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Союз журналистов России
Сакко и Ванцетти 41, Тел.: 69-54-43, E-mail: zlatln@mail.ru
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Конкурсы:
Саратовским отделением Союза журналистов России объявлен конкурс на предоставление грантов СМИ Саратовской области
10-июля-2019 — прочитано 564 разСроки прием документов, представляемых в электронном виде на адрес: konkursSMI-2018@yandex.ru, осуществляются с 17 по 29 июля 2019 года. Подробнее...
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С днем Российской печати, дорогие коллеги!
С днем Российской печати, дорогие коллеги!
Праздник, который объединяет всех – людей разных профессий, взглядов, политических убеждений, судеб. Поздравляю! Желаю нам развития, активного участия в жизни своего сообщества, желаю продвижения позитивных объединяющих идей.
Таким событием в этом году является 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Каждое село, город, район, в целом область готовится отметить юбилей Победы делами, прославляющими подвиг советского народа в борьбе с фашизмом, жертвенный вклад нашего народа ради спасения Европы. Мы, журналисты – летописцы времени, отражаем славные дела земляков. Мы увековечиваем память людей, отдавших жизнь за Родину и тех, кто после войны восстанавливал экономику, создавал газеты, растил хлеб, лечил и учил.
Нас ветераны призывают душой и сердцем откликнуться на главное событие года. Мы стараемся соответствовать их ожиданиям. Сегодня как никогда нужны наши яркие, правдивые слова. Мы гордимся своей профессией, мы рады увековечить память о защитниках и Победителях. С праздником!
Лидия Златогорская,
Председатель
Саратовского регионального отделения
Союза журналистов России