ИЗ «ФРОНТОВОГО БЛОКНОТА» ДМИТРИЯ ГРЕБЕНЩИКОВА Новости, Летописцы-Победители. Имена и судьбы. — 14-января-2020 — прочитано 42 раз

ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ ГРЕБЕНЩИКОВ













































С грустью должна сообщить, что его имя оказалось сегодня забыто. А ведь в 1939—1940 гг. он был уполномоченным Саратовского отделения Союза советских писателей, редактором сборника «Литературный Саратов». Из Саратова ушел на фронт.

Избравший с 1922 года военное поприще, он с полной отдачей и ответственностью слу¬жил в РККА, окончил командирские артиллерийские курсы в Саратове, был инструктором-пропагандистом, в армии начал пи-сать очерки и рассказы. Верный во¬енной теме, он в начале 30-х годов издаёт две небольшие книги: «Красноармейские рассказы» и «Повесть о ночном марше». В 1935— 1938 годы Д. Гребенщиков работает зав. отделом газеты «Красный воин» (орган политуправления Закавказского военного округа).

После переезда в Саратов он принимает активное участие в жизни областной писательской организации. В 1940 году выходит его книга о красноармейской жизни «Вторая рота». Как повесть она была опубликована и в сборнике «Литературный Саратов» за 1939 год.

Работая в армейских газетах в военные годы, Д.М. Гребенщиков активно развивает тему «Саратовцы на фронтах Великой Отечественной войны». Сам он, родом из села Голицино Саратовской губернии (к сожалению, мы знаем только год его рождения – 1902, а год смерти установить не удалось), с особенной радостью и сердечностью общался с земляками-красноармейцами, встреченными в том или ином полку. Несколько таких встреч стали основой его книги «Из фронтового блокнота». Рукопись он прислал в Саратовское книжное издательство, и книга вышла в свет в 1944 году десятитысячным тиражом. Сейчас она — библиографическая редкость и, к сожалению, никогда не переиздавалась. А надо бы, потому что одно только авторское вступление здесь бесценно, а сведения о героях очерков бесценны вдвойне. Вот что автор пишет на первой странице: «На пути от Волги до Днепра были разные встречи, со многими людьми завязывалась дружба. Война крепит дружбу быстро и прочно. Но всё же ближе и роднее всех солдату на войне земляк. Множество каких-то неуловимых черт, повадок, словечек, оборотов речи, какая-то особая манера у человека, и спрашиваешь почти безошибочно:

— Вы саратовский?

— Саратовский. А вы тоже?

— Тоже.

И сразу для земляка раскрыты кисет и душа, и всегда найдётся минута — покурить, поговорить…».

В книгу вошло шесть рассказов: «Ответ сыну», «Друзья», «Командир танка», «Изюмские соловьи», «Плацдарм под Лисичанском», «На Днепре». Герои очерков — все с земли саратовской: командир грозной «Катюши» саратовец Дмитрий Алексеевич Ива¬нов, гвардии лейтенант танкист Павел Иванович Чиркин из Баланды, гвар¬дии майор Иван Суетин из села Чадаевка Лысогорского района, командир роты автоматчиков Алексей Панин из Дергачей. Герои рассказа «Изюмские соловьи» — саратовцы Иголкин и Белоглазов. Оба смельчаки-разведчи¬ки. На боевом счету их взвода свыше 400 «языков», доставленных из тыла врага. Наши земляки-красноармейцы, о которых шла речь в книге Д. Гребенщикова, были награждены самыми высокими фронтовыми наградами, не¬которые — посмертно.

В 1951 году в Москве, в Воениздате, выходит небольшая книга подпол-ковника Д.М. Гребенщикова «Военная хитрость и смётка». Это своеобразное учебное пособие для юношей, готовящихся к службе в рядах Советской Армии. В доходчивой форме писатель рассказывает о таких качествах воина, как находчивость, быстрота реакции, бесстрашие, приводит яркие, к месту, примеры из недавних военных былей.

Конечно, и эти книги писателя-саратовца были бы очень интересны сегодняшним школьникам.



Светлана Дурнова



Об авторе



Светлана Борисовна Дурнова родилась в Саратове. После окончания в 1962 году Саратовского государственного университета имени Н. Г.Чернышевского работала преподавателем эстетического воспитания в системе Профтехобразования.

В журналистике с 1981 года: корреспондент, а затем редактор многотиражной газеты «Металлист» Саратовского агрегатного завода. Очерки на морально-этические темы печатались в газетах « Коммунист. ХХI век»», «Саратовские вести», «Земское обозрение». С.Б.Дурнова – активный автор литературно-художественного журнала «Волга. ХХI век». Отдельная тема – творчество саратовского поэта-фронтовика Бориса Фёдоровича Озёрного. Материалы, посвященные ему и саратовским писателям-фронтовикам, ежегодно, с 2011 г., печатаются в журнале «Волга –XXI век». К 70-летию Великой Победы подготовила и выпустила литературно-художественный сборник «Родине». Это издание признано в 2015 году лучшей региональной книгой для юношества.

Член Союза журналистов СССР и России. С грустью должна сообщить, что его имя оказалось сегодня забыто. А ведь в 1939—1940 гг. он был уполномоченным Саратовского отделения Союза советских писателей, редактором сборника «Литературный Саратов». Из Саратова ушел на фронт.Избравший с 1922 года военное поприще, он с полной отдачей и ответственностью слу¬жил в РККА, окончил командирские артиллерийские курсы в Саратове, был инструктором-пропагандистом, в армии начал пи-сать очерки и рассказы. Верный во¬енной теме, он в начале 30-х годов издаёт две небольшие книги: «Красноармейские рассказы» и «Повесть о ночном марше». В 1935— 1938 годы Д. Гребенщиков работает зав. отделом газеты «Красный воин» (орган политуправления Закавказского военного округа).После переезда в Саратов он принимает активное участие в жизни областной писательской организации. В 1940 году выходит его книга о красноармейской жизни «Вторая рота». Как повесть она была опубликована и в сборнике «Литературный Саратов» за 1939 год.Работая в армейских газетах в военные годы, Д.М. Гребенщиков активно развивает тему «Саратовцы на фронтах Великой Отечественной войны». Сам он, родом из села Голицино Саратовской губернии (к сожалению, мы знаем только год его рождения – 1902, а год смерти установить не удалось), с особенной радостью и сердечностью общался с земляками-красноармейцами, встреченными в том или ином полку. Несколько таких встреч стали основой его книги «Из фронтового блокнота». Рукопись он прислал в Саратовское книжное издательство, и книга вышла в свет в 1944 году десятитысячным тиражом. Сейчас она — библиографическая редкость и, к сожалению, никогда не переиздавалась. А надо бы, потому что одно только авторское вступление здесь бесценно, а сведения о героях очерков бесценны вдвойне. Вот что автор пишет на первой странице: «На пути от Волги до Днепра были разные встречи, со многими людьми завязывалась дружба. Война крепит дружбу быстро и прочно. Но всё же ближе и роднее всех солдату на войне земляк. Множество каких-то неуловимых черт, повадок, словечек, оборотов речи, какая-то особая манера у человека, и спрашиваешь почти безошибочно:— Вы саратовский?— Саратовский. А вы тоже?— Тоже.И сразу для земляка раскрыты кисет и душа, и всегда найдётся минута — покурить, поговорить…».В книгу вошло шесть рассказов: «Ответ сыну», «Друзья», «Командир танка», «Изюмские соловьи», «Плацдарм под Лисичанском», «На Днепре». Герои очерков — все с земли саратовской: командир грозной «Катюши» саратовец Дмитрий Алексеевич Ива¬нов, гвардии лейтенант танкист Павел Иванович Чиркин из Баланды, гвар¬дии майор Иван Суетин из села Чадаевка Лысогорского района, командир роты автоматчиков Алексей Панин из Дергачей. Герои рассказа «Изюмские соловьи» — саратовцы Иголкин и Белоглазов. Оба смельчаки-разведчи¬ки. На боевом счету их взвода свыше 400 «языков», доставленных из тыла врага. Наши земляки-красноармейцы, о которых шла речь в книге Д. Гребенщикова, были награждены самыми высокими фронтовыми наградами, не¬которые — посмертно.В 1951 году в Москве, в Воениздате, выходит небольшая книга подпол-ковника Д.М. Гребенщикова «Военная хитрость и смётка». Это своеобразное учебное пособие для юношей, готовящихся к службе в рядах Советской Армии. В доходчивой форме писатель рассказывает о таких качествах воина, как находчивость, быстрота реакции, бесстрашие, приводит яркие, к месту, примеры из недавних военных былей.Конечно, и эти книги писателя-саратовца были бы очень интересны сегодняшним школьникам.Светлана ДурноваСветлана Борисовна Дурнова родилась в Саратове. После окончания в 1962 году Саратовского государственного университета имени Н. Г.Чернышевского работала преподавателем эстетического воспитания в системе Профтехобразования.В журналистике с 1981 года: корреспондент, а затем редактор многотиражной газеты «Металлист» Саратовского агрегатного завода. Очерки на морально-этические темы печатались в газетах « Коммунист. ХХI век»», «Саратовские вести», «Земское обозрение». С.Б.Дурнова – активный автор литературно-художественного журнала «Волга. ХХI век». Отдельная тема – творчество саратовского поэта-фронтовика Бориса Фёдоровича Озёрного. Материалы, посвященные ему и саратовским писателям-фронтовикам, ежегодно, с 2011 г., печатаются в журнале «Волга –XXI век». К 70-летию Великой Победы подготовила и выпустила литературно-художественный сборник «Родине». Это издание признано в 2015 году лучшей региональной книгой для юношества.Член Союза журналистов СССР и России.