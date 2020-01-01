День Российской печати в Саратове прошел в честь Года памяти и Славы Новости, Главные новости — 15-января-2020 — прочитано 60 раз



Журналисты готовы отметить юбилей Победы словами и поступками, прославляющими подвиг советского народа в борьбе с фашизмом. Журналисты – летописцы времени, отражают славные дела земляков, увековечивают память о людях, отдавших жизнь за Родину и тех, кто после войны восстанавливал экономику, создавал газеты, растил детей и хлеб, лечил и учил.



Весь зал исторического здания театра юного зрителя, где собрались участники торжественного собрания, затаив дыхание, слушали ветеранов Великой Отечественной войны, своих коллег Аркадия Александровича Богатырева и Георгия Васильевича Фролова, которые призвали журналистов душой и сердцем откликнуться на главное событие года. Как никогда нужны ваши яркие, правдивые слова, которые увековечат память о защитниках Родины, отразят вклад каждого района в сохранение памяти о защитниках Родины, говорили они.



В понедельник, 13-ого января, состоится областное торжественное собрание, посвященное Дню Российской печати. Там будут вручены награды, в том числе и от Союза журналистов России. Мы гордимся лучшими, поздравляем их и ждем новых успехов! Поздравляем юбиляров года, членов Союза журналистов – с 90-летием Николая Васильевича Пчелинцева ( Базарный Карабулак), Ольгу Айдарову (Балашов), Галину Васильевну Загуменную ( ГТРК «Саратов»), Ирину Александровну Харламову (Новоузенск), Евгению Григорьевну Балак ( возглавляет Совет ветеранов Заводского района), радиожурналиста ГТРК-Саратов Евгения Голубя.



Поздравляем с награждением Почетными знаками Союза журналистов России «За заслуги перед профессиональным сообществом» Татьяну Зорину, Сергея Аничкина, Евгения Грачева, Александра Динеса. Профессионалы, имена которых широко известны за пределами нашей области, которые передают опыт и знания талантливой молодежи, благодаря чему



студенческие СМИ саратовских вузов добиваются признания на федеральном уровне.



Ветеранам вручили цветы и ценные подарки от Губернатора Саратовской области В.В.Радаева.



В своем выступлении Валерий Васильевич отметил большой вклад журналистов в развитие области, в установление мира и согласия в обществе.



Он вручил награды тем, кто добился заметных успехов: Дмитрию Петрову, директору «ГТРК-Саратов» – Почетный знак «За любовь к родной земле», Валентине Левченко, ветерану книгоиздания – памятную медаль «За особый вклад в книжное дело». Почетными грамотами награждены Илья Леонтьев – директор телеканала «Саратов -24», Сергей Щукин – главный редактор Интернет-газеты «Четвертая Власть», Светлана Погорелова – руководитель саратовского представительства «Редакции «Российская газета».



Благодарности Губернатора были вручены Ирине Барышниковой - ответственному секретарю редакции Новобурасской районной газеты «Наше время», Эдуарду Демьянцу – собственному корреспонденту Международного информационного агентства «Россия сегодня», Алексею Пермякову – дизайнеру общества с ограниченной ответственностью «Макси-Принт», Ирине Усовой – консультанту пресс-службы Губернатора области, Татьяне Усольцевой – директору - главному редактору газеты «Петровские вести».



Благодарственные письма Губернатора Саратовской области вручены Сергею Ковальчуку – корреспонденту Интернет СМИ «Регион 64», Екатерине Заграничной – главному редактору газеты «Саратовская панорама», Дмитрию Перетятько – директору по рекламе общества с ограниченной ответственностью «Союзпечать» ( медиа-холдинг «Московский комсомолец в Саратове»), Александру Лысухину – специальному корреспонденту службы информационных программ «ГТРК –Саратов».



За высокие профессиональные достижения в сфере социальной журналистики Диплом лауреата премии имени журналиста Александра Никитина получила Елена Балаян – обозреватель информационного агентства «Взгляд-инфо».



Зал аплодировал журналистам, для которых многие годы работы над патриотической темой завершились изданиями книг. Лейла Аббасовна Бочкова более 30 лет на саратовском радио вела передачу «Ты помнишь, товарищ». В ней звучали воспоминания, письма участников войны и тех, кто



жил и работал в тылу. «Память живет» - так называется книга Бочковой, объединившая эти воспоминания.



К 60-летию Победы на ГТРК «Саратов» родилась передача «Война коснулась и нашей семьи». Ее автором и ведущей была Лилия Федоровна Липатова. В эфире звучали письма слушателей о самых ярких эпизодах военной жизни, о том, как провожали на фронт родных, как ждали писем, как тяжело работали, как дождались Дня Победы. По страницам передачи родилась книга «Война коснулась и нашей семьи». Сейчас книга готовится к переизданию с дополнениями.



В условиях военного времени саратовские издательства продолжали публиковать литературные и поэтическое сборники. Это были книжки малого формата и небольшим тиражом, но они пользовались огромным спросом. В 1943 году вышел альманах с названием «Родине», который редактировал военный журналист и писатель Борис Озерный, написавший свыше 200 стихотворений, рассказов и очерков. А пять лет назад его символическим продолжением стал одноименный сборник, составленный дочерью поэта, журналистом Светланой Дурновой. Ей также аплодировал зал.



За послевоенные 75 лет саратовскими авторами и издателями созданы более сотни художественных и краеведческих книг о войне. Среди саратовских авторов – наших современников, пишущих о войне – известные журналисты, редакторы, общественники. Сегодня к печати готовится уже второй справочник, посвященный воинским подразделениям, сформированным на территории Саратовской области под редакцией Галины Гарибян – председателя «Союза поисковых отрядов «Искатель».



Один из знаковых проектов этого года – создание новых фильмов – документального - о жизни Владислава Микоши Нижне-Волжской студии кинохроники и художественного «Настоящий человек» - о нашем земляке, герое-волжанине Алексее Маресьеве. Об этих фильмах рассказали Татьяна Зорина и автор сценария Дмитрий Банников.



Председатель регионального отделения Союза журналистов России Лидия Златогорская поблагодарила коллег, губернатора области В.В.Радаева за поздравления с присвоением ей высокого звания – «Заслуженный журналист Российской Федерации». Награду расценила как заслугу всего журналистского сообщества. Она пригласила коллег к участию в проекте, поддержанном Фондом Президентских грантов «Летописцы-Победители. Имена и судьбы».



От имени секретариата Союза журналистов России она поздравила коллег с Днем российской печати и вручила награды лучшим.



Почетным знаком Союза журналистов России «За заслуги перед профессиональным сообществом» награждены Евгений Грачев – главный редактор «Радио России» на «ГТРК-Саратов», Александр Динес- автор и ведущий интеллектуальной игры «Маркиза», Татьяна Зорина – главный редактор Нижне-Волжской студии кинохроники, директор Международного кинофестиваля документальной мелодрамы «Саратовские страдания», Сергей Аничкин – руководитель управления по связям с общественностью Саратовской государственной юридической академии, член правления организации.



За активную гражданскую позицию и верность профессии Почетными грамотами Союза журналистов России награждены Евгения Балак – председатель совета ветеранов Заводского района г.Саратова, Евгений Голубь – ведущий радиопрограмм ГТРК « Саратов», Галина Загуменная –ветеран журналистики, в прошлом – диктор саратовского телевидения, Марина Селиванова – режиссер, исполнительный продюсер ГТРК «Саратов», Ирина Харламова, главный редактор Новоузенской районной газеты «Новая степь», Валентина Лопанцева – секретарь первичной журналистской организации газеты «Наша жизнь» Красноармейского района.



Министр информации и печати Светлана Винаидовна Бакал поздравила собравшихся с Днем печати, пожелала выполнить все проекты в честь Года Памяти и Славы и вручила награды министерства. Почетные грамоты получили Роман Базан – корреспондент информационной службы телеканала «Саратов 24», Светлана Батищева – главный редактор газеты «Заря» Советского района, Станислав Иващенко – начальник отдела информационно-аналитического обеспечения деятельности Думы и взаимодействия со СМИ Саратовской областной Думы, Галина Карпова – заведующая кафедрой «Медиакоммуникации» саратовского государственного технического университета имени Гагарина, Марина Кутушова – главный редактор газеты «Большая Волга» Саратовского района, Константин Панфилов – исполняющий обязанности главного редактора информационного агентства «Регион 64», Ольга Радина – главный редактор радиоканала «Эхо Москвы – Саратовская редакция», Екатерина Саввина – корреспондент службы информационных программ телерадиовещания филиала ВГТРК ГТРК «Саратов», Игорь Голишников – заместитель директора газеты «Аргументы и факты» - Саратов.



Праздник получился очень эмоциональным, насыщенным фактами. Ансамбль «Волга-Бенд», хроника военных событий на широком экране сцены влились в единую канву событий, вызвали дополнительные эмоции. В фойе здания были развернуты выставка военного плаката Областным музеем краеведения и книг Областной научной библиотеки.









Год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, объявленный Президентом России В.В.Путиным Годом Памяти и Славы, был открыт в честь Дня российской печати. Праздник тематически был посвящен главному событию года.Журналисты готовы отметить юбилей Победы словами и поступками, прославляющими подвиг советского народа в борьбе с фашизмом. Журналисты – летописцы времени, отражают славные дела земляков, увековечивают память о людях, отдавших жизнь за Родину и тех, кто после войны восстанавливал экономику, создавал газеты, растил детей и хлеб, лечил и учил.Весь зал исторического здания театра юного зрителя, где собрались участники торжественного собрания, затаив дыхание, слушали ветеранов Великой Отечественной войны, своих коллег Аркадия Александровича Богатырева и Георгия Васильевича Фролова, которые призвали журналистов душой и сердцем откликнуться на главное событие года. Как никогда нужны ваши яркие, правдивые слова, которые увековечат память о защитниках Родины, отразят вклад каждого района в сохранение памяти о защитниках Родины, говорили они.В понедельник, 13-ого января, состоится областное торжественное собрание, посвященное Дню Российской печати. Там будут вручены награды, в том числе и от Союза журналистов России. Мы гордимся лучшими, поздравляем их и ждем новых успехов! Поздравляем юбиляров года, членов Союза журналистов – с 90-летием Николая Васильевича Пчелинцева ( Базарный Карабулак), Ольгу Айдарову (Балашов), Галину Васильевну Загуменную ( ГТРК «Саратов»), Ирину Александровну Харламову (Новоузенск), Евгению Григорьевну Балак ( возглавляет Совет ветеранов Заводского района), радиожурналиста ГТРК-Саратов Евгения Голубя.Поздравляем с награждением Почетными знаками Союза журналистов России «За заслуги перед профессиональным сообществом» Татьяну Зорину, Сергея Аничкина, Евгения Грачева, Александра Динеса. Профессионалы, имена которых широко известны за пределами нашей области, которые передают опыт и знания талантливой молодежи, благодаря чемустуденческие СМИ саратовских вузов добиваются признания на федеральном уровне.Ветеранам вручили цветы и ценные подарки от Губернатора Саратовской области В.В.Радаева.В своем выступлении Валерий Васильевич отметил большой вклад журналистов в развитие области, в установление мира и согласия в обществе.Он вручил награды тем, кто добился заметных успехов: Дмитрию Петрову, директору «ГТРК-Саратов» – Почетный знак «За любовь к родной земле», Валентине Левченко, ветерану книгоиздания – памятную медаль «За особый вклад в книжное дело». Почетными грамотами награждены Илья Леонтьев – директор телеканала «Саратов -24», Сергей Щукин – главный редактор Интернет-газеты «Четвертая Власть», Светлана Погорелова – руководитель саратовского представительства «Редакции «Российская газета».Благодарности Губернатора были вручены Ирине Барышниковой - ответственному секретарю редакции Новобурасской районной газеты «Наше время», Эдуарду Демьянцу – собственному корреспонденту Международного информационного агентства «Россия сегодня», Алексею Пермякову – дизайнеру общества с ограниченной ответственностью «Макси-Принт», Ирине Усовой – консультанту пресс-службы Губернатора области, Татьяне Усольцевой – директору - главному редактору газеты «Петровские вести».Благодарственные письма Губернатора Саратовской области вручены Сергею Ковальчуку – корреспонденту Интернет СМИ «Регион 64», Екатерине Заграничной – главному редактору газеты «Саратовская панорама», Дмитрию Перетятько – директору по рекламе общества с ограниченной ответственностью «Союзпечать» ( медиа-холдинг «Московский комсомолец в Саратове»), Александру Лысухину – специальному корреспонденту службы информационных программ «ГТРК –Саратов».За высокие профессиональные достижения в сфере социальной журналистики Диплом лауреата премии имени журналиста Александра Никитина получила Елена Балаян – обозреватель информационного агентства «Взгляд-инфо».Зал аплодировал журналистам, для которых многие годы работы над патриотической темой завершились изданиями книг. Лейла Аббасовна Бочкова более 30 лет на саратовском радио вела передачу «Ты помнишь, товарищ». В ней звучали воспоминания, письма участников войны и тех, ктожил и работал в тылу. «Память живет» - так называется книга Бочковой, объединившая эти воспоминания.К 60-летию Победы на ГТРК «Саратов» родилась передача «Война коснулась и нашей семьи». Ее автором и ведущей была Лилия Федоровна Липатова. В эфире звучали письма слушателей о самых ярких эпизодах военной жизни, о том, как провожали на фронт родных, как ждали писем, как тяжело работали, как дождались Дня Победы. По страницам передачи родилась книга «Война коснулась и нашей семьи». Сейчас книга готовится к переизданию с дополнениями.В условиях военного времени саратовские издательства продолжали публиковать литературные и поэтическое сборники. Это были книжки малого формата и небольшим тиражом, но они пользовались огромным спросом. В 1943 году вышел альманах с названием «Родине», который редактировал военный журналист и писатель Борис Озерный, написавший свыше 200 стихотворений, рассказов и очерков. А пять лет назад его символическим продолжением стал одноименный сборник, составленный дочерью поэта, журналистом Светланой Дурновой. Ей также аплодировал зал.За послевоенные 75 лет саратовскими авторами и издателями созданы более сотни художественных и краеведческих книг о войне. Среди саратовских авторов – наших современников, пишущих о войне – известные журналисты, редакторы, общественники. Сегодня к печати готовится уже второй справочник, посвященный воинским подразделениям, сформированным на территории Саратовской области под редакцией Галины Гарибян – председателя «Союза поисковых отрядов «Искатель».Один из знаковых проектов этого года – создание новых фильмов – документального - о жизни Владислава Микоши Нижне-Волжской студии кинохроники и художественного «Настоящий человек» - о нашем земляке, герое-волжанине Алексее Маресьеве. Об этих фильмах рассказали Татьяна Зорина и автор сценария Дмитрий Банников.Председатель регионального отделения Союза журналистов России Лидия Златогорская поблагодарила коллег, губернатора области В.В.Радаева за поздравления с присвоением ей высокого звания – «Заслуженный журналист Российской Федерации». Награду расценила как заслугу всего журналистского сообщества. Она пригласила коллег к участию в проекте, поддержанном Фондом Президентских грантов «Летописцы-Победители. Имена и судьбы».От имени секретариата Союза журналистов России она поздравила коллег с Днем российской печати и вручила награды лучшим.Почетным знаком Союза журналистов России «За заслуги перед профессиональным сообществом» награждены Евгений Грачев – главный редактор «Радио России» на «ГТРК-Саратов», Александр Динес- автор и ведущий интеллектуальной игры «Маркиза», Татьяна Зорина – главный редактор Нижне-Волжской студии кинохроники, директор Международного кинофестиваля документальной мелодрамы «Саратовские страдания», Сергей Аничкин – руководитель управления по связям с общественностью Саратовской государственной юридической академии, член правления организации.За активную гражданскую позицию и верность профессии Почетными грамотами Союза журналистов России награждены Евгения Балак – председатель совета ветеранов Заводского района г.Саратова, Евгений Голубь – ведущий радиопрограмм ГТРК « Саратов», Галина Загуменная –ветеран журналистики, в прошлом – диктор саратовского телевидения, Марина Селиванова – режиссер, исполнительный продюсер ГТРК «Саратов», Ирина Харламова, главный редактор Новоузенской районной газеты «Новая степь», Валентина Лопанцева – секретарь первичной журналистской организации газеты «Наша жизнь» Красноармейского района.Министр информации и печати Светлана Винаидовна Бакал поздравила собравшихся с Днем печати, пожелала выполнить все проекты в честь Года Памяти и Славы и вручила награды министерства. Почетные грамоты получили Роман Базан – корреспондент информационной службы телеканала «Саратов 24», Светлана Батищева – главный редактор газеты «Заря» Советского района, Станислав Иващенко – начальник отдела информационно-аналитического обеспечения деятельности Думы и взаимодействия со СМИ Саратовской областной Думы, Галина Карпова – заведующая кафедрой «Медиакоммуникации» саратовского государственного технического университета имени Гагарина, Марина Кутушова – главный редактор газеты «Большая Волга» Саратовского района, Константин Панфилов – исполняющий обязанности главного редактора информационного агентства «Регион 64», Ольга Радина – главный редактор радиоканала «Эхо Москвы – Саратовская редакция», Екатерина Саввина – корреспондент службы информационных программ телерадиовещания филиала ВГТРК ГТРК «Саратов», Игорь Голишников – заместитель директора газеты «Аргументы и факты» - Саратов.Праздник получился очень эмоциональным, насыщенным фактами. Ансамбль «Волга-Бенд», хроника военных событий на широком экране сцены влились в единую канву событий, вызвали дополнительные эмоции. В фойе здания были развернуты выставка военного плаката Областным музеем краеведения и книг Областной научной библиотеки.