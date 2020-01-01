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Союз журналистов России
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Конкурсы:
Саратовским отделением Союза журналистов России объявлен конкурс на предоставление грантов СМИ Саратовской области
10-июля-2019 — прочитано 603 разСроки прием документов, представляемых в электронном виде на адрес: konkursSMI-2018@yandex.ru, осуществляются с 17 по 29 июля 2019 года. Подробнее...
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20 января состоялось заседание секретариата Союза журналистов России
Новости, Главные новости — 22-января-2020 — прочитано 22 раз
20 января состоялось заседание секретариата Союза журналистов России
20 января состоялось первое в этом году заседание секретариата Союза журналистов России. Открывая заседание, председатель СЖР Владимир Соловьёв рассказал присутствующим о своей деятельности в составе рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ.
Секретарь СЖР Рафаэль Гусейнов проинформировал руководство организации о завершении формирования списка номинантов на вручение ежегодной премии Союза журналистов «Золотое перо», которая состоится в рамках Бала прессы 6 февраля в театре «Новая опера».
Главный редактор журнала «Журналистика и медиарынок», секретарь СЖР Владимир Касютин представил на рассмотрение Секретариата Положение о проведении Всероссийского конкурса на лучшее журналистское произведение 2020 года. Секретари предложили внести в документ некоторые правки, голосование по которым было решено отложить до следующего заседания. Также руководством СЖР была поддержана идея об объявлении еще одного творческого конкурса 2020 года, посвященного празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
На заседании единогласно был утвержден Устав Ханты-Мансийского регионального отделения Союза журналистов России. Также обсуждались и другие текущие организационные вопросы.