Памяти коллеги посвящаем Новости, Летописцы-Победители. Имена и судьбы. — 28-января-2020 — прочитано 20 раз Памяти коллеги посвящаем



Суруткович Юльян Александрович



(13 января 1918 - 8 августа 2014)

















































8 августа 2014 года на 97 году ушел из жизни наш коллега член Союза журналистов России, ветеран Великой Отечественной войны, Почетный гражданин Дергачевского района Юльян Александрович Суруткович.



Родился он 13 января 1918 года в семье дергачевских железнодорожников Александра Романовича и Эмилии Ивановны Суруткович. Как будто специально судьба распорядилась так, что тот день, в который этот человек появился на свет, стал впоследствии Днем российской печати.



Юльян с детства очень любил читать. Лет в 15 сам пробовал что-нибудь сочинить. Что не нравилось, безжалостно выбрасывал, порвав на кусочки. Как магнит притягивали его произведения Толстого, Горького, Тургенева, Шолохова, Островского, Гюго, Стендаля, Драйзера, Дюма и других. И до призыва в армию он прочитал почти все их произведения.



Семнадцатилетним парнем пошел работать инспектором райсобеса. Было это в 1935 году. И, хоть и жили небогато, получив первую зарплату, пошел к заведующей книготоргом и подписался на собрание сочинений Л.Н. Толстого в 90 томах. Домой пришел полный радости. Ведь именно книги были тем университетом, который дал ему путевку в жизнь.



Энергии хватало на многое. По совместительству он был еще и председателем комитета по физической культуре и спорту. А в редакцию пришел по направлению комитета комсомола в 1936 году. Его должность называлась в ту пору инструктор газеты.



Неравнодушие по жизни заставляло писать и о том, что встречалось хорошее - о людях, их судьбах, работе и быте, и о том, что примечалось плохое - невнимательности, бесхозяйственности, черствости и бездушии иных так называемых чиновников.



В 1938 году его призвали в армию. С октября 1938 по июнь 1939 года учился в Иркутской военной школе санитарных инструкторов. А оттуда уже старшиной медслужбы направили в 152 полк 94 стрелковой дивизии Забайкальского военного округа. В армии он особенно увлекался спортом, очень любил футбол. Но мирная служба закончилась уже в 1939 году, когда начались финские события.



Под утро нового 1940 года эшелон с двумя легколыжными батальонами, направлявшимися на фронт, под Москвой у разъезда Вялки был направлен в разрез стрелки - в результате диверсии произошла страшная авария. Начался кромешный ад: вагоны залазили друг на друга как спичечные коробки, вспыхивали и моментально сгорали. Сгорело человек 80, ничего потом не смогли найти, даже костей. А в первом вагоне ехали друзья Юльяна. Тогда и появились в его волосах первые проседи...



С первых дней войны с Японией под городом Хайлар он был ранен в ногу. Благо, подобрали танкисты. Разрезали сапог на распухшей ноге, забинтовали и доставили в санчасть.



В мае 1941 года нашел Юльян свою любовь - лейтенанта медслужбы Надежду Мосеву. Судьба подарила им трех дочерей. Старшая - Галина - окончила школу с золотой медалью, а затем училась в Саратовском мединституте, средняя - Тамара



получила серебряную медаль и продолжила учебу в Саратовском государственном университете, младшая - Татьяна - обучилась профессии в Саратовском медучилище.



А служить Юльяну Александровичу в армии пришлось 8 лет, демобилизовался в августе 1946 года.



Ветеран Великой Отечественной награжден орденом Отечественной войны I степени, медалями «За отвагу», «За победу над Японией» и другими.



Там же, в армии, Юльян Александрович вступил в 1943 году в члены КПСС, окончил вечернюю двухгодичную партшколу. Общий трудовой стаж Юльяна Александровича - 53 года, из них в редакции районной газеты - 35 лет. В 1976 году он был принят в члены Союза журналистов.



Светлая ему память.



Людмила Сиротина



Об авторе



Людмила Васильевна Сиротина родилась 28.08.1979 г. в селе Петропавловка Дергачевского района Саратовской области. Закончила исторический факультете СГУ. Получив высшее образование, вернулась в родной район. Работала в отделе культуры, в администрации Дергачевского ОМО. С 2009 года директор–главный редактор МУП «Редакция газеты «Знамя труда».



Людмила Васильевна, как и каждый журналист, любит и уважает читателей, понимает их чаяния, владеет информацией обо всем происходящем в районе. Всегда вдумчиво вникает в жизненную ситуацию, проявляет ко всему искренний интерес, на все имеет свое личное мнение. В своих публикациях она заряжает односельчан своими надеждами и размышлениями о прошлом и настоящем малой родины. Несмотря на загруженность ежедневными текущими вопросами, связанными с функционированием газеты, она депутат, активная общественница, которая обладает харизмой, имеет твердую внутреннюю силу, человечность. Член Союза журналистов России.



Принимала участие в создании книг: «Им покорилась целина», «Их подвиг бессмертен», «Радуга над полем», сборника стихов местных поэтов «Люблю тебя, край Дергачевский» и др. 8 августа 2014 года на 97 году ушел из жизни наш коллега член Союза журналистов России, ветеран Великой Отечественной войны, Почетный гражданин Дергачевского района Юльян Александрович Суруткович.Родился он 13 января 1918 года в семье дергачевских железнодорожников Александра Романовича и Эмилии Ивановны Суруткович. Как будто специально судьба распорядилась так, что тот день, в который этот человек появился на свет, стал впоследствии Днем российской печати.Юльян с детства очень любил читать. Лет в 15 сам пробовал что-нибудь сочинить. Что не нравилось, безжалостно выбрасывал, порвав на кусочки. Как магнит притягивали его произведения Толстого, Горького, Тургенева, Шолохова, Островского, Гюго, Стендаля, Драйзера, Дюма и других. И до призыва в армию он прочитал почти все их произведения.Семнадцатилетним парнем пошел работать инспектором райсобеса. Было это в 1935 году. И, хоть и жили небогато, получив первую зарплату, пошел к заведующей книготоргом и подписался на собрание сочинений Л.Н. Толстого в 90 томах. Домой пришел полный радости. Ведь именно книги были тем университетом, который дал ему путевку в жизнь.Энергии хватало на многое. По совместительству он был еще и председателем комитета по физической культуре и спорту. А в редакцию пришел по направлению комитета комсомола в 1936 году. Его должность называлась в ту пору инструктор газеты.Неравнодушие по жизни заставляло писать и о том, что встречалось хорошее - о людях, их судьбах, работе и быте, и о том, что примечалось плохое - невнимательности, бесхозяйственности, черствости и бездушии иных так называемых чиновников.В 1938 году его призвали в армию. С октября 1938 по июнь 1939 года учился в Иркутской военной школе санитарных инструкторов. А оттуда уже старшиной медслужбы направили в 152 полк 94 стрелковой дивизии Забайкальского военного округа. В армии он особенно увлекался спортом, очень любил футбол. Но мирная служба закончилась уже в 1939 году, когда начались финские события.Под утро нового 1940 года эшелон с двумя легколыжными батальонами, направлявшимися на фронт, под Москвой у разъезда Вялки был направлен в разрез стрелки - в результате диверсии произошла страшная авария. Начался кромешный ад: вагоны залазили друг на друга как спичечные коробки, вспыхивали и моментально сгорали. Сгорело человек 80, ничего потом не смогли найти, даже костей. А в первом вагоне ехали друзья Юльяна. Тогда и появились в его волосах первые проседи...С первых дней войны с Японией под городом Хайлар он был ранен в ногу. Благо, подобрали танкисты. Разрезали сапог на распухшей ноге, забинтовали и доставили в санчасть.В мае 1941 года нашел Юльян свою любовь - лейтенанта медслужбы Надежду Мосеву. Судьба подарила им трех дочерей. Старшая - Галина - окончила школу с золотой медалью, а затем училась в Саратовском мединституте, средняя - Тамараполучила серебряную медаль и продолжила учебу в Саратовском государственном университете, младшая - Татьяна - обучилась профессии в Саратовском медучилище.А служить Юльяну Александровичу в армии пришлось 8 лет, демобилизовался в августе 1946 года.Ветеран Великой Отечественной награжден орденом Отечественной войны I степени, медалями «За отвагу», «За победу над Японией» и другими.Там же, в армии, Юльян Александрович вступил в 1943 году в члены КПСС, окончил вечернюю двухгодичную партшколу. Общий трудовой стаж Юльяна Александровича - 53 года, из них в редакции районной газеты - 35 лет. В 1976 году он был принят в члены Союза журналистов.Людмила СиротинаЛюдмила Васильевна Сиротина родилась 28.08.1979 г. в селе Петропавловка Дергачевского района Саратовской области. Закончила исторический факультете СГУ. Получив высшее образование, вернулась в родной район. Работала в отделе культуры, в администрации Дергачевского ОМО. С 2009 года директор–главный редактор МУП «Редакция газеты «Знамя труда».Людмила Васильевна, как и каждый журналист, любит и уважает читателей, понимает их чаяния, владеет информацией обо всем происходящем в районе. Всегда вдумчиво вникает в жизненную ситуацию, проявляет ко всему искренний интерес, на все имеет свое личное мнение. В своих публикациях она заряжает односельчан своими надеждами и размышлениями о прошлом и настоящем малой родины. Несмотря на загруженность ежедневными текущими вопросами, связанными с функционированием газеты, она депутат, активная общественница, которая обладает харизмой, имеет твердую внутреннюю силу, человечность. Член Союза журналистов России.Принимала участие в создании книг: «Им покорилась целина», «Их подвиг бессмертен», «Радуга над полем», сборника стихов местных поэтов «Люблю тебя, край Дергачевский» и др.