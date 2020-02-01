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Архив: Летописцы истории страны Конкурсы: Саратовским отделением Союза журналистов России объявлен конкурс на предоставление грантов СМИ Саратовской области 10-июля-2019 — прочитано 620 раз Сроки прием документов, представляемых в электронном виде на адрес: konkursSMI-2018@yandex.ru, осуществляются с 17 по 29 июля 2019 года. Сроки прием документов, представляемых в электронном виде на адрес: konkursSMI-2018@yandex.ru, осуществляются с 17 по 29 июля 2019 года. Подробнее... Все конкурсы! Герой Советского Союза Новости, Летописцы-Победители. Имена и судьбы. — 1-февраля-2020 — прочитано 28 раз Герой Советского Союза

Коннов Василий Дмитриевич

(Март 1913 - 2 марта 1945 года)





















































ПЕРЕД ГРОЗОЙ



Василий Дмитриевич Коннов родился в марте 1913 года в селе Кологривовка Татищевского района Саратовской области. Окончил 8 классов школы-девятилетки в городе Гомеле. В предвоенные годы работал сотрудником Татищевской районной газеты и заместителем редактора Дергачевской газеты «Социалистическая стройка». В мае-июне 1941 года был призван в Красную Армию.

В апреле 1941 года в Приволжском военном округе сформировалась 21-я армия. В ее состав входила 167-я стрелковая дивизия, размещалась она до войны на территории Саратовской области и формировалась в основном из местных жителей. В ряды 615-го стрелкового полка 167-й стрелковой дивизии и был зачислен Василий Дмитриевич Коннов.

Дислоцировалась дивизия в городе Балашове, обучалась и вооружалась в Татищево. За неделю до нападения гитлеровской Германии на Советский Союз 21-я армия получила приказ передислоцироваться на территорию Западного Особого военного округа в район Гомеля. Война застала большую часть соединений армии в эшелонах, растянувшихся по железным дорогам на огромном пространстве от Волги до Днепра.

Вот как вспоминает то время Степан Ефимович Попов, который в июне 1941 года командовал 756-м артиллерийским полком 167-й дивизии: «С 5 мая полк находился в лагерях в 25 километрах от Саратова. Это был обжитой военный постой: ослепительно-белые палатки, цветники, красно-желтые линейки. Мы настойчиво занимались боевой подготовкой: учили бойцов стрелять из карабина, пользоваться ручными гранатами, рыть окопы, сооружать убежища, читать карты, ориентироваться ночью, ходить по компасу при заданном азимуте… Тренировались непрерывно, до полного автоматизма. Занятия проводились и днем, и ночью».



НАЧАЛО БОЛЬШОГО ПУТИ



«День 22 июня запомнился мне на всю жизнь, - вспоминает Степан Ефимович Попов. - У нас проходили конно-спортивные соревнования. Скачки на полевом ипподроме были в самом разгаре, как вдруг и зрители, и всадники, как по команде бросились к воротам, застыли у репродуктора, прикрепленного к телеграфному столбу. Подойдя, я услышал знакомый голос Молотова… Так в нашу жизнь вошла война…

23 июня полк, поднятый по тревоге, погрузил в железнодорожные вагоны вооружение, лошадей и амуницию и несколькими эшелонами отправился на запад. Везли нас почти без остановок - сплошная «зеленая улица». А навстречу уже двигались поезда, до отказа набитые беженцами; поражала сутолока на станциях. В небе стали появляться самолеты противника, и я приказал привести счетверенные зенитно-пулеметные установки в готовность номер один, подготовить для стрельбы по снижающимся воздушным целям ручные и станковые пулеметы. Организовали также противопожарную команду, установили сигналы воздушной тревоги…».

Сводки становились все тревожнее. На подступах к Минску наши войска вели тяжелые бои с танковыми частями противника. Из войск по левому берегу Днепра от Могилева до Речицы были только 148-я и 53-я стрелковые дивизии 63-го стрелкового корпуса, ожидалось прибытие 167-й стрелковой дивизии, отдельные части которой уже начали сосредотачиваться в районе Довска.

«Утром 27 июня, как раз перед Жлобиным, где дивизии предстояло выгружаться, в воздухе появилось звено истребителей «Мессершмитт-109». Загремел дробный пулеметный стук. Эхом отозвались оглушительные разрывы бомб, все заволокло густым дымом, запахло гарью. Командиры и красноармейцы бросились к платформам, скатывали с них орудия, снимали имущество, выводили из вагонов лошадей. Появились первые раненые...

Бойцы открыли по самолетам залповый огонь из карабинов, в дело вступили пулеметные расчеты - «стервятники» тут же стали набирать высоту, а вскоре вообще скрылись. В батареях потом только об этом и было разговору - мол, не так страшен черт, как его малюют... Однако вечером, когда разгружался последний эшелон, «мессеры» появились вновь, обстреляли вагоны. Были ранены три солдата», - вспоминает С.Е. Попов.

К 3 июля дивизия в составе 21-й армии занимает рубеж по берегу Днепра на участке Рогачев, Жлобин, где вошла в состав 63-го стрелкового корпуса комкора Л.Г. Петровского. Дивизия держала оборону по Днепру до середины августа 1941 года, затем значительная часть наших войск попала в окружение.

Дивизион, в котором служил В.Д.Коннов, не попал в окружение потому, что за несколько дней до этих событий был веден на переформирование.

Вехи дальнейшего фронтового пути будущего Героя Советского Союза связаны с Юго-Западным, Брянским, Воронежским, 1-м и 2-м Украинским фронтами. По некоторым сведениям в декабре 1941 года В.Д.Коннов участвовал в битве под Москвой. В ходе контрнаступления освобождал город Елец. С апреля по декабрь 1942 года его артдивизион участвовал в битве за Воронеж. Это сражение не так широко освещалось, как оборона Сталинграда, Севастополя, блокада Ленинграда, битва под Москвой и другие известные сражения, но достаточно сказать, что с 7 июля 1942 года по 25 января 1943 года (178 дней) правобережная часть города была оккупирована немецкими войсками, таким образом, полгода линия фронта разделяла город на две части, но занять Воронеж немцы так и не смогли. В январе-феврале 1943 года дивизия участвует в Воронежско-Касторненской, а после освобождения Воронежа – в Харьковской наступательных операциях, в марте в составе 69-й армии ведет тяжелые оборонительные бои под Харьковом.



ПЕРВЫЕ НАГРАДЫ



В апреле 1943 года дивизия, где служил В.Д.Коннов, была включена в состав войск 38-й армии и заняла оборону в южной части Курского выступа на подступах к городу Сумы, где вела оборонительные бои до июля 1943 года.

Отважно дрались воины дивизии в Белгородско-Харьковской операции и битве за Днепр. Во взаимодействии с частями 340-й стрелковой дивизии они освободили областной центр Украины – город Сумы (2 сентября), за что в тот же день дивизия была удостоена почетного наименования Сумской.

Преследуя отходящего противника, дивизия совместно со 163-й стрелковой дивизией 16 сентября овладела городом Ромны.

21 сентября 1943 года за образцовое выполнение боевых задач, доблесть и мужество личного состава дивизия награждена орденом Красного Знамени.

За несколько дней до этого свою первую награду – орден Красной Звезды получил парторг батальона Василий Дмитриевич Коннов. Вот строки из приказа: «Гвардии ст. лейтенант Коннов, находясь на должности парторга батальона, своим личным примером, своими зажигательными словами, которые являются понятными для всего состава батальона, вдохновлял личный состав на подвиги, на разгром врага. В бою за г. Ромны Сумской обл. 15.9.43 года гвардии ст.л-т Коннов все время находился в боевых порядках подразделений, воодушевлял на подвиги, на разгром врага. В боях за переправу через р. Днепр гвардии ст. л-т Коннов провел большую разъяснительную работу среди своего состава и призвал на быстрейшее форсирование р. Днепр. Как только б-н форсировал Днепр, получил задачу вести бой в направлении Вышгород, гвардии старший л-т Коннов все время находился в боевых порядках подразделений лично воодушевлял на подвиги.» Место службы 615 167 сд 38 А 1 Укр Ф Дата подвига 15.09.1943 г. - Сайт «Подвиг народа»/Документы (podvignaroda.mail.ru).

В ночь на 26 сентября передовые части дивизии форсировали Днепр в районе Лютежа и до ноября 1943 года вели ожесточенные бои по удержанию и расширению захваченного плацдарма.

Дальше был путь на Киев. Киевская и Житомирско-Бердичевская наступательные операции, освобождение украинских и молдавских городов. В Ясско-Кишиневской и Дебреценской наступательных операциях 1944-го дивизия прошла с боями свыше 600 км и во взаимодействии с другими соединениями и частями армии овладела городами Пятра (Пьятра-Нямц), Топлица, Бистрица и другими населенными пунктами.

Второй свой орден – орден Отечественной войны I степени заместитель командира батальона по политчасти 136-го Гвардейского стрелкового полка 42-й Гвардейской стрелковой Прилукской ордена Ленина Краснознаменной и ордена Богдана Хмельницкого дивизии В.Д.Коннов получил в сентябре 1944 года.

Фронтовой приказ №103/н от 20.09.1944 г. Издан ВС 40А 2-го Украинского фронта (Архив ЦФМО. Фонд 33. Опись 690306. Единица хранения 357. № записи 40339308.): «В период подготовки личного состава батальона к наступательным боям и в период наступления тов. Коннов провел исключительно большую работу, обеспечил наступательный порыв бойцов и командиров. Коммунисты и комсомольцы примером храбрости вели за собой остальную массу. В трудные периоды боя тов. Коннов находился в боевых порядках пехоты, где личным примером храбрости воодушевлял личный состав подразделений на выполнение приказа командования.» Сайт «Подвиг народа»/Документы (podvignaroda.mail.ru).













































ДО ПОБЕДЫ…



В конце октября 1944 года – первой половине февраля 1945-го боревая часть, в которой служил В.Д.Коннов, участвовала в Будапештской, с 25 марта 1945-го - в Братиславско-Брновской наступательной операциях. В ходе боев в Западных Карпатах во взаимодействии с 232-й стрелковой дивизией и 54-м укрепленным районом освободила чехословацкий город Банска-Бистрица (25 марта). С 13 апреля и до конца войны вела боевые действия в составе войск 53-й армии 2-го Украинского фронта. Боевой путь завершила в Пражской наступательной операции", но уже без Героя Советского Союза гвардии капитана Василия Дмитриевича Коннова – он не дожил до Победы два месяца.

Коннов Василий Дмитриевич геройски погиб в бою за высоту у города Зволен в Чехословакии 2 марта 1945 года.

ВЕРНЁМСЯ НА ГОД НАЗАД,

в раннюю весну 1944-го

5 марта 1944 года войска 2-го Украинского фронта начали наступление на Уманско-Ботошанском направлении. На следующий день у деревни Антоновки Букского района Киевской области полк, в котором служил Коннов, вышел к Горному Тикичу - небольшой, но глубокой реке, на правом берегу которой гитлеровцы имели заранее подготовленные позиции. Противник обстреливал левый берег сильным артиллерийским и минометным огнем. Стояла ненастная погода, шел мелкий дождь, почва раскисла, сильный ветер пронизывал до костей. Переправочных средств не было. Роты залегли перед рекой, несли потери. Вдруг над цепями батальона раздался звонкий голос гвардии капитана Коннова: "Коммунисты, вперед!" С этим возгласом Коннов первым бросился в ледяную воду ГорногоТикича. Его примеру последовали по два-три человека из каждого взвода, а за ними - весь батальон. Переплыв на правый берег реки, Коннов повел солдат на штурм вражеских укреплений. Атаку гвардейцев вовремя поддержала наша артиллерия с левого берега. Артиллеристы прямой наводкой уничтожили несколько пулеметных дзотов, а огнем с закрытых позиций подавили минометную батарею противника. Ручными гранатами и автоматным огнем батальон выбил фашистов из траншей и освободил Антоновку. В момент, когда бойцы выходили на южную окраину деревни, противник предпринял контратаку. Более пяти рот вражеской пехоты навалилось на правый фланг батальона. Коннов выдвинул туда пулеметную роту и сам возглавил отражение вражеской контратаки. Огонь гвардейцев был дружным и точным. Оставив на околице села десятки трупов и два бронетранспортера, фашисты отошли на исходные позиции.

От командира полка поступил приказ: закрепиться в Антоновке и удержать захваченный плацдарм до подхода основных сил. Коннов обошел роты, дал советы командирам подразделений по организации обороны, указал, какие направления должны быть особенно плотно прикрыты пулеметным огнем. Принятые меры оказались своевременными. Со стороны села Хижня фашисты бросили батальон пехоты с четырьмя танками. Вражеская артиллерия обрушила огонь на Антоновку. Рассыпавшись в цепь, гитлеровцы двинулись за танками. В это время наши гаубичные батареи удачно поставили заградительный огонь, расстроили боевые порядки противника. А когда фашисты вышли из балки на пригорок, в дело вступили пулеметчики. Пехота была прижата к земле, но танки на большой скорости ворвались в расположение батальона. Коннов по огородам подполз к одному из них и противотанковой гранатой разорвал гусеницу. Три других танка были уничтожены гвардейцами в самом селе. В это время подоспели основные силы полка. Атака гвардейцев была неотразимой. Враг бежал в направлении Умани...

Гвардии капитану В.Д. Коннову Указом Президиума Верховного Совета СССР за мужество и отвагу, проявленные при форсировании реки Горный Тикич и в бою за опорный пункт обороны противника было присвоено звание Герой Советского Союза, вручен орден Ленина и медаль «Золотая звезда».

БУДЕМ ПОМНИТЬ













































Военные подвиги В.Д.Коннова навсегда остались в памяти земляков. Его имя носит одна из улиц р.п. Дергачи. К 65–летию Победы в поселке была открыта аллея с памятником (бюстом) герою.

27.05.2015 года МОУ «ООШ №2 р.п. Дергачи» присвоено имя Героя Советского Союза гвардии капитана В.Д. Коннова.

На здании редакции районной газеты «Знамя труда», где работал Коннов в довоенное время, размещена мемориальная таблица с его портретом. В учреждении есть исторический уголок, посвященный славному сотруднику.

В районном музее хранится выписка из книги приказов редакции газеты «Социалистическая стройка», где в Приказе №7 от 28 июня 1941 г. говорится об уходе литсотрудника В.Д. Коннова в рабоче-крестьянскую Красную Армию.



Людмила Сиротина



Об авторе

Людмила Васильевна Сиротина родилась 28.08.1979 г. в селе Петропавловка Дергачевского района Саратовской области. Закончила Исторический факультет СГУ. Получив высшее образование, вернулась в родной район. Работала в отделе культуры, консультантом по работе с молодежью, в администрации Дергачевского муниципального образования. С 2009 года директор–главный редактор МУП «Редакция газеты «Знамя труда».



Людмила Васильевна, как журналист, любит и уважает читателей, понимает их чаяния, владеет информацией обо всем происходящем в районе. Всегда вдумчиво вникает в жизненную ситуацию, проявляет ко всему искренний интерес, на все имеет личное мнение. В своих публикациях она делится с односельчанами надеждами на будущее и размышлениями о прошлом и настоящем малой родины. Несмотря на загруженность ежедневными текущими вопросами, связанными с функционированием газеты, она депутат, активная общественница. Обладает яркой харизмой, ее отличает твердая внутренняя сила, человечность. Л.В. Сиротина - член Союза журналистов России.

Духовно-нравственное и патриотическое воспитание, человек труда, связь поколений, единство народов, гордость за свою историю и страну – публикации на эти темы - главная и сильная сторона районной газеты «Знамя труда». При непосредственном участии журналистов районной газеты был издан сборник воспоминаний «Им покорилась целина» к 60-летию освоения целины, в год 70-летия Великой Победы издана книга о воинах-дергачевцах «Их подвиг бессмертен». Они также работали над книгой «Радуга над полем», в которой рассказывается об истории малой родины, и изданием сборника стихов местных поэтов «Люблю тебя, край Дергачевский». Редакция стала соавтором книг Героя Труда России, Народного учителя РФ Ю.В. Лепехина «Земля за Волгой», «Край тюльпанов степных», «Дергачи – кордон России. Судьба села в судьбе Отчизны».

В год 75-летия Великой Победы районная газета рассказывает о подвигах своих земляков, тем самым создается летопись событий, которая будет передана потомкам. Василий Дмитриевич Коннов родился в марте 1913 года в селе Кологривовка Татищевского района Саратовской области. Окончил 8 классов школы-девятилетки в городе Гомеле. В предвоенные годы работал сотрудником Татищевской районной газеты и заместителем редактора Дергачевской газеты «Социалистическая стройка». В мае-июне 1941 года был призван в Красную Армию.В апреле 1941 года в Приволжском военном округе сформировалась 21-я армия. В ее состав входила 167-я стрелковая дивизия, размещалась она до войны на территории Саратовской области и формировалась в основном из местных жителей. В ряды 615-го стрелкового полка 167-й стрелковой дивизии и был зачислен Василий Дмитриевич Коннов.Дислоцировалась дивизия в городе Балашове, обучалась и вооружалась в Татищево. За неделю до нападения гитлеровской Германии на Советский Союз 21-я армия получила приказ передислоцироваться на территорию Западного Особого военного округа в район Гомеля. Война застала большую часть соединений армии в эшелонах, растянувшихся по железным дорогам на огромном пространстве от Волги до Днепра.Вот как вспоминает то время Степан Ефимович Попов, который в июне 1941 года командовал 756-м артиллерийским полком 167-й дивизии: «С 5 мая полк находился в лагерях в 25 километрах от Саратова. Это был обжитой военный постой: ослепительно-белые палатки, цветники, красно-желтые линейки. Мы настойчиво занимались боевой подготовкой: учили бойцов стрелять из карабина, пользоваться ручными гранатами, рыть окопы, сооружать убежища, читать карты, ориентироваться ночью, ходить по компасу при заданном азимуте… Тренировались непрерывно, до полного автоматизма. Занятия проводились и днем, и ночью».«День 22 июня запомнился мне на всю жизнь, - вспоминает Степан Ефимович Попов. - У нас проходили конно-спортивные соревнования. Скачки на полевом ипподроме были в самом разгаре, как вдруг и зрители, и всадники, как по команде бросились к воротам, застыли у репродуктора, прикрепленного к телеграфному столбу. Подойдя, я услышал знакомый голос Молотова… Так в нашу жизнь вошла война…23 июня полк, поднятый по тревоге, погрузил в железнодорожные вагоны вооружение, лошадей и амуницию и несколькими эшелонами отправился на запад. Везли нас почти без остановок - сплошная «зеленая улица». А навстречу уже двигались поезда, до отказа набитые беженцами; поражала сутолока на станциях. В небе стали появляться самолеты противника, и я приказал привести счетверенные зенитно-пулеметные установки в готовность номер один, подготовить для стрельбы по снижающимся воздушным целям ручные и станковые пулеметы. Организовали также противопожарную команду, установили сигналы воздушной тревоги…».Сводки становились все тревожнее. На подступах к Минску наши войска вели тяжелые бои с танковыми частями противника. Из войск по левому берегу Днепра от Могилева до Речицы были только 148-я и 53-я стрелковые дивизии 63-го стрелкового корпуса, ожидалось прибытие 167-й стрелковой дивизии, отдельные части которой уже начали сосредотачиваться в районе Довска.«Утром 27 июня, как раз перед Жлобиным, где дивизии предстояло выгружаться, в воздухе появилось звено истребителей «Мессершмитт-109». Загремел дробный пулеметный стук. Эхом отозвались оглушительные разрывы бомб, все заволокло густым дымом, запахло гарью. Командиры и красноармейцы бросились к платформам, скатывали с них орудия, снимали имущество, выводили из вагонов лошадей. Появились первые раненые...Бойцы открыли по самолетам залповый огонь из карабинов, в дело вступили пулеметные расчеты - «стервятники» тут же стали набирать высоту, а вскоре вообще скрылись. В батареях потом только об этом и было разговору - мол, не так страшен черт, как его малюют... Однако вечером, когда разгружался последний эшелон, «мессеры» появились вновь, обстреляли вагоны. Были ранены три солдата», - вспоминает С.Е. Попов.К 3 июля дивизия в составе 21-й армии занимает рубеж по берегу Днепра на участке Рогачев, Жлобин, где вошла в состав 63-го стрелкового корпуса комкора Л.Г. Петровского. Дивизия держала оборону по Днепру до середины августа 1941 года, затем значительная часть наших войск попала в окружение.Дивизион, в котором служил В.Д.Коннов, не попал в окружение потому, что за несколько дней до этих событий был веден на переформирование.Вехи дальнейшего фронтового пути будущего Героя Советского Союза связаны с Юго-Западным, Брянским, Воронежским, 1-м и 2-м Украинским фронтами. По некоторым сведениям в декабре 1941 года В.Д.Коннов участвовал в битве под Москвой. В ходе контрнаступления освобождал город Елец. С апреля по декабрь 1942 года его артдивизион участвовал в битве за Воронеж. Это сражение не так широко освещалось, как оборона Сталинграда, Севастополя, блокада Ленинграда, битва под Москвой и другие известные сражения, но достаточно сказать, что с 7 июля 1942 года по 25 января 1943 года (178 дней) правобережная часть города была оккупирована немецкими войсками, таким образом, полгода линия фронта разделяла город на две части, но занять Воронеж немцы так и не смогли. В январе-феврале 1943 года дивизия участвует в Воронежско-Касторненской, а после освобождения Воронежа – в Харьковской наступательных операциях, в марте в составе 69-й армии ведет тяжелые оборонительные бои под Харьковом.В апреле 1943 года дивизия, где служил В.Д.Коннов, была включена в состав войск 38-й армии и заняла оборону в южной части Курского выступа на подступах к городу Сумы, где вела оборонительные бои до июля 1943 года.Отважно дрались воины дивизии в Белгородско-Харьковской операции и битве за Днепр. Во взаимодействии с частями 340-й стрелковой дивизии они освободили областной центр Украины – город Сумы (2 сентября), за что в тот же день дивизия была удостоена почетного наименования Сумской.Преследуя отходящего противника, дивизия совместно со 163-й стрелковой дивизией 16 сентября овладела городом Ромны.21 сентября 1943 года за образцовое выполнение боевых задач, доблесть и мужество личного состава дивизия награждена орденом Красного Знамени.За несколько дней до этого свою первую награду – орден Красной Звезды получил парторг батальона Василий Дмитриевич Коннов. Вот строки из приказа: «Гвардии ст. лейтенант Коннов, находясь на должности парторга батальона, своим личным примером, своими зажигательными словами, которые являются понятными для всего состава батальона, вдохновлял личный состав на подвиги, на разгром врага. В бою за г. Ромны Сумской обл. 15.9.43 года гвардии ст.л-т Коннов все время находился в боевых порядках подразделений, воодушевлял на подвиги, на разгром врага. В боях за переправу через р. Днепр гвардии ст. л-т Коннов провел большую разъяснительную работу среди своего состава и призвал на быстрейшее форсирование р. Днепр. Как только б-н форсировал Днепр, получил задачу вести бой в направлении Вышгород, гвардии старший л-т Коннов все время находился в боевых порядках подразделений лично воодушевлял на подвиги.» Место службы 615 167 сд 38 А 1 Укр Ф Дата подвига 15.09.1943 г. - Сайт «Подвиг народа»/Документы (podvignaroda.mail.ru).В ночь на 26 сентября передовые части дивизии форсировали Днепр в районе Лютежа и до ноября 1943 года вели ожесточенные бои по удержанию и расширению захваченного плацдарма.Дальше был путь на Киев. Киевская и Житомирско-Бердичевская наступательные операции, освобождение украинских и молдавских городов. В Ясско-Кишиневской и Дебреценской наступательных операциях 1944-го дивизия прошла с боями свыше 600 км и во взаимодействии с другими соединениями и частями армии овладела городами Пятра (Пьятра-Нямц), Топлица, Бистрица и другими населенными пунктами.Второй свой орден – орден Отечественной войны I степени заместитель командира батальона по политчасти 136-го Гвардейского стрелкового полка 42-й Гвардейской стрелковой Прилукской ордена Ленина Краснознаменной и ордена Богдана Хмельницкого дивизии В.Д.Коннов получил в сентябре 1944 года.Фронтовой приказ №103/н от 20.09.1944 г. Издан ВС 40А 2-го Украинского фронта (Архив ЦФМО. Фонд 33. Опись 690306. Единица хранения 357. № записи 40339308.): «В период подготовки личного состава батальона к наступательным боям и в период наступления тов. Коннов провел исключительно большую работу, обеспечил наступательный порыв бойцов и командиров. Коммунисты и комсомольцы примером храбрости вели за собой остальную массу. В трудные периоды боя тов. Коннов находился в боевых порядках пехоты, где личным примером храбрости воодушевлял личный состав подразделений на выполнение приказа командования.» Сайт «Подвиг народа»/Документы (podvignaroda.mail.ru).В конце октября 1944 года – первой половине февраля 1945-го боревая часть, в которой служил В.Д.Коннов, участвовала в Будапештской, с 25 марта 1945-го - в Братиславско-Брновской наступательной операциях. В ходе боев в Западных Карпатах во взаимодействии с 232-й стрелковой дивизией и 54-м укрепленным районом освободила чехословацкий город Банска-Бистрица (25 марта). С 13 апреля и до конца войны вела боевые действия в составе войск 53-й армии 2-го Украинского фронта. Боевой путь завершила в Пражской наступательной операции", но уже без Героя Советского Союза гвардии капитана Василия Дмитриевича Коннова – он не дожил до Победы два месяца.Коннов Василий Дмитриевич геройски погиб в бою за высоту у города Зволен в Чехословакии 2 марта 1945 года.ВЕРНЁМСЯ НА ГОД НАЗАД,в раннюю весну 1944-го5 марта 1944 года войска 2-го Украинского фронта начали наступление на Уманско-Ботошанском направлении. На следующий день у деревни Антоновки Букского района Киевской области полк, в котором служил Коннов, вышел к Горному Тикичу - небольшой, но глубокой реке, на правом берегу которой гитлеровцы имели заранее подготовленные позиции. Противник обстреливал левый берег сильным артиллерийским и минометным огнем. Стояла ненастная погода, шел мелкий дождь, почва раскисла, сильный ветер пронизывал до костей. Переправочных средств не было. Роты залегли перед рекой, несли потери. Вдруг над цепями батальона раздался звонкий голос гвардии капитана Коннова: "Коммунисты, вперед!" С этим возгласом Коннов первым бросился в ледяную воду ГорногоТикича. Его примеру последовали по два-три человека из каждого взвода, а за ними - весь батальон. Переплыв на правый берег реки, Коннов повел солдат на штурм вражеских укреплений. Атаку гвардейцев вовремя поддержала наша артиллерия с левого берега. Артиллеристы прямой наводкой уничтожили несколько пулеметных дзотов, а огнем с закрытых позиций подавили минометную батарею противника. Ручными гранатами и автоматным огнем батальон выбил фашистов из траншей и освободил Антоновку. В момент, когда бойцы выходили на южную окраину деревни, противник предпринял контратаку. Более пяти рот вражеской пехоты навалилось на правый фланг батальона. Коннов выдвинул туда пулеметную роту и сам возглавил отражение вражеской контратаки. Огонь гвардейцев был дружным и точным. Оставив на околице села десятки трупов и два бронетранспортера, фашисты отошли на исходные позиции.От командира полка поступил приказ: закрепиться в Антоновке и удержать захваченный плацдарм до подхода основных сил. Коннов обошел роты, дал советы командирам подразделений по организации обороны, указал, какие направления должны быть особенно плотно прикрыты пулеметным огнем. Принятые меры оказались своевременными. Со стороны села Хижня фашисты бросили батальон пехоты с четырьмя танками. Вражеская артиллерия обрушила огонь на Антоновку. Рассыпавшись в цепь, гитлеровцы двинулись за танками. В это время наши гаубичные батареи удачно поставили заградительный огонь, расстроили боевые порядки противника. А когда фашисты вышли из балки на пригорок, в дело вступили пулеметчики. Пехота была прижата к земле, но танки на большой скорости ворвались в расположение батальона. Коннов по огородам подполз к одному из них и противотанковой гранатой разорвал гусеницу. Три других танка были уничтожены гвардейцами в самом селе. В это время подоспели основные силы полка. Атака гвардейцев была неотразимой. Враг бежал в направлении Умани...Гвардии капитану В.Д. Коннову Указом Президиума Верховного Совета СССР за мужество и отвагу, проявленные при форсировании реки Горный Тикич и в бою за опорный пункт обороны противника было присвоено звание Герой Советского Союза, вручен орден Ленина и медаль «Золотая звезда».Военные подвиги В.Д.Коннова навсегда остались в памяти земляков. Его имя носит одна из улиц р.п. Дергачи. К 65–летию Победы в поселке была открыта аллея с памятником (бюстом) герою.27.05.2015 года МОУ «ООШ №2 р.п. Дергачи» присвоено имя Героя Советского Союза гвардии капитана В.Д. Коннова.На здании редакции районной газеты «Знамя труда», где работал Коннов в довоенное время, размещена мемориальная таблица с его портретом. В учреждении есть исторический уголок, посвященный славному сотруднику.В районном музее хранится выписка из книги приказов редакции газеты «Социалистическая стройка», где в Приказе №7 от 28 июня 1941 г. говорится об уходе литсотрудника В.Д. Коннова в рабоче-крестьянскую Красную Армию.Людмила Васильевна Сиротина родилась 28.08.1979 г. в селе Петропавловка Дергачевского района Саратовской области. Закончила Исторический факультет СГУ. Получив высшее образование, вернулась в родной район. Работала в отделе культуры, консультантом по работе с молодежью, в администрации Дергачевского муниципального образования. С 2009 года директор–главный редактор МУП «Редакция газеты «Знамя труда».Людмила Васильевна, как журналист, любит и уважает читателей, понимает их чаяния, владеет информацией обо всем происходящем в районе. Всегда вдумчиво вникает в жизненную ситуацию, проявляет ко всему искренний интерес, на все имеет личное мнение. В своих публикациях она делится с односельчанами надеждами на будущее и размышлениями о прошлом и настоящем малой родины. Несмотря на загруженность ежедневными текущими вопросами, связанными с функционированием газеты, она депутат, активная общественница. Обладает яркой харизмой, ее отличает твердая внутренняя сила, человечность. Л.В. Сиротина - член Союза журналистов России.Духовно-нравственное и патриотическое воспитание, человек труда, связь поколений, единство народов, гордость за свою историю и страну – публикации на эти темы - главная и сильная сторона районной газеты «Знамя труда». При непосредственном участии журналистов районной газеты был издан сборник воспоминаний «Им покорилась целина» к 60-летию освоения целины, в год 70-летия Великой Победы издана книга о воинах-дергачевцах «Их подвиг бессмертен». Они также работали над книгой «Радуга над полем», в которой рассказывается об истории малой родины, и изданием сборника стихов местных поэтов «Люблю тебя, край Дергачевский». Редакция стала соавтором книг Героя Труда России, Народного учителя РФ Ю.В. Лепехина «Земля за Волгой», «Край тюльпанов степных», «Дергачи – кордон России. Судьба села в судьбе Отчизны».В год 75-летия Великой Победы районная газета рассказывает о подвигах своих земляков, тем самым создается летопись событий, которая будет передана потомкам.