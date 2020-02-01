Союз журналистов России
Саратовское отделение

Сакко и Ванцетти 41, Тел.: 69-54-43, E-mail: zlatln@mail.ru
 
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Архив: Летописцы истории страны
Конкурсы:
Начался прием заявок от журналистов на первый грант имени Андрея Павленко
4-февраля-2020 — прочитано 29 раз
Команда проекта «Жизнь человека» и портал «Такие дела» начали 1 февраля прием заявок на грант имени Андрея Павленко. Грант будет выдаваться один раз в месяц журналистам, документалистам, фотографам, блогерам Подробнее...
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Об уплате ежегодного членского взноса

Новости, Главные новости, Обратите внимание — 5-февраля-2020 — прочитано 18 раз
Об уплате ежегодного членского взноса

Уважаемые коллеги, члены Саратовского отделения Союза журналистов России!

Оплатить взносы за текущий год вы можете перечислением на наш текущий счет ( реквизиты на сайте). Таким же образом вы можете погасить долг за 2017-2019 годы. Размер ежегодного взноса - 500 рублей. Вкладыш с печатью и с отметкой об уплате взноса будет выслан в ваш адрес, который вы укажете. Или при личной встрече, по предварительной договоренности о времени.

По всем вопросам оплаты звоните по тел. 8-(845-2)69-54-43, пишите на эл.почту zlatln@mail.ru.

Напоминаем, что неуплата членских взносов в течение трех и более лет, согласно Уставу и Правилам учета, является основанием для исключения из членов Союза журналистов России. Помогите нам завершить сверку документов. Просим выйти на связь!

Региональное отделение СЖР