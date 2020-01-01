Опыт работы в редакции ценил больше всего Новости, Летописцы-Победители. Имена и судьбы. — 9-января-2020 — прочитано 30 раз Опыт работы в редакции ценил больше всего















Имя Константина Осиповича Денисова (18.11.1918 – 15.10.2014 г.г.) – в списке долгожителей нашего района. Он не дожил месяца до своего 96-летия. За его плечами была большая жизнь, насыщенная интересными, порой весьма драматичными событиями. Уроженец волжского села Нижняя Банновка Красноармейского района он всей душой был привязан к Волге, и выбор профессии был предопределен еще в детстве. После окончания школы поступил в Астраханское речное училище. Время завершения учебы совпало с призывом на действительную службу. Конечно же, попал в морфлот. Шел 1939 год – велась финская война. Боевое крещение получил, участвуя в обороне Ленинграда. С 1940 года служба продолжилась на Тихоокеанском флоте, вплоть до 1947 года. В годы войны гвардии старший краснофлотец 3-го Гвардейского дивизиона торпедных катеров Денисов принимал участие во многих боевых операциях. Участвовал в Сейсинской десантной операции, проводил разведку порта в целях выявления системы обороны. На сайте «Память народа» размещен один из наградных листов на радиомоториста, уже старшины 1 статьи, Константина Осиповича Денисова. В нем говорится: «При выполнении боевых операций по разведке японских портов Юки и Сейсин и при обеспечении высадки десанта четко нес вахту, обеспечивал точное вождение катеров», был награжден медалью Нахимова, орденом Отечественной войны 2 степени. Вернувшись на гражданку, жил и работал в с.Ровное, занимал ответственные должности в системе исполнительной власти. Вернувшись в родной Красноармейский район, был назначен заместителем председателя горисполкома. А с 1975-го по1978 год работал редактором районной газеты «Новая жизнь». Надо честно признаться, коллектив встретил нового редактора с недоумением. Что может понимать в газете человек, занимавшийся до этого, как тогда говорили, советской работой, да к тому же курировавший не социальную сферу, а жилищно-коммунальное хозяйство? Он доказал, что понимает. Во-первых, помогало его прекрасное знание русского языка, потрясающая грамотность. А во-вторых, не стеснялся признаться, что чего-то не знает. Тома энциклопедии были у него настольными книгами. Жизнерадостный, веселый, с чувством юмора, открытый, доброжелательный он легко находил общий язык с самыми разными людьми. И все -таки признавался в узком кругу, что на войне было легче, чем иногда в редакционной работе. Долгие годы, даже в самом преклонном возрасте, Константин Осипович вел активный образ жизни. На велосипеде ездил на рыбалку, когда было уже за восемьдесят, для него не составляло труда прийти пешком с Нефтянки, где он жил, в редакцию, на улицу Кирова, практически на другой край города.











































Константин Осипович сохранял ясность ума до конца своих дней, а самым важным делом своей жизни, как он неоднократно подчеркивал, считал работу в редакции.







Валентина Лопанцева



Об авторе.



Валентина Нифонтовна Лопанцева закончила Саратовский юридический институт им.Д.И.Курского. Стаж работы в редакции газеты «Новая жизнь»- 39 лет. Член Союза журналистов СССР - России с 1987 года. Была корреспондентом, заведующей отделами писем, общественно-политической жизни, заместителем гл.редактора. С мая 1996 по февраль 2019 года - главный редактор газеты «Новая жизнь». Победитель многих творческих конкурсов, имеет награды муниципального, областного и федерального значения. В настоящее время возглавляет первичную журналистскую организацию в г.Красноармейске. Активно сотрудничает с газетой «Новая жизнь», ведущая двух постоянных рубрик: историко-патриотической «День в истории войны» и информационно-просветительской «Все обо всем». Имя Константина Осиповича Денисова (18.11.1918 – 15.10.2014 г.г.) – в списке долгожителей нашего района. Он не дожил месяца до своего 96-летия. За его плечами была большая жизнь, насыщенная интересными, порой весьма драматичными событиями. Уроженец волжского села Нижняя Банновка Красноармейского района он всей душой был привязан к Волге, и выбор профессии был предопределен еще в детстве. После окончания школы поступил в Астраханское речное училище. Время завершения учебы совпало с призывом на действительную службу. Конечно же, попал в морфлот. Шел 1939 год – велась финская война. Боевое крещение получил, участвуя в обороне Ленинграда. С 1940 года служба продолжилась на Тихоокеанском флоте, вплоть до 1947 года. В годы войны гвардии старший краснофлотец 3-го Гвардейского дивизиона торпедных катеров Денисов принимал участие во многих боевых операциях. Участвовал в Сейсинской десантной операции, проводил разведку порта в целях выявления системы обороны. На сайте «Память народа» размещен один из наградных листов на радиомоториста, уже старшины 1 статьи, Константина Осиповича Денисова. В нем говорится: «При выполнении боевых операций по разведке японских портов Юки и Сейсин и при обеспечении высадки десанта четко нес вахту, обеспечивал точное вождение катеров», был награжден медалью Нахимова, орденом Отечественной войны 2 степени. Вернувшись на гражданку, жил и работал в с.Ровное, занимал ответственные должности в системе исполнительной власти. Вернувшись в родной Красноармейский район, был назначен заместителем председателя горисполкома. А с 1975-го по1978 год работал редактором районной газеты «Новая жизнь». Надо честно признаться, коллектив встретил нового редактора с недоумением. Что может понимать в газете человек, занимавшийся до этого, как тогда говорили, советской работой, да к тому же курировавший не социальную сферу, а жилищно-коммунальное хозяйство? Он доказал, что понимает. Во-первых, помогало его прекрасное знание русского языка, потрясающая грамотность. А во-вторых, не стеснялся признаться, что чего-то не знает. Тома энциклопедии были у него настольными книгами. Жизнерадостный, веселый, с чувством юмора, открытый, доброжелательный он легко находил общий язык с самыми разными людьми. И все -таки признавался в узком кругу, что на войне было легче, чем иногда в редакционной работе. Долгие годы, даже в самом преклонном возрасте, Константин Осипович вел активный образ жизни. На велосипеде ездил на рыбалку, когда было уже за восемьдесят, для него не составляло труда прийти пешком с Нефтянки, где он жил, в редакцию, на улицу Кирова, практически на другой край города.Константин Осипович сохранял ясность ума до конца своих дней, а самым важным делом своей жизни, как он неоднократно подчеркивал, считал работу в редакции.Валентина ЛопанцеваВалентина Нифонтовна Лопанцева закончила Саратовский юридический институт им.Д.И.Курского. Стаж работы в редакции газеты «Новая жизнь»- 39 лет. Член Союза журналистов СССР - России с 1987 года. Была корреспондентом, заведующей отделами писем, общественно-политической жизни, заместителем гл.редактора. С мая 1996 по февраль 2019 года - главный редактор газеты «Новая жизнь». Победитель многих творческих конкурсов, имеет награды муниципального, областного и федерального значения. В настоящее время возглавляет первичную журналистскую организацию в г.Красноармейске. Активно сотрудничает с газетой «Новая жизнь», ведущая двух постоянных рубрик: историко-патриотической «День в истории войны» и информационно-просветительской «Все обо всем».