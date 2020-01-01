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10-июля-2019 — прочитано 617 разСроки прием документов, представляемых в электронном виде на адрес: konkursSMI-2018@yandex.ru, осуществляются с 17 по 29 июля 2019 года. Подробнее...
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Помогите издать книгу Бориса Озерного «Бессмертие. Стихи и рассказы о войне»
Новости, Обратите внимание — 31-января-2020 — прочитано 12 раз
Помогите издать книгу Бориса Озерного «Бессмертие. Стихи и рассказы о войне».
Хочу выразить сердечную благодарность всем, кто прочитал на этом сайте мой материал «Фронтовой писатель Борис Озёрный». На сегодня с ним ознакомилось более 600 человек. Вы поняли, друзья, каким сильным человеком был мой отец.
Также благодарю тех, кто в последнее десятилетие помогал в издании, публикации произведений поэта – А.А.Ищенко, Е.С.Данилову, Л.А.Писного, Е.А.Чернова, В.Г. Гурьянова, Л.Л. Чиркову, В.М. Ганского.
Сейчас я составила сборник Б.Ф.Озерного под названием «Бессмертие. Стихи и рассказы о войне». Книга посвящена 75-летию Великой Победы и адресована юношеству.
Книге предпослан эпиграф:
Мой юный друг!
Мы трудно жили,
Не знали отдыха в борьбе,
Мы землю кровью оросили,
Чтоб было легче жить тебе.
И ты, счастливым песням внемля,
Жизнь не измерив на шаги,
В цветах садов родную землю,
Как мы, - люби и береги!
Поверьте, стихи и рассказы Бориса Озерного востребованы молодым поколением . Они наполнены любовью к Родине, к жизни, к людям. Они против войны, за счастливую созидательную жизнь. И тем дороги нам, современникам.
Хотелось бы, чтобы книгу Озерного получили не только библиотеки города и области (включая школьные библиотеки), но и любители поэзии. Поэтому я прошу финансовой помощи на издание этой книги.
Особо обращаюсь к его землякам – жителям Новых Бурас, родины поэта.
Мои контактные телефоны: 641 -649 ; 8 -964 -997 -03 -00.
С уважением к вам
Светлана Борисовна Дурнова, журналист