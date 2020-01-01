Союз журналистов России
Саратовское отделение

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10-июля-2019 — прочитано 603 раз
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20 января состоялось заседание секретариата Союза журналистов России

Новости, Главные новости — 22-января-2020 — прочитано 22 раз
20 января состоялось заседание секретариата Союза журналистов России

20 января состоялось первое в этом году заседание секретариата Союза журналистов России. Открывая заседание, председатель СЖР Владимир Соловьёв рассказал присутствующим о своей деятельности в составе рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ.

Секретарь СЖР Рафаэль Гусейнов проинформировал руководство организации о завершении формирования списка номинантов на вручение ежегодной премии Союза журналистов «Золотое перо», которая состоится в рамках Бала прессы 6 февраля в театре «Новая опера».

Главный редактор журнала «Журналистика и медиарынок», секретарь СЖР Владимир Касютин представил на рассмотрение Секретариата Положение о проведении Всероссийского конкурса на лучшее журналистское произведение 2020 года. Секретари предложили внести в документ некоторые правки, голосование по которым было решено отложить до следующего заседания. Также руководством СЖР была поддержана идея об объявлении еще одного творческого конкурса 2020 года, посвященного празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

На заседании единогласно был утвержден Устав Ханты-Мансийского регионального отделения Союза журналистов России. Также обсуждались и другие текущие организационные вопросы.
20 января состоялось заседание секретариата Союза журналистов России20 января состоялось заседание секретариата Союза журналистов России20 января состоялось заседание секретариата Союза журналистов России20 января состоялось заседание секретариата Союза журналистов России20 января состоялось заседание секретариата Союза журналистов России20 января состоялось заседание секретариата Союза журналистов России