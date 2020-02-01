Сын полка Новости, Летописцы-Победители. Имена и судьбы. — 6-февраля-2020 — прочитано 27 раз Сын полка



Виталий Степанович Лаврухин (1929 – 1970)



Виталий Степанович Лаврухин родился в 1929 году в селе Малый Мелик Калининского района Саратовской области. Жили небогато. начавшаяся война 22 июня 1941 года унесла жизни его брата, погибшего на Курской дуге, и отца, "... которого привезли с фронта на дровнях укрытого шинелью, и в лаптях, примерзших к ногам. Не выжил. Сгорел от туберкулеза».

В 1943 года через село Малый Мелик из Балашова, через Аркадак полевыми дорогами на железнодорожную станцию Екатериновка шла воинская часть для отправки на фронт. С ними ушел бить фашистов 14-летний Виталик. Мамы дома не было, и он написал ей записку: «Не беспокойся, ушёл мстить за отца!». Вернулась поздно вечером с работы мать, прочла записку и зарыдала: «Мститель ты мой! Что же ты наделал!». Между тем её «мститель» был уже далеко…



Село Малый Мелик было образовано в 1898 году переселенцами из Тульской губернии и их детьми. Многие уроженцы села стали знаменитыми не только в своей стране, но и за рубежом. Это всемирно известный скульптор Д.Ф.Цаплин, член-корреспондент Российской Академии Наук, доктор экономических наук, профессор Е.Ф.Заворотин, Почетный гражданин г. Калининска, заслуженный работник сельского хозяйства РФ, кавалер орденов Ленина, Трудового Красного знамени, Октябрьской Революции Е.М.Цаплин.



Его взяли в свою роту разведчики, полюбив смышленого паренька. У Виталия была счастливая способность нравиться людям с первого взгляда. Разведчики учили его всем премудростям, начиная от заматывания портянок, заканчивая умением внимательно изучать местность и не нанеся на карту, по памяти, восстанавливать детали увиденного. Парнишка стал отдушиной в их суровой военной жизни. Особенно тяжело было разведчикам. Нужно быть в постоянной готовности уйти в ночь в неизвестность и постараться вернуться с ценными сведениями.















































На фотографии: Сын полка пятнадцатилетний Виталий Лаврухин (1944)



С 1943 по 1945 год воевал рядовой Лаврухин в разведроте. И, как и все фронтовики, с возрастом Виталий Степанович не любил рассказывать о войне — слишком тяжелы были воспоминания. Но будучи уже смертельно больным, поведал он своему старшему сыну Сергею историю «своей» войны.

«Весна 1945 года. Польша. Почти каждый раз, когда я ходил в разведку, приходилось вступать в перестрелку. Так было и в последнем бою, когда я убил двадцать восьмого фашиста... Тогда наш отряд попал в засаду, и меня настигла фашистская пуля. Ранение оказалось тяжелым. Дотащили меня до крайнего дома какой-то деревушки, где и оставили в надежде на спасение... Но, увы! Пока я находился в беспамятстве от сильного кровотечения из раны в ноге, хозяйка дома донесла обо мне немецким властям — в этой польской деревне хозяйничали фашисты. Пришли они за мной и отволокли в сарай, чтобы на следующий день повесить. Утром на деревенскую площадь согнали всех жителей: показательную казнь должны видеть все! Всем должно быть страшно! Меня поставили под виселицу, накинули на шею петлю... но команду дать не успели — в село ворвались наши!

Затем госпиталь. Лежа на больничной кровати, думал, как написать маме домой, что ранили в ногу, прямо в колено, что идет борьба за сохранение ноги. И всё же написал... В конце письма поставил дату: «20 апреля 1945 года. Твой сын, разведчик Виталий» и расписался.

А как хотелось мне шестнадцатилетнему солдату домой! Ведь там, в родном Малом Мелике, теперь у школы расцвела сирень. А у родного дома — душистая черемуха. И мама... Как она теперь там?»

Весной 1946 года после выписки из госпиталя и демобилизации приехал в село Сергиевка, что находилось не далеко от Малого Мелика, Виталий. В Сергиевку перебралась его семья. Он был в солдатской шинели, шапке-ушанке и на костылях. Озорной взгляд, совсем мальчишка, а на груди орден и медали! Любил он приходить в мастерскую машинотракторной станции (МТС). Рассказывал односельчанам о войне и сослуживцах. Виталий относился к когорте самых молодых участников войны, но виски его были седые, а глаза всегда печальные, но умные.

Вскоре Виталий экстерном окончил среднюю школу и поступил в Саратовский сельскохозяйственный институт (1947), одновременно став селькором районной газеты.

— Бывало, долго и внимательно наблюдал за работой рабочих мастерской, а потом в районной газете появлялся или очерк, или зарисовка или стихи, написанные его рукой, — вспоминают его земляки.











































На фотографии: Селькор Виталий Лаврухин (1948)



В редакции районной газеты его заметили и пригласили к себе работать. А через год ему предложили место редактора в Кистендейской районной газете (1950). На молодого талантливого журналиста обратили внимание в областном журнале «Степные просторы» и после окончания института пригласили работать в редакцию.

В 1967 году в журнале «Волга» был напечатан очерк Лаврухина «Перо жар-птицы», в котором самобытно и ярко проявилось его литературное дарование.

«...Так уж получается, что в масштабности трудового подвига убеждаешься только тогда, когда не понаслышке, а воочию видишь сделанное. Должен признаться, что внешне Волжская ГЭС имени XXII съезда КПСС не произвела на

меня впечатления грандиозности. Но стоило зайти в машинный зал почти километровой длины, увидеть голубоватые и белые экраны и дрожащие стрелки на многочисленных приборах, как мгновенно почувствовал себя малой песчинкой по сравнению с этим грандиозным великолепием!.. А человек никак не может угомониться. Ему мало сделанного, и он продолжает строить будущее…»















































На фотографии: В.С.Лаврухин (1965)



Спустя некоторое время Виталия Лаврухина пригласили в Москву. Однако работал он там недолго. Фронтовые раны и нервное напряжение дали о себе знать. В 1970 году Виталия Степановича Лаврухина не стало.





Об авторе



Новиков Евгений Александрович, член Союза журналистов России, родился в г.Грозный в 1958 году. Окончил Саратовский зоотехническо-ветеринарный институт (1982), Академию менеджмента (1996). Начал писать в 2005 году, будучи начальником отдела кадров ОАО "Саратовский молочный комбинат".

Автор ряда книг, в том числе: «Организация работы службы управления персоналом»; «Делопроизводство в службе персонала» (трижды переиздавалась); «Образцы трудовых договоров (трижды переиздавалась)»; «Трудовые книжки»; «Образцы приказов по кадрам» (дважды переиздавалась); «Беременность и работа»: «Приказы по кадрам. Трудовые договора» (электронный справочник); «Охрана труда за рубежом» и т.д.

В 2016 году из-под его пера вышла первая документально-художественная книга: «Я делал свое искусство для своего народа. Скульптор Д.Ф.Цаплин». В 2019 году - сборник «Русский характер». Виталий Степанович Лаврухин родился в 1929 году в селе Малый Мелик Калининского района Саратовской области. Жили небогато. начавшаяся война 22 июня 1941 года унесла жизни его брата, погибшего на Курской дуге, и отца, "...».В 1943 года через село Малый Мелик из Балашова, через Аркадак полевыми дорогами на железнодорожную станцию Екатериновка шла воинская часть для отправки на фронт. С ними ушел бить фашистов 14-летний Виталик. Мамы дома не было, и он написал ей записку: «». Вернулась поздно вечером с работы мать, прочла записку и зарыдала: «». Между тем её «мститель» был уже далеко…Село Малый Мелик было образовано в 1898 году переселенцами из Тульской губернии и их детьми. Многие уроженцы села стали знаменитыми не только в своей стране, но и за рубежом. Это всемирно известный скульптор Д.Ф.Цаплин, член-корреспондент Российской Академии Наук, доктор экономических наук, профессор Е.Ф.Заворотин, Почетный гражданин г. Калининска, заслуженный работник сельского хозяйства РФ, кавалер орденов Ленина, Трудового Красного знамени, Октябрьской Революции Е.М.Цаплин.Его взяли в свою роту разведчики, полюбив смышленого паренька. У Виталия была счастливая способность нравиться людям с первого взгляда. Разведчики учили его всем премудростям, начиная от заматывания портянок, заканчивая умением внимательно изучать местность и не нанеся на карту, по памяти, восстанавливать детали увиденного. Парнишка стал отдушиной в их суровой военной жизни. Особенно тяжело было разведчикам. Нужно быть в постоянной готовности уйти в ночь в неизвестность и постараться вернуться с ценными сведениями.С 1943 по 1945 год воевал рядовой Лаврухин в разведроте. И, как и все фронтовики, с возрастом Виталий Степанович не любил рассказывать о войне — слишком тяжелы были воспоминания. Но будучи уже смертельно больным, поведал он своему старшему сыну Сергею историю «своей» войны.«Весна 1945 года. Польша. Почти каждый раз, когда я ходил в разведку, приходилось вступать в перестрелку. Так было и в последнем бою, когда я убил двадцать восьмого фашиста... Тогда наш отряд попал в засаду, и меня настигла фашистская пуля. Ранение оказалось тяжелым. Дотащили меня до крайнего дома какой-то деревушки, где и оставили в надежде на спасение... Но, увы! Пока я находился в беспамятстве от сильного кровотечения из раны в ноге, хозяйка дома донесла обо мне немецким властям — в этой польской деревне хозяйничали фашисты. Пришли они за мной и отволокли в сарай, чтобы на следующий день повесить. Утром на деревенскую площадь согнали всех жителей: показательную казнь должны видеть все! Всем должно быть страшно! Меня поставили под виселицу, накинули на шею петлю... но команду дать не успели — в село ворвались наши!Затем госпиталь. Лежа на больничной кровати, думал, как написать маме домой, что ранили в ногу, прямо в колено, что идет борьба за сохранение ноги. И всё же написал... В конце письма поставил дату: «20 апреля 1945 года. Твой сын, разведчик Виталий» и расписался.А как хотелось мне шестнадцатилетнему солдату домой! Ведь там, в родном Малом Мелике, теперь у школы расцвела сирень. А у родного дома — душистая черемуха. И мама... Как она теперь там?»Весной 1946 года после выписки из госпиталя и демобилизации приехал в село Сергиевка, что находилось не далеко от Малого Мелика, Виталий. В Сергиевку перебралась его семья. Он был в солдатской шинели, шапке-ушанке и на костылях. Озорной взгляд, совсем мальчишка, а на груди орден и медали! Любил он приходить в мастерскую машинотракторной станции (МТС). Рассказывал односельчанам о войне и сослуживцах. Виталий относился к когорте самых молодых участников войны, но виски его были седые, а глаза всегда печальные, но умные.Вскоре Виталий экстерном окончил среднюю школу и поступил в Саратовский сельскохозяйственный институт (1947), одновременно став селькором районной газеты.— Бывало, долго и внимательно наблюдал за работой рабочих мастерской, а потом в районной газете появлялся или очерк, или зарисовка или стихи, написанные его рукой, — вспоминают его земляки.В редакции районной газеты его заметили и пригласили к себе работать. А через год ему предложили место редактора в Кистендейской районной газете (1950). На молодого талантливого журналиста обратили внимание в областном журнале «Степные просторы» и после окончания института пригласили работать в редакцию.В 1967 году в журнале «Волга» был напечатан очерк Лаврухина «Перо жар-птицы», в котором самобытно и ярко проявилось его литературное дарование.«.Спустя некоторое время Виталия Лаврухина пригласили в Москву. Однако работал он там недолго. Фронтовые раны и нервное напряжение дали о себе знать. В 1970 году Виталия Степановича Лаврухина не стало.Новиков Евгений Александрович, член Союза журналистов России, родился в г.Грозный в 1958 году. Окончил Саратовский зоотехническо-ветеринарный институт (1982), Академию менеджмента (1996). Начал писать в 2005 году, будучи начальником отдела кадров ОАО "Саратовский молочный комбинат".Автор ряда книг, в том числе: «Организация работы службы управления персоналом»; «Делопроизводство в службе персонала» (трижды переиздавалась); «Образцы трудовых договоров (трижды переиздавалась)»; «Трудовые книжки»; «Образцы приказов по кадрам» (дважды переиздавалась); «Беременность и работа»: «Приказы по кадрам. Трудовые договора» (электронный справочник); «Охрана труда за рубежом» и т.д.В 2016 году из-под его пера вышла первая документально-художественная книга: «Я делал свое искусство для своего народа. Скульптор Д.Ф.Цаплин». В 2019 году - сборник «Русский характер».