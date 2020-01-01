Союз журналистов России
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10-июля-2019 — прочитано 564 раз
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Запомни, гвардия, Отчизну мы спасли вот здесь, на черных глыбах Сталинграда

Новости, Летописцы-Победители. Имена и судьбы. — 11-января-2020 — прочитано 22 раз
«Запомни, гвардия, Отчизну мы спасли

вот здесь, на черных глыбах Сталинграда!»


Запомни, гвардия, Отчизну мы спасли вот здесь, на черных глыбах Сталинграда
Долгие годы, находясь на партийной работе, Алексей Дмитриевич Минаев (03.03.1922-26.09.2007 г.г.) сотрудничал с районной газетой. Его статьи на партийную тематику содержали не только идеологический посыл, но и обязательно имели увязку с ситуацией на местах - на фабриках, сельскохозяйственных предприятиях, в общественных организациях. Великан с доброй улыбкой, он был справедлив и принципиален, не терпел лицемерия и фальши. Перейдя работать в редакцию на штатную основу, полно раскрыл свои творческие способности, подготовив к печати немало аналитических статей, интервью на актуальные темы. Дружбой с коллективом редакции дорожил, и после ухода на пенсию был у нас частым гостем. Последние годы своей жизни работал над циклом статей-воспоминаний о Сталинградской битве, участником которой лейтенант Минаев стал, закончив Саратовское военное училище, буквально накануне ее начала. В опубликованной в нашей газете в начале 2006 года статье «Судьбоносная битва» Алексей Дмитриевич вспоминает, что участвовал в боях в Заводском районе Сталинграда, на Мамаевом кургане. Он писал: «Когда мы форсировали Волгу, она вся пылала в огне. Высадившись на правый берег, мы оказались в центре огромного пожара. Весь Сталинград представлял собой грандиозный пылающий костер, растянувшийся вдоль Волги длиною более 60 километров». Вот как Алексей Дмитриевич вспоминает свой первый бой: «Немцы двигались на нас со стороны Мамаева кургана, стреляя из автоматов на ходу. Полк, также как и мой взвод, были обескровлены непрерывными боями. Принять неравный бой, или сдаться на милость победителя - такого вопроса для нас не стояло. По мере приближения к нашим позициям немцы заметно занервничали, было видно, что они боятся рукопашного боя. И тут вдруг поднялась соседняя рота, ее мгновенно поддержали другие подразделения и с мощным «Ура!» двинулись на врага, забрасывая его на ходу гранатами. Гитлеровцы в панике побежали назад, оставляя убитых и раненных. Первый бой показал: враг не так страшен, как его малюют».

А вот воспоминания Алексея Дмитриевича о том, как попал в окружение: «Решил - лучше погибнуть, чем попасть в плен. Поднялся во весь рост и побежал по направлению к Волге. Девятнадцать пуль и осколков попали в шинель - это я потом узнал в госпитале. Ранило только в ногу, но я уже почти добрался до блиндажа командира заградотряда. Раны обработали, и я остался в строю до исхода боя».

В последних, победоносных боях за освобождение Сталинграда Алексей Дмитриевич не участвовал: после тяжелейшего ранения находился в госпитале. Вспоминал, как выздоравливающие бойцы напевали неизвестно кем сложенную песню: « Война не кончилась, нас ждут еще бои, походы дальние, потери и награды, запомни, Гвардия, Отчизну мы спасли вот здесь, на черных глыбах Сталинграда!». После того как его комиссовали, в тылу Алексей Дмитриевич занимался партийной работой. Был награжден орденом Отечественной войны 1 степени, имел много трудовых наград.

Валентина Лопанцева

Об авторе.

Валентина Нифонтовна Лопанцева закончила Саратовский юридический институт им. Д.И.Курского. Стаж работы в редакции газеты «Новая жизнь» - 39 лет. Член Союза журналистов СССР-России с 1987 года. Была корреспондентом, заведующей отделами писем, общественно-политической жизни, заместителем главного редактора. С мая 1996 по февраль 2019 года - главный редактор газеты «Новая жизнь». Победитель многих творческих конкурсов, имеет награды муниципального, областного и федерального значения. В настоящее время возглавляет первичную журналистскую организацию в городе Красноармейске. Активно сотрудничает с газетой «Новая жизнь», ведущая двух постоянных рубрик: историко-патриотической «День в истории войны» и информационно-просветительской «Все обо всем».