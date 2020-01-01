Открыт прием заявок на получение государственной поддержки в области электронных СМИ в 2020 году Актуально » Новости — 4-января-2020 — прочитано 31 раз



































Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям выпустило приказ от 23 декабря 2019 г. № 6 «Об организации работы по предоставлению государственной поддержки в области электронных средств массовой информации в 2020 году».



Определение получателей государственной поддержки производства, распространения и (или) тиражирования социально значимой продукции электронных средств массовой информации, создания и поддержания в сети Интернет сайтов, имеющих социальное или образовательное значение, будет производиться образованным Экспертным советом. Он же будет определять размер государственной поддержки.



Заявки на получение господдержки принимаются в период с 23 декабря 2019 года по 29 мая 2020 года.



К участию в отборе допускаются проекты, производство которых должно быть завершено в 2020 году.



Претендующим на получение субсидий за счет средств федерального бюджета организациям необходимо ознакомиться со следующими документами:



в 2020 году организаций – получателей государственной поддержки производства, распространения и (или) тиражирования социально значимой продукции электронных средств массовой информации, создания и поддержания в сети Интернет сайтов, имеющих социальное или образовательное значение.



заявки на получение государственной поддержки в сфере электронных СМИ.



Обращаем внимание!



1. Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 сентября 2016 г. № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг» установлены требования, которым должны соответствовать организации – получатели субсидий на любое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения о предоставлении из федерального бюджета субсидии:

– у получателей субсидий должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

– у получателей субсидий должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в федеральный бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед федеральным бюджетом;

– получатели субсидий не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства;

– получатели субсидий не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

– получатели субсидий не должны получать средства из федерального бюджета в соответствии с иными правовыми актами на цели, указанные в соглашении о предоставлении из федерального бюджета субсидии.



2. Приказом Минфина России от 31 октября 2016 г. «Об утверждении типовых форм соглашений (договоров) о предоставлении из федерального бюджета субсидии юридическим лицам (за исключением государственных учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг» и приказом Минфина России от 28 июля 2017 г. № 121н «Об утверждении типовой формы соглашения (договора) о предоставлении из федерального бюджета субсидии некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением» установлено, что соглашения формируются в форме электронного документа и подписываются усиленными квалифицированными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени каждой из сторон соглашения, в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет».



3. В соответствии с Федеральным закона от 2 декабря 2019 г. № 380 – ФЗ «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» в 2020 году соглашения о предоставлении из федерального бюджета субсидий подлежат казначейскому сопровождению в территориальных органах Федерального казначейства. Заявки на получение господдержки принимаются в период с 23 декабря 2019 года по 29 мая 2020 года.Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям выпустило приказ от 23 декабря 2019 г. № 6 «Об организации работы по предоставлению государственной поддержки в области электронных средств массовой информации в 2020 году».Определение получателей государственной поддержки производства, распространения и (или) тиражирования социально значимой продукции электронных средств массовой информации, создания и поддержания в сети Интернет сайтов, имеющих социальное или образовательное значение, будет производиться образованным Экспертным советом. Он же будет определять размер государственной поддержки.Заявки на получение господдержки принимаются в период с 23 декабря 2019 года по 29 мая 2020 года.К участию в отборе допускаются проекты, производство которых должно быть завершено в 2020 году.Претендующим на получение субсидий за счет средств федерального бюджета организациям необходимо ознакомиться со следующими документами: Условия отбора в 2020 году организаций – получателей государственной поддержки производства, распространения и (или) тиражирования социально значимой продукции электронных средств массовой информации, создания и поддержания в сети Интернет сайтов, имеющих социальное или образовательное значение. Бланк заявки на получение государственной поддержки в сфере электронных СМИ.1. Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 сентября 2016 г. № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг» установлены требования, которым должны соответствовать организации – получатели субсидий на любое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения о предоставлении из федерального бюджета субсидии:– у получателей субсидий должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;– у получателей субсидий должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в федеральный бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед федеральным бюджетом;– получатели субсидий не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства;– получатели субсидий не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;– получатели субсидий не должны получать средства из федерального бюджета в соответствии с иными правовыми актами на цели, указанные в соглашении о предоставлении из федерального бюджета субсидии.2. Приказом Минфина России от 31 октября 2016 г. «Об утверждении типовых форм соглашений (договоров) о предоставлении из федерального бюджета субсидии юридическим лицам (за исключением государственных учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг» и приказом Минфина России от 28 июля 2017 г. № 121н «Об утверждении типовой формы соглашения (договора) о предоставлении из федерального бюджета субсидии некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением» установлено, что соглашения формируются в форме электронного документа и подписываются усиленными квалифицированными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени каждой из сторон соглашения, в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет».3. В соответствии с Федеральным закона от 2 декабря 2019 г. № 380 – ФЗ «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» в 2020 году соглашения о предоставлении из федерального бюджета субсидий подлежат казначейскому сопровождению в территориальных органах Федерального казначейства.