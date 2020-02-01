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4-февраля-2020 — прочитано 22 разКоманда проекта «Жизнь человека» и портал «Такие дела» начали 1 февраля прием заявок на грант имени Андрея Павленко. Грант будет выдаваться один раз в месяц журналистам, документалистам, фотографам, блогерам Подробнее...
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Начался прием заявок от журналистов на первый грант имени Андрея Павленко
Начался прием заявок от журналистов на первый грант имени Андрея Павленко
Команда проекта «Жизнь человека» и портал «Такие дела» начали 1 февраля прием заявок на грант имени Андрея Павленко.
Грант будет выдаваться один раз в месяц журналистам, документалистам, фотографам, блогерам и режиссерам на создание материалов о борьбе с раком. Размер финансирования будет зависеть от объема полученных ежемесячных пожертвований в Фонд Андрея Павленко. На февраль выделено 10 тыс. долларов — около 640 тыс. рублей. Ознакомиться с условиями участия в конкурсе и подать заявку можно на сайте проекта.
Заявки принимаются с 1 по 20 число каждого месяца. Результаты будут объявляться 5 числа следующего месяца. Получить финансирование можно на новые материалы о борьбе с онкологией или на проекты, требующие доработки, но не на готовые проекты.
В медицинский совет войдут три врача-онколога: Илья Черниковский, друг Андрея Павленко, заведующий отделением колопроктологии в 62-й онкологической больнице, соучредитель Фонда Андрея Павленко, Артем Гончаров, заведующий отделением колопроктологии Центральной клинической больницы управления делами президента РФ, и Ростислав Павлов, заведующий отделением операционного блока Клиники высоких медицинских технологий имени Пирогова, ученик и друг Павленко.
Редакционный совет будет оценивать заявки на реализуемость, соответствие расходной смете, актуальность материала. В него войдут медицинский журналист Дарья Саркисян, журналистка Екатерина Гордеева, главный редактор «Таких дел» Анастасия Лотарева, специальный корреспондент «Коммерсанта» Ольга Алленова и визуальный директор «Таких дел» Андрей Поликанов.
Андрей Павленко — герой проекта «Жизнь человека», один из самых успешных оперирующих онкологов страны, председатель совета Cancer Fund — скончался 5 января в Санкт-Петербурге. В марте 2018 года он узнал, что у него рак желудка третьей стадии. Шанс на выздоровление составлял около 5%. Его борьба с болезнью стала основой спецпроекта «Жизнь человека».