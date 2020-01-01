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Архив: Летописцы истории страны Конкурсы: Саратовским отделением Союза журналистов России объявлен конкурс на предоставление грантов СМИ Саратовской области 10-июля-2019 — прочитано 553 раз Сроки прием документов, представляемых в электронном виде на адрес: konkursSMI-2018@yandex.ru, осуществляются с 17 по 29 июля 2019 года. Сроки прием документов, представляемых в электронном виде на адрес: konkursSMI-2018@yandex.ru, осуществляются с 17 по 29 июля 2019 года. Подробнее... Все конкурсы! Мы все трудности побеждали во имя любви к своей Отчизне Новости, Летописцы-Победители. Имена и судьбы. — 6-января-2020 — прочитано 33 раз Мы все трудности побеждали во имя любви к своей Отчизне



Когда я бываю в Александровом Гае, то непременно захожу в гости к ветерану Великой Отечественной войны Раисе Григорьевне Игнатьевой. За чашкой крепкого чая слушаю воспоминания этой красивой, мужественной женщины о том суровом времени, о её жизни. А вспомнить Раисе Григорьевне есть что.



Она родилась 8 декабря 1923 года в большой крестьянской семье, в которой было шестеро детей. До коллективизации семья имела свои земельные наделы вместе со старшими братьями отца рода Новиковых. Эти наделы и весь скот потом, когда стали организовываться колхозы, семья отдала в коллективное хозяйство и с хутора переехала в Александров Гай. Раиса Григорьевна окончила 10 классов школы в 1941 году и уехала на учёбу в город Уральск. Мечтала стать балериной или стоматологом. Но… началась война. Об этом, как она пишет в своих воспоминаниях, местные жители узнали, слушая «строгий голос Левитана по единственному чёрному круглому репродуктору, который сообщил о начале войны с фашистами. Круглый репродуктор стоял на крыше почтового отделения, и жители, не имевшие радио в домах, приходили сюда, на базар, в центр и слушали все новости».



Война перепутала все планы девушки. В январе 1942 года со справкой об окончании 1-ого курса (училась на зубного врача по ускоренной программе) Раиса Новикова вернулась домой, в Александров Гай. На второй курс нужно было ехать учиться в Актюбинск, так как все здания Уральска были отданы под госпитали. Но враг рвался к Сталинграду, и уже шли похоронки на ребят, которые вместе с ней окончили школу. «Мальчики, их было 13, – вспоминала Раиса Григорьевна, – в первые дни войны ушли на фронт. И в первые же дни войны погибли. И как нам не пойти на фронт?» В апреле 1942 года 18-тилетняя девушка вместе с другими девчатами ушла на фронт. «Плакат «Родина-мать зовёт!» магической силой подействовал на нас, молодых, – призналась мне откровенно Раиса Григорьевна. – У дверей здания районного комсомола стояла длиннющая очередь желающих быть защитником своей Родины.



По зову сердца своего,



По комсомольскому призыву



Мы, много девушек красивых,



Попали в части ПВО».



После специальной подготовки Раиса Григорьевна Новикова несла службу в составе 99-ого отдельного батальона ВНОС (воздушное наблюдение, оповещение и связь) в качестве наблюдателя и дежурной телефонистки. Их группа поддерживала телефонную связь и наблюдала за воздухом. Девушки должны были визуально определить курс вражеских самолётов, высоту полёта, а по звуку – тип самолёта. Первый объект охраны – мост через Волгу. Фашистские лётчики совершали вылеты в направлении Саратова каждую ночь через их пост, бомбили стратегически важные объекты.



«Ты в окопе, а над тобой в небе зловещая железная машина с тяжёлым смертоносным грузом, грозно ревя, летит бомбить Саратовский железнодорожный мост через Волгу», – рассказывала Раиса Григорьевна.



В 1942-1943 гг. (полгода) батальон связистов-наблюдателей нёс службу на Сталинградском фронте. Фашисты совершали вылеты в направлении Сталинграда днём и ночью. Было очень страшно. В окопах зимой снег от крови был красного цвета, как томатный сок, пули свистели над головой. Особенно тяжело было стоять на посту в мороз и ветер. Немцы всеми силами стремились разорвать сообщение правого берега с левым, но на их пути вставали хрупкие девушки - зенитчицы и связисты-наблюдатели.



После разгрома немцев под Сталинградом батальон, в котором служила Раиса Григорьевна, в сентябре 1943 года был направлен в Донбасс. Ростов, Горловка, Ворошиловград были разрушены – от них остались только названия, на развалинах домов надписи: «Ура! За Родину!», «Уничтожим гадов!», «Смерть фашистам!» Когда операция под Сталинградом была победно завершена, 99-ый отдельный батальон воздушной связи перебросили на Украину: сначала в Донецк, а затем в Днепропетровск. Недалеко от этого города 9 мая 1945 года всех и настигла радостная, ошеломляющая весть о Победе. «В этот день нам, трём девочкам, украинке Фросе Зачинай, башкирке Маше Ватутиной и мне, русской Рае Новиковой, дали увольнительную в город, – пишет в своих мемуарах ветеран Великой Отечественной. – Мы предвкушали аромат городского парка, красивую музыку. Счастливые и довольные прошли понтонный мост, смотрим и не поймём – в чём дело: к нам навстречу бегут люди в широких украинских шароварах и юбках, в расшитых кофтах, с цветами. В руках бутылки и стаканы. Смеющие, счастливые, плачущие и поющие женщины и подростки наполнили стаканы «горилкой» и, угощая нас, кричали: «Победа! Победа! Ура! Ура!» Затем подхватили нас на руки и стали подбрасывать в воздух. Потом обнимали нас и целовали. Так в этом потоке людской волны мы оказались на городской площади, где уже шёл митинг». Город ликовал всю ночь до утра. Вокруг были счастливые лица, звучала музыка.



Вернулась Раиса Григорьевна в Александров Гай 29-го августа 1945 года.



«Ал - Гай нас встретил лебедой,



Да маленькими тропками,



Осиротевшей детворой,



Да вдовами-сиротками», – так написала в своём стихотворении Раиса Григорьевна. Здесь она встретила свою единственную любовь и вышла замуж за участника Великой Отечественной войны Анатолия Ивановича Игнатьева. Вместе они прожили 50 лет. О своём муже Раиса Григорьевна вспоминает всегда с теплотой душевной. Его уже нет рядом с нею, но есть две дочери, 4 внука и 6 правнуков. После войны мужественная женщина работала в редакции районной газеты. На телегах, которые тащили быки, ездила в поля колхозов и совхозов, привозила оттуда очерки о труде сельских жителей. Вот что она пишет в своей книге «Моя судьба»:



«29 августа 1945 года я после опасной, тяжёлой военной жизни приехала на свою Родную Землю – в Ал-Гай… Первое время после моего возвращения в Александров Гай я ночью вскакивала, не понимая спросонья, где я и что со мной. Мама моя была верующая, подойдёт ко мне, перекрестит и уложит спать, как малое дитя. После приезда домой я встала на учёт в военкомате. Нам разрешили месяц отдыхать. Однако отдыхать не пришлось. Меня пригласили в местную районную газету корреспондентом, работала также с удовольствием и диктором районного радио 5 лет. Общалась с людьми на проходящих Пленумах, конференциях, разных активах, выезжала в поле на быках, когда шла уборочная страда. Мне было всё интересно! Бывало, заберёшься на площадку комбайна, он едет, а механизатор беседует со мной. На огромных полевых массивах скашивали колосья, а зерно из рукава комбайна сыплется в кузов рядом идущей автомашины. Пока объедешь поле, и машина полна. Мне нравилось наблюдать этот процесс. Я любила выезжать в передовую бригаду колхоза имени Чапаева к бригадиру П. И. Попову за 10 км от Ал-Гая, а потом, сойдя с площадки комбайна, побеседовать с рабочими, что работали в бригаде. Всем жилось отрадно, весело и радостно. И у меня материал для газеты готов почти на целую полосу. Работалось трудно, но интересно».



Работала Р. Г. Игнатьева также и диктором районного радио.



«У нас на Советской улице, на одной стороне, располагались райком партии и райком комсомола, а на второй стороне этой же улицы – милиция и редакция радиовещания, – вспоминает Раиса Григорьевна. – Образование у меня было среднее, училась я хорошо. Не была в числе отстающих. Василий Зиновьевич Васильев был первым лицом Александрово-Гайского района (Первым секретарём Ал-Гайского райкома партии). Настоящий ленинец! Александр Иванович Рузаев – вторым, а Никола Никитович Ерин третьим. Меня пригласил на собеседование Н. Н. Ерин. Спросил, чем я сейчас занимаюсь. А я только что приехала домой после демобилизации, дней 10 назад. Никак не могла надышаться своим любимым лиманом. За валом мы жили. Я была рада, что я у себя дома, в тишине. Нет этих зверей-бандеровцев. Мы их боялись. Они наших девушек насиловали, пытали и убивали, вешали на деревьях в лесу. Больше не было и самолётов вражеских над головой в небе. Ответила, что пока отдыхаю, прихожу в себя от пережитого. Тут первый секретарь райкома партии Васильев спрашивает меня: «Ну, как вам служилось?». А с нами были все документы и характеристики служебные. «Как служилось? – отвечаю я. – До ефрейтора дослужилась». Рассказала ему всё, что было на войне, что там испытать пришлось. Он и говорит: «Мы вас в редакцию берём работать. (А радио и газета были в то время все вместе – одним средством информации, объединённой редакцией). Хотите – работайте корреспондентом-журналистом с испытательным сроком, а хотите – на радио». Я согласилась на радио. У нас редактор была Юлия Коблова. Она старше меня лет на 10, окончила партшколу. Юлия Тишовьевна говорит: «Я вас возьму с испытательным сроком не журналистом в газету, а диктором в отдел радиовещания». И я стала работать.



А тогда весь материал литировался. Прежде, чем мне войти в отдел радиовещания, обязательно Николай Иванович Шохин (он дежурил всегда при радио) брал у меня тетрадь, записывал – какой материал я буду передавать. Он меня всегда Раечкой звал, хотя у меня уже была Оленька.



Я приду к нему. Он говорит: «Проходите, садитесь». Сам зарегистрирует мой материал. Я вела передачи из большого зала. Окошечко там было. Радиопередача всегда начиналась в 6 часов вечера. Он откроет окошечко и скажет мне: «Раз, два, три. Раз, два, три». Ещё раз повторит – три и – «начинаем местное радиовещание». Представит меня, и начинаем передачу. Я радовалась тому, что мне приходилось много общаться с людьми на конференциях и партсобраниях. Пять лет я работала журналистом, а потом ушла в отдел кадров только что образованной автобазы. Там платили больше. За безводность платили, за экономию материалов. Шофера сэкономили пробег резины, например, и т.д., и мы получали за это доплату дополнительно. Журналистом я получала 180 рублей. А на автобазе – 360».



Р. Г. Игнатьева 18 лет трудилась в отделе кадров автотранспортной организации, а потом 12 лет (до выхода на заслуженный отдых) заведовала мельницей. Неоднократно избиралась депутатом районного и местного советов, председателем Совета ветеранов. 18 лет пела в хоре ветеранов. Раиса Григорьевна относится именно к той когорте, о которой говорят: «Ветераны всегда в строю!» Обожает областное Саратовское радио и журналистов губернии. Несмотря на свои 96, она по-прежнему активна, молода душой, пишет стихи о боевых подругах, о прошлом и настоящем:



Прошли уже десятилетия.



Как много вёсен пронеслось, а также зим….



Погибшие! Вам – вечное бессмертие.



Мы до земли поклонимся живым!



Уйдя на заслуженный отдых, она до сих пор ведёт общественную и военно-патриотическую работу, раньше часто встречалась с молодёжью в школах района, рассказывала о том суровом военном времени, когда они, молодые девушки, встали на защиту любимого Отечества. Встречается Раиса Григорьевна со школьниками и сейчас, но уже у себя дома. Годы и здоровье дают знать о себе, но эта мужественная женщина не унывает, начала писать сказки.



За свой ратный подвиг Р. Г. Игнатьева награждена орденом Отечественной войны II-ой степени, медалью Жукова, медалью «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». А вообще у неё 30 правительственных наград.



Но не ради них жила и живёт эта щедрая и мудрая женщина, которая уже во время первых мгновений нашего знакомства понравилась мне. И теперь для меня дом Раисы Григорьевны Игнатьевой – второй родной. Равно как и дом семьи Бессоновых – дочери ветерана Лидии Анатольевны и любимого зятя Александра Владимировича. «Хочу, чтобы Вы дружили тоже, даже после того, как меня не будет», – сказала однажды Раиса Григорьевна.



Она – удивительный человек, о котором в Интернете узнали даже вездесущие информационные службы Межгосударственного Союза Городов-Героев и Городов Воинской Славы, у них неподдельный интерес вызвала её судьба. Однажды мне позвонил председатель Саратовского регионального отделения этого авторитетного Союза Валентин Кузнецов и спросил, как у своего зама, изменились или нет наши мероприятия, которые мы наметили на ближайшие 7 дней (за них отвечал лично я). Ответил и не соврал: всё прошло по плану. 5 мая 2012 года мы встретились с Раисой Григорьевной Игнатьевой и вручили ей медаль за активную военно-патриотическую работу. Эта встреча была отражена на сайтах администрации Александрово-Гайского района и Межгосударственного Союза Городов-Героев и Городов Воинской Славы.



«Откуда у Вас ежедневно впечатления, эмоции и темы?» – спросила однажды Раиса Григорьевна Игнатьева у меня. Ответил честно: «От людей. Они, кстати, очень благодарные слушатели. Им особенно пришлась по душе программа «Прошу поздравить». Здесь каждый понедельник выполняются их музыкальные заявки. Вот тут-то и получаешь заряд адреналина от общения в прямом эфире. Ещё больше ценишь его эмоциональное дыхание и своих любимых земляков, которым удалось к нам дозвониться, чтобы сказать добрые слова в адрес близких родственников, друзей и просто знакомых, поздравить всех с днём рождения, свадьбой или же с другим событием в их жизни». Кстати, во время такого прямого эфира ветераны Великой Отечественной войны находили друг друга спустя много времени после того, как они расстались. Так, в юбилейный, 65-ый год Великой Победы, при помощи нашего концерта нашли друг друга боевые подруги Раиса Григорьевна Игнатьева из районного центра Александров Гай и Надежда Петровна Дубровская из Энгельса. После этого они практически ежедневно общались по телефону. В 2013 году Надежда Петровна ушла из жизни…



В настоящее время Раиса Григорьевна Игнатьева по-прежнему ведёт активный образ жизни. 6 декабря 2019 года она отметила свой 96-ой день рождения. К ветерану домой приходят школьники, поздравляют с праздниками. Не забывают её и глава района Сергей Федечкин, председатель районного Совета ветеранов Вера Зайцева и, конечно же, журналисты.



Кстати, в юбилейный, 70-й год Великой Победы, вышла в свет её книга «Моя судьба», в которой Раиса Григорьевна рассказывает о своей жизни, о людях, о земляках, которые ратными и трудовыми победами прославили себя и свою малую Родину. Презентация мемуаров Р. Г. Игнатьевой прошла 30 апреля 2015 года в Александровом Гае и вызвала большой общественный резонанс.



Здесь также был показан фильм о судьбе Раисы Григорьевны, автором которого стала внучка нашей героини Алина Кошелева. Она и мастер документального кино, победитель районных и областных конкурсов Максим Климов, приехали из Пугачёва в Александров Гай. Снимали там, а затем пригласили меня поучаствовать тоже в этом творческом процессе. Максим приехал в Саратов, мы побывали в Государственном Музее Боевой Славы на Соколовой горе, где также есть сведения о Р. Г. Игнатьевой. Сняли нужные материалы на одном дыхании. Нас в тот день не покидало ощущение, что нам помогают высшие силы, потому что сделали мы всё без единого дубля. Фильм называется «Путь домой» и размещён в Интернете. Книга «Моя судьба» нашла своего читателя. Её на Уроках Мужества в школах Александрово-Гайского муниципального района читают школьники, читают они эту книгу и во внеурочное время. Смотрят и фильм «Путь домой». В книге кроме воспоминаний также и стихотворения Раисы Григорьевны Игнатьевой. В том числе и вот эти:



В Ал-Гае есть у нас Аллея Славы,



Полотна в ряд стоят, как стая лебедей.



Заслуженные люди, матери, фронтовики и ветераны.



Остановись, прохожий, свой взгляд склони над ней.



Прочти. Запомни. Уважай живущих ныне.



Потомкам поклонись, ведь здесь история села.



Не очерствей своей душой – храни святыню,



Старайся делать так, чтоб жизнь достойною была.



Раиса Григорьевна однажды призналась мне в том, что ей повышают настроение и вдохновляют на творчество величественная красавица – алгайская степь – и великолепное пение местных скворцов и ласточек…



Евгений Голубь





Об авторе



Евгений Витальевич Голубь родился в 1964 году в селе Успенка Пугачевского района Саратовской области. После окончания средней школы поступил в Саратовский педагогический институт им. К.А. Федина. Учебу прервал из-за призыва в ряды Советской Армии: служил в ракетных войсках стратегического назначения на Алтае. Вернулся в институт и окончил его в 1988 году. Преподавал в школе, работал на заводе СЕПО (г. Саратов).



С 1995 года ведущий радиопрограмм «Я никогда не мог жить без любви», посвященных личной жизни писателей, поэтов, композиторов. Лауреат литературно-общественной премии «Серебряный крест», награжден медалью «А. С. Грибоедов 1795-1829 гг.», которая учреждена Московской городской организацией Союза писателей РФ и вручается писателям и литераторам, видным меценатам и известным деятелям за подвижническую деятельность на благо русской культуры и литературы. Среди его наград - Почетная грамота председателя комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи Государственной Думы В.Третьяка за большой вклад в и пропаганду спорта и физкультурного движения на селе, отмечен благодарностями председателя ВГТРК, Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям России и другими наградами. Член Союза журналистов РФ, Почетный радист России. Когда я бываю в Александровом Гае, то непременно захожу в гости к ветерану Великой Отечественной войны Раисе Григорьевне Игнатьевой. За чашкой крепкого чая слушаю воспоминания этой красивой, мужественной женщины о том суровом времени, о её жизни. А вспомнить Раисе Григорьевне есть что.Она родилась 8 декабря 1923 года в большой крестьянской семье, в которой было шестеро детей. До коллективизации семья имела свои земельные наделы вместе со старшими братьями отца рода Новиковых. Эти наделы и весь скот потом, когда стали организовываться колхозы, семья отдала в коллективное хозяйство и с хутора переехала в Александров Гай. Раиса Григорьевна окончила 10 классов школы в 1941 году и уехала на учёбу в город Уральск. Мечтала стать балериной или стоматологом. Но… началась война. Об этом, как она пишет в своих воспоминаниях, местные жители узнали, слушая «строгий голос Левитана по единственному чёрному круглому репродуктору, который сообщил о начале войны с фашистами. Круглый репродуктор стоял на крыше почтового отделения, и жители, не имевшие радио в домах, приходили сюда, на базар, в центр и слушали все новости».Война перепутала все планы девушки. В январе 1942 года со справкой об окончании 1-ого курса (училась на зубного врача по ускоренной программе) Раиса Новикова вернулась домой, в Александров Гай. На второй курс нужно было ехать учиться в Актюбинск, так как все здания Уральска были отданы под госпитали. Но враг рвался к Сталинграду, и уже шли похоронки на ребят, которые вместе с ней окончили школу. «Мальчики, их было 13, – вспоминала Раиса Григорьевна, – в первые дни войны ушли на фронт. И в первые же дни войны погибли. И как нам не пойти на фронт?» В апреле 1942 года 18-тилетняя девушка вместе с другими девчатами ушла на фронт. «Плакат «Родина-мать зовёт!» магической силой подействовал на нас, молодых, – призналась мне откровенно Раиса Григорьевна. – У дверей здания районного комсомола стояла длиннющая очередь желающих быть защитником своей Родины.По зову сердца своего,По комсомольскому призывуМы, много девушек красивых,Попали в части ПВО».После специальной подготовки Раиса Григорьевна Новикова несла службу в составе 99-ого отдельного батальона ВНОС (воздушное наблюдение, оповещение и связь) в качестве наблюдателя и дежурной телефонистки. Их группа поддерживала телефонную связь и наблюдала за воздухом. Девушки должны были визуально определить курс вражеских самолётов, высоту полёта, а по звуку – тип самолёта. Первый объект охраны – мост через Волгу. Фашистские лётчики совершали вылеты в направлении Саратова каждую ночь через их пост, бомбили стратегически важные объекты.«Ты в окопе, а над тобой в небе зловещая железная машина с тяжёлым смертоносным грузом, грозно ревя, летит бомбить Саратовский железнодорожный мост через Волгу», – рассказывала Раиса Григорьевна.В 1942-1943 гг. (полгода) батальон связистов-наблюдателей нёс службу на Сталинградском фронте. Фашисты совершали вылеты в направлении Сталинграда днём и ночью. Было очень страшно. В окопах зимой снег от крови был красного цвета, как томатный сок, пули свистели над головой. Особенно тяжело было стоять на посту в мороз и ветер. Немцы всеми силами стремились разорвать сообщение правого берега с левым, но на их пути вставали хрупкие девушки - зенитчицы и связисты-наблюдатели.После разгрома немцев под Сталинградом батальон, в котором служила Раиса Григорьевна, в сентябре 1943 года был направлен в Донбасс. Ростов, Горловка, Ворошиловград были разрушены – от них остались только названия, на развалинах домов надписи: «Ура! За Родину!», «Уничтожим гадов!», «Смерть фашистам!» Когда операция под Сталинградом была победно завершена, 99-ый отдельный батальон воздушной связи перебросили на Украину: сначала в Донецк, а затем в Днепропетровск. Недалеко от этого города 9 мая 1945 года всех и настигла радостная, ошеломляющая весть о Победе. «В этот день нам, трём девочкам, украинке Фросе Зачинай, башкирке Маше Ватутиной и мне, русской Рае Новиковой, дали увольнительную в город, – пишет в своих мемуарах ветеран Великой Отечественной. – Мы предвкушали аромат городского парка, красивую музыку. Счастливые и довольные прошли понтонный мост, смотрим и не поймём – в чём дело: к нам навстречу бегут люди в широких украинских шароварах и юбках, в расшитых кофтах, с цветами. В руках бутылки и стаканы. Смеющие, счастливые, плачущие и поющие женщины и подростки наполнили стаканы «горилкой» и, угощая нас, кричали: «Победа! Победа! Ура! Ура!» Затем подхватили нас на руки и стали подбрасывать в воздух. Потом обнимали нас и целовали. Так в этом потоке людской волны мы оказались на городской площади, где уже шёл митинг». Город ликовал всю ночь до утра. Вокруг были счастливые лица, звучала музыка.Вернулась Раиса Григорьевна в Александров Гай 29-го августа 1945 года.«Ал - Гай нас встретил лебедой,Да маленькими тропками,Осиротевшей детворой,Да вдовами-сиротками», – так написала в своём стихотворении Раиса Григорьевна. Здесь она встретила свою единственную любовь и вышла замуж за участника Великой Отечественной войны Анатолия Ивановича Игнатьева. Вместе они прожили 50 лет. О своём муже Раиса Григорьевна вспоминает всегда с теплотой душевной. Его уже нет рядом с нею, но есть две дочери, 4 внука и 6 правнуков. После войны мужественная женщина работала в редакции районной газеты. На телегах, которые тащили быки, ездила в поля колхозов и совхозов, привозила оттуда очерки о труде сельских жителей. Вот что она пишет в своей книге «Моя судьба»:«29 августа 1945 года я после опасной, тяжёлой военной жизни приехала на свою Родную Землю – в Ал-Гай… Первое время после моего возвращения в Александров Гай я ночью вскакивала, не понимая спросонья, где я и что со мной. Мама моя была верующая, подойдёт ко мне, перекрестит и уложит спать, как малое дитя. После приезда домой я встала на учёт в военкомате. Нам разрешили месяц отдыхать. Однако отдыхать не пришлось. Меня пригласили в местную районную газету корреспондентом, работала также с удовольствием и диктором районного радио 5 лет. Общалась с людьми на проходящих Пленумах, конференциях, разных активах, выезжала в поле на быках, когда шла уборочная страда. Мне было всё интересно! Бывало, заберёшься на площадку комбайна, он едет, а механизатор беседует со мной. На огромных полевых массивах скашивали колосья, а зерно из рукава комбайна сыплется в кузов рядом идущей автомашины. Пока объедешь поле, и машина полна. Мне нравилось наблюдать этот процесс. Я любила выезжать в передовую бригаду колхоза имени Чапаева к бригадиру П. И. Попову за 10 км от Ал-Гая, а потом, сойдя с площадки комбайна, побеседовать с рабочими, что работали в бригаде. Всем жилось отрадно, весело и радостно. И у меня материал для газеты готов почти на целую полосу. Работалось трудно, но интересно».Работала Р. Г. Игнатьева также и диктором районного радио.«У нас на Советской улице, на одной стороне, располагались райком партии и райком комсомола, а на второй стороне этой же улицы – милиция и редакция радиовещания, – вспоминает Раиса Григорьевна. – Образование у меня было среднее, училась я хорошо. Не была в числе отстающих. Василий Зиновьевич Васильев был первым лицом Александрово-Гайского района (Первым секретарём Ал-Гайского райкома партии). Настоящий ленинец! Александр Иванович Рузаев – вторым, а Никола Никитович Ерин третьим. Меня пригласил на собеседование Н. Н. Ерин. Спросил, чем я сейчас занимаюсь. А я только что приехала домой после демобилизации, дней 10 назад. Никак не могла надышаться своим любимым лиманом. За валом мы жили. Я была рада, что я у себя дома, в тишине. Нет этих зверей-бандеровцев. Мы их боялись. Они наших девушек насиловали, пытали и убивали, вешали на деревьях в лесу. Больше не было и самолётов вражеских над головой в небе. Ответила, что пока отдыхаю, прихожу в себя от пережитого. Тут первый секретарь райкома партии Васильев спрашивает меня: «Ну, как вам служилось?». А с нами были все документы и характеристики служебные. «Как служилось? – отвечаю я. – До ефрейтора дослужилась». Рассказала ему всё, что было на войне, что там испытать пришлось. Он и говорит: «Мы вас в редакцию берём работать. (А радио и газета были в то время все вместе – одним средством информации, объединённой редакцией). Хотите – работайте корреспондентом-журналистом с испытательным сроком, а хотите – на радио». Я согласилась на радио. У нас редактор была Юлия Коблова. Она старше меня лет на 10, окончила партшколу. Юлия Тишовьевна говорит: «Я вас возьму с испытательным сроком не журналистом в газету, а диктором в отдел радиовещания». И я стала работать.А тогда весь материал литировался. Прежде, чем мне войти в отдел радиовещания, обязательно Николай Иванович Шохин (он дежурил всегда при радио) брал у меня тетрадь, записывал – какой материал я буду передавать. Он меня всегда Раечкой звал, хотя у меня уже была Оленька.Я приду к нему. Он говорит: «Проходите, садитесь». Сам зарегистрирует мой материал. Я вела передачи из большого зала. Окошечко там было. Радиопередача всегда начиналась в 6 часов вечера. Он откроет окошечко и скажет мне: «Раз, два, три. Раз, два, три». Ещё раз повторит – три и – «начинаем местное радиовещание». Представит меня, и начинаем передачу. Я радовалась тому, что мне приходилось много общаться с людьми на конференциях и партсобраниях. Пять лет я работала журналистом, а потом ушла в отдел кадров только что образованной автобазы. Там платили больше. За безводность платили, за экономию материалов. Шофера сэкономили пробег резины, например, и т.д., и мы получали за это доплату дополнительно. Журналистом я получала 180 рублей. А на автобазе – 360».Р. Г. Игнатьева 18 лет трудилась в отделе кадров автотранспортной организации, а потом 12 лет (до выхода на заслуженный отдых) заведовала мельницей. Неоднократно избиралась депутатом районного и местного советов, председателем Совета ветеранов. 18 лет пела в хоре ветеранов. Раиса Григорьевна относится именно к той когорте, о которой говорят: «Ветераны всегда в строю!» Обожает областное Саратовское радио и журналистов губернии. Несмотря на свои 96, она по-прежнему активна, молода душой, пишет стихи о боевых подругах, о прошлом и настоящем:Прошли уже десятилетия.Как много вёсен пронеслось, а также зим….Погибшие! Вам – вечное бессмертие.Мы до земли поклонимся живым!Уйдя на заслуженный отдых, она до сих пор ведёт общественную и военно-патриотическую работу, раньше часто встречалась с молодёжью в школах района, рассказывала о том суровом военном времени, когда они, молодые девушки, встали на защиту любимого Отечества. Встречается Раиса Григорьевна со школьниками и сейчас, но уже у себя дома. Годы и здоровье дают знать о себе, но эта мужественная женщина не унывает, начала писать сказки.За свой ратный подвиг Р. Г. Игнатьева награждена орденом Отечественной войны II-ой степени, медалью Жукова, медалью «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». А вообще у неё 30 правительственных наград.Но не ради них жила и живёт эта щедрая и мудрая женщина, которая уже во время первых мгновений нашего знакомства понравилась мне. И теперь для меня дом Раисы Григорьевны Игнатьевой – второй родной. Равно как и дом семьи Бессоновых – дочери ветерана Лидии Анатольевны и любимого зятя Александра Владимировича. «Хочу, чтобы Вы дружили тоже, даже после того, как меня не будет», – сказала однажды Раиса Григорьевна.Она – удивительный человек, о котором в Интернете узнали даже вездесущие информационные службы Межгосударственного Союза Городов-Героев и Городов Воинской Славы, у них неподдельный интерес вызвала её судьба. Однажды мне позвонил председатель Саратовского регионального отделения этого авторитетного Союза Валентин Кузнецов и спросил, как у своего зама, изменились или нет наши мероприятия, которые мы наметили на ближайшие 7 дней (за них отвечал лично я). Ответил и не соврал: всё прошло по плану. 5 мая 2012 года мы встретились с Раисой Григорьевной Игнатьевой и вручили ей медаль за активную военно-патриотическую работу. Эта встреча была отражена на сайтах администрации Александрово-Гайского района и Межгосударственного Союза Городов-Героев и Городов Воинской Славы.«Откуда у Вас ежедневно впечатления, эмоции и темы?» – спросила однажды Раиса Григорьевна Игнатьева у меня. Ответил честно: «От людей. Они, кстати, очень благодарные слушатели. Им особенно пришлась по душе программа «Прошу поздравить». Здесь каждый понедельник выполняются их музыкальные заявки. Вот тут-то и получаешь заряд адреналина от общения в прямом эфире. Ещё больше ценишь его эмоциональное дыхание и своих любимых земляков, которым удалось к нам дозвониться, чтобы сказать добрые слова в адрес близких родственников, друзей и просто знакомых, поздравить всех с днём рождения, свадьбой или же с другим событием в их жизни». Кстати, во время такого прямого эфира ветераны Великой Отечественной войны находили друг друга спустя много времени после того, как они расстались. Так, в юбилейный, 65-ый год Великой Победы, при помощи нашего концерта нашли друг друга боевые подруги Раиса Григорьевна Игнатьева из районного центра Александров Гай и Надежда Петровна Дубровская из Энгельса. После этого они практически ежедневно общались по телефону. В 2013 году Надежда Петровна ушла из жизни…В настоящее время Раиса Григорьевна Игнатьева по-прежнему ведёт активный образ жизни. 6 декабря 2019 года она отметила свой 96-ой день рождения. К ветерану домой приходят школьники, поздравляют с праздниками. Не забывают её и глава района Сергей Федечкин, председатель районного Совета ветеранов Вера Зайцева и, конечно же, журналисты.Кстати, в юбилейный, 70-й год Великой Победы, вышла в свет её книга «Моя судьба», в которой Раиса Григорьевна рассказывает о своей жизни, о людях, о земляках, которые ратными и трудовыми победами прославили себя и свою малую Родину. Презентация мемуаров Р. Г. Игнатьевой прошла 30 апреля 2015 года в Александровом Гае и вызвала большой общественный резонанс.Здесь также был показан фильм о судьбе Раисы Григорьевны, автором которого стала внучка нашей героини Алина Кошелева. Она и мастер документального кино, победитель районных и областных конкурсов Максим Климов, приехали из Пугачёва в Александров Гай. Снимали там, а затем пригласили меня поучаствовать тоже в этом творческом процессе. Максим приехал в Саратов, мы побывали в Государственном Музее Боевой Славы на Соколовой горе, где также есть сведения о Р. Г. Игнатьевой. Сняли нужные материалы на одном дыхании. Нас в тот день не покидало ощущение, что нам помогают высшие силы, потому что сделали мы всё без единого дубля. Фильм называется «Путь домой» и размещён в Интернете. Книга «Моя судьба» нашла своего читателя. Её на Уроках Мужества в школах Александрово-Гайского муниципального района читают школьники, читают они эту книгу и во внеурочное время. Смотрят и фильм «Путь домой». В книге кроме воспоминаний также и стихотворения Раисы Григорьевны Игнатьевой. В том числе и вот эти:В Ал-Гае есть у нас Аллея Славы,Полотна в ряд стоят, как стая лебедей.Заслуженные люди, матери, фронтовики и ветераны.Остановись, прохожий, свой взгляд склони над ней.Прочти. Запомни. Уважай живущих ныне.Потомкам поклонись, ведь здесь история села.Не очерствей своей душой – храни святыню,Старайся делать так, чтоб жизнь достойною была.Раиса Григорьевна однажды призналась мне в том, что ей повышают настроение и вдохновляют на творчество величественная красавица – алгайская степь – и великолепное пение местных скворцов и ласточек…Евгений ГолубьЕвгений Витальевич Голубь родился в 1964 году в селе Успенка Пугачевского района Саратовской области. После окончания средней школы поступил в Саратовский педагогический институт им. К.А. Федина. Учебу прервал из-за призыва в ряды Советской Армии: служил в ракетных войсках стратегического назначения на Алтае. Вернулся в институт и окончил его в 1988 году. Преподавал в школе, работал на заводе СЕПО (г. Саратов).С 1995 года ведущий радиопрограмм «Я никогда не мог жить без любви», посвященных личной жизни писателей, поэтов, композиторов. Лауреат литературно-общественной премии «Серебряный крест», награжден медалью «А. С. Грибоедов 1795-1829 гг.», которая учреждена Московской городской организацией Союза писателей РФ и вручается писателям и литераторам, видным меценатам и известным деятелям за подвижническую деятельность на благо русской культуры и литературы. Среди его наград - Почетная грамота председателя комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи Государственной Думы В.Третьяка за большой вклад в и пропаганду спорта и физкультурного движения на селе, отмечен благодарностями председателя ВГТРК, Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям России и другими наградами. Член Союза журналистов РФ, Почетный радист России.