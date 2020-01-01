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Архив: Летописцы истории страны Конкурсы: Саратовским отделением Союза журналистов России объявлен конкурс на предоставление грантов СМИ Саратовской области 10-июля-2019 — прочитано 603 раз Сроки прием документов, представляемых в электронном виде на адрес: konkursSMI-2018@yandex.ru, осуществляются с 17 по 29 июля 2019 года. Сроки прием документов, представляемых в электронном виде на адрес: konkursSMI-2018@yandex.ru, осуществляются с 17 по 29 июля 2019 года. Подробнее... Все конкурсы! Аркадакский хор ветеранов – единомышленники и друзья журналистов Новости, Летописцы-Победители. Имена и судьбы. — 24-января-2020 — прочитано 6 раз Аркадакский хор ветеранов – единомышленники и друзья журналистов



































Накануне 75-летия со Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов считаю уместным вспомнить об уникальном явлении в культурной жизни Аркадакского района – районном хоре ветеранов Великой Отечественной войны.

И пусть голоса фронтовиков порою звучали нечётко, и было заметно, что пели они на пределе своих возможностей, но когда выходили на сцену районного Дома культуры, зал взрывался аплодисментами и приветствовал их стоя. Они старались идти твёрдым шагом, расправив плечи. На груди у всех огнём горели ордена и медали…

У многих зрителей при этом зрелище глаза застилали слёзы.

Городок наш маленький. Практически все друг друга знают. Тем более каждого участника хора все знали не только в лицо. Они были активными общественниками, людьми твёрдой воли, имевшими большой запал в борьбе за правду и справедливость. Многие были внештатными корреспондентами «Сельской нови», входили в состав Президиума районного Совета ветеранов войны. Это была сила, к которой порою как в последнюю инстанцию шли люди. И эта «могучая кучка» на самом деле помогала. И как ветеранов войны за их мужество, как людей за их человеческие качества, как профессионалов в своём деле их считали живой легендой. Они ни перед кем и ни перед чем не склоняли головы, преклоняясь лишь перед смелостью, честностью, порядочностью, человечностью, правдой. Были истинными патриотами своей Родины. Постоянно вели бой со стяжательством, малодушием, высокомерным отношением к ветеранам войны. И в этом их вечном бою ни должностей, ни неприкасаемых не было.

Первый состав хора – 18 человек. Старше всех был Афанасий Гаврилович Золотарёв, 1911 года рождения. Старый коммунист, член бюро райкома партии, председатель местного колхоза «Смычка», потом «Путь к коммунизму». Он до последних дней был в авангарде политической и экономической жизни района. Его принципиальные мнения по тем или иным вопросам всегда находили место на страницах районной газеты. Он сотрудничал с ней, когда она ещё называлась «Коммуна». За заслуги в народном хозяйстве в период становления колхозов и совхозов был награждён орденом Октябрьской революции. В возрасте 84 лет вошёл в состав районного хора ветеранов!

С большинством участников хора ветеранов у меня были непосредственные личные контакты ещё до того, как стала сотрудником редакции газеты «Сельская новь».

Иван Сидорович Фоменко был моим первым руководителем – директором школы в Грачёвке. Интеллигентнейший, тактичный человек, которого никто ни разу не видел раздражённым, никогда не повышавший голос. Казалось, он и мухи не обидит… А он воевал, принимал участие в завершающих войну боях с Японией. И школьный коллектив тактично и мудро держал в руках.

Илья Михайлович Киреенко. Много лет возглавлял районный Дом культуры. Он принимал и осваивал со своим коллективом новое здание районного Дома культуры. Всегда сотрудничал с газетой. Иногда принимал и критику корреспондентов.

В годы войны ему разорвало живот. Он сам себе оказал первую помощь, выжил.

Иван Афанасьевич Нахмурин, учитель. Наш внештатный корреспондент. Его воспоминания «Моя малая Родина – Аркадак» (об истории Аркадака), о войне - «От Волги до Эльбы» - представляют, и всегда будут представлять ценность для новых поколений. Участник боёв за Сталинград, брал Берлин. Не забыть умного, вдумчивого взгляда его красивых глаз, его уважительного отношения к людям.

Константин Михайлович Захаров, учитель. В войну – лётчик, был сбит, попал в плен, прошёл Бухенвальд. Чрезвычайно скромный, высоко порядочный человек.

Дмитрий Егорович Кочетков. С первых дней войны служил на флоте. Занимался ликвидацией мин на Чёрном море, очищал Керченский пролив, который в 1943 году был буквально забит вражескими минами. И после войны ещё два года очищал от вражеских мин Чёрное море. Награждён медалью Ушакова и орденами Великой Отечественной войны первой и второй степени. Ни одна зарисовка была опубликована о нём в «Сельской нови». Были и материалы за его подписью, ведь он возглавлял партийную организацию межрайонной оптово-торговой базы.

Синин Иван Иванович, разведчик. Орден Боевого Красного Знамени ему вручал М.И. Калинин, когда он находился на лечении в одном из госпиталей Москвы. Кореец. Его настоящая фамилия Синь Ин. Задолго до революции семья их отца оказалась в России. И вместе с нашей страной прошла все испытания, выпавшие на её долю. Родился он в деревне Тамбовка Фёдоровского района Саратовской области в 1925 году. Отец в Великую Отечественную погиб под Калачом, брат вернулся весь израненный после Сталинградского сражения и вскоре умер. Иван Иванович пошёл на фронт добровольцем. Прошёл всю войну в качестве разведчика. Он был другом редакции газеты «Сельская новь». Ни один раз наша районная газета писала об этом человеке. И всегда находилось что-то новое и интересное из его военной биографии. Вот строки из зарисовки нашего внештатного корреспондента, тоже участника районного хора ветеранов, инвалида войны Анатолия Дмитриевича Емелина («СН» от 22 февраля 1997 года, «Орден боевого Красного Знамени – за «языка»): «Выступает районный хор ветеранов. Зал переполнен. Все слушают, эмоционально реагируя на каждую песню. И только платочки взлетают и приближаются к глазам зрителей, которые часто вытирают выступившие слёзы. Объявленная песня «Ехал я из Берлина» в исполнении солистов Ивана Ивановича Синина и Ильи Михайловича Киренко несётся под сводами зала. Но почему так напряжены лица солистов? Почему у них дрожат руки? Потому что этой песней они рассказывают о своих фронтовых дорогах, которым нет числа, и на обочинах которых похоронены их многочисленные боевые товарищи. Не один раз Иван Иванович Синин ходил за линию фронта, выполняя особо важные задания командования. Воевал под Ржевом, на Калининском фронте, в Белоруссии помогал регулярным отрядам партизан. Он поёт и вспоминает, как ехал домой после войны мимо разрушенных городов и деревень. И радостной, и горькой была эта дорога».

Алексей Георгиевич Мельников. Учитель, директор школы, поэт. В «Сельской нови» немало «Литературных страниц» вышло с его стихами. Он даже на уроках физики и математики, которые вёл, объяснял новые темы в стихах собственного сочинения. Говорят, подобная форма подачи материала помогала ученикам усваивать его «на лету». Без проблем поступали выпускники этой школы в высшие учебные заведения Москвы, Ленинграда, где профилирующими предметами были физика и математика. Его учеником был сирота в детстве, прошедший путь от солдата до генерал-полковника, побывавший начальником Московского военного округа и принимавший парады на Красной площади, Леонтий Васильевич Кузнецов. Их связывали тёплые личные отношения.

В годы войны Алексей Георгиевич был награждён медалью «За отвагу». Ему пришлось побывать и в плену в Норвегии.

Моё первое знакомство с Алексеем Георгиевичем состоялось в 1976 году, когда шла вместе с тётей на вокзал. Она провожала меня на экзамены в институт.

-Куда ведёшь сию красавицу? - обратился к ней Алексей Георгиевич.

-Да вот, собралась в педагогический.

-Ну, что ж. А ты готова, деточка, день и ночь ломать голову над вопросом, какие слова найти, чтобы убедить Васю Иванова, что учиться в школе он обязан?

И не дождавшись от меня ответа, сказал: «Если готова, то будешь хорошим педагогом».

Причём здесь Вася Иванов? Его юмор дошёл до меня много позже…

Юрий Александрович Гаслицкий с первого дня участник хора ветеранов. Удивительный рассказчик, весёлый, ироничный человек, заядлый охотник. Спортом увлекался с раннего детства. Гимнастика, тяжёлая атлетика, футбол – во всех видах добивался высоких результатов. Аркадакская сборная по футболу, в которой он играл, в 1940 году заняла третье место по Российской Федерации.

В 1941 году единственный из пятерых друзей, приехавших поступать, прошёл испытания и был принят в Московское военно-инженерное училище. С первых дней войны, находясь в учебных лагерях, оказался в боевых действиях. Успешно выполнил первое задание – взорвал один из мостов в Подмосковье, чтобы задержать наступление немцев. Воевал в качестве командира сапёрного подрывного взвода воздушно-десантной бригады. В 1944 году получил тяжёлое ранение. Долго лечился. Ему сделали несколько операций по извлечению осколков из кости ноги. К тому времени война закончилась. Вернувшись на костылях, тренировался и стал ходить без трости.

После войны окончил автодорожный институт, до 1962 года работал главным инженером в автохозяйстве, долгое время преподавал в СПТУ.

Не один раз «СН» публиковала о нём зарисовки на своих страницах. Дружил с ветеранами войны, сотрудниками редакции Ф.Г. Набабкиным, А.А. Пановым.

Болкунов Иван Васильевич. Ветврач. Участник Сталинградской битвы, был ранен, получил увечье. Но если после войны он приспособился, проработал и прожил с физическим увечьем всю жизнь, то душевные раны его продолжали кровоточить до последних дней. Малейшее напоминание о его фронтовом прошлом порождало бурю эмоций и слёзы, которые трудно было остановить. Не раз журналисты бывали с ним в рейдах по фермам района в составе бригады народного контроля. Иногда это были ночные рейды, приуроченные к массовым опоросам или отёлам. Весёлый человек, хороший рассказчик, знал массу анекдотов о специфике работы ветеринарного врача. Он уважал журналистов, понимал, что мы не можем до тонкостей разбираться в особенностях животноводческой отрасли, в специфике ветеринарии, зоотехнии и так далее. Поэтому всегда заботился о том, чтобы журналисты правильно отразили отмеченные недостатки, достоинства в работе коллективов животноводов. Терпеливо всё растолковывал, объяснял. Это для нас была неоценимая помощь. Съездить с ним в рейд было приятно и полезно.

Леонид Фёдорович Камышев, пехотинец, воевал на Курской дуге. После войны работал директором лесоторговой базы, в последние годы после выхода на пенсию был завхозом в райкоме партии. Невысокого росточка, худенький, всегда с улыбкой на лице. Он в период работы завхозом много сделал для разведения роз около зданий райкома партии, предприятий и организаций Аркадака. А как он любил рассказывать об особенностях этих цветов! Его даже прозвали в эти годы «Розочка». Зарисовки, интервью с ним были не раз опубликованы в «Сельской нови». Он неоднократно выступал на встречах с призывниками. На одной из них для меня по-новому раскрылся этот человек. Призывники попросили рассказать хотя бы об одном бое, как на практике это было.

-Я воевал в пехоте. Этим всё сказано. Вот один из боёв. Поставили задачу закидать немецкие окопы гранатами. Впереди пустили танки, а мы под их прикрытием бежали вслед. Добегали до окопов, и пока танк разворачивался, бросали гранаты, потом со всех ног бежали каждый за своим танком, прыгали на броню, и слившись с ней, мчали на всём ходу назад. Возвращалось нас мало. Сразу попадали на переформирование.

Без слёз выслушать это было невозможно.

Анатолий Дмитриевич Емелин. Наш внештатный корреспондент с 1952 года, более 50 лет - с районкой. Для него коллектив газеты был родным. В этом человеке сочеталось не сочетаемое – тонкая поэтическая душа и железная хватка борца за справедливость ради разоблачения разного рода любителей нажиться, используя служебное положение. Сколько острых статей, фельетонов, заметок было опубликовано, сколько анонимных угроз в свой адрес он слышал, сколько раз ему били окна по ночам. Но «с открытым забралом», как он призывал, никто к нему не пришёл, и никто ничего из сказанного не опроверг, и меры по его выступлениям были приняты. Редактор Александра Моисеевна Жихарева брала ответственность на себя. Их творческий союз в этом деле был удачным.

Слава Анатолия Дмитриевича как правдоруба и помощника простым людям жила в народе. К нему шли за помощью. И он добивался справедливости, иногда пользуясь для этого поддержкой своего фронтового друга-писателя Константина Симонова.

А сколько зарисовок о ветеранах войны он написал. Причём, умел раскрыть человека, показать его индивидуальность. А сколько стихов! Я подсчитала опубликованные – более 200!

Анатолий Дмитриевич - участник боёв за Сандомирский плацдарм. Он владел словом и умел рассказывать правду о зверствах фашистов и их приспешников, выступая в школах, училищах со своими воспоминаниями. Сам не раз бывал героем газетных зарисовок. А последняя наша беседа с ним в редакции легла в основу моего рассказа «Три портрета - на стене».

Другом редакции был Михаил Филиппович Желнов. Он прожил 101 год. Массу зарисовок мы написали о нём, о его боевом пути. А к 55-летию Победы он удивил нас своей жизненной историей. Через три года после смерти его жены М.Ф. Желнова нашла дочь, родившаяся в результате фронтовой любви. Так в нашей газете появилась зарисовка «Капитанская дочь», за которую я была удостоена высшей награды областного отделения Союза журналистов России «Золотое перо».

В хоре ветеранов выступали также Г.А. Биринов, Н.Т. Фролов, работник прокуратуры и офицер в запасе.

Но самое главное, что сама идея районного мужского хора ветеранов исходила от бывшего редактора газеты А.М. Жихаревой. Она работала в это время секретарём Президиума районного Совета ветеранов. Создан хор был в 1995 году с помощью заведовавшей в то время районным отделом культуры Нины Михайловны Рокотянской. Баянистом стал заслуженный работник культуры РФ Анатолий Иванович Рокотянский. Эти люди - тоже многолетние друзья редакции и по сегодняшний день.

С 1996 по 2010 год – бессменный баянист хора ветеранов Валерий Петрович Желнов – тоже неоднократный герой наших зарисовок о творческих людях района.

14 лет на территории района действовал этот уникальный хор. Это был не про¬сто коллектив, а скорее клуб едино¬мышленников, людей увлечён¬ных. Хор играл огромную роль в воспитательной и образовательной работе среди молодёжи. К счастью, сохранилась запись выступления хора в городской средней школе №2. С подобными выступлениями они не один раз побывали во всех школах и училищах района. Кроме того, много выступали индивидуально на встречах со школьниками, учащимися училищ района.

Они уходили постепенно. Хор для них стал последним боем за правду о пережитом, о войне. Они и пели так, будто шли в последний бой. И каждый год песней «Журавли» они вспоминали кого-нибудь из участников коллектива. Пока не осталось в хоре всего пять человек. Трудно им было принимать решение о роспуске столь уникального коллектива. Но время и возраст неумолимы.



Ольга Хмельнова



Об авторе

Ольга Анатольевна Хмельнова родилась в Ртищеве в 1958 году. Окончила Ртищевскую железнодорожную среднюю школу № 96, потом Балашовский государственный педагогический институт. С 1980 года работает в Аркадакской районной газете «Сельская новь». Начинала путь в журналистике с корреспондента. Писала на общественно-политические темы, на темы сельского хозяйства, зарисовки о людях, работала заведующей отделом писем редакции, заместителем редактора, редактором газеты. Дважды лауреат областного журналистского конкурса «Золотое перо» на лучшую журналистскую работу года (1995 год «Держись, Алёшка, с голода не помрём!» и 2000 год, серия материалов «Нас с тобою сблизила и развела война»). Не раз побеждала в областных конкурсах на лучшую журналистскую работу по освещению переписи населения и сельскохозяйственной переписи, по подготовке материалов о работе областной Думы и по результатам областного этапа Всероссийского конкурса «Патриоты России», заняла первое место в областном конкурсе «Доступная среда».

С 2000-го года стала больше времени уделять краеведению. Не раз участвовала в работе и выступала на научных конференциях, которые ежегодно проходят на базе Балашовского музея краеведения. Преподаватели школ города всегда рады видеть её на классных часах, где она с увлечением, интересно рассказывает об известных людях Аркадака и района, учёных, художниках, врачах, об истории Аркадака, читает свои стихи, знакомит с творчеством местных поэтов. Она принимает участие в различных массовых мероприятиях, где нередко выступает как автор стихов собственного сочинения. С 2013 года она - организатор и координатор ежегодной постоянно действующей районной историко-краеведческой конференции на базе читального зала районной библиотеки, которая позволяет расширить круг людей, занимающихся изучением истории родного края, собрать на базе библиотеки значительный багаж ранее неизученного краеведческого материала и пустить его в научный оборот.

В 2016 году вышла в свет первая книга стихов и прозы местных авторов «Мой Аркадак, мои рассветы», составителем, редактором, корректором и наборщицей которой стала О.А. Хмельнова. В книгу вошли также её стихи и зарисовки.

О.А. Хмельнова награждена в общей сложности 25 почётными грамотами и благодарностями различного уровня, имеет звание «Ветеран труда Саратовской области». Накануне 75-летия со Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов считаю уместным вспомнить об уникальном явлении в культурной жизни Аркадакского района – районном хоре ветеранов Великой Отечественной войны.И пусть голоса фронтовиков порою звучали нечётко, и было заметно, что пели они на пределе своих возможностей, но когда выходили на сцену районного Дома культуры, зал взрывался аплодисментами и приветствовал их стоя. Они старались идти твёрдым шагом, расправив плечи. На груди у всех огнём горели ордена и медали…У многих зрителей при этом зрелище глаза застилали слёзы.Городок наш маленький. Практически все друг друга знают. Тем более каждого участника хора все знали не только в лицо. Они были активными общественниками, людьми твёрдой воли, имевшими большой запал в борьбе за правду и справедливость. Многие были внештатными корреспондентами «Сельской нови», входили в состав Президиума районного Совета ветеранов войны. Это была сила, к которой порою как в последнюю инстанцию шли люди. И эта «могучая кучка» на самом деле помогала. И как ветеранов войны за их мужество, как людей за их человеческие качества, как профессионалов в своём деле их считали живой легендой. Они ни перед кем и ни перед чем не склоняли головы, преклоняясь лишь перед смелостью, честностью, порядочностью, человечностью, правдой. Были истинными патриотами своей Родины. Постоянно вели бой со стяжательством, малодушием, высокомерным отношением к ветеранам войны. И в этом их вечном бою ни должностей, ни неприкасаемых не было.Первый состав хора – 18 человек. Старше всех был Афанасий Гаврилович Золотарёв, 1911 года рождения. Старый коммунист, член бюро райкома партии, председатель местного колхоза «Смычка», потом «Путь к коммунизму». Он до последних дней был в авангарде политической и экономической жизни района. Его принципиальные мнения по тем или иным вопросам всегда находили место на страницах районной газеты. Он сотрудничал с ней, когда она ещё называлась «Коммуна». За заслуги в народном хозяйстве в период становления колхозов и совхозов был награждён орденом Октябрьской революции. В возрасте 84 лет вошёл в состав районного хора ветеранов!С большинством участников хора ветеранов у меня были непосредственные личные контакты ещё до того, как стала сотрудником редакции газеты «Сельская новь».Иван Сидорович Фоменко был моим первым руководителем – директором школы в Грачёвке. Интеллигентнейший, тактичный человек, которого никто ни разу не видел раздражённым, никогда не повышавший голос. Казалось, он и мухи не обидит… А он воевал, принимал участие в завершающих войну боях с Японией. И школьный коллектив тактично и мудро держал в руках.Илья Михайлович Киреенко. Много лет возглавлял районный Дом культуры. Он принимал и осваивал со своим коллективом новое здание районного Дома культуры. Всегда сотрудничал с газетой. Иногда принимал и критику корреспондентов.В годы войны ему разорвало живот. Он сам себе оказал первую помощь, выжил.Иван Афанасьевич Нахмурин, учитель. Наш внештатный корреспондент. Его воспоминания «Моя малая Родина – Аркадак» (об истории Аркадака), о войне - «От Волги до Эльбы» - представляют, и всегда будут представлять ценность для новых поколений. Участник боёв за Сталинград, брал Берлин. Не забыть умного, вдумчивого взгляда его красивых глаз, его уважительного отношения к людям.Константин Михайлович Захаров, учитель. В войну – лётчик, был сбит, попал в плен, прошёл Бухенвальд. Чрезвычайно скромный, высоко порядочный человек.Дмитрий Егорович Кочетков. С первых дней войны служил на флоте. Занимался ликвидацией мин на Чёрном море, очищал Керченский пролив, который в 1943 году был буквально забит вражескими минами. И после войны ещё два года очищал от вражеских мин Чёрное море. Награждён медалью Ушакова и орденами Великой Отечественной войны первой и второй степени. Ни одна зарисовка была опубликована о нём в «Сельской нови». Были и материалы за его подписью, ведь он возглавлял партийную организацию межрайонной оптово-торговой базы.Синин Иван Иванович, разведчик. Орден Боевого Красного Знамени ему вручал М.И. Калинин, когда он находился на лечении в одном из госпиталей Москвы. Кореец. Его настоящая фамилия Синь Ин. Задолго до революции семья их отца оказалась в России. И вместе с нашей страной прошла все испытания, выпавшие на её долю. Родился он в деревне Тамбовка Фёдоровского района Саратовской области в 1925 году. Отец в Великую Отечественную погиб под Калачом, брат вернулся весь израненный после Сталинградского сражения и вскоре умер. Иван Иванович пошёл на фронт добровольцем. Прошёл всю войну в качестве разведчика. Он был другом редакции газеты «Сельская новь». Ни один раз наша районная газета писала об этом человеке. И всегда находилось что-то новое и интересное из его военной биографии. Вот строки из зарисовки нашего внештатного корреспондента, тоже участника районного хора ветеранов, инвалида войны Анатолия Дмитриевича Емелина («СН» от 22 февраля 1997 года, «Орден боевого Красного Знамени – за «языка»): «Выступает районный хор ветеранов. Зал переполнен. Все слушают, эмоционально реагируя на каждую песню. И только платочки взлетают и приближаются к глазам зрителей, которые часто вытирают выступившие слёзы. Объявленная песня «Ехал я из Берлина» в исполнении солистов Ивана Ивановича Синина и Ильи Михайловича Киренко несётся под сводами зала. Но почему так напряжены лица солистов? Почему у них дрожат руки? Потому что этой песней они рассказывают о своих фронтовых дорогах, которым нет числа, и на обочинах которых похоронены их многочисленные боевые товарищи. Не один раз Иван Иванович Синин ходил за линию фронта, выполняя особо важные задания командования. Воевал под Ржевом, на Калининском фронте, в Белоруссии помогал регулярным отрядам партизан. Он поёт и вспоминает, как ехал домой после войны мимо разрушенных городов и деревень. И радостной, и горькой была эта дорога».Алексей Георгиевич Мельников. Учитель, директор школы, поэт. В «Сельской нови» немало «Литературных страниц» вышло с его стихами. Он даже на уроках физики и математики, которые вёл, объяснял новые темы в стихах собственного сочинения. Говорят, подобная форма подачи материала помогала ученикам усваивать его «на лету». Без проблем поступали выпускники этой школы в высшие учебные заведения Москвы, Ленинграда, где профилирующими предметами были физика и математика. Его учеником был сирота в детстве, прошедший путь от солдата до генерал-полковника, побывавший начальником Московского военного округа и принимавший парады на Красной площади, Леонтий Васильевич Кузнецов. Их связывали тёплые личные отношения.В годы войны Алексей Георгиевич был награждён медалью «За отвагу». Ему пришлось побывать и в плену в Норвегии.Моё первое знакомство с Алексеем Георгиевичем состоялось в 1976 году, когда шла вместе с тётей на вокзал. Она провожала меня на экзамены в институт.-Куда ведёшь сию красавицу? - обратился к ней Алексей Георгиевич.-Да вот, собралась в педагогический.-Ну, что ж. А ты готова, деточка, день и ночь ломать голову над вопросом, какие слова найти, чтобы убедить Васю Иванова, что учиться в школе он обязан?И не дождавшись от меня ответа, сказал: «Если готова, то будешь хорошим педагогом».Причём здесь Вася Иванов? Его юмор дошёл до меня много позже…Юрий Александрович Гаслицкий с первого дня участник хора ветеранов. Удивительный рассказчик, весёлый, ироничный человек, заядлый охотник. Спортом увлекался с раннего детства. Гимнастика, тяжёлая атлетика, футбол – во всех видах добивался высоких результатов. Аркадакская сборная по футболу, в которой он играл, в 1940 году заняла третье место по Российской Федерации.В 1941 году единственный из пятерых друзей, приехавших поступать, прошёл испытания и был принят в Московское военно-инженерное училище. С первых дней войны, находясь в учебных лагерях, оказался в боевых действиях. Успешно выполнил первое задание – взорвал один из мостов в Подмосковье, чтобы задержать наступление немцев. Воевал в качестве командира сапёрного подрывного взвода воздушно-десантной бригады. В 1944 году получил тяжёлое ранение. Долго лечился. Ему сделали несколько операций по извлечению осколков из кости ноги. К тому времени война закончилась. Вернувшись на костылях, тренировался и стал ходить без трости.После войны окончил автодорожный институт, до 1962 года работал главным инженером в автохозяйстве, долгое время преподавал в СПТУ.Не один раз «СН» публиковала о нём зарисовки на своих страницах. Дружил с ветеранами войны, сотрудниками редакции Ф.Г. Набабкиным, А.А. Пановым.Болкунов Иван Васильевич. Ветврач. Участник Сталинградской битвы, был ранен, получил увечье. Но если после войны он приспособился, проработал и прожил с физическим увечьем всю жизнь, то душевные раны его продолжали кровоточить до последних дней. Малейшее напоминание о его фронтовом прошлом порождало бурю эмоций и слёзы, которые трудно было остановить. Не раз журналисты бывали с ним в рейдах по фермам района в составе бригады народного контроля. Иногда это были ночные рейды, приуроченные к массовым опоросам или отёлам. Весёлый человек, хороший рассказчик, знал массу анекдотов о специфике работы ветеринарного врача. Он уважал журналистов, понимал, что мы не можем до тонкостей разбираться в особенностях животноводческой отрасли, в специфике ветеринарии, зоотехнии и так далее. Поэтому всегда заботился о том, чтобы журналисты правильно отразили отмеченные недостатки, достоинства в работе коллективов животноводов. Терпеливо всё растолковывал, объяснял. Это для нас была неоценимая помощь. Съездить с ним в рейд было приятно и полезно.Леонид Фёдорович Камышев, пехотинец, воевал на Курской дуге. После войны работал директором лесоторговой базы, в последние годы после выхода на пенсию был завхозом в райкоме партии. Невысокого росточка, худенький, всегда с улыбкой на лице. Он в период работы завхозом много сделал для разведения роз около зданий райкома партии, предприятий и организаций Аркадака. А как он любил рассказывать об особенностях этих цветов! Его даже прозвали в эти годы «Розочка». Зарисовки, интервью с ним были не раз опубликованы в «Сельской нови». Он неоднократно выступал на встречах с призывниками. На одной из них для меня по-новому раскрылся этот человек. Призывники попросили рассказать хотя бы об одном бое, как на практике это было.-Я воевал в пехоте. Этим всё сказано. Вот один из боёв. Поставили задачу закидать немецкие окопы гранатами. Впереди пустили танки, а мы под их прикрытием бежали вслед. Добегали до окопов, и пока танк разворачивался, бросали гранаты, потом со всех ног бежали каждый за своим танком, прыгали на броню, и слившись с ней, мчали на всём ходу назад. Возвращалось нас мало. Сразу попадали на переформирование.Без слёз выслушать это было невозможно.Анатолий Дмитриевич Емелин. Наш внештатный корреспондент с 1952 года, более 50 лет - с районкой. Для него коллектив газеты был родным. В этом человеке сочеталось не сочетаемое – тонкая поэтическая душа и железная хватка борца за справедливость ради разоблачения разного рода любителей нажиться, используя служебное положение. Сколько острых статей, фельетонов, заметок было опубликовано, сколько анонимных угроз в свой адрес он слышал, сколько раз ему били окна по ночам. Но «с открытым забралом», как он призывал, никто к нему не пришёл, и никто ничего из сказанного не опроверг, и меры по его выступлениям были приняты. Редактор Александра Моисеевна Жихарева брала ответственность на себя. Их творческий союз в этом деле был удачным.Слава Анатолия Дмитриевича как правдоруба и помощника простым людям жила в народе. К нему шли за помощью. И он добивался справедливости, иногда пользуясь для этого поддержкой своего фронтового друга-писателя Константина Симонова.А сколько зарисовок о ветеранах войны он написал. Причём, умел раскрыть человека, показать его индивидуальность. А сколько стихов! Я подсчитала опубликованные – более 200!Анатолий Дмитриевич - участник боёв за Сандомирский плацдарм. Он владел словом и умел рассказывать правду о зверствах фашистов и их приспешников, выступая в школах, училищах со своими воспоминаниями. Сам не раз бывал героем газетных зарисовок. А последняя наша беседа с ним в редакции легла в основу моего рассказа «Три портрета - на стене».Другом редакции был Михаил Филиппович Желнов. Он прожил 101 год. Массу зарисовок мы написали о нём, о его боевом пути. А к 55-летию Победы он удивил нас своей жизненной историей. Через три года после смерти его жены М.Ф. Желнова нашла дочь, родившаяся в результате фронтовой любви. Так в нашей газете появилась зарисовка «Капитанская дочь», за которую я была удостоена высшей награды областного отделения Союза журналистов России «Золотое перо».В хоре ветеранов выступали также Г.А. Биринов, Н.Т. Фролов, работник прокуратуры и офицер в запасе.Но самое главное, что сама идея районного мужского хора ветеранов исходила от бывшего редактора газеты А.М. Жихаревой. Она работала в это время секретарём Президиума районного Совета ветеранов. Создан хор был в 1995 году с помощью заведовавшей в то время районным отделом культуры Нины Михайловны Рокотянской. Баянистом стал заслуженный работник культуры РФ Анатолий Иванович Рокотянский. Эти люди - тоже многолетние друзья редакции и по сегодняшний день.С 1996 по 2010 год – бессменный баянист хора ветеранов Валерий Петрович Желнов – тоже неоднократный герой наших зарисовок о творческих людях района.14 лет на территории района действовал этот уникальный хор. Это был не про¬сто коллектив, а скорее клуб едино¬мышленников, людей увлечён¬ных. Хор играл огромную роль в воспитательной и образовательной работе среди молодёжи. К счастью, сохранилась запись выступления хора в городской средней школе №2. С подобными выступлениями они не один раз побывали во всех школах и училищах района. Кроме того, много выступали индивидуально на встречах со школьниками, учащимися училищ района.Они уходили постепенно. Хор для них стал последним боем за правду о пережитом, о войне. Они и пели так, будто шли в последний бой. И каждый год песней «Журавли» они вспоминали кого-нибудь из участников коллектива. Пока не осталось в хоре всего пять человек. Трудно им было принимать решение о роспуске столь уникального коллектива. Но время и возраст неумолимы.Ольга ХмельноваОб автореОльга Анатольевна Хмельнова родилась в Ртищеве в 1958 году. Окончила Ртищевскую железнодорожную среднюю школу № 96, потом Балашовский государственный педагогический институт. С 1980 года работает в Аркадакской районной газете «Сельская новь». Начинала путь в журналистике с корреспондента. Писала на общественно-политические темы, на темы сельского хозяйства, зарисовки о людях, работала заведующей отделом писем редакции, заместителем редактора, редактором газеты. Дважды лауреат областного журналистского конкурса «Золотое перо» на лучшую журналистскую работу года (1995 год «Держись, Алёшка, с голода не помрём!» и 2000 год, серия материалов «Нас с тобою сблизила и развела война»). Не раз побеждала в областных конкурсах на лучшую журналистскую работу по освещению переписи населения и сельскохозяйственной переписи, по подготовке материалов о работе областной Думы и по результатам областного этапа Всероссийского конкурса «Патриоты России», заняла первое место в областном конкурсе «Доступная среда».С 2000-го года стала больше времени уделять краеведению. Не раз участвовала в работе и выступала на научных конференциях, которые ежегодно проходят на базе Балашовского музея краеведения. Преподаватели школ города всегда рады видеть её на классных часах, где она с увлечением, интересно рассказывает об известных людях Аркадака и района, учёных, художниках, врачах, об истории Аркадака, читает свои стихи, знакомит с творчеством местных поэтов. Она принимает участие в различных массовых мероприятиях, где нередко выступает как автор стихов собственного сочинения. С 2013 года она - организатор и координатор ежегодной постоянно действующей районной историко-краеведческой конференции на базе читального зала районной библиотеки, которая позволяет расширить круг людей, занимающихся изучением истории родного края, собрать на базе библиотеки значительный багаж ранее неизученного краеведческого материала и пустить его в научный оборот.В 2016 году вышла в свет первая книга стихов и прозы местных авторов «Мой Аркадак, мои рассветы», составителем, редактором, корректором и наборщицей которой стала О.А. Хмельнова. В книгу вошли также её стихи и зарисовки.О.А. Хмельнова награждена в общей сложности 25 почётными грамотами и благодарностями различного уровня, имеет звание «Ветеран труда Саратовской области».