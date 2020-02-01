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Сухова Галина Михайловна



(18.12.1915 – 6.12.1996)

























Г.М.Сухова, 1944 год.



Эта уникальная женщина после окончания Великой Отечественной войны жила в Саратове, была внештатным корреспондентом областной газеты «Коммунист». Главными героями ее публикаций мирного времени оставались фронтовики. Круг ее друзей был необычайно широк. У Суховой гостили ровесник военный корреспондент Константин Симонов и военный фотокор Евгений Халдей, который был моложе ее на два года, чьи снимки остались в архиве Суховой.



































Победное фото Е.Халдея из архива Суховой.



В наступившем году ей исполнилось бы 105 лет. Всего «каких-нибудь 30 лет» назад она была своим человеком на седьмом этаже издательского дома по ул.Волжской, 28. Могла запросто пригласить стучавших на печатной машинке коллег: «А пошли ко мне пообедать!». Жила она в доме по ул. Некрасова, буквально через дорогу от редакции. Умела отлично готовить, но главное было — поговорить обо всем на свете, похвастаться знакомством с удивительным садоводом, самодеятельным художником, краеведом, вдохновиться на новые темы, расследования.













































Один из последних снимков Галины Михайловны.





Что в имени тебе моем?



Сохранилась персональная карточка Саратовского регионального отделения Союза журналистов РФ Галины Суховой, в которой значится — она имеет высшее профессиональное образование. Уроженка г.Новохоперска Воронежской области после окончания десятилетки приехала покорять Москву еще до войны. Училась в московском институте журналистики сначала на заочном отделении, а потом перевелась на вечернее. Уникальное учебное заведение, просуществовавшее всего 17 лет, дважды за это время переименовывалось: сначала это был ГИЖ, потом ВКИЖ (Всесоюзный коммунистический институт журналистики) им. «Правды». И наша Сухова там училась с 1935 года по 1938, когда он и закрылся, ее выпуск был последним. Когда она стала первокурсницей, ректором был В.А.Нодель, автор учебника «Редактирование и работа большевистской печати». К подготовке специалистов в первом советском вузе этой направленности привлекались редакторы ведущих столичных газет, студенты проходили практику в этих изданиях. В 1937-м Нодель был репрессирован, последним ректором института стала О.И.Виноградова, преподававшая диалектический материализм. Рассказы Галины Михайловны о годах учебы превращались в легенды. С какими выдающимися личностями Суховой доводилось встречаться, как она мастерски умела добывать информацию, проникать на интересные мероприятия - совсем как отважный и находчивый красноармееец Сухов из кинофильма «Белое солнце пустыни»! Не зря, видно, выпало иметь такую знаковую фамилию. В редакции «Известий» познакомилась с главным редактором Николаем Бухариным (просилась принять ее на работу!), в московском аэроклубе — с легендарным Валерием Чкаловым (училась летать на малых летательных аппаратах!), до начала войны видела летчика Виктора Талалихина, будущего Героя Советского Союза. В «Комсомолке» впервые встретила Константина Симонова, которого позднее, во время войны, сопровождала на позициях как корреспондент фронтовой газеты... Однако писать о Суховой коллегам было трудно. С одной стороны — яркие рассказы из своей жизни, с другой — умение молчать. Две дочери Галины Михайловны практически не знали своих родственников по материнской линии. Дело в том, что родовые корни Суховой тянулись к польским дворянам, литовским предпринимателям. С такими предками в довоенное время можно было попасть под раздачу. А потом эта привычка не говорить лишнего закрепилась на фронте, где требовалось хранить секретную информацию о месте расположения части, фамилиях офицеров, многом другом.



Всем смертям назло



После окончания вуза Галина Сухова стала работать литературным работником отдела армейской жизни газеты «Боевая подготовка», вплоть до начала Великой Отечественной войны. С июня 1941 года по ноябрь 1942 года она - сотрудник газеты с говорящим названием «Врага на штык» Северо-Западного фронта 27-й армии, впоследствии 4-й Ударной армии. Затем она работала ответственным секретарем редакции газеты 23-й стрелковой дивизии. В июне 1943 года получила ранение в ногу и контузию. Только близкие знали, как всю жизнь напоминали о войне последствия этих ранений.







































Награды Г.М.Суховой.



После госпиталей, где она лечилась до января 1944-го, короткий отпуск — и снова на фронт, в редакцию газеты «Защитник Родины» 6-й гвардейской танковой армии. В общем, всю войну прошла рядом с героями своих очерков. Участвовала в Сталинградской и Курской битвах, прошла боевой путь до Праги через Бухарест, Будапешт, Вену. Победу встретила в Чехословакии. Награждена орденом Красной Звезды, 12 медалями, среди которых - «За отвагу», «За боевые заслуги».

В конце войны Галина встретила свою любовь, вышла замуж за красавца-полковника Фахрея Шайхисламова.























«Любимому Фахрею. На память обо всем.»



Вместе они дошли до Маньчжурии, служили в Забайкалье. В Саратовскую область, в Шиханы, прибыли по назначению Фахрея. В Саратове полковник преподавал в военном химучилище. В семейном архиве сохранилось фото 1944 года, где Сухова в гимнастерке. Светловолосая, стройная, ей под тридцать — жить да радоваться! Носить красивые платья, растить детей, купаться в Волге. Но война догнала опять: Фахрея не стало, когда младшей дочери было всего девять лет.





































Галина и Фахрей.



Галина Михайловна, до того с вдохновением занимавшаяся домашним хозяйством, пошла работать на Саратовское областное радио (вот когда пригодилась вузовская специализация), много лет дружила с участником Великой Отечественной войны, завотделом информации областной газеты Юрием Пятницким. Писала о военных, об армейских и милицейских буднях. Ежегодно ездила на встречи однополчан в Днепропетровск. Хранила трофейный кортик. В ее архиве много схожих фотографий разных лет: женщина в белом костюме с наградами среди ветеранов в орденах. Преданность фронтовому братству завершилась проводами в последний путь с военными почестями, хотя Сухова не имела воинского звания.

В ней сочетались мужественность и женственность. Она отлично плавала, говорила, что это помогло выжить при форсировании Днепра. Была спортивной, прыгала с парашютом: в Осовиахиме у нее на счету 49 прыжков. И вместе с тем умела шить, вязать, одевалась с большим вкусом, ее девочки тоже всегда были нарядными. Знала на память много стихов. В 80 лет, перенеся единственную операцию, попросила прежде всего принести духи. Гордилась, что пройдя фронт, не пристрастилась к курению.























Армейская газета «Защитник Родины



Подшивка армейской газеты



Сухова сохранила небольшую часть подшивки фронтовой газеты «Защитник Родины» с сентября 1944 года по май 1945-го, на страницах которой есть ее публикации. Трудно удержать волнение, перелистывая пожелтевшие номера - живое отражение своего времени! Формат такой же, как «Регион 64», только один лист, две страницы. Выходила ежедневно, датируется с поденельника по воскресенье. Действительно, какие выходные на войне? Адрес редакции: полевая почта с номером, в материалах часто употребляется N-ская часть, город N. Однако по содержанию заметок можно догадаться, что части этой армии уже на территории Венгрии: несколько раз публикуется «краткий русско-венгерский разговорник». В большинстве номеров сразу под названием газеты «шапка» с главной темой: «Береги горючее!», «Бдительность — наше могучее оружие!», «Молодежь клялась побеждать, молодежь выполняет клятву!». В номере под шапкой «Закон гвардейца — настойчиво учиться в ходе боев» опубликован материал за подписью Г.Суховой «Ошибка Павла Смирнова» под рубрикой «Агитатор, прочти этот очерк бойцам», в котором идет рассказ о красноармейце, награжденном тремя боевыми орденами. Мать его зверски убита фашистами, и он поклялся отомстить. Во время тренировки по освоению нового оружия, командир сделал Смирнову замечание - затвор у него не работает, нужно разобраться почему. Павел мрачно ответил, что справится, в бою жизни не пожалеет, уничтожая врага. Вскоре бой, и опять затвор заело. Товарищ крикнул, что из-за перекоса патрона. Пока Смирнов устранял неполадку, потерял время, его ранили. Он попал в госпиталь, выбыл из строя, не успев отомстить. Чтобы выполнить свою задачу, нужно постоянно учиться воевать — таков вывод автора. В номере с шапкой «Танк возвращается в строй», размещена статья Суховой «Ремонтники». А вообще большинство ее заметок — о героях сражений. «В прорыве» - подробный рассказ о танковом сражении, от начала, когда было видно синее небо, до серого безумия со взрывами, комьями земли, с горящей травой. В танк лейтенанта Тарасова попал снаряд, машина загорелась, с беззвучным в этом грохоте криком «За Родину!»

вел свой танк на врага лейтенант Величкин. Раненого лейтенанта Маргелова сменил младший лейтенант Броженко. На место старшего лейтетанта Острова встал лейтенант Холиков. Тяжелораненый старшина Гилев выскочил из подбитого танка, побежал с гранатой на врага... А вот подробный репортаж Галины Суховой под названием «Бой за переправу»…

Особенно запоминается ее заметка «Ему не уйти», опубликованная в номере от 28 сентября 1944 года. Без лишних эмоций автор излагает историю немецкого капитана Ганса Бринка, воевавшего на территории России, которому повезло стать интендантом румынского города. Он покидал Румынию спешно, когда пришли советские освободители, сбежал, бросив мундир, фуражку и пачку фотографий, писем. Румынский батрак сообщил, как трясущимися руками фашист разворачивал карту, чтобы пешком уйти через лес. Видавших виды советских бойцов потрясли фотографии. Вот две из них: на одной — милая русская девушка с косами (надпись: «Она молчит»), на другой она же почти нагая, со скрученными руками за спиной, лицо перекошено в крике (подпись: «Так она заговорила»). А еще фото горящих зданий в Киеве, развалин в Одессе, фото уходящего в Германию груженого мешками эшелона. Завершается заметка уверенностью, что Ганса встретят наши солдаты в Бонне, по адресу ул.Нибурштрассе, 39.

Фронтовая газета была простой, на злобу дня. Перо корреспондентов побуждало к действию. Чтобы так писать, нужно было видеть происходящее своими глазами.



Тамара Катилевская.































На встрече с однополчанами.



Об авторе



Тишкова (Катилевская) Тамара Николаевна родилась 6.07.1954 года на Сахалине. Окончила факультет журналистики Уральского государственного университета в Свердловске (сегодня — Екатеринбург). С 1977 года живет в Саратове. Работала корреспондентом редакции общественно-политических передач Саратовского областного комитета по телевидению и радиовещанию, областных газет «Коммунист» и «Саратовские вести». С 2002 года — корреспондент областной газеты «Саратов — столица Поволжья», которая была переименована в «Саратовскую областную газету», а с 2015 года — саратовскую областную газету «Регион 64». В областной газете более 15 лет выпускала ежемесячную ветеранскеую вкладку «Мы — вместе!», которая занимала первые места в областных конкурсах, посвященных Победе в Великой Отечественной войне. С 2018 года — главный редактор газеты «Вестник ветеранов города Саратова». Награждена грамотами областного и городского советов ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, памятной медалью «Патриот России», юбилейной медалью «За трудовые заслуги» в ознаменование 65-летия Победы в Великой Отечественной войне. Призер областных и всероссийских творческих конкурсов, победитель Всероссийского конкурса «Спасибо Интернету-2015». Награждена грамотой и премией губернатора. Стаж членства в Союзе журналистов России — 40 лет. Председатель первичной ветеранской организации Саратовского регионального отделения Союза журналистов РФ. Награждена почетным знаком Союза журналистов РФ «За заслуги перед профессиональным сообществом». Эта уникальная женщина после окончания Великой Отечественной войны жила в Саратове, была внештатным корреспондентом областной газеты «Коммунист». Главными героями ее публикаций мирного времени оставались фронтовики. Круг ее друзей был необычайно широк. У Суховой гостили ровесник военный корреспондент Константин Симонов и военный фотокор Евгений Халдей, который был моложе ее на два года, чьи снимки остались в архиве Суховой.В наступившем году ей исполнилось бы 105 лет. Всего «каких-нибудь 30 лет» назад она была своим человеком на седьмом этаже издательского дома по ул.Волжской, 28. Могла запросто пригласить стучавших на печатной машинке коллег: «А пошли ко мне пообедать!». Жила она в доме по ул. Некрасова, буквально через дорогу от редакции. Умела отлично готовить, но главное было — поговорить обо всем на свете, похвастаться знакомством с удивительным садоводом, самодеятельным художником, краеведом, вдохновиться на новые темы, расследования.Сохранилась персональная карточка Саратовского регионального отделения Союза журналистов РФ Галины Суховой, в которой значится — она имеет высшее профессиональное образование. Уроженка г.Новохоперска Воронежской области после окончания десятилетки приехала покорять Москву еще до войны. Училась в московском институте журналистики сначала на заочном отделении, а потом перевелась на вечернее. Уникальное учебное заведение, просуществовавшее всего 17 лет, дважды за это время переименовывалось: сначала это был ГИЖ, потом ВКИЖ (Всесоюзный коммунистический институт журналистики) им. «Правды». И наша Сухова там училась с 1935 года по 1938, когда он и закрылся, ее выпуск был последним. Когда она стала первокурсницей, ректором был В.А.Нодель, автор учебника «Редактирование и работа большевистской печати». К подготовке специалистов в первом советском вузе этой направленности привлекались редакторы ведущих столичных газет, студенты проходили практику в этих изданиях. В 1937-м Нодель был репрессирован, последним ректором института стала О.И.Виноградова, преподававшая диалектический материализм. Рассказы Галины Михайловны о годах учебы превращались в легенды. С какими выдающимися личностями Суховой доводилось встречаться, как она мастерски умела добывать информацию, проникать на интересные мероприятия - совсем как отважный и находчивый красноармееец Сухов из кинофильма «Белое солнце пустыни»! Не зря, видно, выпало иметь такую знаковую фамилию. В редакции «Известий» познакомилась с главным редактором Николаем Бухариным (просилась принять ее на работу!), в московском аэроклубе — с легендарным Валерием Чкаловым (училась летать на малых летательных аппаратах!), до начала войны видела летчика Виктора Талалихина, будущего Героя Советского Союза. В «Комсомолке» впервые встретила Константина Симонова, которого позднее, во время войны, сопровождала на позициях как корреспондент фронтовой газеты... Однако писать о Суховой коллегам было трудно. С одной стороны — яркие рассказы из своей жизни, с другой — умение молчать. Две дочери Галины Михайловны практически не знали своих родственников по материнской линии. Дело в том, что родовые корни Суховой тянулись к польским дворянам, литовским предпринимателям. С такими предками в довоенное время можно было попасть под раздачу. А потом эта привычка не говорить лишнего закрепилась на фронте, где требовалось хранить секретную информацию о месте расположения части, фамилиях офицеров, многом другом.После окончания вуза Галина Сухова стала работать литературным работником отдела армейской жизни газеты «Боевая подготовка», вплоть до начала Великой Отечественной войны. С июня 1941 года по ноябрь 1942 года она - сотрудник газеты с говорящим названием «Врага на штык» Северо-Западного фронта 27-й армии, впоследствии 4-й Ударной армии. Затем она работала ответственным секретарем редакции газеты 23-й стрелковой дивизии. В июне 1943 года получила ранение в ногу и контузию. Только близкие знали, как всю жизнь напоминали о войне последствия этих ранений.После госпиталей, где она лечилась до января 1944-го, короткий отпуск — и снова на фронт, в редакцию газеты «Защитник Родины» 6-й гвардейской танковой армии. В общем, всю войну прошла рядом с героями своих очерков. Участвовала в Сталинградской и Курской битвах, прошла боевой путь до Праги через Бухарест, Будапешт, Вену. Победу встретила в Чехословакии. Награждена орденом Красной Звезды, 12 медалями, среди которых - «За отвагу», «За боевые заслуги».В конце войны Галина встретила свою любовь, вышла замуж за красавца-полковника Фахрея Шайхисламова.Вместе они дошли до Маньчжурии, служили в Забайкалье. В Саратовскую область, в Шиханы, прибыли по назначению Фахрея. В Саратове полковник преподавал в военном химучилище. В семейном архиве сохранилось фото 1944 года, где Сухова в гимнастерке. Светловолосая, стройная, ей под тридцать — жить да радоваться! Носить красивые платья, растить детей, купаться в Волге. Но война догнала опять: Фахрея не стало, когда младшей дочери было всего девять лет.Галина Михайловна, до того с вдохновением занимавшаяся домашним хозяйством, пошла работать на Саратовское областное радио (вот когда пригодилась вузовская специализация), много лет дружила с участником Великой Отечественной войны, завотделом информации областной газеты Юрием Пятницким. Писала о военных, об армейских и милицейских буднях. Ежегодно ездила на встречи однополчан в Днепропетровск. Хранила трофейный кортик. В ее архиве много схожих фотографий разных лет: женщина в белом костюме с наградами среди ветеранов в орденах. Преданность фронтовому братству завершилась проводами в последний путь с военными почестями, хотя Сухова не имела воинского звания.В ней сочетались мужественность и женственность. Она отлично плавала, говорила, что это помогло выжить при форсировании Днепра. Была спортивной, прыгала с парашютом: в Осовиахиме у нее на счету 49 прыжков. И вместе с тем умела шить, вязать, одевалась с большим вкусом, ее девочки тоже всегда были нарядными. Знала на память много стихов. В 80 лет, перенеся единственную операцию, попросила прежде всего принести духи. Гордилась, что пройдя фронт, не пристрастилась к курению.Сухова сохранила небольшую часть подшивки фронтовой газеты «Защитник Родины» с сентября 1944 года по май 1945-го, на страницах которой есть ее публикации. Трудно удержать волнение, перелистывая пожелтевшие номера - живое отражение своего времени! Формат такой же, как «Регион 64», только один лист, две страницы. Выходила ежедневно, датируется с поденельника по воскресенье. Действительно, какие выходные на войне? Адрес редакции: полевая почта с номером, в материалах часто употребляется N-ская часть, город N. Однако по содержанию заметок можно догадаться, что части этой армии уже на территории Венгрии: несколько раз публикуется «краткий русско-венгерский разговорник». В большинстве номеров сразу под названием газеты «шапка» с главной темой: «Береги горючее!», «Бдительность — наше могучее оружие!», «Молодежь клялась побеждать, молодежь выполняет клятву!». В номере под шапкой «Закон гвардейца — настойчиво учиться в ходе боев» опубликован материал за подписью Г.Суховой «Ошибка Павла Смирнова» под рубрикой «Агитатор, прочти этот очерк бойцам», в котором идет рассказ о красноармейце, награжденном тремя боевыми орденами. Мать его зверски убита фашистами, и он поклялся отомстить. Во время тренировки по освоению нового оружия, командир сделал Смирнову замечание - затвор у него не работает, нужно разобраться почему. Павел мрачно ответил, что справится, в бою жизни не пожалеет, уничтожая врага. Вскоре бой, и опять затвор заело. Товарищ крикнул, что из-за перекоса патрона. Пока Смирнов устранял неполадку, потерял время, его ранили. Он попал в госпиталь, выбыл из строя, не успев отомстить. Чтобы выполнить свою задачу, нужно постоянно учиться воевать — таков вывод автора. В номере с шапкой «Танк возвращается в строй», размещена статья Суховой «Ремонтники». А вообще большинство ее заметок — о героях сражений. «В прорыве» - подробный рассказ о танковом сражении, от начала, когда было видно синее небо, до серого безумия со взрывами, комьями земли, с горящей травой. В танк лейтенанта Тарасова попал снаряд, машина загорелась, с беззвучным в этом грохоте криком «За Родину!»вел свой танк на врага лейтенант Величкин. Раненого лейтенанта Маргелова сменил младший лейтенант Броженко. На место старшего лейтетанта Острова встал лейтенант Холиков. Тяжелораненый старшина Гилев выскочил из подбитого танка, побежал с гранатой на врага... А вот подробный репортаж Галины Суховой под названием «Бой за переправу»…Особенно запоминается ее заметка «Ему не уйти», опубликованная в номере от 28 сентября 1944 года. Без лишних эмоций автор излагает историю немецкого капитана Ганса Бринка, воевавшего на территории России, которому повезло стать интендантом румынского города. Он покидал Румынию спешно, когда пришли советские освободители, сбежал, бросив мундир, фуражку и пачку фотографий, писем. Румынский батрак сообщил, как трясущимися руками фашист разворачивал карту, чтобы пешком уйти через лес. Видавших виды советских бойцов потрясли фотографии. Вот две из них: на одной — милая русская девушка с косами (надпись: «Она молчит»), на другой она же почти нагая, со скрученными руками за спиной, лицо перекошено в крике (подпись: «Так она заговорила»). А еще фото горящих зданий в Киеве, развалин в Одессе, фото уходящего в Германию груженого мешками эшелона. Завершается заметка уверенностью, что Ганса встретят наши солдаты в Бонне, по адресу ул.Нибурштрассе, 39.Фронтовая газета была простой, на злобу дня. Перо корреспондентов побуждало к действию. Чтобы так писать, нужно было видеть происходящее своими глазами.Тишкова (Катилевская) Тамара Николаевна родилась 6.07.1954 года на Сахалине. Окончила факультет журналистики Уральского государственного университета в Свердловске (сегодня — Екатеринбург). С 1977 года живет в Саратове. Работала корреспондентом редакции общественно-политических передач Саратовского областного комитета по телевидению и радиовещанию, областных газет «Коммунист» и «Саратовские вести». С 2002 года — корреспондент областной газеты «Саратов — столица Поволжья», которая была переименована в «Саратовскую областную газету», а с 2015 года — саратовскую областную газету «Регион 64». В областной газете более 15 лет выпускала ежемесячную ветеранскеую вкладку «Мы — вместе!», которая занимала первые места в областных конкурсах, посвященных Победе в Великой Отечественной войне. С 2018 года — главный редактор газеты «Вестник ветеранов города Саратова». Награждена грамотами областного и городского советов ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, памятной медалью «Патриот России», юбилейной медалью «За трудовые заслуги» в ознаменование 65-летия Победы в Великой Отечественной войне. Призер областных и всероссийских творческих конкурсов, победитель Всероссийского конкурса «Спасибо Интернету-2015». Награждена грамотой и премией губернатора. Стаж членства в Союзе журналистов России — 40 лет. Председатель первичной ветеранской организации Саратовского регионального отделения Союза журналистов РФ. Награждена почетным знаком Союза журналистов РФ «За заслуги перед профессиональным сообществом».