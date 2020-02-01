Об уплате ежегодного членского взноса Новости, Главные новости, Обратите внимание — 5-февраля-2020 — прочитано 18 раз Об уплате ежегодного членского взноса



Уважаемые коллеги, члены Саратовского отделения Союза журналистов России!



Оплатить взносы за текущий год вы можете перечислением на наш текущий счет ( реквизиты на сайте). Таким же образом вы можете погасить долг за 2017-2019 годы. Размер ежегодного взноса - 500 рублей. Вкладыш с печатью и с отметкой об уплате взноса будет выслан в ваш адрес, который вы укажете. Или при личной встрече, по предварительной договоренности о времени.



По всем вопросам оплаты звоните по тел. 8-(845-2)69-54-43, пишите на эл.почту zlatln@mail.ru.



Напоминаем, что неуплата членских взносов в течение трех и более лет, согласно Уставу и Правилам учета, является основанием для исключения из членов Союза журналистов России. Помогите нам завершить сверку документов. Просим выйти на связь!



Региональное отделение СЖР