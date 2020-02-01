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Николай Васильевич Титов

(2.07.1927- 30.06.2019 года)















































От автора. Этот материал готовился несколько лет тому назад к 90-летию замечательного человека и журналиста, когда он был жив. Мы решили не менять настоящее время глаголов на прошедшее, ведь пока о человеке помнят, он жив. А о Николае Васильевиче помнят многочисленные коллеги, читатели, родные и друзья. В нашей памяти он всегда живой.



К нему люди относятся по-разному. Многие критикуют за то, что говорит очень резко и прямо в глаза. За глаза вообще про конкретного человека ничего не говорит. Другие завидуют его популярности. Ведь на всем пространстве района его знает каждый человек.

В этом году Николаю Васильевичу Титову, Почетному председателю Марксовского районного Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, Почетному гражданину Марксовского района, кавалеру ордена Петра Великого исполнилось ровно девяносто лет! Дата, однако…

Еще десять лет назад я писал, что в Марксе вдруг всем стало ясно, что живут рядом с человеком, который и сам, как город Маркс, стал историей. А город Маркс – это кусочек, если не всемирной, но всероссийской истории, точно, легенда нашей истории. Он, его имя, его дела, вошли, чуть ли в каждый дом, где дорожат своей историей. Историей города, который был создан много веков назад Указом императрицы Екатерины Великой. И чтобы восторжествовала справедливость на родине нескольких поколений немцев Поволжья, именно Николай Васильевич Титов приложил максимум усилий, стараний, знаний, труда, ума и, в конечном итоге, мудрости, чтобы маленький заволжский городок был признан как историческая ценность. Не случайно перед самым 80-летним юбилеем Николаю Васильевичу присвоили почетное звание «Почетный гражданин района». Конечно, Марксовского района.

О Николай Васильевиче Титове можно говорить много. Я же постараюсь рассказать о трех периодах его жизни. Именно про них знают все, кто соприкасается в нашем городе с историей, социально-экономической жизнью и местной журналистикой и литературой.



Журналист и редактор



Во-первых, ветеран войны и труда замечательный журналист. Были времена, когда Николая Васильевича с большим удовольствием публиковала областная газета «Коммунист». Не каждому журналисту из периферии удавалось попасть в областную прессу, и это было так престижно! Попавшему на полосу «Коммуниста» все по-хорошему завидовали. Для очерков же Николая Васильевича предоставлялась целая полоса, а героями его публикаций становились простые труженики полей и ферм – комбайнеры, доярки, мелиораторы. Например, Герой Социалистического труда, знатный комбайнер Леонид Петрович Якунькин.



А потом Николай Васильевич был редактором Марксовской районной газеты «Путь к коммунизму». Это был особенный период жизни ветерана. Можно вспомнить середину семидесятых годов. В газету пришли молодые, амбициозные журналисты. И они попали в жесткие, но очень грамотные, принципиальные руки редактора Титова. Он не сюсюкался с новичками, а резко говорил об ошибках, о поверхностном отношении к замечательной профессии, а порой и откровенной лени. Профессия журналиста всегда создает популярность человеку и этим пользовались. Очень часто молодые журналисты обижались на шефа, порой даже говорили о его грубости. И только по истечении многих лет уже маститые журналисты приходили к выводу, что это, отнюдь, была не грубость, а принципиальная требовательность. Требовательность, приводившая к настоящему мастерству, профессионализму, духовному богатству, повышению в должностях, а порой и популярности. Многие его ученики стали журналистами областного масштаба, редакторами районных газет. Ни один корреспондент районной газеты «Путь к коммунизму», которой руководил Николай Васильевич, не ушел «в никуда». Талантливый журналист всегда уходил на повышение. Из его гнезда шестеро стали редакторами, двое – писателями.

Я пришел к нему в сентябре 1978 года. Он долго беседовал, а потом записал мою фамилию на календарный листок, а листок небрежно бросил в ящик стола и строго заявил: «Через год встретимся. Будешь хорошо работать, получишь квартиру. Плохо – дам чистый листок бумаги». И все. Прошел год, полтора, а редактор молчит. Спрашиваю у Александра Нестерова, тогдашнего заведующего отделом сельского хозяйства редакции, почему молчит редактор, может быть, все забыл.



- Он все помнит





























! Он никогда ничего не забывает! – засмеялся Александр, - Работай спокойно, скоро вызовет.

Александр Нестеров потом станет одним из популярных журналистов области, ведущим журналистом в одном республиканском информагенстве, его пригласят работать пресс- секретарем губернатора Саратовской области Дмитрия Аяцкова.

И вправду. Прошла неделя, и я стою перед редактором, а перед ним лежат ключи от однокомнатной квартиры.

- Бери ключи, - без всякий вступлений сказал Николай Васильевич - И иди, работай.

Прошло еще полтора года. Николай Васильевич работал уже директором училища №18. И вот звонит оттуда и неожиданно говорит: - Тебе надо идти в горисполком. Там решается вопрос о выделении тебе двухкомнатной квартиры. За эту квартиру шла настоящая борьба, – засмеялся, – Но мы победили!

Вот так вот. Он работал совершенно в другой организации и где-то невидимо заботился обо мне.

А он все такой же – требовательный, прямой был на протяжении многих новых лет. Я приходил к нему в Совет ветеранов, а он прямо в глаза: «Читал я твой материал, – но подает руку, здоровается. – Будь я редактором, твою статью не опубликовал бы!» Это не о статьях «Секс по- медвежьи» и «Поменяли шило на мыло», родившихся на благодатно-скандальной марксовской земле. Тут он на моей стороне, это радует. И теплело на душе, когда он скажет: «Снова ты меня, старика, порадовал. Пиши». И больше ни слова добавочной похвальбы. Но даже этих шести слов было достаточно, чтобы почувствовать, что ты вправду, черт возьми, талантливый журналист, и он, Николай Васильевич – твой Учитель.



Директор музея



Второй период жизни Николая Васильевича – это работа в краеведческом музее. По крупинкам он собирал историю немцев Поволжья, города Маркса и его жителей. Добился, чтобы краеведческому музею выделили такое прекрасное здание. И сегодня нельзя представить город Маркс без его музея, где изо дня в день пополняется история уникального исторического города, каковым является Маркс. Директор музея Ирина Амрамиди и сотрудник Александр Кирсанов продолжают большое дело, начатое Николаем Васильевичем. Они его тоже считают своим учителем. И идут тоже далеко вперед. Они здесь проводят различные выставки. Например, художественные. Такие выставки воспитывают в людях любовь к окружающей среде, дают дополнительные знания, а самое главное – те самые познания, которые и позволяют зарождаться чувству гордости именно за ту землю, на которой ты живешь. А это город Маркс и Марксовский район. И гордишься своим музеем, если вспомнишь, что из многих музеев Саратовской области, именно марксовский выбрал для своего посещения великий писатель Александр Солженицин. Тут, похоже, и комментариев не надо.

Я регулярно захожу в наш музей. Как-то радостно, по-родственному встречают меня Ирина и Александр. Проведут в кабинет, побеседуют, потом в зал, где новая выставка. Заходишь в зал, знакомишься с предметами глубочайшей старины, внимательно их рассматриваешь, а рядом неторопливый рассказ, точнее, голос Александра Кирсанова. И вдруг ты тонко понимаешь, что ты не в зале музея, а там, где тебе видно развалины Укета под Саратовом, слышишь топот копыт войск Тамерлана, чуешь запах полыни…И еще понимаешь, что и Александру, и Ирине что-то досталось титовское: умение затронуть что-то в глубине твоей души и быть уверенным, что ты сюда, в краеведческий музей на Кирова, обязательно вернешься.

































В Совет за советом и помощью



На протяжении многих последних лет Николай Васильевич Титов руководил Марксовским районным советом ветеранов войны, труда, правоохранительных органов и Вооруженных Сил. Не побоимся этого слова, и скажем, что лучшего Совета в Саратовской области нет.

- Как четко здесь налажена работа, – тоже по хорошему завидовал Титову тоже бывший председатель Воскресенского районного Совета ветеранов войны и труда Виталий Александрович Данилевский. – Я вот никак не найду общего языка с властью. То у них денег нет, то времени. А тут и помещение отличное, и оборудование компьютерное работает, и власть сама приходит в Совет за советом.

Между прочим, Виталию Данилевскому опыта не занимать. Он учитель по образованию, много лет работал директором школы, парторгом крупнейшего сельскохозяйственного предприятия. И везде был на хорошем счету. Оказывается, призвание нужно иметь в любом деле.

При скромных денежных вливаниях, марксовский Совет всегда жил полноценной жизнью. Как ни придешь сюда, Николай Васильевич постоянно сидит и обязательно беседует с кем-то. Нет ни одного дня, чтобы сюда не обратился добрый десяток людей. И для всех найдется чашка чая или кофе, умная беседа или хороший совет. А иногда Николай Васильевич поднимет телефонную трубку и скажет очередному чиновнику: «Ты знаешь, тут у меня сидит ветеран войны, у него проблема. Надо помочь!» И помогают. Всегда.































Юрий Михайлович Моисеев, глава Марксовского муниципального района часто сюда заглядывал. Поговорить хочет, получить умного, хорошего совета. Он знает, что умудренный опытом Николай Васильевич Титов никогда не скажет во вред. И никогда не будет льстить. Даже если перед ним руководитель района. К Титову все предыдущие главы района приходили. И все последующие главы тоже заходили. И сейчас иногда или приходят, или звонят.Те, кто внимал совету, и сейчас служат государству, не забывают о родном городе.



Здесь поили чаем депутата Государственной думы Валерия Рашкина, депутатов областной думы Ольгу Алимову и Сергея Афанасьева. Часто сюда приходит депутат областной думы Владимир Пожаров, марксовец по рождению, Бывала и федеральный инспектор Марина Алешина. Ну, кто, как ни Николай Васильевич, расскажет правдиво о проблемах города и района, поведает о том, как власть себя ведет, помогает ли людям!?

К своему 80-летнему юбилею выпустил книгу «Прошлое – мост в будущее». Само название книги говорит о многом. Самое главное, что живет он будущим. Вместе со своими друзьями, соратниками, земляками, с ними проводит встречи, строит планы. Чтобы эти планы воплощались в реальность и помогали людям жить лучше.



На тот юбилей приезжали дети, внуки, правнучка. Много было теплых слов поздравлений, подарков. Дети оплатили выпуск книги. А удивил больше всех внук. На юбилей города он решил отремонтировать… лифты центральной районной больницы! Работ на несколько миллионов рублей! В принципе, не деду подарок сделал, а городу. Значит, знает, считает, что дед и город Маркс – это что- то единое, целое. Вот тут и подумай. Дед и внук. Николай Васильевич Титов, и город Маркс. И книга – «Прошлое – мост в будущее». И жить хочется. И пользу людям приносить тоже хочется. И город живет и развивается.

Много книг написано ветераном журналистики. Вот только о своем военном прошлом рассказать его не заставишь. Я знал нескольких ветеранов, которые ни в какую не хотели вспоминать войну – слишком тяжелые испытания выпали на их долю. Поэтому сведения об этом периоде возьмем из официальных документов.



С началом войны в 14-летнем возрасте Николай Титов оставил школу и работал на животноводческой ферме, потом в тракторной бригаде. В конце войны был призван в армию и направлен на Дальний Восток в состав Тихоокеанского флота, зачислен в экипаж эсминца «Рьяный». Это был один из пяти эсминцев «проекта 7» предвоенной постройки, которые в августе 1945-го в боевых действиях против Японии охраняли внутренние коммуникации, сопровождали транспорты, обеспечивали доставку подкреплений десанта на Сахалин. Служил также на крейсере «Калинин».

Вот в этих коротких строках – боевой путь матроса Титова.

Зато сколько очерков написал Николай Васильевич о других людях! И в свои девяносто он не пропал с поля зрения, а живет полной жизнью. И самое главное – пишет! На 91-м году своей жизни написал очередную книгу. Её название – «Маркс – город на Волге». Кстати, это уже десятая книга автора – ветерана. Это книга об истории нашего любимого города, о его людях, живших и сотни, и десятки лет на благодатной Марксовской земле. Написано живо, интересно. Читаешь, и видишь что-то свое, близкое и родное, а потом встречаешь совершенно для тебя новое, незнакомое, что заставляет вернуться к этой страничке и прочитать снова.







































Есть и изюминка этой книги. В книге предоставлено слово целому ряду ныне живущих рядом с нами людей, которые также любят наш город, высказывают свою точку зрения на его развитие, не боятся, как это всегда делал Николай Васильевич, вскрыть болевые точки. А это говорит о том, что сам автор не растерял за девять десятилетий ни энергии, ни принципиальности, ни веры в то, что мы будем идти вперед, чего бы это нам ни стоило. И с ним солидарны в книге и молодой журналист Евгений Гордеев, и уникальный художник Александр Черныш, и ветеран Вооруженных сил Федор Жуков, и многие другие. И я, конечно.



Салимжан Гайсин.



Об авторе

Гайсин Салимжан Мухамедович – журналист, писатель Родился 6 марта 1952 года в с. Черлак Черлакского района Омской области. Окончил историко-филологического факультета Казанского госуниверситета. Свой путь в журналистике начал в 1978 году корреспондентом газеты «Знамя коммунизма» в городе Марксе. Затем работал корреспондентом, зав.отделом, ответственным секретарем, заместителем и главным редактором различных районных газет, заместителем главного редактора газеты «Саратовский репортер». Дипломант обюластных журналистских конкурсов. Автор шестнадцати книг. Член Союза журналистов России. Этот материал готовился несколько лет тому назад к 90-летию замечательного человека и журналиста, когда он был жив. Мы решили не менять настоящее время глаголов на прошедшее, ведь пока о человеке помнят, он жив. А о Николае Васильевиче помнят многочисленные коллеги, читатели, родные и друзья. В нашей памяти он всегда живой.К нему люди относятся по-разному. Многие критикуют за то, что говорит очень резко и прямо в глаза. За глаза вообще про конкретного человека ничего не говорит. Другие завидуют его популярности. Ведь на всем пространстве района его знает каждый человек.В этом году Николаю Васильевичу Титову, Почетному председателю Марксовского районного Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, Почетному гражданину Марксовского района, кавалеру ордена Петра Великого исполнилось ровно девяносто лет! Дата, однако…Еще десять лет назад я писал, что в Марксе вдруг всем стало ясно, что живут рядом с человеком, который и сам, как город Маркс, стал историей. А город Маркс – это кусочек, если не всемирной, но всероссийской истории, точно, легенда нашей истории. Он, его имя, его дела, вошли, чуть ли в каждый дом, где дорожат своей историей. Историей города, который был создан много веков назад Указом императрицы Екатерины Великой. И чтобы восторжествовала справедливость на родине нескольких поколений немцев Поволжья, именно Николай Васильевич Титов приложил максимум усилий, стараний, знаний, труда, ума и, в конечном итоге, мудрости, чтобы маленький заволжский городок был признан как историческая ценность. Не случайно перед самым 80-летним юбилеем Николаю Васильевичу присвоили почетное звание «Почетный гражданин района». Конечно, Марксовского района.О Николай Васильевиче Титове можно говорить много. Я же постараюсь рассказать о трех периодах его жизни. Именно про них знают все, кто соприкасается в нашем городе с историей, социально-экономической жизнью и местной журналистикой и литературой.Во-первых, ветеран войны и труда замечательный журналист. Были времена, когда Николая Васильевича с большим удовольствием публиковала областная газета «Коммунист». Не каждому журналисту из периферии удавалось попасть в областную прессу, и это было так престижно! Попавшему на полосу «Коммуниста» все по-хорошему завидовали. Для очерков же Николая Васильевича предоставлялась целая полоса, а героями его публикаций становились простые труженики полей и ферм – комбайнеры, доярки, мелиораторы. Например, Герой Социалистического труда, знатный комбайнер Леонид Петрович Якунькин.А потом Николай Васильевич был редактором Марксовской районной газеты «Путь к коммунизму». Это был особенный период жизни ветерана. Можно вспомнить середину семидесятых годов. В газету пришли молодые, амбициозные журналисты. И они попали в жесткие, но очень грамотные, принципиальные руки редактора Титова. Он не сюсюкался с новичками, а резко говорил об ошибках, о поверхностном отношении к замечательной профессии, а порой и откровенной лени. Профессия журналиста всегда создает популярность человеку и этим пользовались. Очень часто молодые журналисты обижались на шефа, порой даже говорили о его грубости. И только по истечении многих лет уже маститые журналисты приходили к выводу, что это, отнюдь, была не грубость, а принципиальная требовательность. Требовательность, приводившая к настоящему мастерству, профессионализму, духовному богатству, повышению в должностях, а порой и популярности. Многие его ученики стали журналистами областного масштаба, редакторами районных газет. Ни один корреспондент районной газеты «Путь к коммунизму», которой руководил Николай Васильевич, не ушел «в никуда». Талантливый журналист всегда уходил на повышение. Из его гнезда шестеро стали редакторами, двое – писателями.Я пришел к нему в сентябре 1978 года. Он долго беседовал, а потом записал мою фамилию на календарный листок, а листок небрежно бросил в ящик стола и строго заявил: «Через год встретимся. Будешь хорошо работать, получишь квартиру. Плохо – дам чистый листок бумаги». И все. Прошел год, полтора, а редактор молчит. Спрашиваю у Александра Нестерова, тогдашнего заведующего отделом сельского хозяйства редакции, почему молчит редактор, может быть, все забыл.- Он все помнит! Он никогда ничего не забывает! – засмеялся Александр, - Работай спокойно, скоро вызовет.Александр Нестеров потом станет одним из популярных журналистов области, ведущим журналистом в одном республиканском информагенстве, его пригласят работать пресс- секретарем губернатора Саратовской области Дмитрия Аяцкова.И вправду. Прошла неделя, и я стою перед редактором, а перед ним лежат ключи от однокомнатной квартиры.- Бери ключи, - без всякий вступлений сказал Николай Васильевич - И иди, работай.Прошло еще полтора года. Николай Васильевич работал уже директором училища №18. И вот звонит оттуда и неожиданно говорит: - Тебе надо идти в горисполком. Там решается вопрос о выделении тебе двухкомнатной квартиры. За эту квартиру шла настоящая борьба, – засмеялся, – Но мы победили!Вот так вот. Он работал совершенно в другой организации и где-то невидимо заботился обо мне.А он все такой же – требовательный, прямой был на протяжении многих новых лет. Я приходил к нему в Совет ветеранов, а он прямо в глаза: «Читал я твой материал, – но подает руку, здоровается. – Будь я редактором, твою статью не опубликовал бы!» Это не о статьях «Секс по- медвежьи» и «Поменяли шило на мыло», родившихся на благодатно-скандальной марксовской земле. Тут он на моей стороне, это радует. И теплело на душе, когда он скажет: «Снова ты меня, старика, порадовал. Пиши». И больше ни слова добавочной похвальбы. Но даже этих шести слов было достаточно, чтобы почувствовать, что ты вправду, черт возьми, талантливый журналист, и он, Николай Васильевич – твой Учитель.Второй период жизни Николая Васильевича – это работа в краеведческом музее. По крупинкам он собирал историю немцев Поволжья, города Маркса и его жителей. Добился, чтобы краеведческому музею выделили такое прекрасное здание. И сегодня нельзя представить город Маркс без его музея, где изо дня в день пополняется история уникального исторического города, каковым является Маркс. Директор музея Ирина Амрамиди и сотрудник Александр Кирсанов продолжают большое дело, начатое Николаем Васильевичем. Они его тоже считают своим учителем. И идут тоже далеко вперед. Они здесь проводят различные выставки. Например, художественные. Такие выставки воспитывают в людях любовь к окружающей среде, дают дополнительные знания, а самое главное – те самые познания, которые и позволяют зарождаться чувству гордости именно за ту землю, на которой ты живешь. А это город Маркс и Марксовский район. И гордишься своим музеем, если вспомнишь, что из многих музеев Саратовской области, именно марксовский выбрал для своего посещения великий писатель Александр Солженицин. Тут, похоже, и комментариев не надо.Я регулярно захожу в наш музей. Как-то радостно, по-родственному встречают меня Ирина и Александр. Проведут в кабинет, побеседуют, потом в зал, где новая выставка. Заходишь в зал, знакомишься с предметами глубочайшей старины, внимательно их рассматриваешь, а рядом неторопливый рассказ, точнее, голос Александра Кирсанова. И вдруг ты тонко понимаешь, что ты не в зале музея, а там, где тебе видно развалины Укета под Саратовом, слышишь топот копыт войск Тамерлана, чуешь запах полыни…И еще понимаешь, что и Александру, и Ирине что-то досталось титовское: умение затронуть что-то в глубине твоей души и быть уверенным, что ты сюда, в краеведческий музей на Кирова, обязательно вернешься.На протяжении многих последних лет Николай Васильевич Титов руководил Марксовским районным советом ветеранов войны, труда, правоохранительных органов и Вооруженных Сил. Не побоимся этого слова, и скажем, что лучшего Совета в Саратовской области нет.- Как четко здесь налажена работа, – тоже по хорошему завидовал Титову тоже бывший председатель Воскресенского районного Совета ветеранов войны и труда Виталий Александрович Данилевский. – Я вот никак не найду общего языка с властью. То у них денег нет, то времени. А тут и помещение отличное, и оборудование компьютерное работает, и власть сама приходит в Совет за советом.Между прочим, Виталию Данилевскому опыта не занимать. Он учитель по образованию, много лет работал директором школы, парторгом крупнейшего сельскохозяйственного предприятия. И везде был на хорошем счету. Оказывается, призвание нужно иметь в любом деле.При скромных денежных вливаниях, марксовский Совет всегда жил полноценной жизнью. Как ни придешь сюда, Николай Васильевич постоянно сидит и обязательно беседует с кем-то. Нет ни одного дня, чтобы сюда не обратился добрый десяток людей. И для всех найдется чашка чая или кофе, умная беседа или хороший совет. А иногда Николай Васильевич поднимет телефонную трубку и скажет очередному чиновнику: «Ты знаешь, тут у меня сидит ветеран войны, у него проблема. Надо помочь!» И помогают. Всегда.Юрий Михайлович Моисеев, глава Марксовского муниципального района часто сюда заглядывал. Поговорить хочет, получить умного, хорошего совета. Он знает, что умудренный опытом Николай Васильевич Титов никогда не скажет во вред. И никогда не будет льстить. Даже если перед ним руководитель района. К Титову все предыдущие главы района приходили. И все последующие главы тоже заходили. И сейчас иногда или приходят, или звонят.Те, кто внимал совету, и сейчас служат государству, не забывают о родном городе.Здесь поили чаем депутата Государственной думы Валерия Рашкина, депутатов областной думы Ольгу Алимову и Сергея Афанасьева. Часто сюда приходит депутат областной думы Владимир Пожаров, марксовец по рождению, Бывала и федеральный инспектор Марина Алешина. Ну, кто, как ни Николай Васильевич, расскажет правдиво о проблемах города и района, поведает о том, как власть себя ведет, помогает ли людям!?К своему 80-летнему юбилею выпустил книгу «Прошлое – мост в будущее». Само название книги говорит о многом. Самое главное, что живет он будущим. Вместе со своими друзьями, соратниками, земляками, с ними проводит встречи, строит планы. Чтобы эти планы воплощались в реальность и помогали людям жить лучше.На тот юбилей приезжали дети, внуки, правнучка. Много было теплых слов поздравлений, подарков. Дети оплатили выпуск книги. А удивил больше всех внук. На юбилей города он решил отремонтировать… лифты центральной районной больницы! Работ на несколько миллионов рублей! В принципе, не деду подарок сделал, а городу. Значит, знает, считает, что дед и город Маркс – это что- то единое, целое. Вот тут и подумай. Дед и внук. Николай Васильевич Титов, и город Маркс. И книга – «Прошлое – мост в будущее». И жить хочется. И пользу людям приносить тоже хочется. И город живет и развивается.Много книг написано ветераном журналистики. Вот только о своем военном прошлом рассказать его не заставишь. Я знал нескольких ветеранов, которые ни в какую не хотели вспоминать войну – слишком тяжелые испытания выпали на их долю. Поэтому сведения об этом периоде возьмем из официальных документов.С началом войны в 14-летнем возрасте Николай Титов оставил школу и работал на животноводческой ферме, потом в тракторной бригаде. В конце войны был призван в армию и направлен на Дальний Восток в состав Тихоокеанского флота, зачислен в экипаж эсминца «Рьяный». Это был один из пяти эсминцев «проекта 7» предвоенной постройки, которые в августе 1945-го в боевых действиях против Японии охраняли внутренние коммуникации, сопровождали транспорты, обеспечивали доставку подкреплений десанта на Сахалин. Служил также на крейсере «Калинин».Вот в этих коротких строках – боевой путь матроса Титова.Зато сколько очерков написал Николай Васильевич о других людях! И в свои девяносто он не пропал с поля зрения, а живет полной жизнью. И самое главное – пишет! На 91-м году своей жизни написал очередную книгу. Её название – «Маркс – город на Волге». Кстати, это уже десятая книга автора – ветерана. Это книга об истории нашего любимого города, о его людях, живших и сотни, и десятки лет на благодатной Марксовской земле. Написано живо, интересно. Читаешь, и видишь что-то свое, близкое и родное, а потом встречаешь совершенно для тебя новое, незнакомое, что заставляет вернуться к этой страничке и прочитать снова.Есть и изюминка этой книги. В книге предоставлено слово целому ряду ныне живущих рядом с нами людей, которые также любят наш город, высказывают свою точку зрения на его развитие, не боятся, как это всегда делал Николай Васильевич, вскрыть болевые точки. А это говорит о том, что сам автор не растерял за девять десятилетий ни энергии, ни принципиальности, ни веры в то, что мы будем идти вперед, чего бы это нам ни стоило. И с ним солидарны в книге и молодой журналист Евгений Гордеев, и уникальный художник Александр Черныш, и ветеран Вооруженных сил Федор Жуков, и многие другие. И я, конечно.Салимжан Гайсин.Гайсин Салимжан Мухамедович – журналист, писатель Родился 6 марта 1952 года в с. Черлак Черлакского района Омской области. Окончил историко-филологического факультета Казанского госуниверситета. Свой путь в журналистике начал в 1978 году корреспондентом газеты «Знамя коммунизма» в городе Марксе. Затем работал корреспондентом, зав.отделом, ответственным секретарем, заместителем и главным редактором различных районных газет, заместителем главного редактора газеты «Саратовский репортер». Дипломант обюластных журналистских конкурсов. Автор шестнадцати книг. Член Союза журналистов России.