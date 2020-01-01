Помогите издать книгу Бориса Озерного «Бессмертие. Стихи и рассказы о войне» Новости, Обратите внимание — 31-января-2020 — прочитано 12 раз Помогите издать книгу Бориса Озерного «Бессмертие. Стихи и рассказы о войне».



































Хочу выразить сердечную благодарность всем, кто прочитал на этом сайте мой материал «Фронтовой писатель Борис Озёрный». На сегодня с ним ознакомилось более 600 человек. Вы поняли, друзья, каким сильным человеком был мой отец.

Также благодарю тех, кто в последнее десятилетие помогал в издании, публикации произведений поэта – А.А.Ищенко, Е.С.Данилову, Л.А.Писного, Е.А.Чернова, В.Г. Гурьянова, Л.Л. Чиркову, В.М. Ганского.

Сейчас я составила сборник Б.Ф.Озерного под названием «Бессмертие. Стихи и рассказы о войне». Книга посвящена 75-летию Великой Победы и адресована юношеству.

Книге предпослан эпиграф: Мой юный друг!

Мы трудно жили,

Не знали отдыха в борьбе,

Мы землю кровью оросили,

Чтоб было легче жить тебе.

И ты, счастливым песням внемля,

Жизнь не измерив на шаги,

В цветах садов родную землю,

Как мы, - люби и береги!

Поверьте, стихи и рассказы Бориса Озерного востребованы молодым поколением . Они наполнены любовью к Родине, к жизни, к людям. Они против войны, за счастливую созидательную жизнь. И тем дороги нам, современникам.

Хотелось бы, чтобы книгу Озерного получили не только библиотеки города и области (включая школьные библиотеки), но и любители поэзии. Поэтому я прошу финансовой помощи на издание этой книги.

Особо обращаюсь к его землякам – жителям Новых Бурас, родины поэта.



Мои контактные телефоны: 641 -649 ; 8 -964 -997 -03 -00.





С уважением к вам

Светлана Борисовна Дурнова, журналист

Хочу выразить сердечную благодарность всем, кто прочитал на этом сайте мой материал «Фронтовой писатель Борис Озёрный». На сегодня с ним ознакомилось более 600 человек. Вы поняли, друзья, каким сильным человеком был мой отец.Также благодарю тех, кто в последнее десятилетие помогал в издании, публикации произведений поэта – А.А.Ищенко, Е.С.Данилову, Л.А.Писного, Е.А.Чернова, В.Г. Гурьянова, Л.Л. Чиркову, В.М. Ганского.Сейчас я составила сборник Б.Ф.Озерного под названием «Бессмертие. Стихи и рассказы о войне». Книга посвящена 75-летию Великой Победы и адресована юношеству.Книге предпослан эпиграф:Поверьте, стихи и рассказы Бориса Озерного востребованы молодым поколением . Они наполнены любовью к Родине, к жизни, к людям. Они против войны, за счастливую созидательную жизнь. И тем дороги нам, современникам.Хотелось бы, чтобы книгу Озерного получили не только библиотеки города и области (включая школьные библиотеки), но и любители поэзии. Поэтому я прошу финансовой помощи на издание этой книги.Особо обращаюсь к его землякам – жителям Новых Бурас, родины поэта.Мои контактные телефоны: 641 -649 ; 8 -964 -997 -03 -00.