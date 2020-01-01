С Днём российской печати, дорогие коллеги! Новости, Главные новости — 13-января-2020 — прочитано 30 раз В понедельник, 13 января российские журналисты отмечают свой профессиональный праздник — День российской печати. В 1703 году в этот день по указу Петра I в Москве вышел первый номер печатной газеты «Ведомости о военных и иных делах, достойных знания и памяти, случившихся в Московском Государстве и во иных окрестных странах».





Журналистика — один из ключевых элементов гражданского общества, именно благодаря журналистам общество имеет возможность не только узнавать новости, но и знакомиться с различными точками зрения, сопоставлять факты, мнения и делать собственные выводы.

Быть журналистом — престижно и почётно. При этом, наша профессия требует известного мужества, подчас журналисты рискуют здоровьем и даже жизнью, чтобы донести правду до своих читателей, зрителей, слушателей. И дело чести для всех нас — чтить память коллег, погибших при исполнении профессионального долга.





К счастью, в прошлом, 2019 году в России не погиб ни один журналист. Во многом это стало результатом более тщательной системы подготовки, получившей развитие в последнее время. Так, недавно при участии Союза журналистов России и МЧС начали работу курсы «Обучение журналистов основам безопасности при выполнении редакционных заданий в чрезвычайных ситуациях и в зонах вооруженных конфликтов», проходящие на базе Ногинского спасательного центра МЧС России. При активном содействии журналистского сообщества разрабатываются и принимаются законы, призванные дать официальную правовую и экономическую защиту коллегам, работающим в экстремальных условиях.





Сегодня мне хотелось бы особо отметить журналистскую солидарность, которую наши коллеги проявили в деле защиты Ивана Голунова, несправедливо обвинённого в прошлом году в «незаконном обороте наркотиков» и в деле Кирилла Вышинского, более года проведшего в заключении на Украине. К сожалению, ещё десятки журналистов находятся под следствием или в местах лишения свободы по схожим обвинениям, которые зачастую вызывают у независимых экспертов большие сомнения в их законности. Поэтому мы и дальше намерены активно работать, чтобы, в случае выявления нарушений законодательства, добиваться пересмотра аналогичных дел в отношении наших коллег.

Многим журналистам приходится сталкиваться и со случаями прямой или косвенной цензуры — ежегодно Союз журналистов России фиксирует десятки прецедентов. Наиболее часто это происходит с районными газетами, которые некоторые представители местных властей считают чуть ли не своей «вотчиной». Поэтому мы вынуждены ещё и ещё раз напоминать таким «руководителям» о праве граждан на свободу слова и свободу распространения информации, закреплённом в Конституции РФ.





Среди вызовов современной журналистики — один из главных, безусловно, распространение так называемых «фейк-ньюз», то есть непроверенных фактов, а зачастую и намеренно ложной информации.

Между тем, как известно, основополагающим принципом добросовестной журналистики был и остаётся принцип тщательной проверки сообщаемой информации. И здесь — немаловажную роль призвана сыграть принятая недавно Международной федерацией журналистов Глобальная Хартия Журналистской Этики.







Дорогие коллеги!

От души поздравляю вас с профессиональным праздником и желаю, чтобы в вашем нелёгком труде вам всегда сопутствовали удача и вдохновение!

Творческих успехов и благополучия вам и вашим семьям!



Председатель Союза журналистов России



Владимир Соловьёв