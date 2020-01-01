Союз журналистов России
Саратовское отделение

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Саратовским отделением Союза журналистов России объявлен конкурс на предоставление грантов СМИ Саратовской области
10-июля-2019 — прочитано 602 раз
Сроки прием документов, представляемых в электронном виде на адрес: konkursSMI-2018@yandex.ru, осуществляются с 17 по 29 июля 2019 года. Подробнее...
Все конкурсы!

Моноспектакль "ПО САМОМУ ПО КРАЮ"

Новости, Главные новости — 21-января-2020 — прочитано 26 раз
Моноспектакль "ПО САМОМУ ПО КРАЮ"






















Моноспектакль "ПО САМОМУ ПО КРАЮ"


25 и 26 января в 19:00 в Театре-студии "ПОДМОСТКИ" (г.Саратов, ул.Кутякова, 18) состоится моноспектакль Егора Покровского "По самому по краю".

КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ ВЛАДИМИРА ВЫСОЦКОГО
Аннотация: молодой человек прошёл по своему "по самому по краю" и через песни и стихи Владимира Высоцкого рассказывает о своей судьбе.

Режиссёр - заслуженный работник культуры РФ, член Союза Театральных Деятелей РФ Сергей Колпаченко
Художник - заслуженный художник РФ Владимир Мошников
Музыкальный Редактор - Антон Ягдаров.

Спектакль - Финалист Международной премии "На благо мира" и Лауреат XIII Пасхального Театрального Фестиваля (Санкт-Петербург, май 2019 г)
Спектакль побывал более чем в 20 городах России, в том числе: Москва, Санкт-Петербург, Саратов, Самара, Пенза, Димитровград, Балаково и другие...

Когда: 25 января (суббота) и 26 января (воскресенье) в 19:00
Где: Камерный драматический театр-студия "Подмостки" ул.Кутякова, 18
Билеты: 250 рублей.
Заказ билетов по телефону: +7-927-057-67-81 или по ссылке: