатель, 2003. 96 с.6. Сказ про Ивана Россияна. Саратов: Сар. писатель, 2004. 60 с.7. Победители: роман в стихах. Саратов: Научная книга, 2004. 253 с.8. На рассвете (С. 114−121). Сапёр (С. 121−133). Таня (С. 134−135). После боя (С. 135−137). Любушка (С. 137−138). Раны войны (С. 139) // Вечный огонь памяти: сб. рассказов. Саратов: Аквариус, 2005.9. Воскресший из мёртвых: повесть. Саратов: Научная книга, 2005. 241 с.10. Оборванная юность. Саратов: Научная книга, 2006. 332 с.11. Кровью солдатского сердца: стихи и поэмы. Саратов: Научная книга, 2006. 278 с.12. В пекле Междуречья. Записки современника событий. Саратов: Научная книга, 2007. 46 с.13. Фольклор. Саратов: Научная книга, 2008. 100 с.14. По канату над пропастью: повесть. Саратов: Научная книга, 2008. 154 с.15. Станица Михайловская на Хопре (30−40-е годы ХХ века). Саратов: Научная книга, 2009. 122 с.16. В пекле Междуречья. Записки современника событий /изд. второе дополненное. Саратов: Научная книга, 2009. 196 с.17. От Волги до Днепра. Саратов: Научная книга, 2009. 232 с.18. От войны к миру: повесть в рассказах. Саратов: Научная книга, 2011. 232 с.Шашкина Маргарита НиколаевнаС 2015 года по настоящее время – главный архивист Государственного архива Саратовской области. Работает в отделе публикаций и использования документов.Выпускница Саратовского государственного университета. По первому образованию – химик. В журналистике − с перестроечного времени. Делала звуковые материалы для Всесоюзной редакции радиостанции «Юность», трудилась во Владивостоке в Приморском телерадиокомитете, работала в Таллине в русской редакции Эстонского радио.Последние 25 лет живёт и работает в Саратове.Автор многочисленных публикаций как в местных и центральных СМИ, так и в научных сборниках. Несколько лет плодотворно работала в отделе информации Саратовского государственного аграрного университета (СГАУ) имени Н. И. Вавилова. Как редактор вузовской газеты «Вавиловец» вывела её на качественно новый уровень.Принимала активное участие в подготовке и проведении 100-летнего юбилея СГАУ. Книга М. Н. Шашкиной «Директора и ректоры саратовских аграрных вузов: 1913–2013», была удостоена диплома лауреата Всероссийской выставки РАСХН «Золотой фонд отечественной науки».Особая тема в профессиональной деятельности М. Н. Шашкиной связана с сохранением и развитием научного наследия Николая Ивановича Вавилова. Её личный вклад неоднократно отмечал сын учёного Юрий Николаевич Вавилов (1928–2018).Специфика работы в Государственном архиве позволила журналистке выйти на новые темы, связанные с историей губернии, области, родного Саратова. Она много публикуется, в том числе в профессиональных историко-архивных изданиях. Чаще всего в поле её зрения – человек и его судьба на фоне исторической эпохи и повседневности.Героями публикаций статей Маргариты Шашкиной неоднократно становились участники Великой Отечественной войны. С защитниками Родины и их потомками она поддерживала и продолжает поддерживать дружеские отношения.