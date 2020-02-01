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ОН ВСЕГДА ИДЕТ К ПОБЕДЕ
Новости, Летописцы-Победители. Имена и судьбы. — 4-февраля-2020 — прочитано 27 раз
ОН ВСЕГДА ИДЕТ К ПОБЕДЕ
Николай Васильевич Титов
(2.07.1927- 30.06.2019 года)
От автора. Этот материал готовился несколько лет тому назад к 90-летию замечательного человека и журналиста, когда он был жив. Мы решили не менять настоящее время глаголов на прошедшее, ведь пока о человеке помнят, он жив. А о Николае Васильевиче помнят многочисленные коллеги, читатели, родные и друзья. В нашей памяти он всегда живой.
К нему люди относятся по-разному. Многие критикуют за то, что говорит очень резко и прямо в глаза. За глаза вообще про конкретного человека ничего не говорит. Другие завидуют его популярности. Ведь на всем пространстве района его знает каждый человек.
В этом году Николаю Васильевичу Титову, Почетному председателю Марксовского районного Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, Почетному гражданину Марксовского района, кавалеру ордена Петра Великого исполнилось ровно девяносто лет! Дата, однако…
Еще десять лет назад я писал, что в Марксе вдруг всем стало ясно, что живут рядом с человеком, который и сам, как город Маркс, стал историей. А город Маркс – это кусочек, если не всемирной, но всероссийской истории, точно, легенда нашей истории. Он, его имя, его дела, вошли, чуть ли в каждый дом, где дорожат своей историей. Историей города, который был создан много веков назад Указом императрицы Екатерины Великой. И чтобы восторжествовала справедливость на родине нескольких поколений немцев Поволжья, именно Николай Васильевич Титов приложил максимум усилий, стараний, знаний, труда, ума и, в конечном итоге, мудрости, чтобы маленький заволжский городок был признан как историческая ценность. Не случайно перед самым 80-летним юбилеем Николаю Васильевичу присвоили почетное звание «Почетный гражданин района». Конечно, Марксовского района.
О Николай Васильевиче Титове можно говорить много. Я же постараюсь рассказать о трех периодах его жизни. Именно про них знают все, кто соприкасается в нашем городе с историей, социально-экономической жизнью и местной журналистикой и литературой.
Журналист и редактор
Во-первых, ветеран войны и труда замечательный журналист. Были времена, когда Николая Васильевича с большим удовольствием публиковала областная газета «Коммунист». Не каждому журналисту из периферии удавалось попасть в областную прессу, и это было так престижно! Попавшему на полосу «Коммуниста» все по-хорошему завидовали. Для очерков же Николая Васильевича предоставлялась целая полоса, а героями его публикаций становились простые труженики полей и ферм – комбайнеры, доярки, мелиораторы. Например, Герой Социалистического труда, знатный комбайнер Леонид Петрович Якунькин.
А потом Николай Васильевич был редактором Марксовской районной газеты «Путь к коммунизму». Это был особенный период жизни ветерана. Можно вспомнить середину семидесятых годов. В газету пришли молодые, амбициозные журналисты. И они попали в жесткие, но очень грамотные, принципиальные руки редактора Титова. Он не сюсюкался с новичками, а резко говорил об ошибках, о поверхностном отношении к замечательной профессии, а порой и откровенной лени. Профессия журналиста всегда создает популярность человеку и этим пользовались. Очень часто молодые журналисты обижались на шефа, порой даже говорили о его грубости. И только по истечении многих лет уже маститые журналисты приходили к выводу, что это, отнюдь, была не грубость, а принципиальная требовательность. Требовательность, приводившая к настоящему мастерству, профессионализму, духовному богатству, повышению в должностях, а порой и популярности. Многие его ученики стали журналистами областного масштаба, редакторами районных газет. Ни один корреспондент районной газеты «Путь к коммунизму», которой руководил Николай Васильевич, не ушел «в никуда». Талантливый журналист всегда уходил на повышение. Из его гнезда шестеро стали редакторами, двое – писателями.
Я пришел к нему в сентябре 1978 года. Он долго беседовал, а потом записал мою фамилию на календарный листок, а листок небрежно бросил в ящик стола и строго заявил: «Через год встретимся. Будешь хорошо работать, получишь квартиру. Плохо – дам чистый листок бумаги». И все. Прошел год, полтора, а редактор молчит. Спрашиваю у Александра Нестерова, тогдашнего заведующего отделом сельского хозяйства редакции, почему молчит редактор, может быть, все забыл.
- Он все помнит
! Он никогда ничего не забывает! – засмеялся Александр, - Работай спокойно, скоро вызовет.
Александр Нестеров потом станет одним из популярных журналистов области, ведущим журналистом в одном республиканском информагенстве, его пригласят работать пресс- секретарем губернатора Саратовской области Дмитрия Аяцкова.
И вправду. Прошла неделя, и я стою перед редактором, а перед ним лежат ключи от однокомнатной квартиры.
- Бери ключи, - без всякий вступлений сказал Николай Васильевич - И иди, работай.
Прошло еще полтора года. Николай Васильевич работал уже директором училища №18. И вот звонит оттуда и неожиданно говорит: - Тебе надо идти в горисполком. Там решается вопрос о выделении тебе двухкомнатной квартиры. За эту квартиру шла настоящая борьба, – засмеялся, – Но мы победили!
Вот так вот. Он работал совершенно в другой организации и где-то невидимо заботился обо мне.
А он все такой же – требовательный, прямой был на протяжении многих новых лет. Я приходил к нему в Совет ветеранов, а он прямо в глаза: «Читал я твой материал, – но подает руку, здоровается. – Будь я редактором, твою статью не опубликовал бы!» Это не о статьях «Секс по- медвежьи» и «Поменяли шило на мыло», родившихся на благодатно-скандальной марксовской земле. Тут он на моей стороне, это радует. И теплело на душе, когда он скажет: «Снова ты меня, старика, порадовал. Пиши». И больше ни слова добавочной похвальбы. Но даже этих шести слов было достаточно, чтобы почувствовать, что ты вправду, черт возьми, талантливый журналист, и он, Николай Васильевич – твой Учитель.
Директор музея
Второй период жизни Николая Васильевича – это работа в краеведческом музее. По крупинкам он собирал историю немцев Поволжья, города Маркса и его жителей. Добился, чтобы краеведческому музею выделили такое прекрасное здание. И сегодня нельзя представить город Маркс без его музея, где изо дня в день пополняется история уникального исторического города, каковым является Маркс. Директор музея Ирина Амрамиди и сотрудник Александр Кирсанов продолжают большое дело, начатое Николаем Васильевичем. Они его тоже считают своим учителем. И идут тоже далеко вперед. Они здесь проводят различные выставки. Например, художественные. Такие выставки воспитывают в людях любовь к окружающей среде, дают дополнительные знания, а самое главное – те самые познания, которые и позволяют зарождаться чувству гордости именно за ту землю, на которой ты живешь. А это город Маркс и Марксовский район. И гордишься своим музеем, если вспомнишь, что из многих музеев Саратовской области, именно марксовский выбрал для своего посещения великий писатель Александр Солженицин. Тут, похоже, и комментариев не надо.
Я регулярно захожу в наш музей. Как-то радостно, по-родственному встречают меня Ирина и Александр. Проведут в кабинет, побеседуют, потом в зал, где новая выставка. Заходишь в зал, знакомишься с предметами глубочайшей старины, внимательно их рассматриваешь, а рядом неторопливый рассказ, точнее, голос Александра Кирсанова. И вдруг ты тонко понимаешь, что ты не в зале музея, а там, где тебе видно развалины Укета под Саратовом, слышишь топот копыт войск Тамерлана, чуешь запах полыни…И еще понимаешь, что и Александру, и Ирине что-то досталось титовское: умение затронуть что-то в глубине твоей души и быть уверенным, что ты сюда, в краеведческий музей на Кирова, обязательно вернешься.
В Совет за советом и помощью
На протяжении многих последних лет Николай Васильевич Титов руководил Марксовским районным советом ветеранов войны, труда, правоохранительных органов и Вооруженных Сил. Не побоимся этого слова, и скажем, что лучшего Совета в Саратовской области нет.
- Как четко здесь налажена работа, – тоже по хорошему завидовал Титову тоже бывший председатель Воскресенского районного Совета ветеранов войны и труда Виталий Александрович Данилевский. – Я вот никак не найду общего языка с властью. То у них денег нет, то времени. А тут и помещение отличное, и оборудование компьютерное работает, и власть сама приходит в Совет за советом.
Между прочим, Виталию Данилевскому опыта не занимать. Он учитель по образованию, много лет работал директором школы, парторгом крупнейшего сельскохозяйственного предприятия. И везде был на хорошем счету. Оказывается, призвание нужно иметь в любом деле.
При скромных денежных вливаниях, марксовский Совет всегда жил полноценной жизнью. Как ни придешь сюда, Николай Васильевич постоянно сидит и обязательно беседует с кем-то. Нет ни одного дня, чтобы сюда не обратился добрый десяток людей. И для всех найдется чашка чая или кофе, умная беседа или хороший совет. А иногда Николай Васильевич поднимет телефонную трубку и скажет очередному чиновнику: «Ты знаешь, тут у меня сидит ветеран войны, у него проблема. Надо помочь!» И помогают. Всегда.
Юрий Михайлович Моисеев, глава Марксовского муниципального района часто сюда заглядывал. Поговорить хочет, получить умного, хорошего совета. Он знает, что умудренный опытом Николай Васильевич Титов никогда не скажет во вред. И никогда не будет льстить. Даже если перед ним руководитель района. К Титову все предыдущие главы района приходили. И все последующие главы тоже заходили. И сейчас иногда или приходят, или звонят.Те, кто внимал совету, и сейчас служат государству, не забывают о родном городе.
Здесь поили чаем депутата Государственной думы Валерия Рашкина, депутатов областной думы Ольгу Алимову и Сергея Афанасьева. Часто сюда приходит депутат областной думы Владимир Пожаров, марксовец по рождению, Бывала и федеральный инспектор Марина Алешина. Ну, кто, как ни Николай Васильевич, расскажет правдиво о проблемах города и района, поведает о том, как власть себя ведет, помогает ли людям!?
К своему 80-летнему юбилею выпустил книгу «Прошлое – мост в будущее». Само название книги говорит о многом. Самое главное, что живет он будущим. Вместе со своими друзьями, соратниками, земляками, с ними проводит встречи, строит планы. Чтобы эти планы воплощались в реальность и помогали людям жить лучше.
На тот юбилей приезжали дети, внуки, правнучка. Много было теплых слов поздравлений, подарков. Дети оплатили выпуск книги. А удивил больше всех внук. На юбилей города он решил отремонтировать… лифты центральной районной больницы! Работ на несколько миллионов рублей! В принципе, не деду подарок сделал, а городу. Значит, знает, считает, что дед и город Маркс – это что- то единое, целое. Вот тут и подумай. Дед и внук. Николай Васильевич Титов, и город Маркс. И книга – «Прошлое – мост в будущее». И жить хочется. И пользу людям приносить тоже хочется. И город живет и развивается.
Много книг написано ветераном журналистики. Вот только о своем военном прошлом рассказать его не заставишь. Я знал нескольких ветеранов, которые ни в какую не хотели вспоминать войну – слишком тяжелые испытания выпали на их долю. Поэтому сведения об этом периоде возьмем из официальных документов.
С началом войны в 14-летнем возрасте Николай Титов оставил школу и работал на животноводческой ферме, потом в тракторной бригаде. В конце войны был призван в армию и направлен на Дальний Восток в состав Тихоокеанского флота, зачислен в экипаж эсминца «Рьяный». Это был один из пяти эсминцев «проекта 7» предвоенной постройки, которые в августе 1945-го в боевых действиях против Японии охраняли внутренние коммуникации, сопровождали транспорты, обеспечивали доставку подкреплений десанта на Сахалин. Служил также на крейсере «Калинин».
Вот в этих коротких строках – боевой путь матроса Титова.
Зато сколько очерков написал Николай Васильевич о других людях! И в свои девяносто он не пропал с поля зрения, а живет полной жизнью. И самое главное – пишет! На 91-м году своей жизни написал очередную книгу. Её название – «Маркс – город на Волге». Кстати, это уже десятая книга автора – ветерана. Это книга об истории нашего любимого города, о его людях, живших и сотни, и десятки лет на благодатной Марксовской земле. Написано живо, интересно. Читаешь, и видишь что-то свое, близкое и родное, а потом встречаешь совершенно для тебя новое, незнакомое, что заставляет вернуться к этой страничке и прочитать снова.
Есть и изюминка этой книги. В книге предоставлено слово целому ряду ныне живущих рядом с нами людей, которые также любят наш город, высказывают свою точку зрения на его развитие, не боятся, как это всегда делал Николай Васильевич, вскрыть болевые точки. А это говорит о том, что сам автор не растерял за девять десятилетий ни энергии, ни принципиальности, ни веры в то, что мы будем идти вперед, чего бы это нам ни стоило. И с ним солидарны в книге и молодой журналист Евгений Гордеев, и уникальный художник Александр Черныш, и ветеран Вооруженных сил Федор Жуков, и многие другие. И я, конечно.
Салимжан Гайсин.
Об авторе
Гайсин Салимжан Мухамедович – журналист, писатель Родился 6 марта 1952 года в с. Черлак Черлакского района Омской области. Окончил историко-филологического факультета Казанского госуниверситета. Свой путь в журналистике начал в 1978 году корреспондентом газеты «Знамя коммунизма» в городе Марксе. Затем работал корреспондентом, зав.отделом, ответственным секретарем, заместителем и главным редактором различных районных газет, заместителем главного редактора газеты «Саратовский репортер». Дипломант обюластных журналистских конкурсов. Автор шестнадцати книг. Член Союза журналистов России.