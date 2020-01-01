С днем Российской печати, дорогие коллеги! Актуально » Новости — 11-января-2020 — прочитано 18 раз С днем Российской печати, дорогие коллеги!



Праздник, который объединяет всех – людей разных профессий, взглядов, политических убеждений, судеб. Поздравляю! Желаю нам развития, активного участия в жизни своего сообщества, желаю продвижения позитивных объединяющих идей.

Таким событием в этом году является 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Каждое село, город, район, в целом область готовится отметить юбилей Победы делами, прославляющими подвиг советского народа в борьбе с фашизмом, жертвенный вклад нашего народа ради спасения Европы. Мы, журналисты – летописцы времени, отражаем славные дела земляков. Мы увековечиваем память людей, отдавших жизнь за Родину и тех, кто после войны восстанавливал экономику, создавал газеты, растил хлеб, лечил и учил.

Нас ветераны призывают душой и сердцем откликнуться на главное событие года. Мы стараемся соответствовать их ожиданиям. Сегодня как никогда нужны наши яркие, правдивые слова. Мы гордимся своей профессией, мы рады увековечить память о защитниках и Победителях. С праздником!

Лидия Златогорская,

Председатель

Саратовского регионального отделения

Союза журналистов России Праздник, который объединяет всех – людей разных профессий, взглядов, политических убеждений, судеб. Поздравляю! Желаю нам развития, активного участия в жизни своего сообщества, желаю продвижения позитивных объединяющих идей.Таким событием в этом году является 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Каждое село, город, район, в целом область готовится отметить юбилей Победы делами, прославляющими подвиг советского народа в борьбе с фашизмом, жертвенный вклад нашего народа ради спасения Европы. Мы, журналисты – летописцы времени, отражаем славные дела земляков. Мы увековечиваем память людей, отдавших жизнь за Родину и тех, кто после войны восстанавливал экономику, создавал газеты, растил хлеб, лечил и учил.Нас ветераны призывают душой и сердцем откликнуться на главное событие года. Мы стараемся соответствовать их ожиданиям. Сегодня как никогда нужны наши яркие, правдивые слова. Мы гордимся своей профессией, мы рады увековечить память о защитниках и Победителях. С праздником!ПредседательСаратовского регионального отделенияСоюза журналистов России