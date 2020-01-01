Коллеги, присылайте материалы на конкурс "Экономическое возрождение России"! Новости, Главные новости — 27-января-2020 — прочитано 10 раз Торгово-промышленная палата РФ и Союз журналистов России приглашают журналистов, редакции и редакционные коллективы средств массовой информации принять участие во Всероссийском конкурсе журналистов «Экономическое возрождение России» по итогам 2019 года



К участию в конкурсе приглашаются журналисты, редакции и редакционные коллективы центральных, республикан­ских, областных, районных и городских газет и журналов, информационных агентств, телевидения и радио, интернет-изданий.



Устанавливаются следующие основные номинации конкурса:

- лучшие федеральные средства массовой информации (газеты и журналы, информационные агентства, теле- и радиокомпании, интернет-издания);



- лучшие региональные средства массовой информации (газеты и журналы, информационные агентства, теле- и радиокомпании, интернет-издания);



- лучшие индивидуальные публикации в печатных изданиях, материалах информационных агентств, теле- и радиопрограммах;



- лучшие СМИ в системе ТПП РФ (газеты и журналы);



- лучшие отраслевые СМИ (газеты и журналы);



- успешный старт (участвуют журналисты до 25 лет с опытом профессиональной деятельности до 4 лет);

- лучший пресс-секретарь/специалист по связям с общественностью и работе со СМИ в системе ТПП.



Конкурс проводится в два этапа:



На региональный этап конкурса заявки подаются - до 1 февраля 2020 года (проводится территориальными ТПП, комитетами ТПП РФ, отраслевыми ассоциациями и союзами предпринимателей совместно с региональными отделениями Союза журналистов России). Документы региональных СМИ для участия в Конкурсе первоначально подаются в региональные ТПП для прохождения регионального этапа.



На федеральный этап конкурса заявки подаются до 1 марта 2020 года (проводится Торгово-промышленной палатой РФ и Союзом журналистов России).



Материалы на федеральный этап конкурса направляются до 1 марта 2020 года по адресу: 109012, г. Москва, ул. Ильинка, д. 6, ТПП РФ, Центр по связям с общественностью и СМИ, тел.: 8-495-620-04-19, 8-495-620-02-47, эл.почта: kba@tpprf.ru.



Победители конкурса получают дипломы Торгово-промышленной палаты Российской Федерации и Союза журналистов России, а также ценные призы.



Гран-при конкурса вручается победителю по теме года "Лучшая история предпринимательского успеха".



Торжественная церемония подведения итогов и награждения победителей конкурса журналистов «Экономическое возрождение России» состоится 8 апреля 2020 года в МИА «Россия сегодня» на Зубовском бульваре, д. 4.



Порядок и условия проведения конкурса определены в Положении Всероссийского конкурса журналистов "Экономическое возрождение России"



Контактная информация:



Центр по связям с общественностью и СМИ ТПП РФ

109012, г. Москва, ул. Ильинка, д. 6

Тел.: 8-495-620-02-47, 8-495-620-04-19

Эл. почта: kba@tpprf.ru, konkurs@tpprf.ru