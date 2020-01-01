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Ушел из жизни Николай Александрович Чиченков
Новости, Главные новости — 15-января-2020 — прочитано 32 раз
15 января после тяжелой продолжительной болезни на 83-м году ушел из жизни Заслуженный работник культуры, член Союза журналистов России, автор девяти книг Николай Александрович Чиченков.
Родился Николай Александрович 11 октября 1937 года в деревне Еленовка. Как и все довоенные пацаны рано освоил азы тяжелого крестьянского труда. «Помогла» война, которая принесла с собой горе похоронок и постоянное чувство голода.
Поколение детей войны рано повзрослело и научилось по-настоящему ценить каждый момент радости, который в 45-ом назвали самым важным словом «Победа».
Да, война забрала отцов и братьев, матерей и сестер, но радость от того, что, наконец, наступил мир, перекрывала горе потерь. Радость со слезами на глазах и огромная надежда, что все будет хорошо.
После школы Николай Александрович поступает в Саратовское культурно-просветительное училище, которое окончил с отличием в 1962 году. Работает художественным руководителем районного Дома культуры, а затем и заведующим отделом культуры Балтайского района.
За годы его работы были построены районная и детская библиотеки, музыкальная школа, девять домов культуры и сельских клубов. По его инициативе были открыты любительская киностудия, народный театр, художественно-оформительская мастерская, построен мемориал «Родина-мать».
С 1971 года Николай Александрович на партийной работе. Много работал над подготовкой кадрового резерва.
С 1987 года его переводят в редакцию Балтайской газеты «Знамя Октября» на должность заместителя редактора, а в 1994 году он становится главным редактором газеты «Родная земля».
Как человек творческий, постоянно искал новые формы и направления, коллектив редакции не раз побеждал в областных и федеральных творческих конкурсах.
В 1997 году за высокий профессионализм и успехи, достигнутые в области журналистики, награжден Почетной грамотой Губернатора Саратовской области.
За большой вклад в развитие культуры района Н.А. Чиченков награжден орденом «Знак Почета».
В 2005 году ему было присвоено звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации».
В последние годы своей жизни Николай Александрович раскрылся как писатель-краевед. Из под его пера вышло девять книг, в которых он рассказывал об истории района и людях, живших и живущих в нем.
Светлая память о Николае Александровиче навсегда останется в сердцах тех, кто жил, учился и работал рядом с ним.
Администрация Балтайского района, Саратовское региональное отделение «Союз журналистов России», районный Совет ветеранов войны и труда, коллеги, друзья, соратники