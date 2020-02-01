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Набабкин Фёдор Григорьевич

(1910 – 1976)













































У Фёдора Григорьевича Набабкина, который возглавлял Аркадакскую районную газету «Коммуна» с мая 1954 года по апрель 1962-го, было пятеро детей. И жена частенько выражала неудовольствие по поводу того, что он, по её мнению, совсем не думает, как обеспечить семью.

- Все начальники, как начальники. Думают, как детей накормить, обуть, одеть. А мой… Всё какого-то «матерьялу» у него не хватает, который надо добывать. Что за «матерьял» такой?

И действительно, газетному делу, журналистике Фёдор Григорьевич посвящал всю свою жизнь без остатка. Только в редакции Аркадакской газеты проработал около двух десятков лет! А до этого были Казачкинская районная газета, фронтовая газета «К Победе!».

Фёдор Григорьевич родился в селе Анно-Успенка Балашовского уезда Саратовской губернии в 1910 году в семье крестьянина. Начинал трудиться рядовым колхозником, потом – сельским учителем, заведующим парткабинетом Казачкинского райкома партии, литературным сотрудником Казачкинской районной газеты. Отсюда был призван на фронт в самом начале войны. Прошёл фронтовыми дорогами от Москвы до Кенигсберга. Вот строки из его наградного листа, который мы нашли на сайте «Подвиг народа»: «Набабкин Фёдор Григорьевич, литсотрудник газеты «К Победе» 110 стрелковой дивизии. Представляется к награждению орденом Красной Звезды.



С августа 1941 года – в действующей армии. Призван Баландинским РВК Саратовской области. Имеет шесть ранений, одно – тяжёлое. Работая политруком стрелковой роты 342 стрелковой дивизии, в бою под деревней Черёмушки Тульской области 31 января 1942 года получил 4 осколочные ранения. Ранения тяжёлые.

11 июля 1942 года был ранен второй раз (два осколочных ранения). С мая 1942 года по май 1943 года занимал должности военкома и заместителя командира батальона.

В редакции дивизионной газеты «К Победе!» 110 стрелковой дивизии работает с мая 1943 года. С работой справляется. Дисциплинированный, самоотверженный, инициативный газетный работник. В боях за Днепром в феврале 1944 года и в районе села Дабужа находился в боевых порядках наступающих. Под огнём противника с поля боя брал живой материал для газеты, содействуя командованию в управлении боем.

Помещаемые материалы в газете зовут бойцов на новые подвиги. На своём счету Набабкин имеет 8 убитых немцев.

Достоин награждения орденом Красной Звезды.

3 июня 1944 года».



А вот ещё выдержка из наградного листа.

«На протяжении всех боёв в Восточной Пруссии капитан Набабкин находился не в типографии, а в батальонах и ротах, организовывал материал для газеты об умелых и бесстрашных действиях бойцов и командиров. Этот материал, помещённый в газете, помогал воинам перенимать лучший опыт ведения боя, мобилизовывал их на подвиги, на выполнение боевых задач. Капитан Набабкин помогал политработникам подразделения прямо на поле боя выпускать боевые листки и молнии-летучки, тем самым способствовал успешному выполнению приказов командира. В боях за населённый пункт Айхольц, когда противник бросил в контратаку много пехоты и танков, будучи в роте, капитан Набабкин помогал командиру роты организовывать сражения и контратаки, своим поведением воодушевлял бойцов. На фронтах Великой Отечественной – с первых дней. На его счету 13 убитых и 3 пленённых немца. Все свои силы и умения капитан Набабкин отдаёт на дело разгрома врага. Достоин награды - ордена Отечественной войны 2 степени».

Прямо скажем, открытие боевого пути Фёдора Григорьевича Набабкина стало для меня откровением. По рассказам сотрудников газеты, которые работали с ним, Фёдор Григорьевич был абсолютно мирным человеком, озабоченным только газетными делами.

Он был настолько погружён в них, что по воспоминаниям ответственного секретаря редакции Анны Петровны Агаповой, ему были в тягость даже разные редакционные совещания, мероприятия.



- Ну что сидеть и попусту лить воду, - говорил он. – Обсудили всё и разошлись. Писать надо! Газета ждать не будет!

А ведь с фронта он вернулся не только с двумя орденами, но и пятью боевыми медалями. После войны работал редактором Казачкинской районной газеты. Его перевод в Аркадакский район совпал с годами преобразований и экспериментов в редакционном деле.

В начале 1956 года редакцию газеты «Коммуна» и типографию Аркадакского района объединили в единое целое - издательство районной газеты «Коммуна». Возглавил его Фёдор Григорьевич Набабкин. Эти же годы совпали с внедрением вместо ручного – горячего набора. Новшество должно было ускорить производство газеты и увеличить производительность труда наборщиков, положительным образом сказаться на оперативности выпуска газетных номеров.









































Много сложностей было у редактора в тот период. В Аркадак привезли громоздкий линотип - строкоотливный наборный аппарат. И хоть изобретён линотип был в 1884 году, давно использовался в наборном деле, для Аркадака он оставался диковинкой. Ни в какую дверь старого здания типографии эта махина не прошла бы, если даже открутить с неё всё, что откручивается. Тем более с ней невозможно было продвигаться по узким коридорам, чтобы установить в помещении цеха. Приняли решение устанавливать линотип через окно, расширив его и убрав часть крыши. По воспоминаниям Нины Васильевны Ерёменко, начинавшей тогда работать наборщицей, а потом через много лет возглавившей типографию, кран тяжело поставил линотип на заранее залитый фундамент. Он показался всем такой махиной! А когда специалист из Ртищевской типографии подключил машину, все сотрудники редакции и типографии отправились на экскурсию. Смотрели, удивлялись, сразу понять не могли, как это устройство будет работать. Но самое сложное было не в установке линотипа в здании с низким потолком, с небольшими окнами и обычными дверными проёмами. Самое главное – кадры линотипистов. Их попросту не было. Приезжали специалисты из Ртищева, помогали осваивать оборудование. Но требовалось время. В связи с этим полностью ручной набор не был исключён из практики.



Но, тем не менее, как и накануне войны, только к 1960 году газета «Коммуна» из двухполосной стала четырёхполосной и начала выходить регулярно три раза в неделю. Набирали её частично с помощью линотипа, частично вручную. Немало упорства потребовалось редактору, чтобы настоять на горячем наборе, убедить сотрудников в его нужности. Они же пытались его убедить, что вручную и набирать быстрее, и править материалы удобнее.

Но когда весь этот бум прошёл, с 1 июля 1960 года редакция и типография стали вновь самостоятельными организациями. К тому времени в редакции сложился крепкий костяк литературных сотрудников. Этот коллектив подобрал Фёдор Григорьевич Набабкин. К работавшему ранее В.Ф. Клименкову добавились В.И. Солдатенко, А.А. Панов, В.Н. Ерошкин, М.И. Куликов. Это были творческие, талантливые люди с большим жизненным опытом. Многие из них прошли войну. Кроме информаций, материалов по рекомендации райкома партии, они писали прекрасные зарисовки, стихи, рассказы воспитательного характера, репортажи из хозяйств района, критические материалы, по которым принимались меры. Но...

Районные газеты, организованные в 1930-е годы для продвижения коллективных хозяйств на селе, за 30 лет своей работы сумели стать необходимыми для населения и очень близкими к людям. Нравились не только литературные опыты сотрудников, но и возможность прямого общения с ними. Районки помогали развивать таланты и литературные способности «местных авторов», давали много полезных советов, разъясняли законодательство. Газете верили, на неё ссылались, как на документ, и она помогала людям решать различные социально-бытовые вопросы, призывать к ответу различные хапуг, пьяниц и неправедных мелких начальников.





































Но всегда стояла проблема издательской базы (она была несовершенна) и своевременности выхода в свет. Оперативность из-за плохой издательской базы страдала. И стоял ещё один очень важный вопрос: лишив местные газеты заработка на объявлениях и рекламе, взяв её на полное финансирование, власть всегда стремилась как-то уменьшить расходы на районные газеты, и потому постоянно занималась реформированием местных газет и даже ставила вопрос об их ликвидации. Останавливали от этого шага большой тираж районных газет, привязанность к ним читателей. Да и местной власти необходим был пиар во все времена. На этой волне в апреле 1962 года районные газеты Саратовской области охватило новое преобразование. Необходимость в нём возникла в результате создания межрайонных управлений сельского хозяйства. В связи с созданием Ртищевского территориального производственного колхозно-совхозного управления была образована на базе Турковской, Аркадакской и Ртищевских районных газет газета «Сельская новь», орган Саратовского обкома КПСС и облисполкома для районов Ртищевского территориального производственного колхозно-совхозного управления. Первый номер объединённой «Сельской нови» вышел в свет 30 декабря 1962 года. Газета печаталась в типографии Ртищева, издавалась на три района. Редакция располагалась в Ртищеве по адресу: улица Железнодорожная, 20. (Выходные данные из газеты «Сельская новь» от 30 декабря 1962 года, архив редакции).



Корреспонденты из Аркадака работали на положении собкоров с частыми командировками в Ртищево и проживанием на вокзале в специально отведённом для них вагоне (воспоминания старейшего сотрудника редакции Алексея Афанасьевича Панова).

Редактором объединённой газеты назначили Александру Моисеевну Жихареву. Фёдор Григорьевич Набабкин стал заместителем. Он проработал в газете до выхода на пенсию. И до последнего дня был предан газетному делу, которое любил и считал главным в своей жизни.

Ольга Хмельнова.



Об авторе.



Ольга Анатольевна Хмельнова родилась в Ртищеве в 1958 году. Окончила Ртищевскую железнодорожную среднюю школу № 96, потом Балашовский государственный педагогический институт. С 1980 года работает в Аркадакской районной газете «Сельская новь». Начинала путь в журналистике с корреспондента, писала на общественно-политические темы, на темы сельского хозяйства, зарисовки о людях, работала заведующей отделом писем редакции, заместителем редактора, редактором газеты. Дважды лауреат областного журналистского конкурса «Золотое перо» на лучшую журналистскую работу года (1995 год «Держись, Алёшка, с голода не помрём!» и 2000 год, серия материалов «Нас с тобою сблизила и развела война»). Не раз побеждала в областных конкурсах на лучшую журналистскую работу по освещению переписи населения и сельскохозяйственной переписи, по подготовке материалов о работе областной Думы и по результатам областного этапа Всероссийского конкурса «Патриоты России», заняла первое место в областном конкурсе «Доступная среда» и так далее.

С 2-х тысячного года стала больше времени уделять краеведению. Не раз принимала участие в работе и выступала на научных конференциях, которые ежегодно проходят на базе Балашовского музея краеведения. Преподаватели школ города всегда рады видеть её на классных часах, где она с увлечением, интересно рассказывает об известных людях Аркадака и района, учёных, художниках, врачах, об истории Аркадака, читает свои стихи, рассказывает о местных поэтах. Она принимает участие в различных массовых мероприятиях, где так же выступает как автор стихов собственного сочинения. С 2013 года является организатором и координатором ежегодной постоянно действующей районной историко-краеведческой конференции на базе читального зала районной библиотеки, которая позволяет расширить круг людей, занимающихся изучением истории родного края, собрать на базе библиотеки значительный багаж краеведческого, ранее не изученного материала и пустить его в научный оборот.

В 2016 году вышла в свет первая книга стихов и прозы местных авторов «Мой Аркадак, мои рассветы», составителем которой, редактором, корректором и наборщицей стала О.А. Хмельнова. В неё вошли также её стихи и зарисовки.

Имеет в общей сложности 25 почётных грамот и благодарностей различного уровня, звание «Ветеран труда Саратовской области». У Фёдора Григорьевича Набабкина, который возглавлял Аркадакскую районную газету «Коммуна» с мая 1954 года по апрель 1962-го, было пятеро детей. И жена частенько выражала неудовольствие по поводу того, что он, по её мнению, совсем не думает, как обеспечить семью.- Все начальники, как начальники. Думают, как детей накормить, обуть, одеть. А мой… Всё какого-то «матерьялу» у него не хватает, который надо добывать. Что за «матерьял» такой?И действительно, газетному делу, журналистике Фёдор Григорьевич посвящал всю свою жизнь без остатка. Только в редакции Аркадакской газеты проработал около двух десятков лет! А до этого были Казачкинская районная газета, фронтовая газета «К Победе!».Фёдор Григорьевич родился в селе Анно-Успенка Балашовского уезда Саратовской губернии в 1910 году в семье крестьянина. Начинал трудиться рядовым колхозником, потом – сельским учителем, заведующим парткабинетом Казачкинского райкома партии, литературным сотрудником Казачкинской районной газеты. Отсюда был призван на фронт в самом начале войны. Прошёл фронтовыми дорогами от Москвы до Кенигсберга. Вот строки из его наградного листа, который мы нашли на сайте «Подвиг народа»: «Набабкин Фёдор Григорьевич, литсотрудник газеты «К Победе» 110 стрелковой дивизии. Представляется к награждению орденом Красной Звезды.С августа 1941 года – в действующей армии. Призван Баландинским РВК Саратовской области. Имеет шесть ранений, одно – тяжёлое. Работая политруком стрелковой роты 342 стрелковой дивизии, в бою под деревней Черёмушки Тульской области 31 января 1942 года получил 4 осколочные ранения. Ранения тяжёлые.11 июля 1942 года был ранен второй раз (два осколочных ранения). С мая 1942 года по май 1943 года занимал должности военкома и заместителя командира батальона.В редакции дивизионной газеты «К Победе!» 110 стрелковой дивизии работает с мая 1943 года. С работой справляется. Дисциплинированный, самоотверженный, инициативный газетный работник. В боях за Днепром в феврале 1944 года и в районе села Дабужа находился в боевых порядках наступающих. Под огнём противника с поля боя брал живой материал для газеты, содействуя командованию в управлении боем.Помещаемые материалы в газете зовут бойцов на новые подвиги. На своём счету Набабкин имеет 8 убитых немцев.Достоин награждения орденом Красной Звезды.3 июня 1944 года».А вот ещё выдержка из наградного листа.«На протяжении всех боёв в Восточной Пруссии капитан Набабкин находился не в типографии, а в батальонах и ротах, организовывал материал для газеты об умелых и бесстрашных действиях бойцов и командиров. Этот материал, помещённый в газете, помогал воинам перенимать лучший опыт ведения боя, мобилизовывал их на подвиги, на выполнение боевых задач. Капитан Набабкин помогал политработникам подразделения прямо на поле боя выпускать боевые листки и молнии-летучки, тем самым способствовал успешному выполнению приказов командира. В боях за населённый пункт Айхольц, когда противник бросил в контратаку много пехоты и танков, будучи в роте, капитан Набабкин помогал командиру роты организовывать сражения и контратаки, своим поведением воодушевлял бойцов. На фронтах Великой Отечественной – с первых дней. На его счету 13 убитых и 3 пленённых немца. Все свои силы и умения капитан Набабкин отдаёт на дело разгрома врага. Достоин награды - ордена Отечественной войны 2 степени».Прямо скажем, открытие боевого пути Фёдора Григорьевича Набабкина стало для меня откровением. По рассказам сотрудников газеты, которые работали с ним, Фёдор Григорьевич был абсолютно мирным человеком, озабоченным только газетными делами.Он был настолько погружён в них, что по воспоминаниям ответственного секретаря редакции Анны Петровны Агаповой, ему были в тягость даже разные редакционные совещания, мероприятия.- Ну что сидеть и попусту лить воду, - говорил он. – Обсудили всё и разошлись. Писать надо! Газета ждать не будет!А ведь с фронта он вернулся не только с двумя орденами, но и пятью боевыми медалями. После войны работал редактором Казачкинской районной газеты. Его перевод в Аркадакский район совпал с годами преобразований и экспериментов в редакционном деле.В начале 1956 года редакцию газеты «Коммуна» и типографию Аркадакского района объединили в единое целое - издательство районной газеты «Коммуна». Возглавил его Фёдор Григорьевич Набабкин. Эти же годы совпали с внедрением вместо ручного – горячего набора. Новшество должно было ускорить производство газеты и увеличить производительность труда наборщиков, положительным образом сказаться на оперативности выпуска газетных номеров.Много сложностей было у редактора в тот период. В Аркадак привезли громоздкий линотип - строкоотливный наборный аппарат. И хоть изобретён линотип был в 1884 году, давно использовался в наборном деле, для Аркадака он оставался диковинкой. Ни в какую дверь старого здания типографии эта махина не прошла бы, если даже открутить с неё всё, что откручивается. Тем более с ней невозможно было продвигаться по узким коридорам, чтобы установить в помещении цеха. Приняли решение устанавливать линотип через окно, расширив его и убрав часть крыши. По воспоминаниям Нины Васильевны Ерёменко, начинавшей тогда работать наборщицей, а потом через много лет возглавившей типографию, кран тяжело поставил линотип на заранее залитый фундамент. Он показался всем такой махиной! А когда специалист из Ртищевской типографии подключил машину, все сотрудники редакции и типографии отправились на экскурсию. Смотрели, удивлялись, сразу понять не могли, как это устройство будет работать. Но самое сложное было не в установке линотипа в здании с низким потолком, с небольшими окнами и обычными дверными проёмами. Самое главное – кадры линотипистов. Их попросту не было. Приезжали специалисты из Ртищева, помогали осваивать оборудование. Но требовалось время. В связи с этим полностью ручной набор не был исключён из практики.Но, тем не менее, как и накануне войны, только к 1960 году газета «Коммуна» из двухполосной стала четырёхполосной и начала выходить регулярно три раза в неделю. Набирали её частично с помощью линотипа, частично вручную. Немало упорства потребовалось редактору, чтобы настоять на горячем наборе, убедить сотрудников в его нужности. Они же пытались его убедить, что вручную и набирать быстрее, и править материалы удобнее.Но когда весь этот бум прошёл, с 1 июля 1960 года редакция и типография стали вновь самостоятельными организациями. К тому времени в редакции сложился крепкий костяк литературных сотрудников. Этот коллектив подобрал Фёдор Григорьевич Набабкин. К работавшему ранее В.Ф. Клименкову добавились В.И. Солдатенко, А.А. Панов, В.Н. Ерошкин, М.И. Куликов. Это были творческие, талантливые люди с большим жизненным опытом. Многие из них прошли войну. Кроме информаций, материалов по рекомендации райкома партии, они писали прекрасные зарисовки, стихи, рассказы воспитательного характера, репортажи из хозяйств района, критические материалы, по которым принимались меры. Но...Районные газеты, организованные в 1930-е годы для продвижения коллективных хозяйств на селе, за 30 лет своей работы сумели стать необходимыми для населения и очень близкими к людям. Нравились не только литературные опыты сотрудников, но и возможность прямого общения с ними. Районки помогали развивать таланты и литературные способности «местных авторов», давали много полезных советов, разъясняли законодательство. Газете верили, на неё ссылались, как на документ, и она помогала людям решать различные социально-бытовые вопросы, призывать к ответу различные хапуг, пьяниц и неправедных мелких начальников.Но всегда стояла проблема издательской базы (она была несовершенна) и своевременности выхода в свет. Оперативность из-за плохой издательской базы страдала. И стоял ещё один очень важный вопрос: лишив местные газеты заработка на объявлениях и рекламе, взяв её на полное финансирование, власть всегда стремилась как-то уменьшить расходы на районные газеты, и потому постоянно занималась реформированием местных газет и даже ставила вопрос об их ликвидации. Останавливали от этого шага большой тираж районных газет, привязанность к ним читателей. Да и местной власти необходим был пиар во все времена. На этой волне в апреле 1962 года районные газеты Саратовской области охватило новое преобразование. Необходимость в нём возникла в результате создания межрайонных управлений сельского хозяйства. В связи с созданием Ртищевского территориального производственного колхозно-совхозного управления была образована на базе Турковской, Аркадакской и Ртищевских районных газет газета «Сельская новь», орган Саратовского обкома КПСС и облисполкома для районов Ртищевского территориального производственного колхозно-совхозного управления. Первый номер объединённой «Сельской нови» вышел в свет 30 декабря 1962 года. Газета печаталась в типографии Ртищева, издавалась на три района. Редакция располагалась в Ртищеве по адресу: улица Железнодорожная, 20. (Выходные данные из газеты «Сельская новь» от 30 декабря 1962 года, архив редакции).Корреспонденты из Аркадака работали на положении собкоров с частыми командировками в Ртищево и проживанием на вокзале в специально отведённом для них вагоне (воспоминания старейшего сотрудника редакции Алексея Афанасьевича Панова).Редактором объединённой газеты назначили Александру Моисеевну Жихареву. Фёдор Григорьевич Набабкин стал заместителем. Он проработал в газете до выхода на пенсию. И до последнего дня был предан газетному делу, которое любил и считал главным в своей жизни.Ольга Хмельнова.Ольга Анатольевна Хмельнова родилась в Ртищеве в 1958 году. Окончила Ртищевскую железнодорожную среднюю школу № 96, потом Балашовский государственный педагогический институт. С 1980 года работает в Аркадакской районной газете «Сельская новь». Начинала путь в журналистике с корреспондента, писала на общественно-политические темы, на темы сельского хозяйства, зарисовки о людях, работала заведующей отделом писем редакции, заместителем редактора, редактором газеты. Дважды лауреат областного журналистского конкурса «Золотое перо» на лучшую журналистскую работу года (1995 год «Держись, Алёшка, с голода не помрём!» и 2000 год, серия материалов «Нас с тобою сблизила и развела война»). Не раз побеждала в областных конкурсах на лучшую журналистскую работу по освещению переписи населения и сельскохозяйственной переписи, по подготовке материалов о работе областной Думы и по результатам областного этапа Всероссийского конкурса «Патриоты России», заняла первое место в областном конкурсе «Доступная среда» и так далее.С 2-х тысячного года стала больше времени уделять краеведению. Не раз принимала участие в работе и выступала на научных конференциях, которые ежегодно проходят на базе Балашовского музея краеведения. Преподаватели школ города всегда рады видеть её на классных часах, где она с увлечением, интересно рассказывает об известных людях Аркадака и района, учёных, художниках, врачах, об истории Аркадака, читает свои стихи, рассказывает о местных поэтах. Она принимает участие в различных массовых мероприятиях, где так же выступает как автор стихов собственного сочинения. С 2013 года является организатором и координатором ежегодной постоянно действующей районной историко-краеведческой конференции на базе читального зала районной библиотеки, которая позволяет расширить круг людей, занимающихся изучением истории родного края, собрать на базе библиотеки значительный багаж краеведческого, ранее не изученного материала и пустить его в научный оборот.В 2016 году вышла в свет первая книга стихов и прозы местных авторов «Мой Аркадак, мои рассветы», составителем которой, редактором, корректором и наборщицей стала О.А. Хмельнова. В неё вошли также её стихи и зарисовки.Имеет в общей сложности 25 почётных грамот и благодарностей различного уровня, звание «Ветеран труда Саратовской области».