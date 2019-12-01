Наша дорогая Мария Николаевна Новости, Летописцы-Победители. Имена и судьбы. — 25-декабря-2019 — прочитано 60 раз

Наша дорогая Мария Николаевна

Мария Николаевна Дорогобед (01.11.1923-26.11.12) пришла работать в редакцию заведующей отделом радиоинформации из горкома партии, уже после выхода на пенсию. Проработала на радио 15 лет и расставалась с работой с сожалением - настолько захватила ее творческая деятельность. Она успевала все: готовить два раза в неделю радиопередачи, писать в газету, участвовать в работе хора ветеранов «Память», непременно посещать уроки мужества в школах. И оставаться элегантной, ухоженной, обаятельной женщиной с гордо поднятой головой. Патриотической работе с молодежью придавала огромное значение. Надо было слышать, как она читала в одной из городских школ на уроке мужества стихи любимой ею поэтессы Юлии Друниной: «Я только раз видала рукопашный. Раз наяву - и тысячи во сне. Кто говорит, что на войне не страшно, тот ничего не знает о войне».



Мария Николаевна вспоминала, что война для нее началась на следующий день после выпускного вечера. Ее, как и других комсомольцев из села Березовка Еланского района Волгоградской области, направили в райцентр, использовали их на подсобных работах. Написала заявление с просьбой отправить ее на фронт. И вскоре была зачислена на курсы радистов в г. Камышине. Оттуда отправили в Батуми. Была радистом зенитной части роты связи ПВО. « Зенитчики работали хорошо, - вспоминала она, - ни одна бомба не упала на Батуми.» И Мария Николаевна служила доблестно. Свидетельство тому - многочисленные боевые награды, в числе которых – медаль «За отвагу», которой она очень дорожила. Войну закончила в звании старшины роты связи ПВО Черноморского флота. В 1945 году поступила в Саратовский Государственный университет на исторический факультет. Началась мирная жизнь. Непростая, нелегкая, но полная возможностей учиться, работать, растить детей. Стремилась жить ярко, интересно, очень любила путешествовать. Большой мечтой, к сожалению, не реализованной, было желание съездить на Байкал. После ухода в 1994 году, как она шутила, на давно заслуженный отдых, Мария Николаевна не оборвала связь с редакцией. Следила за событиями в мире и стране. Читала периодику, и нашу газету - обязательно. Дорогого стоили ее звонки, когда она высказывала свое мнение по поводу заинтересовавших ее публикаций. Она знала цену журналистскому хлебу, и всегда старалась поддержать, свою оценку высказывала не односложно, а аргументировано, цитируя целиком абзацы понравившейся ей статьи. До своего девяностолетия Мария Николаевна не дожила год.





Валентина Нифонтовна Лопанцева



Об авторе.



Валентина Нифонтовна Лопанцева закончила Саратовский юридический институт им.Д.И.Курского. Стаж работы в редакции газеты «Новая жизнь»- 39 лет. Член Союза журналистов СССР-России с 1987 года. Была корреспондентом, заведующей отделами писем, общественно-политической жизни, заместителем гл.редактора. С мая 1996 по февраль 2019 года - главный редактор газеты «Новая жизнь». Победитель многих творческих конкурсов, имеет награды муниципального,областного и федерального значения. В настоящее время возглавляет первичную журналистскую организацию в г.Красноармейске. Активно сотрудничает с газетой «Новая жизнь», ведущая двух постоянных рубрик: историко-патриотической «День в истории войны» и информационно-просветительской «Все обо всем». Мария Николаевна Дорогобед (01.11.1923-26.11.12) пришла работать в редакцию заведующей отделом радиоинформации из горкома партии, уже после выхода на пенсию. Проработала на радио 15 лет и расставалась с работой с сожалением - настолько захватила ее творческая деятельность. Она успевала все: готовить два раза в неделю радиопередачи, писать в газету, участвовать в работе хора ветеранов «Память», непременно посещать уроки мужества в школах. И оставаться элегантной, ухоженной, обаятельной женщиной с гордо поднятой головой. Патриотической работе с молодежью придавала огромное значение. Надо было слышать, как она читала в одной из городских школ на уроке мужества стихи любимой ею поэтессы Юлии Друниной: «Я только раз видала рукопашный. Раз наяву - и тысячи во сне. Кто говорит, что на войне не страшно, тот ничего не знает о войне».Мария Николаевна вспоминала, что война для нее началась на следующий день после выпускного вечера. Ее, как и других комсомольцев из села Березовка Еланского района Волгоградской области, направили в райцентр, использовали их на подсобных работах. Написала заявление с просьбой отправить ее на фронт. И вскоре была зачислена на курсы радистов в г. Камышине. Оттуда отправили в Батуми. Была радистом зенитной части роты связи ПВО. « Зенитчики работали хорошо, - вспоминала она, - ни одна бомба не упала на Батуми.» И Мария Николаевна служила доблестно. Свидетельство тому - многочисленные боевые награды, в числе которых – медаль «За отвагу», которой она очень дорожила. Войну закончила в звании старшины роты связи ПВО Черноморского флота. В 1945 году поступила в Саратовский Государственный университет на исторический факультет. Началась мирная жизнь. Непростая, нелегкая, но полная возможностей учиться, работать, растить детей. Стремилась жить ярко, интересно, очень любила путешествовать. Большой мечтой, к сожалению, не реализованной, было желание съездить на Байкал. После ухода в 1994 году, как она шутила, на давно заслуженный отдых, Мария Николаевна не оборвала связь с редакцией. Следила за событиями в мире и стране. Читала периодику, и нашу газету - обязательно. Дорогого стоили ее звонки, когда она высказывала свое мнение по поводу заинтересовавших ее публикаций. Она знала цену журналистскому хлебу, и всегда старалась поддержать, свою оценку высказывала не односложно, а аргументировано, цитируя целиком абзацы понравившейся ей статьи. До своего девяностолетия Мария Николаевна не дожила год.Валентина Нифонтовна Лопанцевазакончила Саратовский юридический институт им.Д.И.Курского. Стаж работы в редакции газеты «Новая жизнь»- 39 лет. Член Союза журналистов СССР-России с 1987 года. Была корреспондентом, заведующей отделами писем, общественно-политической жизни, заместителем гл.редактора. С мая 1996 по февраль 2019 года - главный редактор газеты «Новая жизнь». Победитель многих творческих конкурсов, имеет награды муниципального,областного и федерального значения. В настоящее время возглавляет первичную журналистскую организацию в г.Красноармейске. Активно сотрудничает с газетой «Новая жизнь», ведущая двух постоянных рубрик: историко-патриотической «День в истории войны» и информационно-просветительской «Все обо всем».