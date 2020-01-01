Лидии Златогорской присвоено почётное звание "Заслуженный журналист Российской Федерации" Актуально » Новости — 1-января-2020 — прочитано 68 раз



Сердечно поздравляем Лидию Златогорскую с присвоением почётного звания!

Источник: Союз журналистов России

Указом Президента Российской Федерации от 27.12.2019 № 622 "О награждении государственными наградами Российской Федерации" за заслуги в развитии отечественной журналистики и многолетнюю плодотворную работу почётное звание "ЗАСЛУЖЕННЫЙ ЖУРНАЛИСТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" присвоено ЗЛАТОГОРСКОЙ Лидии Николаевне - председателю Саратовского регионального отделения Общероссийской общественной организации "Союз журналистов России"Сердечно поздравляем Лидию Златогорскую с присвоением почётного звания!Источник: Союз журналистов России