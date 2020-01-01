Запомни, гвардия, Отчизну мы спасли вот здесь, на черных глыбах Сталинграда Новости, Летописцы-Победители. Имена и судьбы. — 11-января-2020 — прочитано 22 раз «Запомни, гвардия, Отчизну мы спасли



вот здесь, на черных глыбах Сталинграда!»







Долгие годы, находясь на партийной работе, Алексей Дмитриевич Минаев (03.03.1922-26.09.2007 г.г.) сотрудничал с районной газетой. Его статьи на партийную тематику содержали не только идеологический посыл, но и обязательно имели увязку с ситуацией на местах - на фабриках, сельскохозяйственных предприятиях, в общественных организациях. Великан с доброй улыбкой, он был справедлив и принципиален, не терпел лицемерия и фальши. Перейдя работать в редакцию на штатную основу, полно раскрыл свои творческие способности, подготовив к печати немало аналитических статей, интервью на актуальные темы. Дружбой с коллективом редакции дорожил, и после ухода на пенсию был у нас частым гостем. Последние годы своей жизни работал над циклом статей-воспоминаний о Сталинградской битве, участником которой лейтенант Минаев стал, закончив Саратовское военное училище, буквально накануне ее начала. В опубликованной в нашей газете в начале 2006 года статье «Судьбоносная битва» Алексей Дмитриевич вспоминает, что участвовал в боях в Заводском районе Сталинграда, на Мамаевом кургане. Он писал: «Когда мы форсировали Волгу, она вся пылала в огне. Высадившись на правый берег, мы оказались в центре огромного пожара. Весь Сталинград представлял собой грандиозный пылающий костер, растянувшийся вдоль Волги длиною более 60 километров». Вот как Алексей Дмитриевич вспоминает свой первый бой: «Немцы двигались на нас со стороны Мамаева кургана, стреляя из автоматов на ходу. Полк, также как и мой взвод, были обескровлены непрерывными боями. Принять неравный бой, или сдаться на милость победителя - такого вопроса для нас не стояло. По мере приближения к нашим позициям немцы заметно занервничали, было видно, что они боятся рукопашного боя. И тут вдруг поднялась соседняя рота, ее мгновенно поддержали другие подразделения и с мощным «Ура!» двинулись на врага, забрасывая его на ходу гранатами. Гитлеровцы в панике побежали назад, оставляя убитых и раненных. Первый бой показал: враг не так страшен, как его малюют».



А вот воспоминания Алексея Дмитриевича о том, как попал в окружение: «Решил - лучше погибнуть, чем попасть в плен. Поднялся во весь рост и побежал по направлению к Волге. Девятнадцать пуль и осколков попали в шинель - это я потом узнал в госпитале. Ранило только в ногу, но я уже почти добрался до блиндажа командира заградотряда. Раны обработали, и я остался в строю до исхода боя».



В последних, победоносных боях за освобождение Сталинграда Алексей Дмитриевич не участвовал: после тяжелейшего ранения находился в госпитале. Вспоминал, как выздоравливающие бойцы напевали неизвестно кем сложенную песню: « Война не кончилась, нас ждут еще бои, походы дальние, потери и награды, запомни, Гвардия, Отчизну мы спасли вот здесь, на черных глыбах Сталинграда!». После того как его комиссовали, в тылу Алексей Дмитриевич занимался партийной работой. Был награжден орденом Отечественной войны 1 степени, имел много трудовых наград.



Валентина Лопанцева



Об авторе.



Валентина Нифонтовна Лопанцева закончила Саратовский юридический институт им. Д.И.Курского. Стаж работы в редакции газеты «Новая жизнь» - 39 лет. Член Союза журналистов СССР-России с 1987 года. Была корреспондентом, заведующей отделами писем, общественно-политической жизни, заместителем главного редактора. С мая 1996 по февраль 2019 года - главный редактор газеты «Новая жизнь». Победитель многих творческих конкурсов, имеет награды муниципального, областного и федерального значения. В настоящее время возглавляет первичную журналистскую организацию в городе Красноармейске. Активно сотрудничает с газетой «Новая жизнь», ведущая двух постоянных рубрик: историко-патриотической «День в истории войны» и информационно-просветительской «Все обо всем».

Долгие годы, находясь на партийной работе, Алексей Дмитриевич Минаев (03.03.1922-26.09.2007 г.г.) сотрудничал с районной газетой. Его статьи на партийную тематику содержали не только идеологический посыл, но и обязательно имели увязку с ситуацией на местах - на фабриках, сельскохозяйственных предприятиях, в общественных организациях. Великан с доброй улыбкой, он был справедлив и принципиален, не терпел лицемерия и фальши. Перейдя работать в редакцию на штатную основу, полно раскрыл свои творческие способности, подготовив к печати немало аналитических статей, интервью на актуальные темы. Дружбой с коллективом редакции дорожил, и после ухода на пенсию был у нас частым гостем. Последние годы своей жизни работал над циклом статей-воспоминаний о Сталинградской битве, участником которой лейтенант Минаев стал, закончив Саратовское военное училище, буквально накануне ее начала. В опубликованной в нашей газете в начале 2006 года статье «Судьбоносная битва» Алексей Дмитриевич вспоминает, что участвовал в боях в Заводском районе Сталинграда, на Мамаевом кургане. Он писал: «Когда мы форсировали Волгу, она вся пылала в огне. Высадившись на правый берег, мы оказались в центре огромного пожара. Весь Сталинград представлял собой грандиозный пылающий костер, растянувшийся вдоль Волги длиною более 60 километров». Вот как Алексей Дмитриевич вспоминает свой первый бой: «Немцы двигались на нас со стороны Мамаева кургана, стреляя из автоматов на ходу. Полк, также как и мой взвод, были обескровлены непрерывными боями. Принять неравный бой, или сдаться на милость победителя - такого вопроса для нас не стояло. По мере приближения к нашим позициям немцы заметно занервничали, было видно, что они боятся рукопашного боя. И тут вдруг поднялась соседняя рота, ее мгновенно поддержали другие подразделения и с мощным «Ура!» двинулись на врага, забрасывая его на ходу гранатами. Гитлеровцы в панике побежали назад, оставляя убитых и раненных. Первый бой показал: враг не так страшен, как его малюют».А вот воспоминания Алексея Дмитриевича о том, как попал в окружение: «Решил - лучше погибнуть, чем попасть в плен. Поднялся во весь рост и побежал по направлению к Волге. Девятнадцать пуль и осколков попали в шинель - это я потом узнал в госпитале. Ранило только в ногу, но я уже почти добрался до блиндажа командира заградотряда. Раны обработали, и я остался в строю до исхода боя».В последних, победоносных боях за освобождение Сталинграда Алексей Дмитриевич не участвовал: после тяжелейшего ранения находился в госпитале. Вспоминал, как выздоравливающие бойцы напевали неизвестно кем сложенную песню: « Война не кончилась, нас ждут еще бои, походы дальние, потери и награды, запомни, Гвардия, Отчизну мы спасли вот здесь, на черных глыбах Сталинграда!». После того как его комиссовали, в тылу Алексей Дмитриевич занимался партийной работой. Был награжден орденом Отечественной войны 1 степени, имел много трудовых наград.Валентина ЛопанцеваВалентина Нифонтовна Лопанцева закончила Саратовский юридический институт им. Д.И.Курского. Стаж работы в редакции газеты «Новая жизнь» - 39 лет. Член Союза журналистов СССР-России с 1987 года. Была корреспондентом, заведующей отделами писем, общественно-политической жизни, заместителем главного редактора. С мая 1996 по февраль 2019 года - главный редактор газеты «Новая жизнь». Победитель многих творческих конкурсов, имеет награды муниципального, областного и федерального значения. В настоящее время возглавляет первичную журналистскую организацию в городе Красноармейске. Активно сотрудничает с газетой «Новая жизнь», ведущая двух постоянных рубрик: историко-патриотической «День в истории войны» и информационно-просветительской «Все обо всем».