Скончался журналист Алексей Александрович Воротников Новости, Главные новости — 11-февраля-2020 — прочитано 49 раз На 81-м году жизни скончался журналист, публицист, ученый Алексей Александрович ВОРОТНИКОВ. В 1969–1993 гг. – собственный корреспондент главной газеты Советского Союза «Правда» по Саратовской и Пензенской областям. Он был известен в журналистском сообществе как настоящий профессионал своего дела, грамотный, принципиальный и честный, который всегда хотел, как у Пастернака, «дойти до самой сути», что не очень-то нравилось чиновникам и партократам.



Алексей Александрович стал добрым наставником для многих молодых журналистов. Он – автор нескольких книг, посвящённых саратовскому периоду жизни, и нескольких научных монографий-размышлений о сегодняшнем дне России и перспективах её развития.



Алексей Александрович родился 29 июня 1939 г. в г. Усмань Липецкой области.



После школы поступил на факультет механизаии Воронежского сельскохозяйственного института. В студенческие годы начал писать для институтской многотиражки. По окончании института – сначала литературный сотрудник, а затем заведующий сельскохозяйственным отделом.



В период журналистской деятельности в Саратове защитил сначала кандидатскую диссертацию в Саратовском государственном университете им. Н.Г. Чернышевского, а затем докторскую – в Академии общественных наук при ЦК КПСС. Доктор исторических наук.



В 1988–1991 гг. – старший преподаватель, доцент Саратовской высшей партийной школы.



В 1991–2013 гг. – профессор, заведующий кафедрой экономической и политической истории Саратовского социально-экономического института.



Саратовское региональное отделение Союза журналистов России выражает соболезнование родным и близким Алексея Александровича.



Гражданская панихида состоится 13 февраля в 12.00 в холле 2-го (административного) корпуса Саратовского социально-экономического института РЭУ имени Плеханова (ул. Радищева, 89).