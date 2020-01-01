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Архив: Летописцы истории страны Конкурсы: Саратовским отделением Союза журналистов России объявлен конкурс на предоставление грантов СМИ Саратовской области 10-июля-2019 — прочитано 586 раз Сроки прием документов, представляемых в электронном виде на адрес: konkursSMI-2018@yandex.ru, осуществляются с 17 по 29 июля 2019 года. Сроки прием документов, представляемых в электронном виде на адрес: konkursSMI-2018@yandex.ru, осуществляются с 17 по 29 июля 2019 года. Подробнее... Все конкурсы! Два Ивана Новости, Летописцы-Победители. Имена и судьбы. — 16-января-2020 — прочитано 31 раз Два Ивана



За образцовое выполнение боевых заданий Командования приказом 1-ой гвардейской армии от 22.02.1943 года политрук Иван Петрович Балалайкин награждён медалью «За отвагу».

Иван Васильевич Сказкин писал с фронта в августе 1944 года: «Мне вручили дорогую награду – медаль «За оборону Ленинграда», за оборону великого города, который мы отстояли в кровопролитных боях в сорок первом, сорок втором и сорок третьем годах. Я горжусь медалью, потому что все эти годы оборонял город. Мы выстояли и победили!



Два человека, два фронтовика, оба ушли на фронт из города Энгельса в 1941 году.































**********

Иван Васильевич работал на железнодорожной станции Покровск, имея бронь, мог бы не рваться на фронт, но видя каждый день прибывающие на станцию эшелоны с ранеными, отсиживаться за бронью не стал, отказался от неё и ушёл на фронт.

Он был готов к боевой работе, потому что прошёл большую школу, когда служил действительную службу в Приамурье, на Дальнем Востоке ещё в 1934-1937 годах. Иван Васильевич был направлен в Ленинград, где стал обучать ополченцев, рабочих Кировского завода боевому делу, так как сам за годы службы стал хорошим пулемётчиком и парашютистом-десантником. Вскоре из ополченцев была сформирована 4-я дивизия народного ополчения, через некоторое время преобразованная в 86-ю стрелковую дивизию 67-ой армии Ленинградского фронта. А дальше – фронтовые письма.

Вот одно из них.

4 февраля, 1949 год. «Лежу в госпитале, плохо слушаются мои простреленные ноги. Но выхожу. Раны мои заживают. Семь раз ранен за один бой, последняя чуть было смертельной не оказалась. Мне пробило нос, взрывом отбросило от пулемёта, товарищи подумали, что мне конец пришёл, когда пришёл в себя, взорвалась другая мина, и опять меня ранило. Друзья вытащили меня с поля боя. Вот такой день был невезучий.»

Он подлечился в госпитале – опять на фронт. Но вскоре командование отозвало лейтенанта для обучения новичков-добровольцев из Ленинграда. Обучая новичков, Иван Васильевич систематически подавал рапорты с просьбой направить его на передовую, но получал отказ. «Командующий дивизией объявил мне благодарность, а я ведь не учитель, я солдат.» Вскоре он добился отправки на фронт. Он пишет об этом в ноябре 1942 года: «Не беспокойтесь обо мне. Нам есть чем разить врага. Нашей Победы ждёт Родина, и мы её завоюем в упорных боях, только в ней, в Победе, наше солдатское счастье.»

Блокада Ленинграда была прорвана зимой 1943 года, прорвана, но не снята. Иван Васильевич принимал участие в прорыве блокады непосредственно со своей дивизией. Подробностей, однако, в письмах мало. Ясно одно: ему приходилось драться. Всё чаще и чаще он упоминает о том, что встречался с немцами лицом к лицу. Было о чём рассказать, но он всё больше передавал приветы родным и справлялся о здоровье детей. И ему не хватало 22-х строк, отведённых военной цензурой, но эти строки отдавали пороховым дымом. «Я пишу вам письмо и тороплюсь, как бы успеть закончить его до команды «В атаку!» Дописываю письмо на коленях в окопе. Стало тише от разрывов с воздуха, но это значит и другое – скоро опять рукопашная.»

Военные дороги вели И.В. Сказкина через такие испытания, которые преодолеть впору только бывалым и закалённым. Листок плотной разлинованной бумаги от 5 ноября 1943 года весь в ржавых пятнах, на нём, как и на авторе письма, раны: несколько круглых отверстий, будто следы от пуль. Такие следы мы видим сейчас в музеях на партийных или комсомольских обложках, в книгах. Может быть, в сумку почтальона попали пули или осколки от снаряда? Попали, но не убили веру в жизнь, в Победу.

1944 год. Он писал: «В тяжёлых боях мы отстояли город Ленинград, блокада снята.» Иван Васильевич живой мог писать, а получать ответов не мог. Потому, что всё время был в бою, потому что всё время находился в пути. Военные сводки с их сухими цифровыми отчётами звучали радостной музыкой. Гитлеровцы бежали с советской земли, но Иван Васильевич опять, в который раз уже ранен! Но рана – это не всегда смерть, человек поднимается и опять идёт в бой. Старший лейтенант И.В. Сказкин шёл со своими бойцами по родной земле, на которой три года свирепствовали враги. Но воздух, которым дышали, вода, которую пили, хлеб, который ели – всё было нашим и не могло остаться надолго в чужих руках. Советские войска в составе 2-го Белорусского фронта в 1945 году вступили в Прибалтику. 86-я стрелковая дивизия, в которой всю войну воевал Иван Васильевич, освободила бывшую столицу Эстонии – старинный и красивый город Тарту. За освобождение этого города дивизия получила название Тартуской и стала Краснознаменной. Вступив в Польшу, дивизия вела упорные бои, приближаясь к сильно укреплённому городу Гданьск (Данциг). В этих боях, за 45 дней до Победы, получив приказ любой ценой задержать прорвавшиеся немецкие танки, рота старшего лейтенанта И.В. Сказкина выполняла свой долг перед Родиной до конца. Погиб и сам командир. Он похоронен на воинском мемориальном кладбище в городе Прущ-Гданьске. Через 30 лет поиска сюда приехал сын Ивана Васильевича – Евгений Сказкин. «Я разыскивал место гибели и захоронения своего отца много лет. И мои поиски всё-таки увенчались успехом. Я в Гданьске, пан Антони Юрьев, который мне помогал в моих поисках уже к 90-ым годам отыскал около 900 солдат и офицеров, погибших в боях на Гданьской земле. Мы поехали с ним в город Прущ-Гданьский на воинское мемориальное кладбище, где перезахоронено более двух тысяч бойцов и командиров, погибших в этих места. Подхожу к могиле №8. Стою молча, не в состоянии произнести заветные слова - комок в горле не дает возможности это сделать. Немного успокоившись, я тихо произнес: «Здравствуй, батя! Как же долго я тебя искал!» я прикоснулся к холодной мраморной плите, передавая ей своё тепло и свою вечную память о родном человеке, отдавшем за своё Отечество и народ Польши самое дорогое – свою жизнь. Что я мог увезти с этого святого места? Горсть земли. Эта земля теперь будет передаваться от меня, как драгоценность, детям, а потом внукам, потому, что завещания павших передаются от потомков к потомкам».





**********

У Ивана Петровича Балалайкина жизнь и судьба в молодые годы складывалась примерно так же, как и у Ивана Васильевича. Оба они – выходцы из бедных крестьянских семей. Сами искали свои пути в жизни. Иван Петрович работал в колхозе в Миуссе (Ершовский район), потом стал моряком на ставшим впоследствии легендарным ледоколе «Красин». А в 1929 году, когда в Поволжье разразился голод, уехал в Донбасс на заработки. Здесь в станице Вешенской он впервые встретился с М.А. Шолоховым. В 1938 году Ивана Петровича зачислили инструктором отдела писем в редакцию газеты «Большевик».

С августа 1941 года он в действующей армии, воюет в 1-ой Гвардейской армии 4-ом Гвардейском корпусе генерала Н.Гагена. Нелёгкими фронтовыми дорогами прошагал Иван Петрович от Волги до Одера. Был политруком и командиром сапёрной роты, возглавлял инженерную разведку бригады. Много видел на войне горя и слёз, старался в меру своих сил приблизить день Победы.

Вот одна из боевых операций, в которой сам принимал участие как командир роты. Однажды июльской ночью саперный батальон был поднят по тревоге. На подступах к Купянску начались сильные бои. Поступил приказ: на реке Оскол у Купянска построить переправу для переброски артиллерии. В боевых условиях, под обстрелом работали сапёры. И переправа была готова. Вскоре показалась наша артиллерия на конной тяге, прошла по мосту, вышла на берег и с ходу вступила в бой с немцами. Вскоре пришёл приказ из штаба взорвать переправу. Когда немцы приблизились к мосту, прогремел взрыв, с высоты со страшным воем падали камни, железо, брёвна. Сапёры окопались и открыли огонь по врагу, держали оборону до подхода наших пехотинцев.

Шел 1945 год. Война подходила к концу. Иван Петрович со своими бойцами освобождал Польшу от немецких оккупантов. Командование переводит его как опытного, боевого офицера в 1-ую Польскую армию. Ему пришлось сменить свой мундир на польский. Впереди была Варшава. За участие в штурме и освобождении Варшавы Иван Петрович награжден медалью «За освобождение Варшавы», а 25 апреля 1945 года капитан И.П. Балалайкин награждён медалью «За освобождение Польши». Окончилась война, а Иван Петрович служил в группе военного атташе ПНР до 1946 года. Только в июне 1946 года капитан Балалайкин вернулся в свой родной город, и вскоре был принят на работу в областную газету «Коммунист» собственным корреспондентом. Он вернулся к своему любимому делу – журналистике, которой начал заниматься с 1929 года. Еще в то время читатели с большим интересом встречали его заметки, статьи, рассказывающие о классовой борьбе в деревне, о становлении колхозов А теперь он мог писать оналаживающейся новой послевоенной жизни. Двенадцать лет проработал Иван Петрович собкором в газете «Коммунист». Было всё – и радости, и огорчения, успехи и тревоги, но никогда не было у него мысли изменить своей профессии, он постоянно чувствовал высокую ответственность журналиста.





Две жизни, две судьбы двух рядовых бойцов, которые отдали всё для достижения Победы в 1945 году. Они не дожили до 75-летия Победы, но эту Победу завоевали. Не пересеклись у них жизненные и военные дороги, хотя они были рядом, но это произошло у их детей. Сегодня у Ивана Васильевича и Ивана Петровича трое правнуков, одного из них тоже зовут Иваном. Жизнь продолжается, завещание павших – беречь родную землю – навечно в сердцах их потомков.



Об авторе.



Сказкин Евгений Иванович



Евгений Иванович Сказкин из поколения детей войны, родился в 1939 году в городе Энгельсе. Трудовую деятельность начинал слесарем на покровском механическом заводе «Трансмаш». Работал в комсомоле, в системе профтехобразования, прошел путь от преподавателя до директора профтехучилища №2, которое за год стало лучшим в области и стране. Более 20 лет был замначальника управления профтехобразования Саратовской области, начальником управления. Евгений Иванович — Заслуженный учитель РФ, отличник профтехобразования СССР, награжден тремя знаками губернатора, десятью медалями. Под его руководством создана в 2000 году Саратовская региональная организация ветеранов педагогического труда, которую он возглавляет до сих пор. Сегодня организация объединяет 112,5 тысячи пенсионеров, ветеранов учреждений образования. Евгений Иванович давний друг журналистов, на протяжении многих лет сотрудничает с саратовскими периодическими изданиями. За образцовое выполнение боевых заданий Командования приказом 1-ой гвардейской армии от 22.02.1943 года политрук Иван Петрович Балалайкин награждён медалью «За отвагу».Иван Васильевич Сказкин писал с фронта в августе 1944 года: «Мне вручили дорогую награду – медаль «За оборону Ленинграда», за оборону великого города, который мы отстояли в кровопролитных боях в сорок первом, сорок втором и сорок третьем годах. Я горжусь медалью, потому что все эти годы оборонял город. Мы выстояли и победили!Два человека, два фронтовика, оба ушли на фронт из города Энгельса в 1941 году.**********Иван Васильевич работал на железнодорожной станции Покровск, имея бронь, мог бы не рваться на фронт, но видя каждый день прибывающие на станцию эшелоны с ранеными, отсиживаться за бронью не стал, отказался от неё и ушёл на фронт.Он был готов к боевой работе, потому что прошёл большую школу, когда служил действительную службу в Приамурье, на Дальнем Востоке ещё в 1934-1937 годах. Иван Васильевич был направлен в Ленинград, где стал обучать ополченцев, рабочих Кировского завода боевому делу, так как сам за годы службы стал хорошим пулемётчиком и парашютистом-десантником. Вскоре из ополченцев была сформирована 4-я дивизия народного ополчения, через некоторое время преобразованная в 86-ю стрелковую дивизию 67-ой армии Ленинградского фронта. А дальше – фронтовые письма.Вот одно из них.4 февраля, 1949 год. «Лежу в госпитале, плохо слушаются мои простреленные ноги. Но выхожу. Раны мои заживают. Семь раз ранен за один бой, последняя чуть было смертельной не оказалась. Мне пробило нос, взрывом отбросило от пулемёта, товарищи подумали, что мне конец пришёл, когда пришёл в себя, взорвалась другая мина, и опять меня ранило. Друзья вытащили меня с поля боя. Вот такой день был невезучий.»Он подлечился в госпитале – опять на фронт. Но вскоре командование отозвало лейтенанта для обучения новичков-добровольцев из Ленинграда. Обучая новичков, Иван Васильевич систематически подавал рапорты с просьбой направить его на передовую, но получал отказ. «Командующий дивизией объявил мне благодарность, а я ведь не учитель, я солдат.» Вскоре он добился отправки на фронт. Он пишет об этом в ноябре 1942 года: «Не беспокойтесь обо мне. Нам есть чем разить врага. Нашей Победы ждёт Родина, и мы её завоюем в упорных боях, только в ней, в Победе, наше солдатское счастье.»Блокада Ленинграда была прорвана зимой 1943 года, прорвана, но не снята. Иван Васильевич принимал участие в прорыве блокады непосредственно со своей дивизией. Подробностей, однако, в письмах мало. Ясно одно: ему приходилось драться. Всё чаще и чаще он упоминает о том, что встречался с немцами лицом к лицу. Было о чём рассказать, но он всё больше передавал приветы родным и справлялся о здоровье детей. И ему не хватало 22-х строк, отведённых военной цензурой, но эти строки отдавали пороховым дымом. «Я пишу вам письмо и тороплюсь, как бы успеть закончить его до команды «В атаку!» Дописываю письмо на коленях в окопе. Стало тише от разрывов с воздуха, но это значит и другое – скоро опять рукопашная.»Военные дороги вели И.В. Сказкина через такие испытания, которые преодолеть впору только бывалым и закалённым. Листок плотной разлинованной бумаги от 5 ноября 1943 года весь в ржавых пятнах, на нём, как и на авторе письма, раны: несколько круглых отверстий, будто следы от пуль. Такие следы мы видим сейчас в музеях на партийных или комсомольских обложках, в книгах. Может быть, в сумку почтальона попали пули или осколки от снаряда? Попали, но не убили веру в жизнь, в Победу.1944 год. Он писал: «В тяжёлых боях мы отстояли город Ленинград, блокада снята.» Иван Васильевич живой мог писать, а получать ответов не мог. Потому, что всё время был в бою, потому что всё время находился в пути. Военные сводки с их сухими цифровыми отчётами звучали радостной музыкой. Гитлеровцы бежали с советской земли, но Иван Васильевич опять, в который раз уже ранен! Но рана – это не всегда смерть, человек поднимается и опять идёт в бой. Старший лейтенант И.В. Сказкин шёл со своими бойцами по родной земле, на которой три года свирепствовали враги. Но воздух, которым дышали, вода, которую пили, хлеб, который ели – всё было нашим и не могло остаться надолго в чужих руках. Советские войска в составе 2-го Белорусского фронта в 1945 году вступили в Прибалтику. 86-я стрелковая дивизия, в которой всю войну воевал Иван Васильевич, освободила бывшую столицу Эстонии – старинный и красивый город Тарту. За освобождение этого города дивизия получила название Тартуской и стала Краснознаменной. Вступив в Польшу, дивизия вела упорные бои, приближаясь к сильно укреплённому городу Гданьск (Данциг). В этих боях, за 45 дней до Победы, получив приказ любой ценой задержать прорвавшиеся немецкие танки, рота старшего лейтенанта И.В. Сказкина выполняла свой долг перед Родиной до конца. Погиб и сам командир. Он похоронен на воинском мемориальном кладбище в городе Прущ-Гданьске. Через 30 лет поиска сюда приехал сын Ивана Васильевича – Евгений Сказкин. «Я разыскивал место гибели и захоронения своего отца много лет. И мои поиски всё-таки увенчались успехом. Я в Гданьске, пан Антони Юрьев, который мне помогал в моих поисках уже к 90-ым годам отыскал около 900 солдат и офицеров, погибших в боях на Гданьской земле. Мы поехали с ним в город Прущ-Гданьский на воинское мемориальное кладбище, где перезахоронено более двух тысяч бойцов и командиров, погибших в этих места. Подхожу к могиле №8. Стою молча, не в состоянии произнести заветные слова - комок в горле не дает возможности это сделать. Немного успокоившись, я тихо произнес: «Здравствуй, батя! Как же долго я тебя искал!» я прикоснулся к холодной мраморной плите, передавая ей своё тепло и свою вечную память о родном человеке, отдавшем за своё Отечество и народ Польши самое дорогое – свою жизнь. Что я мог увезти с этого святого места? Горсть земли. Эта земля теперь будет передаваться от меня, как драгоценность, детям, а потом внукам, потому, что завещания павших передаются от потомков к потомкам».**********У Ивана Петровича Балалайкина жизнь и судьба в молодые годы складывалась примерно так же, как и у Ивана Васильевича. Оба они – выходцы из бедных крестьянских семей. Сами искали свои пути в жизни. Иван Петрович работал в колхозе в Миуссе (Ершовский район), потом стал моряком на ставшим впоследствии легендарным ледоколе «Красин». А в 1929 году, когда в Поволжье разразился голод, уехал в Донбасс на заработки. Здесь в станице Вешенской он впервые встретился с М.А. Шолоховым. В 1938 году Ивана Петровича зачислили инструктором отдела писем в редакцию газеты «Большевик».С августа 1941 года он в действующей армии, воюет в 1-ой Гвардейской армии 4-ом Гвардейском корпусе генерала Н.Гагена. Нелёгкими фронтовыми дорогами прошагал Иван Петрович от Волги до Одера. Был политруком и командиром сапёрной роты, возглавлял инженерную разведку бригады. Много видел на войне горя и слёз, старался в меру своих сил приблизить день Победы.Вот одна из боевых операций, в которой сам принимал участие как командир роты. Однажды июльской ночью саперный батальон был поднят по тревоге. На подступах к Купянску начались сильные бои. Поступил приказ: на реке Оскол у Купянска построить переправу для переброски артиллерии. В боевых условиях, под обстрелом работали сапёры. И переправа была готова. Вскоре показалась наша артиллерия на конной тяге, прошла по мосту, вышла на берег и с ходу вступила в бой с немцами. Вскоре пришёл приказ из штаба взорвать переправу. Когда немцы приблизились к мосту, прогремел взрыв, с высоты со страшным воем падали камни, железо, брёвна. Сапёры окопались и открыли огонь по врагу, держали оборону до подхода наших пехотинцев.Шел 1945 год. Война подходила к концу. Иван Петрович со своими бойцами освобождал Польшу от немецких оккупантов. Командование переводит его как опытного, боевого офицера в 1-ую Польскую армию. Ему пришлось сменить свой мундир на польский. Впереди была Варшава. За участие в штурме и освобождении Варшавы Иван Петрович награжден медалью «За освобождение Варшавы», а 25 апреля 1945 года капитан И.П. Балалайкин награждён медалью «За освобождение Польши». Окончилась война, а Иван Петрович служил в группе военного атташе ПНР до 1946 года. Только в июне 1946 года капитан Балалайкин вернулся в свой родной город, и вскоре был принят на работу в областную газету «Коммунист» собственным корреспондентом. Он вернулся к своему любимому делу – журналистике, которой начал заниматься с 1929 года. Еще в то время читатели с большим интересом встречали его заметки, статьи, рассказывающие о классовой борьбе в деревне, о становлении колхозов А теперь он мог писать оналаживающейся новой послевоенной жизни. Двенадцать лет проработал Иван Петрович собкором в газете «Коммунист». Было всё – и радости, и огорчения, успехи и тревоги, но никогда не было у него мысли изменить своей профессии, он постоянно чувствовал высокую ответственность журналиста.Две жизни, две судьбы двух рядовых бойцов, которые отдали всё для достижения Победы в 1945 году. Они не дожили до 75-летия Победы, но эту Победу завоевали. Не пересеклись у них жизненные и военные дороги, хотя они были рядом, но это произошло у их детей. Сегодня у Ивана Васильевича и Ивана Петровича трое правнуков, одного из них тоже зовут Иваном. Жизнь продолжается, завещание павших – беречь родную землю – навечно в сердцах их потомков.Сказкин Евгений ИвановичЕвгений Иванович Сказкин из поколения детей войны, родился в 1939 году в городе Энгельсе. Трудовую деятельность начинал слесарем на покровском механическом заводе «Трансмаш». Работал в комсомоле, в системе профтехобразования, прошел путь от преподавателя до директора профтехучилища №2, которое за год стало лучшим в области и стране. Более 20 лет был замначальника управления профтехобразования Саратовской области, начальником управления. Евгений Иванович — Заслуженный учитель РФ, отличник профтехобразования СССР, награжден тремя знаками губернатора, десятью медалями. Под его руководством создана в 2000 году Саратовская региональная организация ветеранов педагогического труда, которую он возглавляет до сих пор. Сегодня организация объединяет 112,5 тысячи пенсионеров, ветеранов учреждений образования. Евгений Иванович давний друг журналистов, на протяжении многих лет сотрудничает с саратовскими периодическими изданиями.