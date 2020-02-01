Союз журналистов России

Саратовское отделение Сакко и Ванцетти 41, Тел.: 69-54-43, E-mail: zlatln@mail.ru Сакко и Ванцетти 41, Тел.: 69-54-43, E-mail: zlatln@mail.ru Новости Членство Летописцы-Победители Поздравления О нас Контакты Популярные новости: ИЗ «ФРОНТОВОГО БЛОКНОТА» ДМИТРИЯ ГРЕБЕНЩИКОВА Новости, Летописцы-Победители. Имена и судьбы. » Читать... Смотри в корень! Девиз жизни журналиста Николая Яковлев ... Новости, Главные новости, Поздравления » Читать... Два Ивана Новости, Летописцы-Победители. Имена и судьбы. » Читать... « Февраль 2020 » Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Партнеры: RUJ.ru - союз журналистов России

Journalist-virt.ru - журнал "Журналист"

JourMedia.ru - журнал "Журналистика и медиарынок"

Neodin64.ru - "Ты не один"

YoJo.ru - информационный портал для молодых журналистов

SchoolYJSaratov.ru - школа юного журналиста



Архив: Летописцы истории страны Конкурсы: Начался прием заявок от журналистов на первый грант имени Андрея Павленко 4-февраля-2020 — прочитано 64 раз Команда проекта «Жизнь человека» и портал «Такие дела» начали 1 февраля прием заявок на грант имени Андрея Павленко. Грант будет выдаваться один раз в месяц журналистам, документалистам, фотографам, блогерам Команда проекта «Жизнь человека» и портал «Такие дела» начали 1 февраля прием заявок на грант имени Андрея Павленко. Грант будет выдаваться один раз в месяц журналистам, документалистам, фотографам, блогерам Подробнее... Все конкурсы! Я не вернусь. Ведь я уже на фронте! Новости, Летописцы-Победители. Имена и судьбы. — 10-февраля-2020 — прочитано 24 раз Я не вернусь. Ведь я уже на фронте!



Кочетков Михаил Александрович

(1906 – 1942)















































- Я не вернусь. Ведь я уже на фронте, - так написал домой в Аркадак Михаил Александрович Кочетков в ответ на письмо жены с сообщением, что на него пришла «бронь». И на её предложение «дать бумаге ход» предупредил: «Даже не пытайся этого делать!»

Такой совестливый и чрезвычайно порядочный человек не мог поступить иначе. Что оставалось жене, оказавшейся в чужом городе с двумя малолетними детьми на руках? Вытереть слёзы и пытаться как-то жить дальше.

Михаил Александрович Кочетков возглавлял редакцию Аркадакской районной газеты «Коммуна» с 1939 года по 1941 год. Его направили в наш район из Вольска как специалиста в газетном деле, чтобы наладить работу, перевести районку на более высокий уровень.

К тому времени газету в Аркадаке издавали уже девять лет. Но это всё были годы становления. Оставались проблемы с периодичностью выхода в свет, не было как такового постоянного коллектива, оставались технические проблемы, из-за которых приходилось нередко переходить на выпуск листовок. В райкоме партии, когда Михаил Александрович излагал план неотложных дел при первом знакомстве, стало понятно, что в район приехал профессионал, способный наладить работу и имеющий большое желание это сделать. Михаил Александрович произвёл впечатление грамотного, знающего дело специалиста, высокоорганизованного и трудоспособного человека.



Родом он был из Пензенской области. Местом рождения значится село Ульяновка Ленинского района. Происходил из простой крестьянской семьи.

Но отец его (по воспоминаниям близких), хоть и был простой крестьянин, считался одним из грамотнейших людей на всю волость. К нему постоянно приходили люди с просьбами написать различные прошения и письма. Он грамотно излагал их просьбы, знал, куда их направить, и люди получали реальную помощь. Высокий авторитет отца у односельчан привил сыну любовь к учёбе, к чтению. Ему тоже захотелось быть грамотным и уважаемым в селе человеком.

Хотя учёба и чтение в то время в большинстве крестьянских семей ставились на один уровень с бездельем, Михаилу родители давали возможность читать книги, заниматься самообразованием. При свете лучины он порою засиживался до глубокой ночи за чтением книг. И в школе он стал одним из лучших учеников с первых дней обучения. Помогали в учёбе и особенности его характера: терпение, аккуратность, дисциплинированность.

Свои первые шаги в газетном деле Михаил Александрович сделал в Вольске, где попробовал себя в качестве внештатного корреспондента газеты «Цемент». Затем учился на рабфаке. В это же время был зачислен в штат газеты в качестве литературного сотрудника. Заочно окончил литфак Саратовского пединститута. Мастерство, творческий подход, желание совершенствоваться, овладевать новым вывели его сначала в заместители редактора, а потом и в редакторы газеты «Цемент».



И вот Аркадак. Газета «Коммуна», напечатанная на серой обёрточной бумаге на одном листе с двух сторон, как боевой листок или листовка… Два литсотрудника и инструктор райкома партии, на которого возложены обязанности редактора – весь штат газеты. Множество проблем в типографии…

Предстояло начинать с обеспечения бумагой, типографской краской, обучать наборщиков, метранпажа, печатников, то есть решать множество технических вопросов. И не забывать о главной задаче, поставленной в обкоме партии, когда направляли в район: сделать аркадакскую газету самостоятельной и близкой читателям, готовить выпуски вместе с внештатными корреспондентами, создать при редакции школу рабселькоров.

В Аркадакском районе над созданием штата постоянных рабселькоров уже работали инструктор райкома партии по печати, литературные сотрудники. Один-два раза в год проводили совещание внештатных авторов. Худо-бедно, но это помогало пополнять запас материалов. Выносить на страницы газеты проблемы жителей района. Помогать им в их решении. Но из-за подобной работы не уменьшалось количество разного рода ошибок (и грамматических, и фактических). Оставляли желать лучшего вёрстка, печать. Это были главные недостатки районных газет того времени.

Михаилу Александровичу предстояло на достойный и постоянный уровень поднять работу главных корреспондентов - внештатных авторов с мест: рабселькоров, юнкоров.

Помимо этого требовалось довести до автоматизма информационное обеспечение социалистического строительства, «содействовать мобилизации масс на решение первоочередных задач в социально-экономической, политической и культурной сферах, общественной жизни». Такую задачу ему поставили в Аркадакском райкоме партии.

Просматриваю газету тех лет за подписью редактора М.А. Кочеткова. Каждый номер

насыщен разнообразной информацией о том, что происходит в стране, в области, на местных заводах (мельницах, спиртзаводе, различных артелях), чем живёт деревня, как меняются быт и настроение людей. Газета живо откликалась на самые животрепещущие темы дня, публиковала немало острых, критических заметок. Держала на контроле действенность выступлений. В лаконичных, но ёмких публикациях, в динамичной подаче материалов чувствовались дыхание эпохи, стремительный темп жизни. Без тесного общения с читателями подобной оперативной информации с мест добиться было бы невозможно, особенно в те годы, почти при полном отсутствии телефонного сообщения. Без помощи рабселькоров не обходился ни один выпуск газеты. А их у неё было уже 42 человека! Об этом сообщается в информации о предстоящем очном и заочном обучении редакторов стенных газет и рабселькоров в «Коммуне» от 22 января 1941 года. Все они перечислены по фамилиям с указанием места работы.



«За три года, – отмечалось в мае 1941 года на районном слёте внештатных корреспондентов, - редакция создала сеть рабселькоров, которая держит крепкую связь с газетой, мобилизует массы рабочих и колхозников на быстрейшее решение стоящих перед нами задач».

Действительно, работа была проделана большая. Если первоначально районная газета выходила один-два раза в пятидневку, то стала выходить три раза на четырёх полосах (среда, пятница, воскресенье). Печатали «Коммуну» в собственной типографии тиражом 2000 экземпляров. И хотя бывали технические сбои, и газета могла вновь выйти на двух полосах, но становилось это всё реже и реже. Постепенно исчезали слепые, без иллюстраций полосы. Всё чаще они украшались фотографиями и рисунками. Правда, фото были ТАССовские, но рисунки и шаржи встречаются собственные. Читабельность обеспечивалась использованием различных приёмов при вёрстке материалов.

Значительно расширилась тематика публикаций. Появилась «Страничка выходного дня», где публиковались стихи и проза советских и зарубежных авторов, стихи и рассказы внештатных и штатных сотрудников редакции. Становилось всё больше рассказов на бытовые темы воспитательного характера о семейных и человеческих ценностях.

«Коммуна» от номера к номеру становилась событием общественно-политической и культурной жизни района. Благодаря таланту своего руководителя, газета быстро нашла своего читателя, стала популярной у аркадакцев.

Михаил Александрович работал в этом направлении системно, собирая вокруг газеты всё больше людей, расширяя актив редакции, чтобы иметь постоянный и более обширный поток информаций с мест. С его подачи многие юнкоры связали свою жизнь с журналистикой, как например, Михаил Антонович Перфилов, проработавший всю жизнь потом журналистом Свердловской областной газеты «Уральский рабочий».

Со связью и транспортом оставались большие проблемы. Но внештатные корреспонденты с мест научились быть всегда на связи, передавая информации всеми доступными способами.



Много внимания Михаил Александрович уделял вопросам поставки газетной бумаги. Газета приобрела вид полноценного издания. Для того времени и технического оснащения это было на пределе возможностей. Набор шёл вручную, печаталась газета зачастую при лампе и на печатном станке, маховик которого крутили по очереди. Нона Николаевна Крылова, которая работала в газете в годы войны и первое время после ухода на фронт М.А. Кочеткова в 1941 году редактировала газету, в своих воспоминаниях писала, что работать под руководством Михаила Александровича было легко и интересно. Он знал, чего хочет от газеты, от сотрудников, чётко, без нажима умел добиться от коллектива воплощения своих замыслов. Но редактировал рукописи беспощадно, добиваясь чёткости изложения мысли, грамотного с литературной точки зрения изложения.

Что греха таить, «творчество» и профессиональная подготовка к работе у сотрудников были не на должном уровне. Оставались проблемы с грамотностью и уровнем образования и общего развития. Михаил Александрович своё отношение к этим проблемам выражал порой иронично, но сдержанно, не стремясь обидеть ранимые души сотрудников.



В райкоме партии к новому руководителю районной газеты относились с пониманием и уважением. Его ввели в состав бюро райкома партии.

По воспоминаниям сына, Владимира Михайловича Кочеткова, отец был очень работоспособным, засиживался за рукописями за полночь.

Редактор в те годы был видным руководителем в районе. Его ставили на специальное снабжение продуктами, как руководителей райкома, райисполкома. Тогда это называлось, «выделяли паёк». Михаил Александрович, несмотря на трудности с продуктами, отказался от спецобеспечения. Жена его покупала готовую еду в единственной в те годы железнодорожной столовой в Аркадаке, пока не обзавелись собственным подсобным хозяйством.

По призыву на фронт, после кратких курсов Михаила Александровича назначили политруком артполка. Воевал он под Москвой. Последнее письмо от него пришло зимой 1942 года. Он писал, что спят они под открытым небом в наспех вырытых траншеях. Но бытовые трудности никого не пугают, все готовы решительно бить врага.



В 1942 году Михаил Александрович погиб. Кратким был его боевой путь. По данным ЦАМО, последним местом его службы стала 340 стрелковая дивизия, где он служил в качестве политрука. Как значится в Извещении, он пропал без вести 14 февраля 1942 года в ходе боёв около деревни Барсуки Мосальского района Смоленской области. (Номер фонда источника информации - 58, номер описи – 818883, номер дела - 953).



В семье от него осталось много книг, которые жена потом обменивала на продукты, когда было очень голодно. А так как голодно было всегда, книги скоро закончились.

Коллектив редакции «Коммуны» не забывал семью погибшего редактора: помогал выписать и подвезти дрова, обработать землю и посадить огород, выписать из фонда распределения кое-какую одежду для детей, валенки. Вместе с коллективом редакции семья сажала под плуг картофель, ухаживала за ним, на редакционной лошадке подвозили урожай, сено для коровы. В трудные годы это была хорошая поддержка.

В «Сельской нови», преемнице «Коммуны», не раз выходили зарисовки о Михаиле Александровиче Кочеткове. В районе живут, достойно представляя имя Михаила Александровича, его потомки. Один из сыновей, Владимир Михайлович, в своё время возглавлял ремстройучасток, построил немало жилья в Аркадаке и административных зданий. Внучка, Татьяна Владимировна Плакида, много лет возглавляет районное управление культуры, которое по результатам работы является одним из лучших в области.

Хранят память о Михаиле Александровиче Кочеткове и в Вольской газете «Цемент».

Его фотография с краткой автобиографией есть на редакционном стенде «Они защищали Родину».



Ольга Хмельнова.



Об авторе.



Ольга Анатольевна Хмельнова родилась в Ртищеве в 1958 году. Окончила Ртищевскую железнодорожную среднюю школу № 96, потом Балашовский государственный педагогический институт. С 1980 года работает в Аркадакской районной газете «Сельская новь». Начинала путь в журналистике с корреспондента, писала на общественно-политические темы, на темы сельского хозяйства, зарисовки о людях, работала заведующей отделом писем редакции, заместителем редактора, редактором газеты. Дважды лауреат областного журналистского конкурса «Золотое перо» на лучшую журналистскую работу года (1995 год «Держись, Алёшка, с голода не помрём!» и 2000 год, серия материалов «Нас с тобою сблизила и развела война»). Не раз побеждала в областных конкурсах на лучшую журналистскую работу по освещению переписи населения и сельскохозяйственной переписи, по подготовке материалов о работе областной Думы и по результатам областного этапа Всероссийского конкурса «Патриоты России», заняла первое место в областном конкурсе «Доступная среда» и так далее.

С 2-х тысячного года стала больше времени уделять краеведению. Не раз принимала участие в работе и выступала на научных конференциях, которые ежегодно проходят на базе Балашовского музея краеведения. Преподаватели школ города всегда рады видеть её на классных часах, где она с увлечением, интересно рассказывает об известных людях Аркадака и района, учёных, художниках, врачах, об истории Аркадака, читает свои стихи, рассказывает о местных поэтах. Она принимает участие в различных массовых мероприятиях, где так же выступает как автор стихов собственного сочинения. С 2013 года является организатором и координатором ежегодной постоянно действующей районной историко-краеведческой конференции на базе читального зала районной библиотеки, которая позволяет расширить круг людей, занимающихся изучением истории родного края, собрать на базе библиотеки значительный багаж краеведческого, ранее не изученного материала и пустить его в научный оборот.

В 2016 году вышла в свет первая книга стихов и прозы местных авторов «Мой Аркадак, мои рассветы», составителем которой, редактором, корректором и наборщицей стала О.А. Хмельнова. В неё вошли также её стихи и зарисовки.

Имеет в общей сложности 25 почётных грамот и благодарностей различного уровня, звание «Ветеран труда Саратовской области». - Я не вернусь. Ведь я уже на фронте, - так написал домой в Аркадак Михаил Александрович Кочетков в ответ на письмо жены с сообщением, что на него пришла «бронь». И на её предложение «дать бумаге ход» предупредил: «Даже не пытайся этого делать!»Такой совестливый и чрезвычайно порядочный человек не мог поступить иначе. Что оставалось жене, оказавшейся в чужом городе с двумя малолетними детьми на руках? Вытереть слёзы и пытаться как-то жить дальше.Михаил Александрович Кочетков возглавлял редакцию Аркадакской районной газеты «Коммуна» с 1939 года по 1941 год. Его направили в наш район из Вольска как специалиста в газетном деле, чтобы наладить работу, перевести районку на более высокий уровень.К тому времени газету в Аркадаке издавали уже девять лет. Но это всё были годы становления. Оставались проблемы с периодичностью выхода в свет, не было как такового постоянного коллектива, оставались технические проблемы, из-за которых приходилось нередко переходить на выпуск листовок. В райкоме партии, когда Михаил Александрович излагал план неотложных дел при первом знакомстве, стало понятно, что в район приехал профессионал, способный наладить работу и имеющий большое желание это сделать. Михаил Александрович произвёл впечатление грамотного, знающего дело специалиста, высокоорганизованного и трудоспособного человека.Родом он был из Пензенской области. Местом рождения значится село Ульяновка Ленинского района. Происходил из простой крестьянской семьи.Но отец его (по воспоминаниям близких), хоть и был простой крестьянин, считался одним из грамотнейших людей на всю волость. К нему постоянно приходили люди с просьбами написать различные прошения и письма. Он грамотно излагал их просьбы, знал, куда их направить, и люди получали реальную помощь. Высокий авторитет отца у односельчан привил сыну любовь к учёбе, к чтению. Ему тоже захотелось быть грамотным и уважаемым в селе человеком.Хотя учёба и чтение в то время в большинстве крестьянских семей ставились на один уровень с бездельем, Михаилу родители давали возможность читать книги, заниматься самообразованием. При свете лучины он порою засиживался до глубокой ночи за чтением книг. И в школе он стал одним из лучших учеников с первых дней обучения. Помогали в учёбе и особенности его характера: терпение, аккуратность, дисциплинированность.Свои первые шаги в газетном деле Михаил Александрович сделал в Вольске, где попробовал себя в качестве внештатного корреспондента газеты «Цемент». Затем учился на рабфаке. В это же время был зачислен в штат газеты в качестве литературного сотрудника. Заочно окончил литфак Саратовского пединститута. Мастерство, творческий подход, желание совершенствоваться, овладевать новым вывели его сначала в заместители редактора, а потом и в редакторы газеты «Цемент».И вот Аркадак. Газета «Коммуна», напечатанная на серой обёрточной бумаге на одном листе с двух сторон, как боевой листок или листовка… Два литсотрудника и инструктор райкома партии, на которого возложены обязанности редактора – весь штат газеты. Множество проблем в типографии…Предстояло начинать с обеспечения бумагой, типографской краской, обучать наборщиков, метранпажа, печатников, то есть решать множество технических вопросов. И не забывать о главной задаче, поставленной в обкоме партии, когда направляли в район: сделать аркадакскую газету самостоятельной и близкой читателям, готовить выпуски вместе с внештатными корреспондентами, создать при редакции школу рабселькоров.В Аркадакском районе над созданием штата постоянных рабселькоров уже работали инструктор райкома партии по печати, литературные сотрудники. Один-два раза в год проводили совещание внештатных авторов. Худо-бедно, но это помогало пополнять запас материалов. Выносить на страницы газеты проблемы жителей района. Помогать им в их решении. Но из-за подобной работы не уменьшалось количество разного рода ошибок (и грамматических, и фактических). Оставляли желать лучшего вёрстка, печать. Это были главные недостатки районных газет того времени.Михаилу Александровичу предстояло на достойный и постоянный уровень поднять работу главных корреспондентов - внештатных авторов с мест: рабселькоров, юнкоров.Помимо этого требовалось довести до автоматизма информационное обеспечение социалистического строительства, «содействовать мобилизации масс на решение первоочередных задач в социально-экономической, политической и культурной сферах, общественной жизни». Такую задачу ему поставили в Аркадакском райкоме партии.Просматриваю газету тех лет за подписью редактора М.А. Кочеткова. Каждый номернасыщен разнообразной информацией о том, что происходит в стране, в области, на местных заводах (мельницах, спиртзаводе, различных артелях), чем живёт деревня, как меняются быт и настроение людей. Газета живо откликалась на самые животрепещущие темы дня, публиковала немало острых, критических заметок. Держала на контроле действенность выступлений. В лаконичных, но ёмких публикациях, в динамичной подаче материалов чувствовались дыхание эпохи, стремительный темп жизни. Без тесного общения с читателями подобной оперативной информации с мест добиться было бы невозможно, особенно в те годы, почти при полном отсутствии телефонного сообщения. Без помощи рабселькоров не обходился ни один выпуск газеты. А их у неё было уже 42 человека! Об этом сообщается в информации о предстоящем очном и заочном обучении редакторов стенных газет и рабселькоров в «Коммуне» от 22 января 1941 года. Все они перечислены по фамилиям с указанием места работы.«За три года, – отмечалось в мае 1941 года на районном слёте внештатных корреспондентов, - редакция создала сеть рабселькоров, которая держит крепкую связь с газетой, мобилизует массы рабочих и колхозников на быстрейшее решение стоящих перед нами задач».Действительно, работа была проделана большая. Если первоначально районная газета выходила один-два раза в пятидневку, то стала выходить три раза на четырёх полосах (среда, пятница, воскресенье). Печатали «Коммуну» в собственной типографии тиражом 2000 экземпляров. И хотя бывали технические сбои, и газета могла вновь выйти на двух полосах, но становилось это всё реже и реже. Постепенно исчезали слепые, без иллюстраций полосы. Всё чаще они украшались фотографиями и рисунками. Правда, фото были ТАССовские, но рисунки и шаржи встречаются собственные. Читабельность обеспечивалась использованием различных приёмов при вёрстке материалов.Значительно расширилась тематика публикаций. Появилась «Страничка выходного дня», где публиковались стихи и проза советских и зарубежных авторов, стихи и рассказы внештатных и штатных сотрудников редакции. Становилось всё больше рассказов на бытовые темы воспитательного характера о семейных и человеческих ценностях.«Коммуна» от номера к номеру становилась событием общественно-политической и культурной жизни района. Благодаря таланту своего руководителя, газета быстро нашла своего читателя, стала популярной у аркадакцев.Михаил Александрович работал в этом направлении системно, собирая вокруг газеты всё больше людей, расширяя актив редакции, чтобы иметь постоянный и более обширный поток информаций с мест. С его подачи многие юнкоры связали свою жизнь с журналистикой, как например, Михаил Антонович Перфилов, проработавший всю жизнь потом журналистом Свердловской областной газеты «Уральский рабочий».Со связью и транспортом оставались большие проблемы. Но внештатные корреспонденты с мест научились быть всегда на связи, передавая информации всеми доступными способами.Много внимания Михаил Александрович уделял вопросам поставки газетной бумаги. Газета приобрела вид полноценного издания. Для того времени и технического оснащения это было на пределе возможностей. Набор шёл вручную, печаталась газета зачастую при лампе и на печатном станке, маховик которого крутили по очереди. Нона Николаевна Крылова, которая работала в газете в годы войны и первое время после ухода на фронт М.А. Кочеткова в 1941 году редактировала газету, в своих воспоминаниях писала, что работать под руководством Михаила Александровича было легко и интересно. Он знал, чего хочет от газеты, от сотрудников, чётко, без нажима умел добиться от коллектива воплощения своих замыслов. Но редактировал рукописи беспощадно, добиваясь чёткости изложения мысли, грамотного с литературной точки зрения изложения.Что греха таить, «творчество» и профессиональная подготовка к работе у сотрудников были не на должном уровне. Оставались проблемы с грамотностью и уровнем образования и общего развития. Михаил Александрович своё отношение к этим проблемам выражал порой иронично, но сдержанно, не стремясь обидеть ранимые души сотрудников.В райкоме партии к новому руководителю районной газеты относились с пониманием и уважением. Его ввели в состав бюро райкома партии.По воспоминаниям сына, Владимира Михайловича Кочеткова, отец был очень работоспособным, засиживался за рукописями за полночь.Редактор в те годы был видным руководителем в районе. Его ставили на специальное снабжение продуктами, как руководителей райкома, райисполкома. Тогда это называлось, «выделяли паёк». Михаил Александрович, несмотря на трудности с продуктами, отказался от спецобеспечения. Жена его покупала готовую еду в единственной в те годы железнодорожной столовой в Аркадаке, пока не обзавелись собственным подсобным хозяйством.По призыву на фронт, после кратких курсов Михаила Александровича назначили политруком артполка. Воевал он под Москвой. Последнее письмо от него пришло зимой 1942 года. Он писал, что спят они под открытым небом в наспех вырытых траншеях. Но бытовые трудности никого не пугают, все готовы решительно бить врага.В 1942 году Михаил Александрович погиб. Кратким был его боевой путь. По данным ЦАМО, последним местом его службы стала 340 стрелковая дивизия, где он служил в качестве политрука. Как значится в Извещении, он пропал без вести 14 февраля 1942 года в ходе боёв около деревни Барсуки Мосальского района Смоленской области. (Номер фонда источника информации - 58, номер описи – 818883, номер дела - 953).В семье от него осталось много книг, которые жена потом обменивала на продукты, когда было очень голодно. А так как голодно было всегда, книги скоро закончились.Коллектив редакции «Коммуны» не забывал семью погибшего редактора: помогал выписать и подвезти дрова, обработать землю и посадить огород, выписать из фонда распределения кое-какую одежду для детей, валенки. Вместе с коллективом редакции семья сажала под плуг картофель, ухаживала за ним, на редакционной лошадке подвозили урожай, сено для коровы. В трудные годы это была хорошая поддержка.В «Сельской нови», преемнице «Коммуны», не раз выходили зарисовки о Михаиле Александровиче Кочеткове. В районе живут, достойно представляя имя Михаила Александровича, его потомки. Один из сыновей, Владимир Михайлович, в своё время возглавлял ремстройучасток, построил немало жилья в Аркадаке и административных зданий. Внучка, Татьяна Владимировна Плакида, много лет возглавляет районное управление культуры, которое по результатам работы является одним из лучших в области.Хранят память о Михаиле Александровиче Кочеткове и в Вольской газете «Цемент».Его фотография с краткой автобиографией есть на редакционном стенде «Они защищали Родину».Ольга Анатольевна Хмельнова родилась в Ртищеве в 1958 году. Окончила Ртищевскую железнодорожную среднюю школу № 96, потом Балашовский государственный педагогический институт. С 1980 года работает в Аркадакской районной газете «Сельская новь». Начинала путь в журналистике с корреспондента, писала на общественно-политические темы, на темы сельского хозяйства, зарисовки о людях, работала заведующей отделом писем редакции, заместителем редактора, редактором газеты. Дважды лауреат областного журналистского конкурса «Золотое перо» на лучшую журналистскую работу года (1995 год «Держись, Алёшка, с голода не помрём!» и 2000 год, серия материалов «Нас с тобою сблизила и развела война»). Не раз побеждала в областных конкурсах на лучшую журналистскую работу по освещению переписи населения и сельскохозяйственной переписи, по подготовке материалов о работе областной Думы и по результатам областного этапа Всероссийского конкурса «Патриоты России», заняла первое место в областном конкурсе «Доступная среда» и так далее.С 2-х тысячного года стала больше времени уделять краеведению. Не раз принимала участие в работе и выступала на научных конференциях, которые ежегодно проходят на базе Балашовского музея краеведения. Преподаватели школ города всегда рады видеть её на классных часах, где она с увлечением, интересно рассказывает об известных людях Аркадака и района, учёных, художниках, врачах, об истории Аркадака, читает свои стихи, рассказывает о местных поэтах. Она принимает участие в различных массовых мероприятиях, где так же выступает как автор стихов собственного сочинения. С 2013 года является организатором и координатором ежегодной постоянно действующей районной историко-краеведческой конференции на базе читального зала районной библиотеки, которая позволяет расширить круг людей, занимающихся изучением истории родного края, собрать на базе библиотеки значительный багаж краеведческого, ранее не изученного материала и пустить его в научный оборот.В 2016 году вышла в свет первая книга стихов и прозы местных авторов «Мой Аркадак, мои рассветы», составителем которой, редактором, корректором и наборщицей стала О.А. Хмельнова. В неё вошли также её стихи и зарисовки.Имеет в общей сложности 25 почётных грамот и благодарностей различного уровня, звание «Ветеран труда Саратовской области».