Союз журналистов России
Саратовское отделение

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Конкурсы:
Саратовским отделением Союза журналистов России объявлен конкурс на предоставление грантов СМИ Саратовской области
10-июля-2019 — прочитано 549 раз
Сроки прием документов, представляемых в электронном виде на адрес: konkursSMI-2018@yandex.ru, осуществляются с 17 по 29 июля 2019 года. Подробнее...
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Лидии Златогорской присвоено почётное звание "Заслуженный журналист Российской Федерации"

Актуально » Новости — 1-января-2020 — прочитано 68 раз
Указом Президента Российской Федерации от 27.12.2019 № 622 "О награждении государственными наградами Российской Федерации" за заслуги в развитии отечественной журналистики и многолетнюю плодотворную работу почётное звание "ЗАСЛУЖЕННЫЙ ЖУРНАЛИСТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" присвоено ЗЛАТОГОРСКОЙ Лидии Николаевне - председателю Саратовского регионального отделения Общероссийской общественной организации "Союз журналистов России"

Сердечно поздравляем Лидию Златогорскую с присвоением почётного звания!
Источник: Союз журналистов России
Лидии Златогорской присвоено почётное звание "Заслуженный журналист Российской Федерации"