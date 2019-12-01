Среди героев - ваши имена! Новости, Летописцы-Победители. Имена и судьбы. — 28-декабря-2019 — прочитано 24 раз

Среди героев - ваши имена!

Анатолий Серафимович Ульянов (24.09.1923-23.09.1998г.г.) - на протяжении двух десятков лет, до1980-го включительно, бессменный ответственный секретарь редакции газеты «Новая жизнь». По сути, ответственный секретарь, как говорят газетчики, начальник штаба. Вот именно им он и был. А еще - душой редакции. Интересный собеседник, любил на досуге обсудить новую книгу, поспорить о творчестве ярко загоравшихся в ту пору звезд кино и эстрады. О фронтовом прошлом вспоминать не хотел. Лишь однажды, когда поинтересовалась, почему свои материалы он подписывает псевдонимом «Василий Смирнов», ответил,что это имя его фронтового товарища. « Погиб он в том же бою, в котором я потерял ногу». Просить его рассказать о том бое, как, впрочем, и о фронтовом прошлом, было бесполезно. И только сейчас, спустя сорок с лишним лет, за него рассказывают документы из архива министерства обороны. «Гвардии младшему лейтенанту, помощнику начальника штаба по шифровально-штабной службе 120 гвардейского стрелкового Познанского Краснознаменного ордена Александра Невского полка А.С. Ульянову 12 июля 1943 года в бою за деревню Еланка (за городом Барвенково) при выходе из строя командира полковой роты автоматчиков и в связи с отсутствием офицеров в роте было поручено командовать ротой и просочиться в расположение противника в деревню Еланка, которую противник упорно оборонял.



Тов. Ульянов, проявив исключительную смелость, находчивость и инициативу, умело довел поставленную задачу до каждого автоматчика, и под прикрытием темноты с группой автоматчиков пробрался в расположение противника, завязав там бой, создав среди врага панику и замешательство, чем способствовал успешному штурму батальонов. Благодаря чему Еланка была взята с небольшими потерями с нашей стороны. Противник понес большие потери в живой силе и технике. Группа мл лейтенанта Ульянова разгромила немецкий штаб, уничтожила 30 гитлеровцев, захватила 13 пленных. В этом бою тов.Ульянов был тяжело ранен. но продолжал руководить своей группой до полного выполнения боевой задачи .В результате ранения младший лейтенант Ульянов лишился ноги.»



Тогда,43-м, ему было 20 лет. И это был уже не первый его подвиг.27 октября 1942 года под Сталинградом, через два месяца после призыва, тогда еще

гвардии старший сержант Анатолий Ульянов, «при окружении штаба полка под градом снарядов и пуль, отражая нападение немцев, спас и вынес документы штаба полка». За это он был награжден медалью «За боевые заслуги». Позже будет удостоен медали «За оборону Сталинграда». А за бой в Еланке был награжден орденом Отечественной войны I степени.



После долгого лечения в госпитале был комиссован. Вернулся в Саранск, где учился до начала войны в пединституте. Закончил исторический факультет. Несколько лет работал учителем в сельской школе, затем волею судьбы попал в наш город, где его пригласили в районную газету. У Анатолия Серафимовича была прекрасная семья. Жена, Елена Ивановна, работала врачом в районной больнице. Вырастили троих прекрасных детей. Двери его дома были всегда открыты для тех, с кем он работал долгие годы, для друзей-фронтовиков, для соседей, которым он с готовностью приходил на помощь в трудный час.



С 1995 года Анатолий Серафимович, овдовев, переехал жить в Саратов, поближе к детям. Очень скучал по Красноармейску, ставшему ему родным и, конечно же, по редакции. Один из наших бывших коллег, также ветеран войны, навещал его, бывая по делам в Саратове. И каждый раз, вспоминал тот, Анатолий Серафимович просил: « В следующий раз ты мне опять привези нашу газету». В 1998 году Анатолия Серафимовича не стало. Но долго на его бывшем доме в Красноармейске висела табличка, которую мы, его благодарные коллеги, прикрепили еще при жизни А.С.Ульянова: «Здесь живет почетный сотрудник редакции газеты «Новая жизнь» Анатолий Серафимович Ульянов».



Валентина Нифонтовна Лопанцева



Об авторе.



Валентина Нифонтовна Лопанцева закончила Саратовский юридический институт им.Д.И.Курского. Стаж работы в редакции газеты «Новая жизнь»- 39 лет. Член Союза журналистов СССР-России с 1987 года. Была корреспондентом, заведующей отделами писем, общественно-политической жизни, заместителем гл.редактора. С мая 1996 по февраль 2019 года - главный редактор газеты «Новая жизнь». Победитель многих творческих конкурсов, имеет награды муниципального,областного и федерального значения. В настоящее время возглавляет первичную журналистскую организацию в г.Красноармейске. Активно сотрудничает с газетой «Новая жизнь», ведущая двух постоянных рубрик: историко-патриотической «День в истории войны» и информационно-просветительской «Все обо всем». Анатолий Серафимович Ульянов (24.09.1923-23.09.1998г.г.) - на протяжении двух десятков лет, до1980-го включительно, бессменный ответственный секретарь редакции газеты «Новая жизнь». По сути, ответственный секретарь, как говорят газетчики, начальник штаба. Вот именно им он и был. А еще - душой редакции. Интересный собеседник, любил на досуге обсудить новую книгу, поспорить о творчестве ярко загоравшихся в ту пору звезд кино и эстрады. О фронтовом прошлом вспоминать не хотел. Лишь однажды, когда поинтересовалась, почему свои материалы он подписывает псевдонимом «Василий Смирнов», ответил,что это имя его фронтового товарища. « Погиб он в том же бою, в котором я потерял ногу». Просить его рассказать о том бое, как, впрочем, и о фронтовом прошлом, было бесполезно. И только сейчас, спустя сорок с лишним лет, за него рассказывают документы из архива министерства обороны. «Гвардии младшему лейтенанту, помощнику начальника штаба по шифровально-штабной службе 120 гвардейского стрелкового Познанского Краснознаменного ордена Александра Невского полка А.С. Ульянову 12 июля 1943 года в бою за деревню Еланка (за городом Барвенково) при выходе из строя командира полковой роты автоматчиков и в связи с отсутствием офицеров в роте было поручено командовать ротой и просочиться в расположение противника в деревню Еланка, которую противник упорно оборонял.Тов. Ульянов, проявив исключительную смелость, находчивость и инициативу, умело довел поставленную задачу до каждого автоматчика, и под прикрытием темноты с группой автоматчиков пробрался в расположение противника, завязав там бой, создав среди врага панику и замешательство, чем способствовал успешному штурму батальонов. Благодаря чему Еланка была взята с небольшими потерями с нашей стороны. Противник понес большие потери в живой силе и технике. Группа мл лейтенанта Ульянова разгромила немецкий штаб, уничтожила 30 гитлеровцев, захватила 13 пленных. В этом бою тов.Ульянов был тяжело ранен. но продолжал руководить своей группой до полного выполнения боевой задачи .В результате ранения младший лейтенант Ульянов лишился ноги.»Тогда,43-м, ему было 20 лет. И это был уже не первый его подвиг.27 октября 1942 года под Сталинградом, через два месяца после призыва, тогда ещегвардии старший сержант Анатолий Ульянов, «при окружении штаба полка под градом снарядов и пуль, отражая нападение немцев, спас и вынес документы штаба полка». За это он был награжден медалью «За боевые заслуги». Позже будет удостоен медали «За оборону Сталинграда». А за бой в Еланке был награжден орденом Отечественной войны I степени.После долгого лечения в госпитале был комиссован. Вернулся в Саранск, где учился до начала войны в пединституте. Закончил исторический факультет. Несколько лет работал учителем в сельской школе, затем волею судьбы попал в наш город, где его пригласили в районную газету. У Анатолия Серафимовича была прекрасная семья. Жена, Елена Ивановна, работала врачом в районной больнице. Вырастили троих прекрасных детей. Двери его дома были всегда открыты для тех, с кем он работал долгие годы, для друзей-фронтовиков, для соседей, которым он с готовностью приходил на помощь в трудный час.С 1995 года Анатолий Серафимович, овдовев, переехал жить в Саратов, поближе к детям. Очень скучал по Красноармейску, ставшему ему родным и, конечно же, по редакции. Один из наших бывших коллег, также ветеран войны, навещал его, бывая по делам в Саратове. И каждый раз, вспоминал тот, Анатолий Серафимович просил: « В следующий раз ты мне опять привези нашу газету». В 1998 году Анатолия Серафимовича не стало. Но долго на его бывшем доме в Красноармейске висела табличка, которую мы, его благодарные коллеги, прикрепили еще при жизни А.С.Ульянова: «Здесь живет почетный сотрудник редакции газеты «Новая жизнь» Анатолий Серафимович Ульянов».Валентина Нифонтовна Лопанцевазакончила Саратовский юридический институт им.Д.И.Курского. Стаж работы в редакции газеты «Новая жизнь»- 39 лет. Член Союза журналистов СССР-России с 1987 года. Была корреспондентом, заведующей отделами писем, общественно-политической жизни, заместителем гл.редактора. С мая 1996 по февраль 2019 года - главный редактор газеты «Новая жизнь». Победитель многих творческих конкурсов, имеет награды муниципального,областного и федерального значения. В настоящее время возглавляет первичную журналистскую организацию в г.Красноармейске. Активно сотрудничает с газетой «Новая жизнь», ведущая двух постоянных рубрик: историко-патриотической «День в истории войны» и информационно-просветительской «Все обо всем».