Моноспектакль "ПО САМОМУ ПО КРАЮ" Новости, Главные новости — 21-января-2020 — прочитано 26 раз













































Моноспектакль "ПО САМОМУ ПО КРАЮ"



25 и 26 января в 19:00 в Театре-студии "ПОДМОСТКИ" (г.Саратов, ул.Кутякова, 18) состоится моноспектакль Егора Покровского "По самому по краю".



КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ ВЛАДИМИРА ВЫСОЦКОГО

Аннотация: молодой человек прошёл по своему "по самому по краю" и через песни и стихи Владимира Высоцкого рассказывает о своей судьбе.



Режиссёр - заслуженный работник культуры РФ, член Союза Театральных Деятелей РФ Сергей Колпаченко

Художник - заслуженный художник РФ Владимир Мошников

Музыкальный Редактор - Антон Ягдаров.



Спектакль - Финалист Международной премии "На благо мира" и Лауреат XIII Пасхального Театрального Фестиваля (Санкт-Петербург, май 2019 г)

Спектакль побывал более чем в 20 городах России, в том числе: Москва, Санкт-Петербург, Саратов, Самара, Пенза, Димитровград, Балаково и другие...



Когда: 25 января (суббота) и 26 января (воскресенье) в 19:00

Где: Камерный драматический театр-студия "Подмостки" ул.Кутякова, 18

Билеты: 250 рублей.

Заказ билетов по телефону: +7-927-057-67-81 или по ссылке: 25 и 26 января в 19:00 в Театре-студии "ПОДМОСТКИ" (г.Саратов, ул.Кутякова, 18) состоится моноспектакль Егора Покровского "По самому по краю".КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ ВЛАДИМИРА ВЫСОЦКОГОАннотация: молодой человек прошёл по своему "по самому по краю" и через песни и стихи Владимира Высоцкого рассказывает о своей судьбе.Режиссёр - заслуженный работник культуры РФ, член Союза Театральных Деятелей РФ Сергей КолпаченкоХудожник - заслуженный художник РФ Владимир МошниковМузыкальный Редактор - Антон Ягдаров.Спектакль - Финалист Международной премии "На благо мира" и Лауреат XIII Пасхального Театрального Фестиваля (Санкт-Петербург, май 2019 г)Спектакль побывал более чем в 20 городах России, в том числе: Москва, Санкт-Петербург, Саратов, Самара, Пенза, Димитровград, Балаково и другие...Когда: 25 января (суббота) и 26 января (воскресенье) в 19:00Где: Камерный драматический театр-студия "Подмостки" ул.Кутякова, 18Билеты: 250 рублей.Заказ билетов по телефону: +7-927-057-67-81 или по ссылке: