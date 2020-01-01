Смотри в корень! Девиз жизни журналиста Николая Яковлева Новости, Главные новости, Поздравления — 31-января-2020 — прочитано 38 раз Смотри в корень! Девиз жизни журналиста Николая Яковлева





































1 февраля свой 80-летний юбилей отметит один из патриархов саратовской журналистики Николай Алексеевич Яковлев. Он воспитал не одно поколение своих коллег, на собственном примере не раз доказывал, что журналистика – это не созерцание и простое описание фактов, а активное внедрение в общественные процессы, твердая убежденность, что журналист – априори борец со злом и несправедливостью. Его коллеги знают, что для Яковлева невозможно просто написать текст и взяться за другую тему. Он настолько проникает в суть проблемы, что долго не может «остыть», «отстать».

Николай Алексеевич по праву считает себя счастливым человеком. Когда-то он раз и навсегда определился с выбором профессии, ставшей для него и судьбой, и смыслом жизни на многие-многие десятилетия.













































Он родился 1 февраля 1940 года в селе Краишево Еланского района Волгоградской области в многодетной семье. После окончания школы поступил в Рижское высшее военно-морское училище подводного плавания, но уже после первого семестра подал заявление об отчислении, объяснив свое решение желанием обучаться на филологическом факультете Саратовского госуниверситета. Успешное сотрудничество с областной молодежной газетой «Заря молодежи» привело к тому, что на третьем курсе подающего надежды студента зачислили в штат этой редакции. Так и совмещал учебу на дневном отделении вуза с работой в редакции.













































После окончания учебы в 1963 году работал в Саратовском областном комитете по радиовещанию и телевидению, в редакции газеты «Большая Волга», журнале Министерства сельского хозяйства РСФСР «Степные просторы», в редакции газеты «Коммунист» г. Энгельса.

Николай Яковлев много лет был редактором многотиражной газеты саратовского завода «Серп и молот», одновременно являясь специальным корреспондентом журнала «Крокодил», исколесив в этом качестве полстраны. Тесное сотрудничество с газетами «Правда», «Известия», «Сельская жизнь», «Социалистическая индустрия» позволило ему более глубоко изучить и понять достоинства и недостатки существующей на тот период политической системы.















































В 1990 году, с наступлением перестройки, учредил независимую Саратовскую областную газету социально-экономической информации «Советы. Факты. События» («СОВФАКС») и первую экономически свободную редакцию в организационно-правовой форме некоммерческой организации.

Он участник Конгресса российских СМИ, Гражданского форума РФ, член Клуба главных редакторов России «Четвертая власть», был экспертом Фонда развития информационной политики (г. Москва), участником всероссийских совещаний по проблемам современных СМИ. Многократно поощрялся профессиональными наградами, награжден знаком губернатора Саратовской области «За стойкость и выживание», лауреат Всесоюзных конкурсов, в том числе Гран-при фельетонистов журнала «Крокодил» с вручением ему диплома и медали «Смотри в корень», а также Всероссийского и регионального уровней, среди которых одна из самых дорогих – «Золотое перо». Союз журналистов России наградил Яковлева Почетным знаком «За заслуги перед профессиональным сообществом». Эти награды и регалии – отражение яркой профессиональной деятельности Николая Яковлева. Конечно, как и многие его коллеги, он мог бы выбрать иной путь – ограничиться очерками о передовиках, о «заслугах» партии и правительства. Но он не видел иного выхода, как бороться против бюрократов, безграмотных решений. Он на собственном опыте убедился, что острое печатное слово способно многое изменить в судьбах людей, в обстоятельствах жизни.













































Добиваться успехов помогал яркий общественный темперамент Николая Алексеевича. И любовь, поддержка близких – на первом месте! Его любовь, коллега, друг Людмила Никитична более 50 лет была рядом, до последних лет жизни писала книгу об истории семьи «Не сломленные бурей». Судьбу родителей журналистов продолжает дочь Анна. Сын Алексей тоже унаследовал чисто журналистский талант аналитика, публициста, мастера слова.

… Сегодня у общества много претензий к СМИ. Растеряв свой запал в начале демократических перемен, многие перестали быть по сути журналистами, выбрав более спокойную стезю пиара. Но Н.А.Яковлев верит: за публицистикой будущее, ведь движение вперед невозможно без осмысления происходящего.

С юбилеем, уважаемый Николай Алексеевич! Крепкого здоровья, долгих лет жизни и неиссякаемой энергии. Ваша жизнь, успехи на профессиональном поприще дают силы творить, придерживаясь истинных ценностей, нынешним поколениям ваших последователей, современным работникам пера!





Яковлев среди друзей, коллег - единомышленников. Репортаж пресс-тура в Краснокутский район с ветеранами журналистики на место приземления Германа Титова. Что нас объединяет? Дух коллективизма, желание всё увидеть самим и рассказать другим! Мы из СССР!

Фоторепортаж Лидии Златогорской и Юрия Неугодова

Региональное отделение

Союза журналистов России 1 февраля свой 80-летний юбилей отметит один из патриархов саратовской журналистики Николай Алексеевич Яковлев. Он воспитал не одно поколение своих коллег, на собственном примере не раз доказывал, что журналистика – это не созерцание и простое описание фактов, а активное внедрение в общественные процессы, твердая убежденность, что журналист – априори борец со злом и несправедливостью. Его коллеги знают, что для Яковлева невозможно просто написать текст и взяться за другую тему. Он настолько проникает в суть проблемы, что долго не может «остыть», «отстать».Николай Алексеевич по праву считает себя счастливым человеком. Когда-то он раз и навсегда определился с выбором профессии, ставшей для него и судьбой, и смыслом жизни на многие-многие десятилетия.Он родился 1 февраля 1940 года в селе Краишево Еланского района Волгоградской области в многодетной семье. После окончания школы поступил в Рижское высшее военно-морское училище подводного плавания, но уже после первого семестра подал заявление об отчислении, объяснив свое решение желанием обучаться на филологическом факультете Саратовского госуниверситета. Успешное сотрудничество с областной молодежной газетой «Заря молодежи» привело к тому, что на третьем курсе подающего надежды студента зачислили в штат этой редакции. Так и совмещал учебу на дневном отделении вуза с работой в редакции.После окончания учебы в 1963 году работал в Саратовском областном комитете по радиовещанию и телевидению, в редакции газеты «Большая Волга», журнале Министерства сельского хозяйства РСФСР «Степные просторы», в редакции газеты «Коммунист» г. Энгельса.Николай Яковлев много лет был редактором многотиражной газеты саратовского завода «Серп и молот», одновременно являясь специальным корреспондентом журнала «Крокодил», исколесив в этом качестве полстраны. Тесное сотрудничество с газетами «Правда», «Известия», «Сельская жизнь», «Социалистическая индустрия» позволило ему более глубоко изучить и понять достоинства и недостатки существующей на тот период политической системы.В 1990 году, с наступлением перестройки, учредил независимую Саратовскую областную газету социально-экономической информации «Советы. Факты. События» («СОВФАКС») и первую экономически свободную редакцию в организационно-правовой форме некоммерческой организации.Он участник Конгресса российских СМИ, Гражданского форума РФ, член Клуба главных редакторов России «Четвертая власть», был экспертом Фонда развития информационной политики (г. Москва), участником всероссийских совещаний по проблемам современных СМИ. Многократно поощрялся профессиональными наградами, награжден знаком губернатора Саратовской области «За стойкость и выживание», лауреат Всесоюзных конкурсов, в том числе Гран-при фельетонистов журнала «Крокодил» с вручением ему диплома и медали «Смотри в корень», а также Всероссийского и регионального уровней, среди которых одна из самых дорогих – «Золотое перо». Союз журналистов России наградил Яковлева Почетным знаком «За заслуги перед профессиональным сообществом». Эти награды и регалии – отражение яркой профессиональной деятельности Николая Яковлева. Конечно, как и многие его коллеги, он мог бы выбрать иной путь – ограничиться очерками о передовиках, о «заслугах» партии и правительства. Но он не видел иного выхода, как бороться против бюрократов, безграмотных решений. Он на собственном опыте убедился, что острое печатное слово способно многое изменить в судьбах людей, в обстоятельствах жизни.Добиваться успехов помогал яркий общественный темперамент Николая Алексеевича. И любовь, поддержка близких – на первом месте! Его любовь, коллега, друг Людмила Никитична более 50 лет была рядом, до последних лет жизни писала книгу об истории семьи «Не сломленные бурей». Судьбу родителей журналистов продолжает дочь Анна. Сын Алексей тоже унаследовал чисто журналистский талант аналитика, публициста, мастера слова.… Сегодня у общества много претензий к СМИ. Растеряв свой запал в начале демократических перемен, многие перестали быть по сути журналистами, выбрав более спокойную стезю пиара. Но Н.А.Яковлев верит: за публицистикой будущее, ведь движение вперед невозможно без осмысления происходящего.Крепкого здоровья, долгих лет жизни и неиссякаемой энергии. Ваша жизнь, успехи на профессиональном поприще дают силы творить, придерживаясь истинных ценностей, нынешним поколениям ваших последователей, современным работникам пера!Яковлев среди друзей, коллег - единомышленников. Репортаж пресс-тура в Краснокутский район с ветеранами журналистики на место приземления Германа Титова. Что нас объединяет? Дух коллективизма, желание всё увидеть самим и рассказать другим! Мы из СССР!Фоторепортаж Лидии Златогорской и Юрия Неугодова